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мінування (1157) Одеська область (2487) пляж (134) Братчук (138)

На пляжі в Одеській області підірвався відпочивальник, незважаючи на попередження про міни. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Одеській області на одному з пляжів підірвався відпочивальник. В результаті інциденту він загинув.

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ, з посиланням на телеграм спікера начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Менше години тому загинула людина, відпочиваючи на пляжі на чорноморському узбережжі Одеської області...Підірвалася на міні. Я не знаю, скільки ще потрібно повторювати тим, хто намагається стати головним кандидатом на премію Дарвіна", - зазначив він.

За його словами, всі пляжі заміновані, а в морі є російські міни і не тільки російські.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі дорослий і дитина підірвалися на "розмінованому" пляжі

Пізніше Оперативне Командування "Південь" зазначило: "Незважаючи на чисельні попередження, обмежувальні позначки та категоричну заборону відвідування узбережжя й купання в замінованому морі, одесити і гості регіону продовжують нехтувати власною безпекою. Зрештою це призводить до трагедії.

На одному з пляжів Одещини чоловік підірвався на невідомому предметі. Родина, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Звертаємо увагу всіх громадян, що застереження про небезпеку – це справжня турбота про ваше життя і здоров’я. Дотримання цих обмежень набагато ефективніше відпочинку, що може закінчитися летально".

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+32
Дарвін апладіруєт стоя...
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11.06.2022 19:41
+14
Чего долбоебы то? 100 раз говорили! Не лезьте в воду, не купайтесь, это ОПАСНО для жизни. Видимо для некоторых этих слов было недостаточно, надо было лично проверить.
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11.06.2022 19:56
+14
Человек поплатился жизнью за свою оплошность, это повод шуточки давить? Смешное что-то случилось? Для его родных это горе, и лучше просто промолчать, чем умные речи толкать( или веселые шутейки как думают некоторые автора)
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11.06.2022 19:59
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Дарвін апладіруєт стоя...
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11.06.2022 19:41 Відповісти
переселенцы с донецкой области , получается так , что ты можешь из говна выбраться, но говно из тебя не всегда.
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11.06.2022 20:10 Відповісти
https://t.me/c/1379461702/33761


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11.06.2022 20:24 Відповісти
к сожалению процент дарвинов в Украине очень велик - начиная с последних выборов и заканчивая теми кто не уехал с сразу окупированных городов - а некоторые сейчас уже никуда не уедут и никогда
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11.06.2022 20:54 Відповісти
А себя чего забыл упомянуть? От скромности? Ты на его премию заработал
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11.06.2022 21:05 Відповісти
Пошел вслед за русским кораблем.
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11.06.2022 19:44 Відповісти
Сільно устал і решил адахнуть...
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11.06.2022 19:46 Відповісти
чекав "нашіх"?
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11.06.2022 19:46 Відповісти
сваих!
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11.06.2022 22:22 Відповісти
Перегрівся на сонці, та й вибухнув.
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11.06.2022 19:50 Відповісти
В комментах одни злорадствующие долбоебы, фу мразота.
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11.06.2022 19:52 Відповісти
Чего долбоебы то? 100 раз говорили! Не лезьте в воду, не купайтесь, это ОПАСНО для жизни. Видимо для некоторых этих слов было недостаточно, надо было лично проверить.
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11.06.2022 19:56 Відповісти
Человек поплатился жизнью за свою оплошность, это повод шуточки давить? Смешное что-то случилось? Для его родных это горе, и лучше просто промолчать, чем умные речи толкать( или веселые шутейки как думают некоторые автора)
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11.06.2022 19:59 Відповісти
Там ********* от зебилов у них кумир *********** палочками махал
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11.06.2022 20:16 Відповісти
Человек сунул пальцы в розетку. Его тоже жалеть? Человек уснул, забыв выключить газ под кастрюлей с борщем и вынесло в воздух весь подъезд. Его тоже жалеть? Человеку было написано "Мины", а он туда еще и семью потащил, его тоже жалеть?
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11.06.2022 20:49 Відповісти
да. тоже жалеть. Тем у кого есть эмпатия, конечно.
Вам это не светит.
видимо вы считаете себя идеальным и никогда не совершаете ошибок?
не верю.
потому что вы сами - одна большая ошибка.
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11.06.2022 21:01 Відповісти
Причем тут жалость вообще? Речь о людях которые насмехаются со смерти другого человека, пускай сто раз виноватого в этом проишествии. Ненадо жалеть, надо хотя бы быть людьми и неуподо***ться свинособакам, а шутки на горе других это их конек. Можно ведь сказать *** мужик что же ты наделал или бедный ребенок с женой, такое увидели, или если грубо ну мужик дебил конечно, виноват сам в своей гибели, печально. А лучше смотреть за собой и вообще не судить чужую жизнь и смерть. Вообщем смешного тут ничего нет и поводов для шуток тоже.
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11.06.2022 21:18 Відповісти
він суїциїдальний маньяк, пішов би краще на фронт, та підірвав себе гранатою в оточенні орків, отримав би героя та 15 лямів премії. А так , все повз касу
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11.06.2022 22:26 Відповісти
какую оплошность? он сознательно пошел на "самоубийство" - если б там не было табличек тогда другое дело - но если ты тупой то ...
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11.06.2022 20:50 Відповісти
это не оплошность - это естественный отбор. Там везде таблички стоят. А где не стоят, то там всё равно на дне лежат ПДМки.
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11.06.2022 20:51 Відповісти
за **********,а не "оплошность",там **** плакатів як гівна натикано,це їбать треба бути розумово-відсталим щоб не побачити і не прочитати...
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12.06.2022 01:53 Відповісти
злорадные комменты говорят об отсутствии эмпатии. Это был украинец. Не орк. легкомысленный, самоуверенный - это его беда.
Но смеяться и злорадствовать из-за смерти украинца - это аморальное днище.
Надеюсь что пишут это только пригожинские троли.
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11.06.2022 20:41 Відповісти
Про нашого загиблого співвітчизника краще говорити або добре, або ніяк. Просто людина з якихось причин була необачною.
Крапка.
Якщо ми дійсно гідні українці, то нам не варто подібно триклятим кацапам по хамськи лихословити та матюкатись з приводу смерті людини.
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11.06.2022 21:50 Відповісти
Т.е.,тот организм,который, ЗНАЯ о том, шо пляжи заминированы, поперся отдыхать - он не *******? Сам часто пробежки по минным полям совершаешь?
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11.06.2022 20:00 Відповісти
У каждого своя голова на плечах, я за собой и своими близкими слежу только, мне неважно и неинтересно как поступают остальные. Но я не делаю с человеческой трагедии похабную *****, где остряки соревнуются в дебильных комментах.
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11.06.2022 20:04 Відповісти
Сьогодні, в м. Одеса чоловік проігнорував заборону купання в морі і підірвався на міні.

