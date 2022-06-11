Кулеба та його литовський колега Ландсбергіс обговорили розблокування експорту продовольства
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Литви Габрієлюсом Ландсбергісом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України у телеграм-каналі.
"Провів телефонну розмову з литовським колегою та другом Габріелюсом Ландсбергісом. Працюємо разом над вирішенням проблеми розблокування українського експорту продовольства. Литва повністю розуміє та поділяє безпекові занепокоєння України. Нам потрібно більше важкої зброї для захисту Одеси з моря", - заявив Кулеба за підсумками розмови.
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Vadim Babich
Я много чего не понимаю, может кто-то может объяснить? Если вдруг европейцы и американцы так беспокоиться о голоде, то почему они не пошлют свои боевые корабли в чёрное море? Они бы прикрывали наши торговые судна. В чем проблема? Лавров же сказал что они не будут препятствовать вывозу зерна))
WJ
во-1-х, такой конвой делает зерно шописец каким дорогим, не многие смогут покупать по такой цене, так что проблему голода третьего мира это не снимает во-2-х, есть правила пропуска военных кораблей в Чёрное море. конвои этими правилами не предусмотрены, а это значит, что нужно договариваться... но нафига договариваться, если зерно получится дорогущее и проблему голода не решить
‼️‼️‼️
ОСЬ ЯК . Те що українці гибнуть - усім насрать . Їм головне шоб зерно було дешево і ще на цьому заробити
09.06.2022 21:54