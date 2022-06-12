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Зеленський (17381) тероборона (332)

Зеленський підписав закон про можливість переведення обласних підрозділів тероборони до зони бойових дій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тероборона

Президент Володимир Зеленський підписав закон про надання можливості територіальній обороні виконувати завдання у районах ведення бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний документ опубліковано на порталі Верховної Ради.

Документ вносить зміни до Закону України "Про основи національного спротиву", в частині, де йдеться про завданя територіальної оборони та зони виконання таких завдань.

"Військові частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчі формування територіальних громад за рішенням Головнокомандувача ЗСУ можуть залучатися до виконання завдань територіальної оборони поза межами своєї зони територіальної оборони та в районах ведення військових (бойових) дій", – йдеться у документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині судитимуть зрадника, який видав окупантам учасників загону самооборони, - СБУ. ФОТО

Документ закріплює можливість виконання завдань теробороною по всій території України, включаючи райони ведення бойових дій та тимчасово окуповані території.

Із закону прибрали обмеження виконання завдань територіальною обороною, які набирали чинності на момент розгортання у межах відповідної території угруповання регулярних військ.

Рішення про виконання завдань територіальної оборони у районах ведення бойових дій приймається Головнокомандувачем ЗСУ.

Закон набуде чинності наступним після публікації, 12 червня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїнам тероборони ЗСУ урочисто присвоїли перші звання сержанта, - Наєв. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+79
А когда героический батальон "квартал 95" выдвинется на передовые позиции?
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11.06.2022 22:08
+75
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11.06.2022 22:13
+71
Alex Petrov@Punisher_Cat

14 мин

Как только Лёха «три тижня» Арестович вякнул про «Если бы», то сразу прилетела ответка! Потужна! Из США! Прямо от Байдена.
С той же фразой «Если бы!»…
И тут Банковая нервно заёрзала!
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11.06.2022 22:02
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імена 'володимир' і 'владімір' походять від французького вислову 'вол де мор', що перекладається, як 'політ смерті'. наприклад, в гарі потері головний злодій в оригіналі називається 'волдемор', а не 'воландемор', як це перекрутили москалі.

при 'польоті смерті' жодного розвитку в країні не може бути навіть теоретично!
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11.06.2022 23:06 Відповісти
Володимир Великий дивиться на тебе з подивом
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12.06.2022 02:09 Відповісти
Довго думав - перед тим, як це "пи*донуть"? Ім"я "Володимир" відоме у слов"ян ще з часів язичництва З якого це переляку слов"яни стали вживать французське словосполучення для імені своєї дитини? Французи тоді для наших предків були десь на рівні "марсіан", про яких 99% населення і не чуло
"Володій" "миром" (людьми, спільнотою, громадою) Чув слов"янську назву молитви-звернення першосвященників, яка збереглася у папстві: "Городу и миру"? Так от "город" тут - не "місце для вирощування овочів", а "місто" - місце компактного проживання людей на обгородженій муром території, а "мир" - людська спільнота!
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12.06.2022 08:19 Відповісти
Тобто до цього моменту все це було незаконно.
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11.06.2022 23:14 Відповісти
Так, це системна проблема у ЗСУ та міноборони. Або ти овоч і не перевищуєш службові повноваження і на тебе ніхто нічого не має, або ти ефективний командир/держслужбовець керівної ланки, перевищуєш повноваження і під тебе копають.
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11.06.2022 23:34 Відповісти
Починаючи з дострокових виборів у ВР. І, відповідно, продовжуючи УСІМА ухваленими цією ВР актами. Якось так...
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11.06.2022 23:37 Відповісти
Это необходимо. Отечественная война на то и отечественная, она именно это и подразумевает. Только охранять от алкашей-мародёров в своих городах, находящихся далеко от линии фронта??? вечно же так не могло продолжаться. Враг оккупирует всё новые и новые территории- вот сейчас проблема важнее чем нарики с алкашами. Иначе будет как в писании из Библии- собранный веник не возможно сломать, но легко сломать по прутику за короткое время.
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11.06.2022 23:25 Відповісти
Тарас Черновол

