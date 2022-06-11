УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16047 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Війна
1 786 8
Білорусь (5964) війна (56124) закон (1323) імпорт (328) ліки (729) МОЗ (3879) Росія (47118) інсулін (14) Комаріда Олександр (12)

Обмеження на ввезення ліків російського та білоруського виробництва не спричинить дефіциту, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

лекарства

Ухвалений закон про обмеження чи скасування реєстрації на лікарські засоби, хоча б один етап вироблення яких відбувався в Росії чи Білорусі, не спричинить дефіциту препаратів в аптеках.

На цьому наголосив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Закон про обмеження обігу ліків, виготовлених у Росії та Білорусі, спрямований на зниження рівня податків, що надходять до бюджетів цих країн та фактично фінансують війну. Тобто він здебільшого стосується бізнесу і точно не покликаний знизити якість лікування і життя українських пацієнтів", - пояснює Комаріда.

Так, не обмежуватиметься обіг інноваційних лікарських засобів та біоподібних препаратів, наприклад, інсуліну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні заборонили ліки з Росії та Білорусі

"Варто зазначити, що українці не отримують препарати російського виробництва вже давно. Тому дефіциту ліків ми не очікуємо, навіть навпаки: я впевнений, що нове законодавство стимулюватиме українських виробників до виготовлення нових препаратів. Щодо будь-яких спекуляцій чи маніпуляцій, що стосуються виправдання наявності генеричних ліків, виготовлених у Росії, в українських аптеках - то на них слід реагувати жорстко", - відзначив перший заступник міністра.

Окрім того, йдеться у повідомленні пресслужби, міністерство винесло критерії для скасування реєстрації ліків, виготовлених у Росії чи Білорусі, на громадське обговорення та готове працювати з усіма зауваженнями.

Також читайте: Росія блокує постачання ліків на окуповані території. Це тероризм проти цивільного населення, - Ляшко

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цілий заступник видав фразу "капітан очєвідность" стайл. І скільки за це платять?
Коли у нас було спекотно і всі здриснули, то мєру було досить одного заступника, який читав сводки. А зараз знов поналазили гниди на теплі місця і мутять бабло.
показати весь коментар
11.06.2022 23:06 Відповісти
На сьогодні медицина України працює. Так що не потрібно зауваження.
показати весь коментар
11.06.2022 23:10 Відповісти
Вам з Німеччини краще видно? Сьогодні ваш німецький міністр застряг у ліфті жахливої лікарні(з його слів). Зато на роздутий штат чинуш гроші є.
І таки так, у вас медицина гарна, ще така ж гарна у Израїлі.
показати весь коментар
12.06.2022 00:59 Відповісти
Російскі ліки не лікують. Я в окупаціїї тепер тут все російське. російскі ліки таке саме гі*но як і російскі харчи
показати весь коментар
11.06.2022 23:39 Відповісти
что они там кроме подорожника и коры дуба могут делать? ... особенно рашисты
показати весь коментар
11.06.2022 23:41 Відповісти
Хватит уже. Кацапам тоже обрезали медицину, и ничего- не скулят! Поэтому сложный вопрос. Рос. пропаганда этим воспользуется если продолжать закупать. Но если для деток необходимы медикаменты оттуда, то покупать обязательно в любой точки мира!
показати весь коментар
11.06.2022 23:46 Відповісти
Ничего сверх исключительного там нет. То, что производит россия, есть и в других странах, так что нечего кормить бандитов, лучше закупать необходимые препараты у нормальных людей.
показати весь коментар
12.06.2022 08:34 Відповісти
 
 