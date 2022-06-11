У Держдепі США прогнозують, що вдастся забезпечити експорт щонайменше 3 млн тонн зерна з України
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Посадовці США заявляють, що вони співпрацюють з Україною, щоб забезпечити експорт щонайменше трьох мільйонів тонн зерна для подолання кризи голоду, що наростає у світі, особливо в Африці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Джим О'Браєн, голова Управління з координації санкцій Державного департаменту США стверджує, що їжі достатньо, щоб прогодувати мільйони, але вторгнення Росії ускладнює її вивезення з країни.
"Отже, зараз в Україні 20 мільйонів тонн зерна очікує на вивезення. І знову ж таки, в звичайний рік все це вже було б на ринку, але це не так і для цього є одна причина. Звичайно, є багато причин глобальної тенденції зменшення продовольчої безпеки. Але це 20 мільйонів тонн, які можуть прогодувати від 200 до 400 мільйонів людей, які лише чекають рішення Росії", - додає О'Браєн.
О'Браєн зазначає, що Росія зменшує можливості України виробляти власну їжу та їжу для світу.
"Колись Україна експортувала близько 6 мільйонів тонн зерна на місяць, переважно до південних країн... З нашими європейськими партнерами ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб отримати якомога більше зерна, але в кращому випадку це, ймовірно, буде приблизно вдвічі менше, ніж було раніше, і це тому, що Росія окупувала або знищила більше 30 відсотків зернових потужностей України. Вона атакує елеватори та об’єкти з переробки", - вказує посадовець.
Посадовці США кажуть, що працюють із сусідами України та Європейським союзом, щоб вивезти з країни якомога більше зерна та підтримують ініціативу зняття блокади Одеського порту.
Будь ласка, зачекайте...
20 мільйонів тон, це мільйон зерновозів (фур) мають катнути від елеватору до млина). Потім третина мільйона борошновозів повезуть борошно до переробного комбінату. А тепер спробуйте порахувати, скільки ДП вся ця транспортна авантюра використає?
Дякуйте пуйлу, макроно-шольци!
Украинцам продуктов хватит?