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Макрон Емманюель (1047) Драгі (56) Шольц Олаф (714)

Шольц має намір у червні відвідати Україну разом з Макроном і Драгі, - Bild

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

олаф,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Україну вже в червні. Може відбутися спільний візит з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними видання, урядові кола Франції та України мають конкретні плани поїздок, які припускають, що лідери трьох країн приїдуть до Києва перед самітом "Великої сімки, який пройде 26-28 червня.

Bild зазначає, що Париж і Берлін вже деякий час ведуть переговори про спільний візит до Києва. При цьому Макрон пропонував поїздку тільки після парламентських виборів у Франції, які пройдуть 12 червня. І йому належить ідея взяти в поїздку італійського прем'єра Драгі.

Видання пише, що Шольц, Макрон і Драгі хочуть своєю поїздкою показати знак європейської єдності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти Росії не скасують після завершення війни, - Шольц

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
На хер вони тут потрібні, знову вмовляти щоб ми підкорилися. Три тварюки...пішов такий еєс на хер... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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11.06.2022 23:17
+32
Четвёртый месяц в Европе убивают детей , а Шольц Макрон Драги продолжают торговать с убийцей
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11.06.2022 23:18
+28
Дайте вгадаю - будуть вмовляти Україну поступитись територіями, щоб зберегти обличчя *****.
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11.06.2022 23:22
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Покажите им тысячи могил
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11.06.2022 23:15 Відповісти
Четвёртый месяц в Европе убивают детей , а Шольц Макрон Драги продолжают торговать с убийцей
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11.06.2022 23:18 Відповісти
Шольц это шольц👎
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11.06.2022 23:45 Відповісти
Німеччина в січні-квітні 2022 року збільшила імпорт з рф на 60% і перерахувала москві майже на 6 млрд євро більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Повідомив у Твітері посол України у ФРН Андрій Мельник.
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12.06.2022 00:30 Відповісти
заїбісь в голову їсти і слухати долбойоба мельника?
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12.06.2022 01:50 Відповісти
В мене тільки одне питання відносно тебе - чому твій акаунт адміни Цензора не забанили, гнидо, навічно?
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12.06.2022 09:33 Відповісти
На хер вони тут потрібні, знову вмовляти щоб ми підкорилися. Три тварюки...пішов такий еєс на хер... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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11.06.2022 23:17 Відповісти
А нічого,що вони можуть бути наступними? Не приймайте весь світ за дураків,а просто нехай зе покаже себе,як не розумним,то хоч президентом України
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11.06.2022 23:21 Відповісти
Польща - цілком можливо, і вона проти уміратварєнійя. Але ані Англія, ані США, ані трійця пуйловских сахранятєлєй наступними в осяжному майбутньому ажніяк не будуть. Тож сахранятєльні потуги не є виправданими
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12.06.2022 00:32 Відповісти
Правильно, нехай покаже! Персонально відведе цю трійцю на конюшню, щоб їх там люто відшмагали батогами, а потім вивезти на процедуру ексгумації в Бородянку, чи ще кудись, де похазяйнували кацапи, щоб вони власними очима полюбувались результатами діяльності їхнього підопічного та партнера *****!
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12.06.2022 09:38 Відповісти
Надо Джонсона и дуду звать на помощь, эта троица будет только склонять к капитуляции!
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12.06.2022 10:28 Відповісти
Гастроли лицемеров TOP 100, по версии газеты "Комсомольская правда".
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11.06.2022 23:17 Відповісти
приедут поучится, как снимать видосики для лохов
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11.06.2022 23:30 Відповісти
и у них есть идея! все вместе позвонят *****!!
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11.06.2022 23:18 Відповісти
это гениально
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12.06.2022 00:59 Відповісти
Да судя по всему, они уже звонили и у них есть какой-то общий план. Вот этот план они и едут проталкивать в Киев. Но, он так просто не проталкивается, поэтому они едут втроем и будут все вместе вешать лапшу на уши и требовать подписать какую-то бумажку. При этом, широко разводя руками и обещая горы бабла, кучи инвестиций, всестороннюю поддержку и кисельные берега в будущем. Но, это будет потом, а сейчас надо просто подписать маленькую бумажку "минск-3". Ничего нового, все как обычно, за последние 30 лет такое "разводилово" было уже 10 раз. Я удивляюсь, почему орбана не взяли? Ну и конечно, плешивый, тоже к этой встрече будет готовится - постарается организовать какой-нибудь котел или наступление.
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12.06.2022 02:31 Відповісти
Нахер єти твари здесь нужны???
Оружия практически не дают, а будут уговаривать помириться с кацапией? Как за вовочку переживают
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11.06.2022 23:18 Відповісти
Будут. И уговаривать и угрожать. Хочешь помощи при восстановлении? Подписывай перемирие, фиксируй фактическое положение, вечный нейтралитет, и пр. Не подпишешь - останешься один на один со зверем, который тебя сожрет или непоправимо изувечит. Поиграли в благородные порывы и будя. Большим дядям надо продолжать делать деньги. Не мешай им делать деньги. Это и есть основная цивилизационная ценность, все остальные - производные от нее.
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11.06.2022 23:27 Відповісти
Помощь от Франции и Германии капает, но это не сравнить с помощью от США, Британии, Польши и стран Балтии.
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11.06.2022 23:33 Відповісти
Неправда !
Это хабадская задача: возвести в мире деньги во главу всего.
Мол, деньги не пахнут...
Деньги пахнут, и ещё как - иначе южноамериканские наркоторговцы
сидели бы в Вашингтоне в Овальном кабинете.
Вашингтон - это вам не Москва !
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11.06.2022 23:35 Відповісти
Только все эти перемирия будут со стрельбой каждый день и очередными спецоперациями, причем каждый раз все ближе к границам нато. Но немцы, французы и итальянцы надеются, что до них русский мир не дойдет, ну и будут требовать защиты от сша и за счет сша, в случае чего.
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11.06.2022 23:36 Відповісти
спецапірації - всьо, на бліжайшиє 10 лєт. пьотр1 2.0 в жопе.
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12.06.2022 08:26 Відповісти
Деньги во главе всего-самое большое извращение в мире.
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12.06.2022 08:24 Відповісти
Вот вот - самое гадостное то что они вместе собираются приехать, а наш президент - тоже гондон известный
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11.06.2022 23:33 Відповісти
Ну не скажи .В отличии от Германии ,которая ещё не прислала никакого тяжёлого оружия Франция уже вторую партию своих сау CAESAR собирается дать .Но визит этой тройки действительно выглядит подозрительно учитывая недавние заявления Макрона не унижать рашу,мирный план Драги и затягивание Шольцем поставок немецкого тяжёлого вооружения Украине .Как бы они не стали склонять величайшего лидера современности на подписание Минска 3
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12.06.2022 00:21 Відповісти
Це означає, що пуйло дав гарантії, що обстрілів ані залізниці, ані Київа в той день не буде.

