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Фінляндія відхилила вимогу Туреччини щодо екстрадиції курдів, яку Анкара висунула для вступу Гельсінкі до НАТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Влада Фінляндії відмовилася екстрадувати курдів, яких Туреччина вважає терористами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yle.
Зазначається, що на початку червня Мін'юст Фінляндії отримав від Туреччини десять запитів щодо екстрадиції представників Робочої партії Курдистану та Руху Фетхуллаха Гюлена. При цьому Фінляндія задовольнила лише два випадки, коли людей не звинувачували в тероризмі. Обидві справи стосувалися сексуальних злочинів.
За інформацією видання, Туреччина також зажадала від фінської влади екстрадиції людини, засудженої за підпал посольства в Гельсінкі.
Топ коментарі
+30 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар11.06.2022 20:03
+26 Mykola Trofimenko
показати весь коментар11.06.2022 20:03
+23 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар11.06.2022 19:59
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Стать «владычицей морскою»?
Широко шагаешь- смотри штаны не порви.
И правильно делают. Там диктаторам не место.
Был закрыт. Вначале войны. Но реальный статус сейчас не известен.
В тоже время, почему российские корабли/ солдаты ( вместе с Турцией) проверяют украинские корабли с зерном?
Кским боком там РФ? Он Босфором не владеет.
Почему Турция не поддержала санкции Запада против России за войну в Украине??
Зараз у Чорному морі тільки ці кораблі ЧФ, які були там перед закриттям Босфору..а, перепрошую, значно менше)). Це дуже легко перевіряється.
Перевіряють, тому що ця процедура була підписана у тому числі і Україною для сприяттю вивозу зерна. Не треба задавати питань, відповіді на які і так відомі. Ердоган союзник сам собі і робить те що вигідно його країні. Якщо не знаете, то він президент Туреччини, а не України.
Зараз у Чорному морі тільки ці кораблі ЧФ, які були там перед закриттям Босфору..а, перепрошую, значно менше)). Це дуже легко перевіряється.
Перевіряють, тому що ця процедура була підписана у тому числі і Україною для сприяттю вивозу зерна. Не треба задавати питань, відповіді на які і так відомі. Ердоган союзник сам собі і робить те що вигідно його країні. Якщо не знаете, то він президент Туреччини, а не України.
Так курдьі - народ или не народ? И почему турки имеют право на свое государство, а курдьі - нет? Почему курдьі живут в четьірех-пяти странах и ни в одной из них не имеют государственности даже в виде автономного округа?
Курди -- індо-європейський народ, а їхня мова у чомусь подібна до перської. Вони, як і перси, жили на тих землях ще в античні часи. Якого дідька тепер Туреччина пресує курдів і не дозволяє їм мати не те що власну державу -- навіть викладання курдською забороняє!
Типова диктатура і шовінізм.
Звичайно, Туреччина не бажає поступатися своєю землею для створення якойсь нової держави. З тих же міркувань вона против створення чогось курдського у Сирії або Іраку. Не знаю, чи була колись у курдів якась держава, чи ні?
Диктатору на уступки не нужно идти, который ищет выгоду на чужих проблемах
так вот, если путин нападет на финнов, а гаранты впишутся и кацапы атакуют гарантов, то что скажет НАТО с их 5ой статьей? этот нюанс нигде не прописан, а он интересен
Які стосунки мають курди у Фінляндії до першочергового укріплення Північного флангу НАТО перед московською загрозою? Хіба Туреччина тут піклується про підсилення Альянсу? Цим бусурманам споконвіків було насрати на всіх навколо, та і на власне бидло теж...
В Україні споконвіків усіх тупих і неосвічених називали і продовжують називати "турок"... і чому б то?