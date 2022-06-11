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Росіяни бомбили з дрона й обстріляли з артилерії громаду на Сумщині, - Живицький
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Армія РФ атакувала Сумщину з неба протягом дня 11 червня.
Про це повідомив в телеграмі начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Після 13 години на територію Великописарівської громади ворог скинув дві вибухівки з безпілотника. Одразу за цим, близько 13:30 розпочався артобстріл цих же територій, 12 приходів. Руйнувань та жертв немає", - вказав посадовець.
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