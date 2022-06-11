Офіційного рішення Іспанії щодо надання Україні танків Leopard може не бути, - Der Spiegel
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Уряд Іспанії розглядає можливість відправки в Україну 40 танків Leopard 2.
Однак, згідно з інформацією Business Insider з німецьких урядових кіл, ймовірна пропозиція з Мадрида, очевидно, значно скоротилася, передає Цензор.НЕТ. Зараз, за словами людей, знайомих з процесом, буде надано не більше десяти танків. І навіть ця цифра є неточною, оскільки машини мають бути спочатку відновлені, що займе кілька місяців.
В будь-якому випадку цю доставку Іспанія має узгодити з урядом Німеччини. Переговори з цього приводу тривають, але офіційної заявки ще не надходило.
За даними Der Spiegel, німецький уряд заблокував передачу Україні танків Іспанією. Вказується, що якби Берлін погодився, то це був би перший раз, коли член НАТО поставив бойові танки Україні.
Але, за даними берлінських урядових кіл, наразі іспанці відступили. Схоже, що опубліковані ЗМІ наміри не були узгоджені офіційно. Також уряд Німеччини попереджав іспанців у телефонних дзвінках, що цей крок буде відхиленням від неформальної домовленості західних союзників не постачати Києву танки.
Будь ласка, зачекайте...
Скільки ще є таких неформальних домовленостей?
Т-72, що вже приїхали до України, це, очевидно, не стосується?
Чеські і польські не рахуються?
Словенія теж домовилась отримати від Німеччини 45 Боксерів в обмін на танки для України
Загвоздка саме в постачанні танків західного зразка
сам, паскудник, где находишься?
Что за бред, Польша уже передала танки Украине, польша страна НАТО
Шольц: «Мы не можем поставить Украине оружие, поскольку срок действия экологических сертификатов на него истёк»
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу ZDF прокомментировал обвинения от украинского правительства в его адрес о том, что он, якобы, тормозит процесс передачи Украине тяжёлого вооружения. Он заявил, что все причины, по которым военная помощь передаётся не так быстро, как хотелось бы, объективны, и он не может на них никак повлиять.
На вопрос журналиста о том, какие именно причины препятствуют передаче Украине оружия, Шольц ответил: «Так получилось, что 23 февраля истёк срок действия сертификатов о соответствии стандарту Евро-5 практически всех видов вооружения, которыми обладает Бундесвер. Мы не можем позволить себе нанести урон окружающей среде Восточной Европы, а поэтому отправка оружия до оформления новых сертификатов соответствия экологическим стандартам исключена».Также он отметил, что «срок оформления новых сертификатов составляет примерно два-три года». До переоформления экологических сертификатов Германия сможет отправлять в Украину только продукцию, которая таких сертификатов не требует- например, каски, хирургические маски и перчатки.
Кстати касок немецких так никто и не увидел. Все что они поставили это Панцерфаусты и старые ПЗРК Игла.