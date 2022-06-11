Шмигаль обговорив із фон дер Ляєн надання безповоротних грантів для українського бізнесу
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Україна розраховує, що приєднання до спільного митного й платіжного простору ЄС стане наступним кроком нашої євроінтеграції.
Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час зустрічі з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм глави уряду.
"Україна швидкими темпами зближується з Європейським Союзом і розраховує, що приєднання до спільного митного й платіжного простору ЄС стануть наступними кроками нашої євроінтеграції. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн, Президентці Єврокомісії, за цей черговий візит і підтримку нашої країни", - зазначив Шмигаль.
Він повідомив, що обговорив з очільницею єврокомісії надання безповоротних грантів для українського малого й середнього бізнесу, план відновлення й намір відбудувати Україну за європейськими стандартами. Прем’єр запевнив її в тому, що держава продовжує розпочаті реформи.
"Прямо зараз українська армія пришвидшено переходить на стандарти НАТО. Впроваджуємо Green Deal, активно цифровізуємо всі державні послуги й сподіваємося, що найближчим часом ЄС схвалить приєднання України до режиму спільного митного транзиту NCTS. Так само очікуємо позитивного рішення про включення нашої країни до єдиної платіжної зони SEPA, вільної зони роумінгу та, звичайно, надання статусу кандидата в ЄС", - підкреслив Шмигаль.
Усе це, додав він, є практичними кроками інтеграції України в Євросоюз, які зміцнять обидві сторони й допоможуть Україні у перемозі над ворогом.
Будь ласка, зачекайте...
Путин признался, зачем начал войну, зачем ему геноцид украинцев.
Маски сброшены окончательно. Денацификация, демилитаризация….
Все отставить
Путин признался, что пришел захватить Украину для сохранения и расширения империи
Вот честно, прямым текстом так и сказал.
Мы то это и так знали, но удивительно, что Путин теперь это просто берет и лично признает. Видно, нет причин уже прятаться
Путин заявил, что Петр первый расширял территории Российской империи и он, Вова первый, тоже должен это делать. Что дескать Петр Первый забирал в родную гавань исконно славянские земли и Путин забирает.
В общем, трудно себе представить, сколько лизавших задницу Путина языков повторили за последние года это сравнение, Путина и Петра Первого. Убедили в итоге этого бункерного деда. На нашу голову. Зализали.
Очень, очень хочет Путин войти в историю. Попасть на страницы учебника истории.
И еще до начала войны говорили, что это единственное, что может рационализировать его нападение на Украину.
Так и случилось.
Ну что ж, войти в историю у Путина не получится, а вляпаться - очень даже.
Чуть перепутал Путин столетия. Пару сотен лет ранее может быть такая логика и сработала бы. А сейчас не очень. Хоть и говорит Путин, что за 350 лет ничего не изменилось.
И был Петр первый, ставший первым императором и создавший империю, прорубив "окно в Европу" и модернизировавший отсталое азиатское государство дикими азиатскими методами. И будет Вова, первый и последний, эту империю похоронивший, закрывший окно в Европу и поставивший Империю на путь деградации (импорта замещение). Туда ей и дорога. Российская империя - империя прошлого, зомби, атакующий современный мир. Империя, которая борется с настоящим и будущим, прячется в скорлупу прошлого, где все было проще, трава зеленая, деревья большие.
Джерело: https://censor.net/ua/b3347371
Що з конфіскацією майна кацапів чи надамо громадянство фрідманє?
У агентв бойко вже конфіскувала вкрадені на вишках 400 млн дол?
Де аукціони продажу майна мертвечука?
Де арешти і поліграфи тисяч агентів?
Зокрема, глава Єврокмоісії має намір розповісти, що існує список швидких рішень, які достатньо зробити, щоби довести європейцям намір Києва повернутися до реформ після завершення воєнного стану - і це зніме заперечення ключових противників визнання України кандидатом на вступ.
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Отже, проблема не у європецях, проблема у зеленому довпойопі, якому влада потрібна виключно для власного збагачення і збагачення свого оточення
"Натомість заступниця голови делегації Європарламенту з асоціації з Україною Віола фон Крамон (Viola von Cramon) з фракції Зелених розповіла про розчарування серед "деяких партнерів в Україні" тим, що ЄС недостатньо ретельно перевіряє, як використовуються європейські гроші, та замало використовує свій політичний вплив, аби сприяти реформам.
Серед прикладів затримок з реформами вона навела те, що вже понад рік порожнім є крісло керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А закон про деолігархізацію, на її думку, "не слугуватиме цілі розриву зв'язків між грошима та політичним впливом". "Це буде лише ще один політичний інструмент для президента для боротьби з його політичними опонентами", - додала фон Крамон." Джерелоeutsche Welle.