ЗСУ поступово звільняють територію Херсонської області. Є певні успіхи в Запорізькій області. Донбас тримається, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський виступив 11 червня із традиційним відеозверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Пам'ятаєте, як у Росії ще на початку травня сподівалися захопити весь Донбас? Уже 108-й день війни, червень. Донбас тримається. Втрати, яких зазнали окупанти, зокрема й на цьому напрямку, дуже вагомі. А загалом російська армія на сьогодні має вже понад 32 тисячі мертвих душ. І заради чого? Що це дало Росії? Ніхто зараз не може сказати, скільки ще триватиме це спалення душ Росією. Але маємо зробити все, щоб окупанти пошкодували, що все це накоїли, і щоб вони відповіли за кожне вбивство і кожен удар по Україні".
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Будь ласка, зачекайте...
-затопить міст про який тут пишуть у херсоні,
-впаде рівень у ках.водосховищі і не буде води на півнячно-кримський канал, та
-створиться тривожна ситуація на блоках запорізької аес...
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а, взагалі, північно-кримський канал вже працює на наповнення водосховищ криму?
Ага, і ще десяток селищ коло Херсона, і частину самого Херсона.
но что наши хотелки в сравнении с ежедневным подвигом наших
Героев! Я благодарю со слезами наших Защитников за каждый сантиметр
освобожденой от кацапни земли...Сдали ее легко, а отбить укрепленные
позиции орками, это великий труд, самопожертвование... Спасибо, наши
Герои, за каждый миллиметр, отвоеваный у орков, нашей Богом данной земли!
Слава Господу! Слава Героям! 💙💛
С праздником Святой Троицы!!! 🙏🙏🙏
А згадаймо як швидко їх захопили.
Если, конечно, ВЫ пишите сами, а не очередной клерк на службе у сатаны.
навіть мінні поля познімав на Чонгарі і Воєний Стан не ввів по Україні 23 лютого, а тільки Надзвичайний Стан. Що він не робить - все крізь дупу, і крокодил не довиться і не росте кокос
Ведь есть спикеры ЗСУ, МИД, МВС.
Это ему ермак посоветовал, что бы он выступал каждый день, был перед глазами?
Руководители государств не выступали каждый день по радио перед народами.