А це означає, що їдуть примушувати до "переговорів", читайте - капітуляції.
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11.06.2022 23:21 Відповісти
Хєр вийде. Зелений вавацька повисне на найближчому стовпі
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11.06.2022 23:23 Відповісти
До речі, непогано б цим скористатись - до цього потягу причепити вагони з західною зброєю.
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11.06.2022 23:31 Відповісти
Якщо ці троє, значить будуть що є сили зебілів з верховної зради вмовляти капітулювати зберегти обличчя *******
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11.06.2022 23:21 Відповісти
100% будуть тиснути щоб сайтісь пасрєдінє.
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11.06.2022 23:22 Відповісти
Дайте вгадаю - будуть вмовляти Україну поступитись територіями, щоб зберегти обличчя *****.
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11.06.2022 23:22 Відповісти
Зараз у молоді з'явився сленг - "Вангувати".
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11.06.2022 23:29 Відповісти
Іспанія запросила дозволу в германії на постачання Україні 40 танків "Leopard 2A4".

Здогадайтесь, що відповіла Германія.

Шольца би не в Бучу, а в Марік відправити, але нажаль - наразі це неможливо.
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11.06.2022 23:22 Відповісти
Обстріли з дири не припинилися впродовж з років. А тепер кацапи дістають до харкова миколаїва кривого рогу....думайТЕ....
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11.06.2022 23:25 Відповісти
8 років ...довбане автовиправлення
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11.06.2022 23:28 Відповісти
Шановні українці, ваша доля в ваших руках,а не чиновників Європи чи оп України. Після Бучі, Маріуполя не може бути миру,інакше Азов залишиться в полоні,безпека нн прийде,а порохова бочка може знову зірватися. Голод Африки не пересилить смерть українців. Боріться і перемагайте
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11.06.2022 23:25 Відповісти
дотиснути боневтіка?
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11.06.2022 23:26 Відповісти
Эта троица (не святая) будет выкручивать руки, чтобы побыстрее закончить войну с сохранением лица ***** (точнее, кровавой морды, лицом это не назовешь). Владимир Александрович, на Вас смотрит вся Украина - держитесь, свозите их в Бучу, организуйте встречу с родственниками пленных азовцев - Вы это умеете!
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11.06.2022 23:28 Відповісти
только не закончить войну, а организовать новый минск. Окончание войны не в их интересах - отпадет необходимость в посредниках
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11.06.2022 23:39 Відповісти
Если новый "минск" закончит войну, они будут только рады - можно будет хотя бы частично снять санкции и не накладывать новые, а это деньги, которые не пахнут (а если и пахнут, то чужой кровью).
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12.06.2022 00:34 Відповісти
Будут жестко склонять к капитуляции.
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11.06.2022 23:28 Відповісти
Про тайный сговор ЩОЛЬЦа Макрона и Драги
https://youtu.be/Mdozx_izQHU
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11.06.2022 23:28 Відповісти
також потрібно бути готовим до ракетних москальських ударів під час візиту
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11.06.2022 23:29 Відповісти
Нада припильнувати , шоб макрон тєлєфон вдома не забув .
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11.06.2022 23:30 Відповісти
нужно Джонсона и Дуду на помощь вызывать
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11.06.2022 23:30 Відповісти
Бажано в боксерських рукавицях
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11.06.2022 23:44 Відповісти
На них и Кличка хватит, Виталию ближе будет.
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12.06.2022 00:35 Відповісти
Премьер-министр Италии Марио Драги призвал срочно прекратить огонь в Украине и посадить Россию за стол переговоров
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11.06.2022 23:31 Відповісти
Льогко. Я думаю, ***** з радість махне Крим і Лугандон на Сіцилію.
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12.06.2022 05:20 Відповісти
Прям атос портос араміс,ще дартаняна свого орбана візьміть для повної картини тормозів України!нехай подивиться що таке руцкій мір!
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11.06.2022 23:34 Відповісти
Цей візит підтвердить хто насправді не пустив Україну в європу! Втішати приїдуть і пропонувати новий формат, щоб зберегти ***** ****
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11.06.2022 23:34 Відповісти
Якщо Шольц привезе артилерію, то це інша справа.
