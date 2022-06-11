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Видача паспортів РФ на окупованих територіях - показник намірів знищити українську ідентичність, - Карпентер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

паспорт

Росія щодня посилює гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованих територіях, які вона контролює.

Про це заявив у зверненні до Постійної раді ОБСЄ у Відні 9 червня посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Президент Росії Володимир Путін нещодавно опублікував указ про пришвидшений процес для херсонців на подання заявки і отримання громадянства Росії. Всюди, де українська ідентичність сприймається як загроза для російської тиранії - вона безжально знищується", - говорить посол США в ОБСЄ.

За підрахунками української місії в ОБСЄ та ООН, число тих хто отримав російське громадянство у процентному співвідношенні складає 0,0085% населення Херсона. "Навіть проста математика демонструє спротив Херсона окупації", - йдеться у дописі української місії в ОБСЄ та ООН у Відні.

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Посол США в ОБСЄ Майк Карпентер також назвав контроль Росії над Херсоном загрозою, яка перешкоджає експорту українського зерна та погіршує світову продовольчу кризу. "Це (контроль Росії над Херсоном. - Ред.) означає, що не тільки більше людей в Україні скоріш за все загинуть, а й те що більше людей будуть голодними та помруть із голоду у всьому світі", - йдеться в заяві Майкла Карпентера.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+6
не надо обвинять Парашу (не защищаю ее) но 800 тысяч ****** предателей в ОРЛДО с удовольствием и осознанно аж бегом получали паспорта ********** и как простите мы их- будем встраивать в житие наше Украинское или так ну пока пашпорт Рашки.. а потом вышиванку оденем... ***** я бы пару атомных бомб на тот ОРЛДО Луганск с Донецком и забыли на лет 1000 и полоса между парашей и нами была бы естественная радиоактивная... А нет спрос таки рождает предложение.... НАРОДУ ***** УКРАИНА или РОССИЯ ГЛАВНОЕ ПРИСТРОИТСЯ и успеть ПЕРЕОДЕТЬ ТРУСЫ И ТАМПОНЫ В ПОЛЕТЕ...
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11.06.2022 18:52
+5
А параноїдний шовініст,кремлівський недопалок,завжди казав що це головна мета,анексія України та асиміляція українців,до стану "русскоязичной" бидломаси,яка згодом розчиниться в більш чисельній бидломасі росєян!!!))
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11.06.2022 18:49
+4
350 років вони це намагаються зробити, і частково їм вдавалось кожен вираз, витравити пам'ять голодоморами. якщо і після цього разу українці знову не доведуть справу до кінця і не знищать ворога, ну значить українці заслужили це все, значить ми терпіли
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11.06.2022 18:45
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Щоб кацапські смердючі свині не робили їм ніколи не знищити українську ідентичність української незламної нації...
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11.06.2022 18:34 Відповісти
В Мелітополі місцева вата з радістю в чергах вистоює за паспортами орків і черги довжелезні! Втрачені території вже...
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11.06.2022 18:35 Відповісти
Когда здаешь юг без борьбы, а в случае с Мелитополем, когда жители узнают из Вайбера (а не от властей), что армия рф вьезжает туда как на параде... Ну и такое бывает, люди осознают что их предали, точнее продали.
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11.06.2022 18:44 Відповісти
не надо обвинять Парашу (не защищаю ее) но 800 тысяч ****** предателей в ОРЛДО с удовольствием и осознанно аж бегом получали паспорта ********** и как простите мы их- будем встраивать в житие наше Украинское или так ну пока пашпорт Рашки.. а потом вышиванку оденем... ***** я бы пару атомных бомб на тот ОРЛДО Луганск с Донецком и забыли на лет 1000 и полоса между парашей и нами была бы естественная радиоактивная... А нет спрос таки рождает предложение.... НАРОДУ ***** УКРАИНА или РОССИЯ ГЛАВНОЕ ПРИСТРОИТСЯ и успеть ПЕРЕОДЕТЬ ТРУСЫ И ТАМПОНЫ В ПОЛЕТЕ...
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11.06.2022 18:52 Відповісти
Та ты, дядя, полегче! Нету в ордло 800 тыс человек, которые имею возмоность держать дегтярева
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11.06.2022 18:58 Відповісти
Лол, значит люди которые получили паспорта, ******, а власть, которая угольком торговала с ордло, хорошая? Как это у вас работает?
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11.06.2022 18:59 Відповісти
И нужно пойти за пидагской погтянкой? Я не понимать! Это типа - хуже не будет, или - шо?

Шо это - с твоих слов, черт пгопидагский?
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11.06.2022 18:54 Відповісти
А ты жил в оккупации? Когда без паспорта, не работы, ни еды, ни жилья ничего нет, ни условий? А ситуаций много разных, когда выехать оттуда не на что, да и не выпускает никто. Ты был на их месте? Вот и не звизди.
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11.06.2022 18:57 Відповісти
Українською, будь ласка ! Ти в якій військовій частині служиш ?!
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11.06.2022 19:04 Відповісти
Ты со своей оккупацией, сиди ровно, терпило! Куча людей выехала, а ты там сидишь и получаешь паспорта оккупантов, ждешь от них подачки, ждешь что бы они твою жену не раздолбили! У меня в городе куча людей с Донецкой, Луганской, Харьковской областей...и никто им не отказывает в жилье, еде и так далее!!!

ТЫ ПРОСТО ГАНДОНЧИК **********!
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11.06.2022 19:06 Відповісти
макарОВУ "какая разніцца"... Для нього головне калбаска по 2.20..........
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11.06.2022 19:11 Відповісти
Та нічого вони не знищать. така машина, як СРСР з голодом і репресіями не змогла десятками років. А тут якесь ***** що подихає з орками тупими. Шкода що українці пмирають, а знищать вони лише себе
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11.06.2022 18:36 Відповісти
яка несподиванка! вони намаются це зробити сторіччя!!!!
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11.06.2022 18:44 Відповісти
350 років вони це намагаються зробити, і частково їм вдавалось кожен вираз, витравити пам'ять голодоморами. якщо і після цього разу українці знову не доведуть справу до кінця і не знищать ворога, ну значить українці заслужили це все, значить ми терпіли
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11.06.2022 18:45 Відповісти
Саме так,понад 350 років московити наполеглево та послідовно нищат українців та українство- моау,історію,культуру церкву! Чисельні голодомори,розпорошення нації чисельними депортаціями,фізичне знищення українців у вселяких імперських війнах!!))
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11.06.2022 18:55 Відповісти
Помиляєтесь, вперше, ще у 1093 р. - Київський літопис «Временник» писав: «Наш північний сусід Суздальщина є значно небезпечніший ворог, ніж половці» - а це 929 років.
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11.06.2022 19:46 Відповісти
А параноїдний шовініст,кремлівський недопалок,завжди казав що це головна мета,анексія України та асиміляція українців,до стану "русскоязичной" бидломаси,яка згодом розчиниться в більш чисельній бидломасі росєян!!!))
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11.06.2022 18:49 Відповісти
война это проверка на вшивость.получил аусвайс агрессорский.догоняй завтра свой корабль
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11.06.2022 18:51 Відповісти
Правильно говорить, але відчувається якась недомолвка...
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11.06.2022 18:55 Відповісти
Надо за получение оркской ксивы статью ввести.
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11.06.2022 19:34 Відповісти
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11.06.2022 20:14 Відповісти
 
 