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Зеленський (17381) звернення (346)

ЗСУ поступово звільняють територію Херсонської області. Є певні успіхи в Запорізькій області. Донбас тримається, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив 11 червня із традиційним відеозверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Пам'ятаєте, як у Росії ще на початку травня сподівалися захопити весь Донбас? Уже 108-й день війни, червень. Донбас тримається. Втрати, яких зазнали окупанти, зокрема й на цьому напрямку, дуже вагомі. А загалом російська армія на сьогодні має вже понад 32 тисячі мертвих душ. І заради чого? Що це дало Росії? Ніхто зараз не може сказати, скільки ще триватиме це спалення душ Росією. Але маємо зробити все, щоб окупанти пошкодували, що все це накоїли, і щоб вони відповіли за кожне вбивство і кожен удар по Україні".

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+38
З"явився Вечірній балабол.
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11.06.2022 23:43
+25
Краще помовчи блазень, здав мокшам Херсонщину і частину Запоріжжя
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12.06.2022 00:03
+18
А дорога через каховскую дамбу? Дамбу тоже взорвать? Не переживай. Антоовский мост, взорвут рашисты, когда отходить будут. Как и мостовые переходы через перешеек. Эти не постесняются
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11.06.2022 23:53
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З"явився Вечірній балабол.
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11.06.2022 23:43 Відповісти
"Парєнь іх акопів" "Чє Гєвара **********"
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12.06.2022 00:03 Відповісти
Жалюгідні хвастощі
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12.06.2022 07:35 Відповісти
Шось про Азов забув.
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12.06.2022 11:09 Відповісти
Поступово звільняють, чи ПОЧАЛИ ЗВІЛЬНЯТИ Херсонську область. Дайте йому підручник з географії України і посилання на https://deepstatemap або https://liveuamap.com/.
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11.06.2022 23:46 Відповісти
надо взрывать Антоновский мост к чертям и на том все для орды на правом берегу закончится ... но яйчишек конечно же нет ... может у евреев все мосты святые? ... я не разбираюсь в их религии просто
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11.06.2022 23:48 Відповісти
А дорога через каховскую дамбу? Дамбу тоже взорвать? Не переживай. Антоовский мост, взорвут рашисты, когда отходить будут. Как и мостовые переходы через перешеек. Эти не постесняются
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11.06.2022 23:53 Відповісти
дамбу вже давно було б взривати, таким чином
-затопить міст про який тут пишуть у херсоні,
-впаде рівень у ках.водосховищі і не буде води на півнячно-кримський канал, та
-створиться тривожна ситуація на блоках запорізької аес...
----------
а, взагалі, північно-кримський канал вже працює на наповнення водосховищ криму?
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12.06.2022 10:33 Відповісти
> -затопить міст про який тут пишуть у херсоні,
Ага, і ще десяток селищ коло Херсона, і частину самого Херсона.
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12.06.2022 12:10 Відповісти
Ану просвети тут своим умом, как ты собрался его взрывать?
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11.06.2022 23:54 Відповісти
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12.06.2022 00:03 Відповісти
Я можу помилятися, не експерт із мостобудування - але у мене враження, що відправити міст чавити карасів можна приблизно тими самими методами, що використовували діди-сапери у Другу Світову. Хоча... тоді не було високоточних ракет )))
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12.06.2022 00:34 Відповісти
його можна знищити, як міст через дністровський лиман
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12.06.2022 10:27 Відповісти
Це той, який вони шість чи сім разів атакували, по дві-три ракети ціною як два танка кожна? Ну так-то да.
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12.06.2022 12:09 Відповісти
Я немного разбираюсь. Мосты у нас не святые.
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12.06.2022 00:06 Відповісти
7-8 км 2 тижні назад,так Запорізька і Херсонська. Мелітополь написав що до них близько.
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12.06.2022 00:06 Відповісти
иди наx, наступление замедлилось а на некоторых направлениях вообще остановилось.
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12.06.2022 00:06 Відповісти
Ну а мьІ Таврийское заняли, практически Новая Каховка уже, продолжай кукарекать, лапоть.
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12.06.2022 00:26 Відповісти
Це те Таврійське, що між Херсоном і Миколаєвом. Не перетворюйтесь на лаптів, що Київ за три дні взяли.
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12.06.2022 10:02 Відповісти
Конечно,нам очень хочется побыстрее освободить Неньку от орков,
но что наши хотелки в сравнении с ежедневным подвигом наших
Героев! Я благодарю со слезами наших Защитников за каждый сантиметр
освобожденой от кацапни земли...Сдали ее легко, а отбить укрепленные
позиции орками, это великий труд, самопожертвование... Спасибо, наши
Герои, за каждый миллиметр, отвоеваный у орков, нашей Богом данной земли!
Слава Господу! Слава Героям! 💙💛
С праздником Святой Троицы!!! 🙏🙏🙏
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12.06.2022 10:30 Відповісти
Я тебя наверное огорчу, кацапский бот Яшка, но успехи на Херсонском направлении действительно есть и они существенньІе.
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12.06.2022 00:22 Відповісти
"вторая армия мира" продолжает двухнедельно -безуспешньІй штурм гаражного комплекса в Северодонецке?
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12.06.2022 00:29 Відповісти
