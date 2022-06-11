Шольц має намір у червні відвідати Україну разом з Макроном і Драгі, - Bild
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Україну вже в червні. Може відбутися спільний візит з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
За даними видання, урядові кола Франції та України мають конкретні плани поїздок, які припускають, що лідери трьох країн приїдуть до Києва перед самітом "Великої сімки, який пройде 26-28 червня.
Bild зазначає, що Париж і Берлін вже деякий час ведуть переговори про спільний візит до Києва. При цьому Макрон пропонував поїздку тільки після парламентських виборів у Франції, які пройдуть 12 червня. І йому належить ідея взяти в поїздку італійського прем'єра Драгі.
Видання пише, що Шольц, Макрон і Драгі хочуть своєю поїздкою показати знак європейської єдності.
Будь ласка, зачекайте...
Повідомив у Твітері посол України у ФРН Андрій Мельник.
Оружия практически не дают, а будут уговаривать помириться с кацапией? Как за вовочку переживают
Это хабадская задача: возвести в мире деньги во главу всего.
Мол, деньги не пахнут...
Деньги пахнут, и ещё как - иначе южноамериканские наркоторговцы
сидели бы в Вашингтоне в Овальном кабинете.
Вашингтон - это вам не Москва !
А це означає, що їдуть примушувати до "переговорів", читайте - капітуляції.
Здогадайтесь, що відповіла Германія.
Шольца би не в Бучу, а в Марік відправити, але нажаль - наразі це неможливо.
https://youtu.be/Mdozx_izQHU
Найновіша німецька система ППО IRIS-T, яка здатна захистити територію завбільшки з Київ, надійде в Україну в жовтні.
А до жовтня фріци пропонують кулаками відбиватись.
Нах потрібні
Но если найти в гугле разные фото Шольца, то становится сразу понятным, что Шольц совсем другой. Поэтому цензору следует перестать дурачиться и необходимо буквально из следующей статьи по Германии вставлять нормальное фото Шольца. В интернете выбор очень большой. Не надо гадить в наши отношения с Германией.
Німеччина і Франція не зацікавлені а перемозі України, вони не зацікавлені в поразці путіна, тому що після перемоги України, як після кожної світової війни відбуваються зміни структури міжнародних стосунків і ці нові структури визначають держави-переможці.
Франція і Німеччина у випадку перемоги України катастрофічно втрачають своє геополітичне значення. Франція грає у гру «велич Франції» - ця велич полягає в тому, що вона протистоїть американцям і заграє з москвою, вона грає роль троянського коня москви в таборі Заходу, а фактично виконує волю кремля. У Німеччини економічні амбіції, вона існує як привілейований економічний партнер москви і має величезні економічні дивіденди не тільки держави, а й еліти, згадайте канцлера шредера. Шредер - це верхівка айсбергу в цьому німецькому корумпованому політичному класі.
Андрій Піонтковський
https://www.youtube.com/watch?v=lpF2GvLxU3g
Давно зеленский не трындел про переговоры с путиным, а после этой троицы - страшно представить. Если б еще Байден с Джонсоном и Дудой подоспели...ведь мальчик у нас не того...мозгами слабый. Еще начнет выполнять требования этих уродов....
Для порівняння, Британія з населенням у 67 млн. дала $7млрд, не кажучи вже про Штати - 330 млн. та біля $40 млрд.
Хай, як то кажуть, put their money where the mouth is, або ж ідуть у фарватері російського військового корабля.