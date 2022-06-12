Зеленський підписав закон про можливість переведення обласних підрозділів тероборони до зони бойових дій

Президент Володимир Зеленський підписав закон про надання можливості територіальній обороні виконувати завдання у районах ведення бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний документ опубліковано на порталі Верховної Ради.

Документ вносить зміни до Закону України "Про основи національного спротиву", в частині, де йдеться про завданя територіальної оборони та зони виконання таких завдань.

"Військові частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчі формування територіальних громад за рішенням Головнокомандувача ЗСУ можуть залучатися до виконання завдань територіальної оборони поза межами своєї зони територіальної оборони та в районах ведення військових (бойових) дій", – йдеться у документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині судитимуть зрадника, який видав окупантам учасників загону самооборони, - СБУ. ФОТО

Документ закріплює можливість виконання завдань теробороною по всій території України, включаючи райони ведення бойових дій та тимчасово окуповані території.

Із закону прибрали обмеження виконання завдань територіальною обороною, які набирали чинності на момент розгортання у межах відповідної території угруповання регулярних військ.

Рішення про виконання завдань територіальної оборони у районах ведення бойових дій приймається Головнокомандувачем ЗСУ.

Закон набуде чинності наступним після публікації, 12 червня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїнам тероборони ЗСУ урочисто присвоїли перші звання сержанта, - Наєв. ВIДЕО