А ось і успіхи в Запорізькій області. Мелітополь.
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11.06.2022 23:52 Відповісти
Мразі ****
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12.06.2022 00:00 Відповісти
Цього пілота ні ДБР, ні СБУ не бачили, бо він їм не ворог, вони ганялися виключно за Порошенко.
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12.06.2022 00:18 Відповісти
Ну й що з того? Поїдуть, хто встигне, разом з москалями у немиту, а хто не встигне - у місця позбавлення волі, а потім теж за порєбрік - від українського громадянства відмовились, отже, нічого їм тут повітря псувати.
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12.06.2022 07:44 Відповісти
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11.06.2022 23:54 Відповісти
та і монголи їх не сприймають. Без України вони дикі племена Хинова, про які писав німець Міллєр.
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12.06.2022 00:17 Відповісти
Зе вечірний гундосик
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11.06.2022 23:57 Відповісти
Краще помовчи блазень, здав мокшам Херсонщину і частину Запоріжжя
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12.06.2022 00:03 Відповісти
Це Володя наші найкращі військові ціною не однієї тисячі життів виправляють твої бридкі помилки, чи навмісні дії. Як там поживає Наумов? А як пан Ковальов допоміг окупанту у Херсоні? Доблєсне ДБР від "ДНР" поїхали його затримувати в Херсон, як Татьяну Чорновіл під Київ?
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12.06.2022 00:15 Відповісти
⚡️ЮРІЙ БУТУСОВ: як рф змогла окупувати Херсон. Безугла в штабі. Залужний| Рандеву з Яніною Соколовоюhttps://youtu.be/UhiboKNU1hE
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12.06.2022 00:31 Відповісти
Ти думаєш якщо освоїв ВПН, то можна срати в коментах своїм "інтєлєктом"?
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12.06.2022 09:14 Відповісти
Поступово звільняють...
А згадаймо як швидко їх захопили.
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12.06.2022 07:22 Відповісти
Слава ЗСУ!
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12.06.2022 10:02 Відповісти
может отправишь туда кгбэшную Крысу Елдака поставленного над тобой смотрящим в Омане или подстилку меРтвечука варещук которые под твоим "чутким руководством" сдали Херсон и не забудь билетера 95 квартала баканова который крышевал сальдо и т.д
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12.06.2022 11:12 Відповісти
Не надо путать зеленую шерсть с государством. Если ты этого еще не понял...
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12.06.2022 12:20 Відповісти
Нащастя Зе клоун це ще не вся Україна, а тільки ії слуга.
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12.06.2022 13:03 Відповісти
Нашу УКраину поливает брудом наш президент, который своими действиями ослабил Украину и создал возможность для врага пойти открытой войной, оттяпать часть земли нашей нашей и убить около 100 тыс душ, поверивших президенту. Я уже молчу о 6 млн беженцев по всему свету, вынужденных бежать от насилия. И вот нашу Украину от внутреннего и внешнего врага спасает в окопе ВАш сын, в том числе, за что ему низкий поклон. Если бы не было войны ВАш сын был бы рядом. Чтобы победить в войне (не закончить сдачей) нужна правда, нужно очистить страну от внутренних предателей, какой бы жуткой она не была бы.
Если, конечно, ВЫ пишите сами, а не очередной клерк на службе у сатаны.
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12.06.2022 12:03 Відповісти
так-так
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12.06.2022 12:12 Відповісти
Як тільки оманська бригада бэнікаламоя починає вимахуватись,патякати на США,Захід,брехати,вимагати санкцій... а самі в договорняки з "росолігархією" на громодянство (вже було новіков,пінчук... ін сотня інших),шукання Порошенко (це особиста образа і ініціатива бєні -бо не дав непомітно вивести в офшори 7 млд дол і всі дізналися (а не тільки українці) що бєнязлодій), а відношення до найкращих воїнів з АЗОВА,а кубла зрадників в перших ешолонах "влади" і іншші злочинні діяння,- так і ленд-ліз уповільнюється.... Це оманські кнурі, робите навмисно?Чи за кого ви,ратуєте?Ви ,проти України?
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12.06.2022 12:10 Відповісти
Поламали Вові плани здати Південь кацапам, а він так же гарно домовлявся в Омані з кацапами,
навіть мінні поля познімав на Чонгарі і Воєний Стан не ввів по Україні 23 лютого, а тільки Надзвичайний Стан. Що він не робить - все крізь дупу, і крокодил не довиться і не росте кокос
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12.06.2022 13:01 Відповісти
Я довго думав чи відповідати пану Кожанову і його прихильникам. Питання до вас всіх. А можливо те одна особа,як кажуть три в одному. Так ось питання.Ви ,,шерсть,,якоі держави? Що корисного зробили для Украіни.? Знаєте ,як кажуть внас у селі говорити не гелетки носити. Так що паняночка я мушу розчарувати вас-не сатана я,і не роблю на нього. Простий селянин,який з ранку до ночі горблю спину ,щоб ви могли добре наістись і лягти на дівані . І колупаючись в зубах ,взяти телефон і писати вски гадості на всіх своіх друзів,сусідів.
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12.06.2022 22:40 Відповісти
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12.06.2022 13:22 Відповісти
Молодцы ребята. Режьте,давите, убивайте рашитскую гадину везде где тоько можно. СЛАВА УКРАИНЕ!СЛАВА ВСУ!!
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12.06.2022 15:43 Відповісти
Зачем он выступает каждый день?
Ведь есть спикеры ЗСУ, МИД, МВС.
Это ему ермак посоветовал, что бы он выступал каждый день, был перед глазами?
Руководители государств не выступали каждый день по радио перед народами.
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12.06.2022 16:15 Відповісти
 
 