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11.06.2022 23:35 Відповісти
Шольц пусть посмотрит на Ирпень и Бучу. И пусть они ему снятся.
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11.06.2022 23:37 Відповісти
Привезут рекламные проспекты.
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12.06.2022 00:36 Відповісти
Німецька допомога.
Найновіша німецька система ППО IRIS-T, яка здатна захистити територію завбільшки з Київ, надійде в Україну в жовтні.

А до жовтня фріци пропонують кулаками відбиватись.
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12.06.2022 00:38 Відповісти
эти чмони походу пытаются хоть на троих одну пару яиц насобирать
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11.06.2022 23:36 Відповісти
Пусть приедут, пусть понюхают запах руин, пусть посмотрят на кровь на асфальте, на стенах и поймут, что она и на их грязных руках !
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11.06.2022 23:36 Відповісти
Було б непогано якщо пуйло по ним трьом ракету запустить, і вони попаде. От буде свято
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11.06.2022 23:38 Відповісти
Судячи з цього тріо будуть переконувати поступитися вимогам бункєрного.
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11.06.2022 23:38 Відповісти
Три бесславных выродка приедут вытирать ноги об Украину и выкручивать руки Зеленскому заставляя пойти на капитуляцию, включающую разоружение и уступку ***** оккупированных украинских территорий. Я уверен что они уедут ни с чем. Потому что если будет по другому то мы останемся без президента во время войны. Придется спешно подбирать нового временного лидера.
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11.06.2022 23:42 Відповісти
333.....каждому, і хай не їдуть сюди вза6

Нах потрібні
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11.06.2022 23:42 Відповісти
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11.06.2022 23:46 Відповісти
Я думаю, що коли вони тут побувають, то вони краще зрозуміють і не будуть говорити щоб ми домовлялись з х-лом. І може будуть краще допомагати. Треба тільки підтримати їх і дуже гостинно зустріти.
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11.06.2022 23:48 Відповісти
Але якщо будуть говорити про компроміси, то чітко сказати, що це більше не хочемо чути.
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12.06.2022 00:37 Відповісти
вы наивны
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12.06.2022 01:01 Відповісти
Зніміть рожеві окуляри. Все вони бачать. Але бабла хочуть.
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12.06.2022 08:29 Відповісти
BULL SHIT & FUCK THEM
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11.06.2022 23:50 Відповісти
На шашлыки приедут?
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11.06.2022 23:56 Відповісти
в шольца рожа чимось на щікатілу смахіває
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11.06.2022 23:57 Відповісти
У путіна більше на чикатило.
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12.06.2022 00:03 Відповісти
Самое главное что Зелень знает что 80% украинцев за то чтобы сражаться до Победы !
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12.06.2022 00:04 Відповісти
Надо не "в шею гнать", а дать каждому по лопате и пусть раскопают одну из братских могил и понюхают, чем пахнут их предложения.
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12.06.2022 00:23 Відповісти
Візитуватимуть до чи після голосування за кандидатство України в ЄС? Якщо до, то 100500% на сахранятєльство літса в обмін на кандидатство викручиватимуть
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12.06.2022 00:22 Відповісти
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12.06.2022 00:22 Відповісти
Курва.
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12.06.2022 08:30 Відповісти
Це вони задурно приідуть. Крім того великий ризик що їх обплюють люди і правильно зроблять
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12.06.2022 00:24 Відповісти
Что-то здесь на цензоре нашли и приводят какое-то дурацкое и компрометирующее фото Шольца. Начинаешь думать, что как могли немцы такого выбрать канцлером.
Но если найти в гугле разные фото Шольца, то становится сразу понятным, что Шольц совсем другой. Поэтому цензору следует перестать дурачиться и необходимо буквально из следующей статьи по Германии вставлять нормальное фото Шольца. В интернете выбор очень большой. Не надо гадить в наши отношения с Германией.
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12.06.2022 00:26 Відповісти
Нехай разом з Борисом Джонсонюком приїзжають.
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12.06.2022 00:31 Відповісти
Не для того ця трійка їде, щоб допомогти Україні розгромити рашистів і звільнити всю українську окуповану територію.