Те, чого я найбільше остерігався. Введення Іноземного Легіону в Сіверськодонецьк за наказом керівника ГУР Буданова лише для картинки успішної бойової операції та визволення міста під візит Зеленського. Операція явно не в стилі ЗСУ та Залужного. Зараз там значні втрати, гинуть і легіонери. Рашисти через своїх маріонеток нахвалялися, що заблокували на "Азоті" 300 наших бійців. Поки це схоже на брехню, принаймні, Гайдай спростовує. Але, якщо іноземні бійці там попадуть у полон, матимемо дуже негативне й трагічне шоу рашистського театру абсурду проти України. На кожну загибель легіонера буде наростати негативний резонанс у відповідних країнах. Сьогодні міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтвердив смерть чеського добровольця. Ще пару днів тому сам легіон уже повідомляв про 4 загиблих.

Чи не забагато втрат і проблем заради тупого піару для Zеленського?
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11.06.2022 23:29 Відповісти
Вам не здається, що у Вашому останньому реченні є два зайвих слова?
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11.06.2022 23:40 Відповісти
та давайте іноземців під Херсон чи Авдіївку, там же вони в полон не можуть потрапити? вони в будь-якому місці можуть потрапити в полон, а якщо їх берегти, то нахера їх набирали щоб вони у Львові воювали?
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11.06.2022 23:49 Відповісти
ДАВАЙТЕ ЛЕГИОН ОТПРАВИМ В ТЫЛ. ОНИ ЧТО В УКРАИНЕ ДЛЯ КРАСОТЫ,НАШИХ ВОН ТОЖЕ ЛОЖАТ СОТНЯМИ.
ИЛИ ЛЕГИОН КТОТО НАСИЛЬНО ПРИГЛАШАЛ.
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12.06.2022 23:21 Відповісти
Зеля, а ты терр оборону обучать, одевать, вооружать собираешься? Или спасение утопающих дело рук самих утопающих?
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12.06.2022 01:17 Відповісти
Так в цьому і цинус - утилізувати пасіонаріїв в мясорубці.
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12.06.2022 23:14 Відповісти
Рік Санчез@PiK_CAH4E3

