Шмигаль обговорив із фон дер Ляєн надання безповоротних грантів для українського бізнесу

Україна розраховує, що приєднання до спільного митного й платіжного простору ЄС стане наступним кроком нашої євроінтеграції.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час зустрічі з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм глави уряду.

"Україна швидкими темпами зближується з Європейським Союзом і розраховує, що приєднання до спільного митного й платіжного простору ЄС стануть наступними кроками нашої євроінтеграції. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн, Президентці Єврокомісії, за цей черговий візит і підтримку нашої країни", - зазначив Шмигаль.

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Він повідомив, що обговорив з очільницею єврокомісії надання безповоротних грантів для українського малого й середнього бізнесу, план відновлення й намір відбудувати Україну за європейськими стандартами. Прем’єр запевнив її в тому, що держава продовжує розпочаті реформи.

"Прямо зараз українська армія пришвидшено переходить на стандарти НАТО. Впроваджуємо Green Deal, активно цифровізуємо всі державні послуги й сподіваємося, що найближчим часом ЄС схвалить приєднання України до режиму спільного митного транзиту NCTS. Так само очікуємо позитивного рішення про включення нашої країни до єдиної платіжної зони SEPA, вільної зони роумінгу та, звичайно, надання статусу кандидата в ЄС", - підкреслив Шмигаль.

Усе це, додав він, є практичними кроками інтеграції України в Євросоюз, які зміцнять обидві сторони й допоможуть Україні у перемозі над ворогом.

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