Німеччина і Франція не зацікавлені а перемозі України, вони не зацікавлені в поразці путіна, тому що після перемоги України, як після кожної світової війни відбуваються зміни структури міжнародних стосунків і ці нові структури визначають держави-переможці.
Франція і Німеччина у випадку перемоги України катастрофічно втрачають своє геополітичне значення. Франція грає у гру «велич Франції» - ця велич полягає в тому, що вона протистоїть американцям і заграє з москвою, вона грає роль троянського коня москви в таборі Заходу, а фактично виконує волю кремля. У Німеччини економічні амбіції, вона існує як привілейований економічний партнер москви і має величезні економічні дивіденди не тільки держави, а й еліти, згадайте канцлера шредера. Шредер - це верхівка айсбергу в цьому німецькому корумпованому політичному класі.

Андрій Піонтковський

https://www.youtube.com/watch?v=lpF2GvLxU3g
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12.06.2022 00:45 Відповісти
Видать дела совсем плохи у касапов. Целый тройной путинский десант высаживается. Будут думать как плешивому лицо сохранить
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12.06.2022 00:52 Відповісти
плохая новость... я реально начал переживать.
Давно зеленский не трындел про переговоры с путиным, а после этой троицы - страшно представить. Если б еще Байден с Джонсоном и Дудой подоспели...ведь мальчик у нас не того...мозгами слабый. Еще начнет выполнять требования этих уродов....
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12.06.2022 01:04 Відповісти
Шо, Вася (тобто гер Ш.), сам базар не тягнеш - дружков підтянув?
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12.06.2022 01:16 Відповісти
Сначала поставки оружия, визиты потом.
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12.06.2022 01:18 Відповісти
Новітні Деладьє і Чемберлен. Нічому історія не вчить. Якщо хочуть поступити сь територіями - я ж не проти. хай дають пуйлу свої
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12.06.2022 02:26 Відповісти
тривожно... вплинути на ЕС могли і по телефону... тож головні міротворітелі скоріш за все хочуть балакати без камер і без звукозапису
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12.06.2022 03:05 Відповісти
Без $10млрд. озброєнь прямо сьогодні і зараз хай не потикаються. Країни з загальним населенням біля 200 млн. людей на даний момент розродились вшивим мільярдом. Таку суму в Чікаго вкрали на ремонті чотирьох наземних станцій метро!
Для порівняння, Британія з населенням у 67 млн. дала $7млрд, не кажучи вже про Штати - 330 млн. та біля $40 млрд.
Хай, як то кажуть, put their money where the mouth is, або ж ідуть у фарватері російського військового корабля.
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12.06.2022 05:18 Відповісти
Будуть троє давити на гаранта, щоб Україна зберегла обличчя *****
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12.06.2022 05:50 Відповісти
Друзі куйла везуть в Київ план капітуляції. Чомусь я не здивований
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12.06.2022 07:49 Відповісти
Орбана не вистачає.
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12.06.2022 08:12 Відповісти
Це означає що до 26 буде поставлено в Україну з цих країн те важке озброенння на якому пройдуть навчання наші військові ніхто нікого не буде умовляти це так хочеться декому щоб було на кого звалити зраду.
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12.06.2022 09:32 Відповісти
На колоні леопардів, велкам!
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12.06.2022 09:40 Відповісти
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12.06.2022 09:53 Відповісти
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12.06.2022 09:56 Відповісти
Итальянцы что-то дали. Фрэнчи тоже гаубицы с какими-то хитрыми снарядами подогнали. А Штольца можно слегка опустить - на границе развернуть и сказать: Иди хорошо подумай, потом приезжай.
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12.06.2022 10:24 Відповісти
 
 