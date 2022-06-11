Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на 18:00 11 червня
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 11 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Триває сто восьма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
На Волинському та Поліському напрямках, в ході перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь, здійснюється приведення підрозділів до вищих ступенів бойової готовності, відпрацьовуються практичні заходи щодо прийому військовозобов’язаних, проводиться зняття зі зберігання озброєння та військової техніки.
На Сіверському напрямку противник продовжує мінометні обстріли позицій Сил оборони у прикордонних районах. Крім того, російські окупанти обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури в населеному пункті Миропільське Сумської області.
На Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Для сковування дій сил оборони здійснює вогневий вплив на позиції наших підрозділів. Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Прудянка, Циркуни і Верхній Салтів. Завдав авіаударів в районах Тернової та Рубіжного.
На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли. Українські воїни успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. Окупанти відійшли. За підтримки мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню ворог намагається закріпитись в Богородичному, бойові дії тривають. Противник активно використовує засоби радіоелектронної боротьби.
На Лиманському напрямку підрозділи противника активних дій не вели. У напрямку міста Лисичанськ ворог збільшив інтенсивність застосування ствольної та реактивної артилерії, вживає заходів щодо посилення угруповання військ. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру неподалік Серебрянки та Білогорівки.
На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки.
Українські воїни успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку. Частиною підрозділів противник веде штурм у районі Тошківки, бойові дії тривають. Окрім того, ворожий штурм успішно відбито у районі Метьолкіного. Окупанти відійшли.
Противнику довелося посилювати угруповання введенням в операцію підрозділів резерву.
На Бахмутському напрямку ворог вів артилерійські обстріли наших позицій неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірськго, Комишувахи та Новолуганського. Застосувавши армійську авіацію завдав авіаудару поблизу Покровського.
В районі Попасної наші захисники успішно зупинили наступ противника. Окупантам довелося відійти.
Ворог наступає у районі Ниркового, бойові дії тривають. У напрямку Миколаївка наступ противника захлинувся. Під влучним вогнем наших воїнів окупанти відійшли.
У районі Берестового ворог, при спробі штурму, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції.
Крім того, з метою виявлення слабких місць в обороні та викриття системи вогню, окупанти, не шкодуючи особового складу, проводили розвідку боєм неподалік Володимирівки. Як і годиться, наші захисники грамотно зустріли ворога - противник з втратами відійшов.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій окупанти не вели. Обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Новоандріївка. Завдали удару штурмовою авіацією поблизу Мар’їнки.
На Південнобузькому напрямку противник, з метою стримування наших військ, обстрілював українські позиції у районах Добрянки, Великої Костромки, Мурахівки і Прибузького. Також ворог намагався вести контрбатарейну боротьбу.
Окупанти завдали удару штурмовою та армійською авіацією поблизу Снігурівки та Тополиного.
На Бессарабському напрямку суттєвих змін в обстановці не відзначено.
Противник продовжує зазнавати значних втрат. З метою організації медичного забезпечення дій угруповання російських військ на Слобожанському напрямку, силами 442-го військового клінічного госпіталя з міста Санкт-Петербург додатково розгортається польовий шпиталь в населеному пункті Шебекіно Белгородської області".
Будь ласка, зачекайте...
На Харьковском направлении, противник задействует свои оперативные резервы в районе Козачьей Лопани и Терновой, контр-атакует в направлении на Борщевую и Байрак.
На Запорожском направлении, дорога Васильевка - Орехов, в районе Щербаки и Малые Щербаки идут упорные бои, противник пытается сдержать продвижение ВСУ в сторону Нестерянки и Степового.
У захопленому Маріуполі на міні підірвався трактор МЧС росії, у результаті чого два рятувальники та один військовий загинули на місці.
Руїни Маріуполя ведуть свою приватну війну з дикою ордою
Питання??? Хто пи...дить?
і
- Там!"
В тот момент, когда казалось, что основным направлением удара противника на Донбассе будет северное, из района оккупированного Изюма, наши военные нашли брешь в обороне противника под Харьковом и начали теснить его в северном и восточном направлениях. Противник стал отходить, но было понятно, что он буде вынужден оттянуть часть войск от Изюма с тем, чтобы укрепить свой фланг и не дать ВСУ выйти на основные линии снабжения всей группировки. Так оно и случилось.
Противник перебросил часть войск из изюмской группировки и что самое неприятное - был вынужден использовать часть своих резервов, стоящих в Белгородской области. А ведь эти резервы должны были обеспечить наращивание давления при начале наступления, чтобы выйти на встречу попаснянской группировке, которая шла с юга.
То есть, произошло то, что должно было произойти. Если вы хотите получить решающий перевес для атаки, вам надо откуда-то взять войска и отправить к месту наступления. Понятно, что в результате, на каком-то участке фронта плотность войск уменьшится настолько, что она просто не сможет перекрывать отведенный ей сектор, в случае атаки.
