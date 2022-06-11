На пляжі в Одеській області підірвався відпочивальник, незважаючи на попередження про міни. ВIДЕО

В Одеській області на одному з пляжів підірвався відпочивальник. В результаті інциденту він загинув.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на телеграм спікера начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Менше години тому загинула людина, відпочиваючи на пляжі на чорноморському узбережжі Одеської області...Підірвалася на міні. Я не знаю, скільки ще потрібно повторювати тим, хто намагається стати головним кандидатом на премію Дарвіна", - зазначив він.

За його словами, всі пляжі заміновані, а в морі є російські міни і не тільки російські.

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Пізніше Оперативне Командування "Південь" зазначило: "Незважаючи на чисельні попередження, обмежувальні позначки та категоричну заборону відвідування узбережжя й купання в замінованому морі, одесити і гості регіону продовжують нехтувати власною безпекою. Зрештою це призводить до трагедії.

На одному з пляжів Одещини чоловік підірвався на невідомому предметі. Родина, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Звертаємо увагу всіх громадян, що застереження про небезпеку – це справжня турбота про ваше життя і здоров’я. Дотримання цих обмежень набагато ефективніше відпочинку, що може закінчитися летально".