18 ч

Справа у тому, що Зеленський не хоче перемагати рашку.
Бачите, як вів потроху намагається здатися, але так, щоб його одразу ж не закопали?
То там насре, то там щось ляпне.
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13.06.2022 09:01 Відповісти
Где- то в Мукачево... Блиндаж... Вова! Чё за подстава?! Какого х*я? Эй, как там тебя! Забирай своего "стечкина" взад, я на такую шнягу не подписывался! У меня в Праге межправительственное заседание завтра! Держитесь, мужики! Как вернётесь- отзвоните!
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12.06.2022 05:36 Відповісти
Изначально, ТРО было не самой лучшей затеей. Вторая мировая война показала, что без кадровых армейских подразделений, на поле боя народное ополчение -100% пушечное мясо! В лучшем случае, способное замедлить продвижение противника на некоторое время. Даже гарнизонную службу нести и здесь нужна подготовка. Без связи, опыта у нас были случаи когда, громогласно заявляли, что поймали диверсантов, а разобравшись, чуть не перестреляли коллег из соседнего подразделения. И упреки некоторых комментаторов в том, что ТРО не всегда занималось тем, чем должно не беспочвенны! Опять же по опыту, пару депутатов местного совета записалось в ТРО, много парились в амуниции с автоматами, а по факту охранили склады своей торговой базы. То, что ТРО отправили на «0», так в этом ничего нового, посмотрите 2014-2015 год, было тоже самое.
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12.06.2022 07:48 Відповісти
Тер.оборона неэффективный инструмент как и все разговоры о Швейцарии и прочих странах тупо трата бюджета.
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13.06.2022 08:44 Відповісти
Ну попробуй напади на Швейцарию Потом расскажешь как всё прошло
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13.06.2022 18:58 Відповісти
Таким чином буде зруйнована сама ідея територіальної оборони, а згодом і сама територіальна оборона.
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12.06.2022 08:00 Відповісти
Що не вдалося вічно охороняти НАДВАЖЛИВІ об'єкти в ЗАКАРПАТТІ???? А-а-а, на передовій мають бути лише атовці та ООС-ники. Знаємо, начиталися цього ниття в скаргах за останні півтора місяці... Хоча, є доля істини, - розбавляти потрібно підрозділи, щоб вони не були виключно з тероборонівців...
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12.06.2022 20:07 Відповісти
Наприклад, від ДРГ. Гарнізони у тилу повинні бути.
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12.06.2022 11:15 Відповісти
Den , с диверсантами воюет спецура , или подготовленные кадровые , но никак не тероборона ( у них ни подготовки , ни опыта )
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12.06.2022 21:34 Відповісти
Не зовсім так. Достатньо випадків, коли банально якесь сільське ДФТГ (яке набирали, у першу чергу, з мисливців) успішно протидіяла ДРГ. Так, не маючи підготовки і взагалі нічого, окрім древнього АК або навіть зі своїми мисливськими, але використовуючи переваги: наприклад, знання місцевості. У той час, як ДРГ банально не орієнтувалися у просторі, куди їх скидали, особливо в темряві, а у місцевих мисливських колективів всі угіддя "розписані", всі загони мають назви, якими можна орієнтувати одне одного в ефірі навіть цивільних рацій, бо ворог все одно ніх..я не зрозуміє
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13.06.2022 12:06 Відповісти
Тобі щ самої назви неясно що ТРО на то і ТРО що вони працюють в тому регіоні там де мешкають. І ти думаєшь що зараз все ЗСУ ті що не ТРО знаходиться на передку? Тоді я тобі відкрию таємницю, - зараз повно озброенних зсушників які знаходяться в тилу в тій же Полтаві але охороняють важливі об'єкти, займаються тиловим забезпеченям тощо. Цивільні люди далекі від військової справи завжди уявляють собі армійців з автоматом в окопі, але не думають що тих хто вбиває тільки відсодків 5 з усієї тармії.
От такі жлоби які сиділи по хатам тепер повилазили і починають триндіти типу - нашо тро в Полтаві. А нашо ти жлоб взагалі живеш і смердиш?
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12.06.2022 14:25 Відповісти
В чи буде кого перекидати під Чернівці, Полтаву, Черкаси, коли усі тероборонці загинуть на сході? Може, тебе?
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12.06.2022 16:10 Відповісти
А де воює М.Шевченко,можна спитати?Ще півтора місяці тому наші ТРО відправили в зону бойових дій.З одними автоматами,після декількох тренувань зі стрільби.
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12.06.2022 19:58 Відповісти
Невже ти по_ чмо?
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12.06.2022 12:09 Відповісти
Цікаво, покажіть, хто з бойовим досвідом народився... Ну, вибачте ті, хто успішно петляв від служби до війни, а тепер оре, що нічого не вміє, а його в окопи, - нажаль вам не повезло сьогодні... Земля дійсно кругла... але на ній сквізь кути... А скільки водіїв маршруток прикусили свій тупий язик гавкаючи на УБД-шників, опинившись в окопах????
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12.06.2022 20:11 Відповісти
Нам ***** но мы всеровно победим без вариантов.
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13.06.2022 08:46 Відповісти
Поки луганські сєпари мужики відсиджуються по Львовах і Трускавцях, орки добивають львівську тероборону на сході...
Клоун, коли призиватимеш східняків ?!
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12.06.2022 09:39 Відповісти
Друже, приїдь до нас в центр Львова і походи по ресторанах, кав"ярнях, поїдь в Трускавець, Буковель, Східницю, Моршин, Славськ........................ Подивись скільки ватніків - бугаїв здоровенних відсиджується там. Поїдь по монастирях Галичини. Таке враження що вся Україна воює, крім бугаїв з цих територій, які ********!
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12.06.2022 09:54 Відповісти
Я говорю не про жінок і дітей........... Я про бугаїв 18-60 років, які півас і водяру глушать, запиваючи горе, бо вони пєрєсєлєнци і їм всі далжни!
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12.06.2022 09:57 Відповісти
Сперечатись не буду, але дивний термін в вас...Що таке "з цих територій"? Є територія України, а все інше - вже натяки на сепаратизм.
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12.06.2022 11:18 Відповісти
Бандерівець