И тут искусство состоит в том, чтобы по ряду признаков найти это самое слабое место и нанести по нему короткий и стремительный удар. Под Харьковом случилось именно это и противник был вынужден восстанавливать линию фронта, чтобы ВСУ не вышли на оперативный простор, что могло стоить слишком дорого, если бы наше командование решило двинуть в пролом резервы.
И вот прямо сейчас мы наблюдаем нечто такое на южном направлении. К Северодонецку противник стягивает буквально все, что может собрать хоть где-то, и в том числе - на южном участке фронта, перебрасывая силы на восток. Противник явно не ожидал, что наши удержат Северодонецк так долго и уже лишившись надежд на окружение нашей группировки, сосредоточились хотя бы на ее вытеснении, но и с этим планом пока не удается справиться даже с теми силами, которые собраны со всего фронта. Думаю, что в общем, из Северодонецка можно было давно отойти в Лисичанск, но понимая то, как будет действовать противник, было решено удерживать его либо столько, сколько это будет возможно, либо пока враг не выдохнется.
А вот второе не обязательно будет заметно именно в Северодонецке, поскольку именно туда сбрасываются все резервы, но на других участках фронта это можно будет заметить по критическому растягиванию сил и средств, или другими словами, по снижению плотности обороны. И вот похоже на то, что на херсонском направлении наши военные поймали противника именно на этом, как полмесяца назад под Харьковом. Коллеги публикуют вот такую самодельную карту, которая показывает, как там обстоит дело.
Если все выглядит примерно так, как нарисовано, то картина выкладывается несколько другая, нежели на севере. Наши военные действительно проводят контратаки, но не последовательно, на одном направлении, а сразу в нескольких местах. Это говорит о том, что таким образом нащупывается наиболее слабое место в обороне. Противник вынужден метаться между направлениями ударов и в общем, он не привык, что именно его атакуют с нескольких направлений.
Насколько можно понять, наши военные наносят короткие, аккуратные удары и наблюдают за реакцией противника. Очевидно, что программой-минимум здесь является общее давление до такой степени, чтобы противник был вынужден уплотнять оборону, а значит - использовать резервы и снимать с других участков фронта, свои войска. То есть, все то, что они погнали под Северодонецк, прийдется возвращать взад. Ну а это, в свою очередь, изменит ситуацию на Востоке.
История войн говорит о том, что кроме этого, могут быть реализованы и другие варианты. По крайней мере, об этом как раз и говорит то, что атакующие действия проводятся по множеству направлений.Один из них состоит в том, чтобы выяснить общую стойкость противника в обороне, на данном участке фронта и насколько он готов к оборонительным действия. Ведь под нажимом, тот может отойти и закрепиться на второй или третьей линии обороны, а может и драпануть.
Как армия противника будет себя вести именно в такой ситуации, скоро будет понятно, но тут важно то, что в общем, перед началом наступательной операции он не готовился к такому виду войны. Все учения, которые проводились до широкомасштабного вторжения, имели одну легенду - преодоление обороны противника в ходе масштабного наступления. И там отрабатывалось взаимодействия между различными подразделениями и родами войск именно в ходе наступления, а вот оборона требует совсем иных навыков и даже качества личного состава, который задействован в таком мероприятии.
Очевидно, что к обороне от массированного наступления ВСУ, личный состав противника никто не готовил, поскольку такого развития событий никто даже предположить не мог. А в оборонительных боях взаимодействие подразделений еще более важно, чем при наступлении, поскольку в случае утери взаимодействия, обороняющаяся сторона может внезапно получить удар с фланга, а то и с тыла. Такое взаимодействие надо отрабатывать на многочисленных занятиях и учениях, но как известно, армия орков готовилась не просто наступать, а делать это быстро и сокрушительно. То есть, они еще сами не знают, насколько их армия годится в обороне, если в наступлении они уже показали себя не очень.
Отсюда вытекает еще один из вариантов развития событий. Если противник окажется системно не готов для того, чтобы держать оборону и в случае чего - организованно отходить, чтобы не провалить фланги соседей, то в таком случае он вполне может драпануть и вот почему. Оркам долго и нудно внушали главную цель их действий военного плана. Они должны пробить оборону противника выйти в его тылы и оформить котел. Котлы у них - идея фикс и безусловно, им рассказывали о том, как они в котлах будут уничтожать нашу армию.
Поэтому для них оказаться в окружении - жуть и мрак. А тем более, они прекрасно знают, что они натворили на оккупированной территории и как только их отрежут от основных сил, к ВСУ присоединятся местные жители и там уже будет очень большой вопрос, в чьи руки лучше попасть. В общем, в этом случае, страх не оказаться в окружении, на чужой земле, безусловно может сыграть свою психологическую роль. Но такое невозможно вычислить чисто теоретическим путем. Если враг драпанет, вот в этот момент возникнет возможность ввода резерва и начинать наступление. По разным данным, даже прямо сейчас именно в таком формате, ВСУ уже способны действовать глубоко. Об этом заявляет противник и мы тут не раскрываем никаких тайн. В любом случае, это как раз тот вариант, когда надо разбить яйцо, чтобы его съесть, ну а бить яйца оккупанту просто необходимо и так, чтобы они этим наелись на поколения вперед.