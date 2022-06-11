Обмеження на ввезення ліків російського та білоруського виробництва не спричинить дефіциту, - МОЗ
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Ухвалений закон про обмеження чи скасування реєстрації на лікарські засоби, хоча б один етап вироблення яких відбувався в Росії чи Білорусі, не спричинить дефіциту препаратів в аптеках.
На цьому наголосив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Закон про обмеження обігу ліків, виготовлених у Росії та Білорусі, спрямований на зниження рівня податків, що надходять до бюджетів цих країн та фактично фінансують війну. Тобто він здебільшого стосується бізнесу і точно не покликаний знизити якість лікування і життя українських пацієнтів", - пояснює Комаріда.
Так, не обмежуватиметься обіг інноваційних лікарських засобів та біоподібних препаратів, наприклад, інсуліну.
"Варто зазначити, що українці не отримують препарати російського виробництва вже давно. Тому дефіциту ліків ми не очікуємо, навіть навпаки: я впевнений, що нове законодавство стимулюватиме українських виробників до виготовлення нових препаратів. Щодо будь-яких спекуляцій чи маніпуляцій, що стосуються виправдання наявності генеричних ліків, виготовлених у Росії, в українських аптеках - то на них слід реагувати жорстко", - відзначив перший заступник міністра.
Окрім того, йдеться у повідомленні пресслужби, міністерство винесло критерії для скасування реєстрації ліків, виготовлених у Росії чи Білорусі, на громадське обговорення та готове працювати з усіма зауваженнями.
Будь ласка, зачекайте...
Коли у нас було спекотно і всі здриснули, то мєру було досить одного заступника, який читав сводки. А зараз знов поналазили гниди на теплі місця і мутять бабло.
І таки так, у вас медицина гарна, ще така ж гарна у Израїлі.