Так гоніть цих бугаїв звідти..
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12.06.2022 12:58 Відповісти
Эти ватники уже расдуплились и им страшно.
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13.06.2022 08:50 Відповісти
У них нет страны. Кацарские нравы. Семья, дом, остальные идите лесом
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13.06.2022 13:22 Відповісти
А я не дивуюся! У нас такі "біженці" ще у 2014-му з"явилися Теж казали, що ми їм "винні", бо вони "біженці" Свою "малу батьківщину "просрали" своєю байдужістю, і на чужій паскудять!
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12.06.2022 19:23 Відповісти
103 львіська Тро практично вже знищена на сході, багато необстріляних тероборонівців зі Львова кинули зразу на передок, бо Україна вже практично немає ким воювати. Багато вбито і потрапили в полон. Повно ранених, тупо навіть не пройшли елементарний вишкіл, підривались на мінах, як малі діти!

Тому щоб хоч якось підсилити передок, як гарматне м"ясо кидають туди необстріляних ділєтантів! От тому і Зеленський переводить туди із заходу України тероборону. Білоруси чекають свого моменту коли перемелять терооборону із Галичини, Волині, Рівного і тоді білоруси вдарять по заходу України !
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12.06.2022 09:46 Відповісти
А кого ж як не їх посилати.
Зелень ненавидить патріотів.
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12.06.2022 10:00 Відповісти
Білоруси чекають свого моменту і вдарять з Білорусії в напрямку волині і рівного.
Там білоруси з орками вже сформували ударний кулак з іскандерами і всякими іншими "іграшками".
Білоруси не тому ненападають по тому напрямку, що не хочуть чи відтягують час, вони просто вичікують, коли буде перемелена тероборона Волині, Полісся і Галичини ...
От Зеленський вже кидає на схід всі сили із західної України оголяючи для білорусів з орками дорогу на Луцьк, Рівне і Львів...
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12.06.2022 10:06 Відповісти
У зели для этого ума не хватит он все делает не со зла .
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13.06.2022 08:54 Відповісти
та не тринди, в ЗСУ місць уже немає черга, ходив 3 дня назад сказали ЖДИ
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12.06.2022 10:38 Відповісти
Напиши адресу і контакти куди ти ходив.
Якщо так рвешся, я можу допомогти!
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12.06.2022 10:48 Відповісти
і откуда інфа що знищена 103 ТРО? докази кинь цікаво просто\\\ ну і вони ж хотілі захищати Україну от і захищають\\чи вони не значи що їх можуть убить ??
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12.06.2022 10:40 Відповісти
Дай свої контакти, я допоможу тобі мобілізуватись на війну!
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12.06.2022 10:54 Відповісти
Ти шось занадто настирно контакти в усіх випитуєш!

