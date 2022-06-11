На східному напрямку 11 червня знищено 20 окупантів, 1 БМП та 2 безпілотника, - ОТУ "Схід"
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Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 11 червня, наші воїни знищили: особового складу – 20; БМП – 1; АТТ – 4; БПЛА – 3"
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Будь ласка, зачекайте...
В тот момент, когда казалось, что основным направлением удара противника на Донбассе будет северное, из района оккупированного Изюма, наши военные нашли брешь в обороне противника под Харьковом и начали теснить его в северном и восточном направлениях. Противник стал отходить, но было понятно, что он буде вынужден оттянуть часть войск от Изюма с тем, чтобы укрепить свой фланг и не дать ВСУ выйти на основные линии снабжения всей группировки. Так оно и случилось.
Противник перебросил часть войск из изюмской группировки и что самое неприятное - был вынужден использовать часть своих резервов, стоящих в Белгородской области. А ведь эти резервы должны были обеспечить наращивание давления при начале наступления, чтобы выйти на встречу попаснянской группировке, которая шла с юга.
То есть, произошло то, что должно было произойти. Если вы хотите получить решающий перевес для атаки, вам надо откуда-то взять войска и отправить к месту наступления. Понятно, что в результате, на каком-то участке фронта плотность войск уменьшится настолько, что она просто не сможет перекрывать отведенный ей сектор, в случае атаки.
И тут искусство состоит в том, чтобы по ряду признаков найти это самое слабое место и нанести по нему короткий и стремительный удар. Под Харьковом случилось именно это и противник был вынужден восстанавливать линию фронта, чтобы ВСУ не вышли на оперативный простор, что могло стоить слишком дорого, если бы наше командование решило двинуть в пролом резервы.
И вот прямо сейчас мы наблюдаем нечто такое на южном направлении. К Северодонецку противник стягивает буквально все, что может собрать хоть где-то, и в том числе - на южном участке фронта, перебрасывая силы на восток. Противник явно не ожидал, что наши удержат Северодонецк так долго и уже лишившись надежд на окружение нашей группировки, сосредоточились хотя бы на ее вытеснении, но и с этим планом пока не удается справиться даже с теми силами, которые собраны со всего фронта. Думаю, что в общем, из Северодонецка можно было давно отойти в Лисичанск, но понимая то, как будет действовать противник, было решено удерживать его либо столько, сколько это будет возможно, либо пока враг не выдохнется.
А вот второе не обязательно будет заметно именно в Северодонецке, поскольку именно туда сбрасываются все резервы, но на других участках фронта это можно будет заметить по критическому растягиванию сил и средств, или другими словами, по снижению плотности обороны. И вот похоже на то, что на херсонском направлении наши военные поймали противника именно на этом, как полмесяца назад под Харьковом. Коллеги публикуют вот такую самодельную карту, которая показывает, как там обстоит дело.
Если все выглядит примерно так, как нарисовано, то картина выкладывается несколько другая, нежели на севере. Наши военные действительно проводят контратаки, но не последовательно, на одном направлении, а сразу в нескольких местах. Это говорит о том, что таким образом нащупывается наиболее слабое место в обороне. Противник вынужден метаться между направлениями ударов и в общем, он не привык, что именно его атакуют с нескольких направлений.
Насколько можно понять, наши военные наносят короткие, аккуратные удары и наблюдают за реакцией противника. Очевидно, что программой-минимум здесь является общее давление до такой степени, чтобы противник был вынужден уплотнять оборону, а значит - использовать резервы и снимать с других участков фронта, свои войска. То есть, все то, что они погнали под Северодонецк, прийдется возвращать взад. Ну а это, в свою очередь, изменит ситуацию на Востоке.
История войн говорит о том, что кроме этого, могут быть реализованы и другие варианты. По крайней мере, об этом как раз и говорит то, что атакующие действия проводятся по множеству направлений.Один из них состоит в том, чтобы выяснить общую стойкость противника в обороне, на данном участке фронта и насколько он готов к оборонительным действия. Ведь под нажимом, тот может отойти и закрепиться на второй или третьей линии обороны, а может и драпануть.
Как армия противника будет себя вести именно в такой ситуации, скоро будет понятно, но тут важно то, что в общем, перед началом наступательной операции он не готовился к такому виду войны. Все учения, которые проводились до широкомасштабного вторжения, имели одну легенду - преодоление обороны противника в ходе масштабного наступления. И там отрабатывалось взаимодействия между различными подразделениями и родами войск именно в ходе наступления, а вот оборона требует совсем иных навыков и даже качества личного состава, который задействован в таком мероприятии.