Як з'ясувалося, загиблий чоловік був переселенцем із Донецької області.
Він пішов купатися разом із другом. Товариш дивом не постраждав. https://t.me/operativnoZSU/28241
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11.06.2022 21:20 Відповісти
І только ти одін - Д'артаньян!...
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11.06.2022 20:04 Відповісти
Людина з України ніколи не користується таким відмінком як "чяго далбайобы ТО" робіть висновки кого сюди заносить,тут половина кацапськоi мерзоти. Співчуття сім'ї загиблого під час війни міну можна "спіймати" скрізь.
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11.06.2022 20:06 Відповісти
ага ***** скрізь,особливо там де табличок МІНИ!,напевно більше ніж самих мін...
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12.06.2022 01:55 Відповісти
Кацапка ,просто іди ***** тварь!.
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11.06.2022 20:30 Відповісти
Так там специально для ********* таблички "МИНЫ! через каждые 30 метров стоят, потому что там действительно в воде противодесантные мины. Причем кацапы знают, что у нас дно у уреза воды заминировано ЯРМами и ПДМами, но тупым *********, для которых войны нет, всё нипочём.
Не уподобляйтесь.
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11.06.2022 20:49 Відповісти
Може написали не МИНЬІ , а МІНИ . А ватний мозок просто не зміг перекласти . Ну-у , то таке . Буває .
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11.06.2022 23:17 Відповісти
Он устал ат вайны.
Естественный отбор ни кто не отменял.
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11.06.2022 20:01 Відповісти
не,ну и хто ему дохтор?
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11.06.2022 20:03 Відповісти
Схоже якийсь упоротий ватнік
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11.06.2022 20:05 Відповісти
переселенец с донецкой области .
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11.06.2022 20:09 Відповісти
то есть с одесситом такого не могло случиться?
ну и бред.
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11.06.2022 20:59 Відповісти
прикинь,досі не було,дивно правда,чому б це? а може вони знають що там ***** ШАСТАТЬ? Нє?
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12.06.2022 01:56 Відповісти
Негоже танцювати на кістках загиблого, але щодня з кожної праски попередження про небезпеку на пляжах. Не чують. Результат, як кажуть, на ліцо. (((
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11.06.2022 20:06 Відповісти
цей довбень десь на рівні бухого водятла,тому і реакція на його "перформанс" аналогічна
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12.06.2022 01:57 Відповісти
ну хоч засмагнути трохи встиг
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11.06.2022 20:09 Відповісти
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11.06.2022 20:21 Відповісти
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11.06.2022 20:23 Відповісти
На какой мине? на морской или противотанковой?
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11.06.2022 20:29 Відповісти
а он шо, танком в воду заехал замерять температуру воды?
На обычной ПДМке конечно.
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11.06.2022 20:54 Відповісти
Воно української не знало... Напевно вірний РПЦ!
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11.06.2022 20:54 Відповісти
Щось мені підсказує, що Зеленський втратив одного свого виборця.
Адекватна людина при попередження про небезпеку, приймає виважені рішенння, зебіли що хуже не буде.
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11.06.2022 20:55 Відповісти
Ти теж під ноги дивись, бо твій ідол втратить свого виборця.. а їх так мало
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11.06.2022 21:09 Відповісти
Мій ідол це УКРАЇНА
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11.06.2022 21:23 Відповісти
не скавчи довбеник *************
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12.06.2022 02:03 Відповісти
Если бы стояли таблички "МИНЫ", то на пляж они бы не пошли. Но стояли таблички "МІНИ"...
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11.06.2022 21:10 Відповісти
То диверсант.Расчищал минные поля для десанта.
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11.06.2022 21:12 Відповісти
кстати, вполне может быть. или "друг" диверсанта, тот ему "посоветовал".
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12.06.2022 00:02 Відповісти
премію Дарвіна та плот до новоросійська безкоштовно!
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11.06.2022 22:20 Відповісти
розмінувальник
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11.06.2022 22:31 Відповісти
Надо было тёщу с собой взять. Теперь уже поздно.
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11.06.2022 22:39 Відповісти
Устал ат вайни . )))) Погано , коли в голові - тирса .
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11.06.2022 23:10 Відповісти
личное оружие нужно, а то эволюция уж очень медленно происходит в головах. культура опять же появится, читать научатся, дорожные знаки различать, а там, глядишь, - и конституцию соблюдать, от и до, все кто выживут.
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11.06.2022 23:55 Відповісти
 
 