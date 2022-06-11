На пляжі в Одеській області підірвався відпочивальник, незважаючи на попередження про міни. ВIДЕО
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В Одеській області на одному з пляжів підірвався відпочивальник. В результаті інциденту він загинув.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на телеграм спікера начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
"Менше години тому загинула людина, відпочиваючи на пляжі на чорноморському узбережжі Одеської області...Підірвалася на міні. Я не знаю, скільки ще потрібно повторювати тим, хто намагається стати головним кандидатом на премію Дарвіна", - зазначив він.
За його словами, всі пляжі заміновані, а в морі є російські міни і не тільки російські.
Пізніше Оперативне Командування "Південь" зазначило: "Незважаючи на чисельні попередження, обмежувальні позначки та категоричну заборону відвідування узбережжя й купання в замінованому морі, одесити і гості регіону продовжують нехтувати власною безпекою. Зрештою це призводить до трагедії.
На одному з пляжів Одещини чоловік підірвався на невідомому предметі. Родина, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям.
На місці працює слідчо-оперативна група.
Звертаємо увагу всіх громадян, що застереження про небезпеку – це справжня турбота про ваше життя і здоров’я. Дотримання цих обмежень набагато ефективніше відпочинку, що може закінчитися летально".
Будь ласка, зачекайте...
Вам это не светит.
видимо вы считаете себя идеальным и никогда не совершаете ошибок?
не верю.
потому что вы сами - одна большая ошибка.
Но смеяться и злорадствовать из-за смерти украинца - это аморальное днище.
Надеюсь что пишут это только пригожинские троли.
Крапка.
Якщо ми дійсно гідні українці, то нам не варто подібно триклятим кацапам по хамськи лихословити та матюкатись з приводу смерті людини.
Як з'ясувалося, загиблий чоловік був переселенцем із Донецької області.
Він пішов купатися разом із другом. Товариш дивом не постраждав. https://t.me/operativnoZSU/28241
Не уподобляйтесь.
Естественный отбор ни кто не отменял.
ну и бред.
На обычной ПДМке конечно.
Адекватна людина при попередження про небезпеку, приймає виважені рішенння, зебіли що хуже не буде.
в головах. культура опять же появится, читать научатся, дорожные знаки различать, а там, глядишь, - и конституцию соблюдать, от и до, все кто выживут.