Публікуй свої контакти - і всі бажаючі до тебе одразу звернуться за допомогою в мобілізації!
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13.06.2022 19:09 Відповісти
А що там очікувати... Закарпатські воєнкоми виловили у ці частини більшість "евакуйованих" - невдало здриснули... І я їх (воєнкомів) у цьому не осуджую... А нехєр було бігати з батьківської зкмлі, віддаючи її на поталу ворогу... А не що підготовлені, - нехєр було від армії косити...
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12.06.2022 20:17 Відповісти
"нехєр було від армії косити" - це ти кріворогому шлімазлу розкажи
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13.06.2022 19:10 Відповісти
Відрізавши західну Україну від іншої України, це відрізати постачання всього, що допомагає так званій великій Україні у війні! Тому Лукашенко вже проговорився, що білоруси відвойовуватимуть західну Україну. Фактично Лукашенко вже проговорився про плани! Перекидаючи тероборону із заходу на схід, ми відкриваємо дорогу булорусам з орками.
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12.06.2022 10:11 Відповісти
херню несеш ігорчику
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12.06.2022 21:25 Відповісти
лукашенко не проговорився, це робиться для того, щоб не було консентрації українських військ на сході.. лякає лука, але сам він - сцикло.. він догадується, чим ця його авантюра може закінчитись..
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12.06.2022 11:13 Відповісти
бандеровец , как терики без опыта БД смогут против бульбашей воевать ? если те к нам попрутся
по ходу ты не бандеровец , а типичный балабол , наши ( с города где я живу ) терики регулярно на войну ездят , и мы их всячески поддерживаем
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12.06.2022 21:29 Відповісти
Никто нас не видриже-нихт пока ещё не разозлили они нас!
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13.06.2022 08:58 Відповісти
Стосовно дфтг вони часто зовсім не підготовлені.
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12.06.2022 10:42 Відповісти
з ДФТГ можно вийти в любий момент
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12.06.2022 10:48 Відповісти
Не можу. А куди потім? Долучатись до ЗСУ поки неможу через обставини, а тупо просто сидіти і чекати теж неможу. Хай наша робота і невелика але хочь якась.
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12.06.2022 11:27 Відповісти
Але якщо скажуть "треба" то піду.
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12.06.2022 11:29 Відповісти
"Не підготовлені" для чого? Розставляти блок пости та їжаки? Рити рви та окопу, робити завали на дорогах? Чи ти про збивання ворожої авіації з мисливських рушниць?
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13.06.2022 19:12 Відповісти
Де новина про стрільбу полковника ГШ у Києві? Хочу почути - а у Молдові такого не має)
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12.06.2022 11:27 Відповісти
пропоную у військових відібрати зброю, бо п'яний ідіот порушив правила безпеки
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12.06.2022 15:00 Відповісти
все вірно - а то ще військові перестріляють один одного!
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13.06.2022 19:13 Відповісти
лучше б подписал закон, что бы старше 50 шли только по собственному в армию, во Вторую мировую до 45 призывали, старше 45 только в ополчение, так тогда навала была миллионная, а сейчас почти в 60 могут отправить рядовым на фронт, это бред
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12.06.2022 19:11 Відповісти
Загін територіальної оборони та безпеки територіальної громади - окремий підрозділ Військ територіальної оборони України, сформований на добровільній основі з жителів відповідної територіальної громади та підпорядкований командиру військової частини (підрозділу) територіальної оборони України за територіальним принципом, який здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону та Положення про Загони територіальної оборони та безпеки територіальної громади, з метою підготовки та виконання завдань територіальної оборони України

в межах територіальної громади;
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12.06.2022 20:32 Відповісти
Стесняюсь спросить, а сколько представителей слуг народных служат украинскому народу на фронте?
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12.06.2022 20:43 Відповісти
а зелену команду в тероборону, хоча з них толку не буде ніде , цікаво якщо по принципу методу Кахи Бендукідзе повісити замок на Верховну раду на 2 місяці - може ми й переможемо та відпаде потреба в керманичах оманських - люди самі самоорганізуються та переможуть ...
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13.06.2022 10:20 Відповісти
А скільки частин з нашим строковиками попали з 24.02 під обстріли?
Скільки досі їх безпосередньо у бойових діях?
І більш за все - там де рашисти накривали казарми ракетами - були якраз строковики.
І я не чув,що їх відпускали на дємбєль.
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13.06.2022 13:03 Відповісти
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