Очевидно, что к обороне от массированного наступления ВСУ, личный состав противника никто не готовил, поскольку такого развития событий никто даже предположить не мог. А в оборонительных боях взаимодействие подразделений еще более важно, чем при наступлении, поскольку в случае утери взаимодействия, обороняющаяся сторона может внезапно получить удар с фланга, а то и с тыла. Такое взаимодействие надо отрабатывать на многочисленных занятиях и учениях, но как известно, армия орков готовилась не просто наступать, а делать это быстро и сокрушительно. То есть, они еще сами не знают, насколько их армия годится в обороне, если в наступлении они уже показали себя не очень.
Отсюда вытекает еще один из вариантов развития событий. Если противник окажется системно не готов для того, чтобы держать оборону и в случае чего - организованно отходить, чтобы не провалить фланги соседей, то в таком случае он вполне может драпануть и вот почему. Оркам долго и нудно внушали главную цель их действий военного плана. Они должны пробить оборону противника выйти в его тылы и оформить котел. Котлы у них - идея фикс и безусловно, им рассказывали о том, как они в котлах будут уничтожать нашу армию.
Поэтому для них оказаться в окружении - жуть и мрак. А тем более, они прекрасно знают, что они натворили на оккупированной территории и как только их отрежут от основных сил, к ВСУ присоединятся местные жители и там уже будет очень большой вопрос, в чьи руки лучше попасть. В общем, в этом случае, страх не оказаться в окружении, на чужой земле, безусловно может сыграть свою психологическую роль. Но такое невозможно вычислить чисто теоретическим путем. Если враг драпанет, вот в этот момент возникнет возможность ввода резерва и начинать наступление. По разным данным, даже прямо сейчас именно в таком формате, ВСУ уже способны действовать глубоко. Об этом заявляет противник и мы тут не раскрываем никаких тайн. В любом случае, это как раз тот вариант, когда надо разбить яйцо, чтобы его съесть, ну а бить яйца оккупанту просто необходимо и так, чтобы они этим наелись на поколения вперед.
anti-colorados
Очевидно, что добиться этого командование войск противника пытается путём окружения и разгрома группировки Объединённых сил (ОС) ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска. На сегодняшний день, ударные группировки войск противника сумели выйти на ближние подступы к Славянску, войти в Северодонецк а так же существенно продвинуться к юго-западным окраинам Лисичанска.
Оперативная ситуация в этой зоне для ВСУ остаётся достаточно сложной. Противник, обладающий превосходством в вооружении и военной технике (ВВТ), сконцентрировав в этой зоне большую часть своей группировки войск, оперирующей на территории Украины, не отказался от планов по достижению целей своей операции...
В частности...
Изюмская группировка противника продолжает подготовку к массированному наступлению на агломерацию Славянск - Краматорск, а так же одновременно пытается создать благоприятные для его проведения условия...
Так, командование Изюмской группировкой войск противника форсированными темпами проводит ротацию и доукомплектование БТГр 51-го и 137-го вдп 106 вдд. Ввод в бой указанных подразделений, скорее всего, будет возможен и состоится после окончания данных мероприятий. Общая численность тактических групп вдв вс рф, входящих в состав Изюмской группировки войск противника, вполне может быть доведена до 3-3.5 тысяч военнослужащих.
В течение 2-х последних дней передовые подразделения Изюмской группировки войск проотивника, с целью захвата удобных рубежей для последующего перехода в массированное наступление провели ряд активных тактических действий (атак) в районе юго-восточнее Довгенкого, в районе Богородичного, а так же в направлении на с. Долина, действуя с западной опушки урочища "Сосна", вдоль дороги М-03.
Особых успехов передовые подразделения противника на этом поприще не снискали, но всё же сумели продвинуться до окраин Мазановки, вроде как даже небольшой пехотной группой (ДРГ) пересечь Северский Донец в районе Богородичного. Хотя, по другим сведениям... эту группу отбросили назад с потерями. Информация ещё уточняется... Попытка подразделений войск противника наступать на рубеж Долина - Богородичное с северо-запада закончилась безрезультатно.
