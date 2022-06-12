Зеленський підписав закон про можливість переведення обласних підрозділів тероборони до зони бойових дій
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський підписав закон про надання можливості територіальній обороні виконувати завдання у районах ведення бойових дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний документ опубліковано на порталі Верховної Ради.
Документ вносить зміни до Закону України "Про основи національного спротиву", в частині, де йдеться про завданя територіальної оборони та зони виконання таких завдань.
"Військові частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчі формування територіальних громад за рішенням Головнокомандувача ЗСУ можуть залучатися до виконання завдань територіальної оборони поза межами своєї зони територіальної оборони та в районах ведення військових (бойових) дій", – йдеться у документі.
Документ закріплює можливість виконання завдань теробороною по всій території України, включаючи райони ведення бойових дій та тимчасово окуповані території.
Із закону прибрали обмеження виконання завдань територіальною обороною, які набирали чинності на момент розгортання у межах відповідної території угруповання регулярних військ.
Рішення про виконання завдань територіальної оборони у районах ведення бойових дій приймається Головнокомандувачем ЗСУ.
Закон набуде чинності наступним після публікації, 12 червня.
Будь ласка, зачекайте...
при 'польоті смерті' жодного розвитку в країні не може бути навіть теоретично!
"Володій" "миром" (людьми, спільнотою, громадою) Чув слов"янську назву молитви-звернення першосвященників, яка збереглася у папстві: "Городу и миру"? Так от "город" тут - не "місце для вирощування овочів", а "місто" - місце компактного проживання людей на обгородженій муром території, а "мир" - людська спільнота!
Те, чого я найбільше остерігався. Введення Іноземного Легіону в Сіверськодонецьк за наказом керівника ГУР Буданова лише для картинки успішної бойової операції та визволення міста під візит Зеленського. Операція явно не в стилі ЗСУ та Залужного. Зараз там значні втрати, гинуть і легіонери. Рашисти через своїх маріонеток нахвалялися, що заблокували на "Азоті" 300 наших бійців. Поки це схоже на брехню, принаймні, Гайдай спростовує. Але, якщо іноземні бійці там попадуть у полон, матимемо дуже негативне й трагічне шоу рашистського театру абсурду проти України. На кожну загибель легіонера буде наростати негативний резонанс у відповідних країнах. Сьогодні міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтвердив смерть чеського добровольця. Ще пару днів тому сам легіон уже повідомляв про 4 загиблих.
Чи не забагато втрат і проблем заради тупого піару для Zеленського?
ИЛИ ЛЕГИОН КТОТО НАСИЛЬНО ПРИГЛАШАЛ.
18 ч
Справа у тому, що Зеленський не хоче перемагати рашку.
Бачите, як вів потроху намагається здатися, але так, щоб його одразу ж не закопали?
То там насре, то там щось ляпне.
От такі жлоби які сиділи по хатам тепер повилазили і починають триндіти типу - нашо тро в Полтаві. А нашо ти жлоб взагалі живеш і смердиш?
Клоун, коли призиватимеш східняків ?!
Так гоніть цих бугаїв звідти..
Тому щоб хоч якось підсилити передок, як гарматне м"ясо кидають туди необстріляних ділєтантів! От тому і Зеленський переводить туди із заходу України тероборону. Білоруси чекають свого моменту коли перемелять терооборону із Галичини, Волині, Рівного і тоді білоруси вдарять по заходу України !
Зелень ненавидить патріотів.
Там білоруси з орками вже сформували ударний кулак з іскандерами і всякими іншими "іграшками".
Білоруси не тому ненападають по тому напрямку, що не хочуть чи відтягують час, вони просто вичікують, коли буде перемелена тероборона Волині, Полісся і Галичини ...
От Зеленський вже кидає на схід всі сили із західної України оголяючи для білорусів з орками дорогу на Луцьк, Рівне і Львів...
Якщо так рвешся, я можу допомогти!
Публікуй свої контакти - і всі бажаючі до тебе одразу звернуться за допомогою в мобілізації!
по ходу ты не бандеровец , а типичный балабол , наши ( с города где я живу ) терики регулярно на войну ездят , и мы их всячески поддерживаем
в межах територіальної громади;
Скільки досі їх безпосередньо у бойових діях?
І більш за все - там де рашисти накривали казарми ракетами - були якраз строковики.
І я не чув,що їх відпускали на дємбєль.