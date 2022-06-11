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У Держдепі США прогнозують, що вдастся забезпечити експорт щонайменше 3 млн тонн зерна з України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Посадовці США заявляють, що вони співпрацюють з Україною, щоб забезпечити експорт щонайменше трьох мільйонів тонн зерна для подолання кризи голоду, що наростає у світі, особливо в Африці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Джим О'Браєн, голова Управління з координації санкцій Державного департаменту США стверджує, що їжі достатньо, щоб прогодувати мільйони, але вторгнення Росії ускладнює її вивезення з країни.

"Отже, зараз в Україні 20 мільйонів тонн зерна очікує на вивезення. І знову ж таки, в звичайний рік все це вже було б на ринку, але це не так і для цього є одна причина. Звичайно, є багато причин глобальної тенденції зменшення продовольчої безпеки. Але це 20 мільйонів тонн, які можуть прогодувати від 200 до 400 мільйонів людей, які лише чекають рішення Росії", - додає О'Браєн.

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О'Браєн зазначає, що Росія зменшує можливості України виробляти власну їжу та їжу для світу.

"Колись Україна експортувала близько 6 мільйонів тонн зерна на місяць, переважно до південних країн... З нашими європейськими партнерами ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб отримати якомога більше зерна, але в кращому випадку це, ймовірно, буде приблизно вдвічі менше, ніж було раніше, і це тому, що Росія окупувала або знищила більше 30 відсотків зернових потужностей України. Вона атакує елеватори та об’єкти з переробки", - вказує посадовець.

Посадовці США кажуть, що працюють із сусідами України та Європейським союзом, щоб вивезти з країни якомога більше зерна та підтримують ініціативу зняття блокади Одеського порту.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+5
...а шо буде з тими, хто те зерно виростив - насрать
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11.06.2022 19:10
+5
Французи з німцями сцуть шоб голодні нелегали з африки штурмом їх не брали....
Дякуйте пуйлу, макроно-шольци!
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11.06.2022 19:13
+4
Чекаємо на величну перемогу Генітальнішего!!)))
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11.06.2022 19:13
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Не Африку голозаду маємо годувати , а ........... Те зерно, що залишилось на неокупованій частині України потрібно Україні збурегти і не продавати. Тому що невідомо який цього року Україна збере урожай, зважаючи на війну, диверсантів, які вже палять поля і дороговизну палива. Україна в першу чергу має забезпечити себе хлібом!
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11.06.2022 19:08 Відповісти
так, не факт, що нинішній урожай не спалять рашисти.
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11.06.2022 19:15 Відповісти
Вже палять. Були фото в твітері з Миколаївщини - горить стигла озима пшеничка((
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11.06.2022 19:32 Відповісти
Голодні Африки мене турбують найменше, поки у моїй країні війна. Проте система виробництва побудована так, що Україна не споживає настільки багато зерна, скільки вирощує. А зберігання зерна - це не згрузити в критий ангар і забути за нього на рік-два. Його потрібно періодично просушувати, просіювати, захищати від шкідників.
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11.06.2022 19:24 Відповісти
А податки за продане і вивезене зерно вас не турбують? У вас багато інших вцлілих надходжень до бюджету?
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11.06.2022 19:38 Відповісти
Які саме податки і збори ми обговорюємо? Уявіть суму ПДВ, що буде відшкодована з бюджету при експорті. Позитивний економічний ефект від операції з продажу зерна в іншому - сума валюти, що зайде в Україну, обов'язково повинна бути продана на міжбанку, що зменшить навантаження на курс.
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11.06.2022 20:38 Відповісти
зерно тільки бартером на зброю і набої в першу чергу на важку
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11.06.2022 19:33 Відповісти
з зерна муку, з муки макарони...вони довго зберігаються і краще, ніж зерно, яке зараз займає місця майбутнього врожаю
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11.06.2022 20:25 Відповісти
Спробуємо порахувати)
20 мільйонів тон, це мільйон зерновозів (фур) мають катнути від елеватору до млина). Потім третина мільйона борошновозів повезуть борошно до переробного комбінату. А тепер спробуйте порахувати, скільки ДП вся ця транспортна авантюра використає?
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11.06.2022 20:57 Відповісти
...а шо буде з тими, хто те зерно виростив - насрать
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11.06.2022 19:10 Відповісти
Французи з німцями сцуть шоб голодні нелегали з африки штурмом їх не брали....
Дякуйте пуйлу, макроно-шольци!
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11.06.2022 19:13 Відповісти
Чекаємо на величну перемогу Генітальнішего!!)))
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11.06.2022 19:13 Відповісти
Це кому вдасця Буратине или держдепу?
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11.06.2022 19:15 Відповісти
Які ж вони нікчеми.
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11.06.2022 19:20 Відповісти
Саме цікаве хто купитоь те кроваве пижжене зерно, одразу все ясно ясно стане ху із ***. вому бидлу вони його точно не дадуть
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11.06.2022 19:21 Відповісти
Потом будем просить гуманитарку. А делов -то. И будем немцам и французам пенять, где там наши багеты, чого нема....
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11.06.2022 19:46 Відповісти
Почитав коменти...І ні в кого питання не викликало те, а чиє зерно? На чиїй землі воно вирощено, за чиї гроші? Трішки відповіді: зернові вирощені на землях, реальними власниками якими є не українці (українські власники - це підставні особи). Наша територія (земля) лише використовувалась. Далі, кошти на вирощення зернових виділяли знову не українці (Україна) і т.д. Кінцевим результатом є те, що зернові взагалі не належать Україні. І галас, піднятий на фоні вивозу зерна, спричинений закордонними корпораціями, які прикриваючись нібито всесвітнім голодом, банально рятують свої гроші у вигляді зерна. Мені глибоко начхати на те зерно, адже воно ніякого відношення до українських споживачів не має!!! Але закордонні хазяї та наші продажні чиновники намагаються маніпуляти, лицемірити. І закордонні бариги та наші корумповані чиновники хочуть, рятуючи своє зерно, щоби Україна відкрила шлях до своїх портів, наражаючи українців на смертельну небезпеку у вигляді розмінування і т.д. , що дасть відкритий шлях рашистам для заходу в порти та десантування!! Кому війна, а кому мати рідна!!!!
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11.06.2022 20:13 Відповісти
Ну наконец то хоть один разумный,поэтому и вой подняли,они же бабло свое теряют,а Украина и украинцы им до одного места.
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11.06.2022 20:36 Відповісти
Трішки не так. Ні для кого не є таємниця, що зерно не є державним, це власність приватних агрохолдингів. Як і елеватори, де натепер воно зберігається. А тепер уявіть, при ціні (приблизній) 250 дол/тонну скільки вартує 20 мільйонів тон зерна. Так, це прибутки зернотрейдерів, проте валюта зайде в Україну і буде в обов'язковому порядку продана на міжбанку. На вашу думку, наскільки великий це є плюс для економіки? Альтернатива - трейдери і далі просушують та просіюють зерно врожаю 2021 року, а зерно врожаю 2022 року залишається не зібраним на полях.
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11.06.2022 20:51 Відповісти
А бубочка экспортом не устроит очередной голодомор?
Украинцам продуктов хватит?
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12.06.2022 01:13 Відповісти
 
 