Сосредоточенная на этом же направлении внушительная арт-группа противника, активное использование армейской авиации и практически беспрерывное подтаскивание сюда в значительных объёмах предметов материально-технического снабжения войск (причём, явно в объёмах не на 1, 2 или даже 7-8 БТГр, а значительно больше...), красноречиво свидетельствуют о том, что командование войск противника собирается на этом направлении вести интенсивные наступательные действия. И вполне вероятно с более глубокими целями, нежели тактический уровень, связанный с захватом парочки сёл севернее Славянска...
Лиманская группировка войск противника, судя по всему, в течение 2-х последних дней активно пополнялась после упорных боёв в районе Лимана и "дозачищала" район Святогорска...
Кроме того, противник на этом направлении так же занимался активной разведкой. В первую очередь возможностей по форсированию Северского Донца сразу на нескольких участках - от Маяков до Райгородка, между Стародубовкой и Пискуновкой, а так же в районе Кривой Луки и Дроновки...
На мой, весьма субъективный взгляд, кроме этих участков стоит так же уделить внимание и району Шипиловка - Приволье - Новодружеск. Думаю, если всё же противник вздумает в ближайшее время прорываться с севера на Северск и Верхнекаменку... этот райончик будет обязательно использован Лиманской группировкой в тех или иных целях. Скорее всего, они тут будут изображать "форсирование"...
В Северодонецке идут уличные бои, противник продолжает свои попытки продвинуться в районе Метёлкино, Вороново и Боровское. Имеет частичный успех (противнику удалось занять аэродром Северодонецка).
Попаснянская группировка противника, судя по всему, пополнившись в течение последних 2-х дней, решила "немного переключится". Причина понятна... дальнейшее её наступление в очень чувствительном для Сил обороны Украины направлении - на север, просто невозможно без решения "фланговых проблем".
Причём, следует заметить, что главной из них есть отнюдь не те подразделения ВСУ, которые оперируют вдоль дороги Бахмут - Лисичанск. Хотя, естественно, наиболее оптимальная дирекция возможного прорыва российских войск есть Берестовое - Спорное. Главную фланговую угрозу ударному "клину" Попаснянской группировки составляет группа украинских войск, обороняющаяся в районе Золотое - Горское.
Да, эта группа вряд ли сейчас способна контр-атаковать наступающие подразделения Попаснянской группировки, рвущиеся на север, но уже самим фактом удержания этого района она вполне сковывает продвижения Попаснянской группировки в направлении Комишуваха - Врубовка, имея возможность огневого воздействия на боевые порядки передовых подразделений Попаснянской группировки с правого фланга.
Совершенно не случайно, противник упорно атакует эту группу украинских войск с её левого фланга у Тошковки и в районе Орехового, соответственно в сторону Горского, Устиновки и Чихорового. Смысл этих атак достаточно очевиден - противник явно пытается заставить украинские войска отойти из района Горского и Золотого. Пока, все эти усилия противника - безрезультатны...
Более того, даже те подразделения Попаснянской группировки, которые ради "обеспечения своего правого фланга" основной ударной группы пытались прорваться к Врубовке и полностью занять Комишуваху... так и не смогли выполнить свою задачу полностью. Да, передовые подразделения этой группы сумели прорваться к ж\д станции Светланово и выйти к южной окраине Врубовки... и всё. Бои за Врубовку и Комышуваху продолжаются, противнику так и не удаётся продвинутся далее этих населённых пунктов и зайти на тылы украинской группы в Горском и Золотом...
В свою очередь, левый фланг "ударного клина" Попаснянской группировки, который пытался продвинуться к дороге Бахмут - Лисичанск так же, далее Нагорного пробится не смог. А после позавчерашнего массированного "арт-похлопывания по попе" со стороны ВСУ, вообще был вынужден оттянуться по крайней мере от Нагорного к Васильевке.
На противоположном фланге Попаснянской группировки в районе Клинового и Видродження противник попытался "для разнообразия" прорваться к дороге М-03 (ага, той самой, только юго-восточнее Бахмута). Ну смысл тоже понятен... подрезать наши подразделения, которые обороняются в районе Мироновки. Продвинушись на пару км в районе Роты и Медной Руды, получив очередную порцию огневого поражения.. противник вынужден был остановится и даже немного отползти в районе Роты...
Резюмируем...
Ситуация на Донбассе продолжает оставаться достаточно сложной и напряжённой, но тенденция, появившаяся на протяжении последних 3-4 дней, явно позитивная. Каждая новая попытка противника атаковать даётся ему со всё большим и большим трудом...
Машовец