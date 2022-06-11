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Росіяни бомбили з дрона й обстріляли з артилерії громаду на Сумщині, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Армія РФ атакувала Сумщину з неба протягом дня 11 червня.

Про це повідомив в телеграмі начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Після 13 години на територію Великописарівської громади ворог скинув дві вибухівки з безпілотника. Одразу за цим, близько 13:30 розпочався артобстріл цих же територій, 12 приходів. Руйнувань та жертв немає", - вказав посадовець.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сумщину знову обстріляно із міномета з території Росії, - Живицький. ФОТО

Автор: Анна Судак
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Нові руйнування, нові рани. .Горіть в пеклі москалі.
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11.06.2022 22:33 Відповісти
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11.06.2022 22:33 Відповісти
а ослик говорит .. надо соблюдать международное право.....с такой логикой в стране не будет кому отчислять налоги
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11.06.2022 22:33 Відповісти
Це анекдот, а в відповідь горить завод по ремонту танків в раші
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11.06.2022 22:41 Відповісти
Тривога нещодавно була майже по всій Україні.В Тернопільській області бахнуло.Пишуть,що в Чорткові
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11.06.2022 22:43 Відповісти
Лиш одне слово тут крутиться(Й чомусь москальське ((Даколє?
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11.06.2022 22:46 Відповісти
пока в каждой кацапской дяревне, на каждоой захудалой автостанции, и на каждой паперти ихних фсбешных храмов не будет по одному "самовару".
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11.06.2022 22:53 Відповісти
У відповідь не можна - а то Путін нападьот .
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12.06.2022 16:25 Відповісти
 
 