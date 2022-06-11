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Офіційного рішення Іспанії щодо надання Україні танків Leopard може не бути, - Der Spiegel

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танк,леопард,leopard

Уряд Іспанії розглядає можливість відправки в Україну 40 танків Leopard 2.

Однак, згідно з інформацією Business Insider з німецьких урядових кіл, ймовірна пропозиція з Мадрида, очевидно, значно скоротилася, передає Цензор.НЕТ. Зараз, за ​​словами людей, знайомих з процесом, буде надано не більше десяти танків. І навіть ця цифра є неточною, оскільки машини мають бути спочатку відновлені, що займе кілька місяців.

В будь-якому випадку цю доставку Іспанія має узгодити з урядом Німеччини. Переговори з цього приводу тривають, але офіційної заявки ще не надходило.

За даними Der Spiegel, німецький уряд заблокував передачу Україні танків Іспанією. Вказується, що якби Берлін погодився, то це був би перший раз, коли член НАТО поставив бойові танки Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія готова поставити в Україну танки Leopard і зенітно-ракетні комплекси - El Pais

Але, за даними берлінських урядових кіл, наразі іспанці відступили. Схоже, що опубліковані ЗМІ наміри не були узгоджені офіційно. Також уряд Німеччини попереджав іспанців у телефонних дзвінках, що цей крок буде відхиленням від неформальної домовленості західних союзників не постачати Києву танки.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+26
шольц )(уйло
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11.06.2022 23:47
+24
Всіх більш менш геройських фріців друга світова викосила. Залишилася сама сцикопіхота.
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11.06.2022 23:48
+21
Затягують щоб Україна віддала окуповані території щоб )(уйлу зберегти пику..відверто не хочуть перемоги України
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11.06.2022 23:50
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«...неформальної домовленості західних союзників не постачати Києву танки.»

Скільки ще є таких неформальних домовленостей?

Т-72, що вже приїхали до України, це, очевидно, не стосується?
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11.06.2022 23:46 Відповісти
Ви там, схоже, трохи ближче до уряду Німеччини, - попитайте у них.
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11.06.2022 23:48 Відповісти
Речь идёт именно про танки производства стран НАТО. До сих пор были поставлены только танки советского производства
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11.06.2022 23:55 Відповісти
шольц )(уйло
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11.06.2022 23:47 Відповісти
)(уйло то ><уйло. А це - сцикло.
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11.06.2022 23:49 Відповісти
Брехло - 100%.
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11.06.2022 23:52 Відповісти
Всіх більш менш геройських фріців друга світова викосила. Залишилася сама сцикопіхота.
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11.06.2022 23:48 Відповісти
Перші танки з НАТО?
Чеські і польські не рахуються?
Словенія теж домовилась отримати від Німеччини 45 Боксерів в обмін на танки для України
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11.06.2022 23:49 Відповісти
Так, було вже багато танків передано Україні, але радянського зразка.

Загвоздка саме в постачанні танків західного зразка
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12.06.2022 00:05 Відповісти
Затягують щоб Україна віддала окуповані території щоб )(уйлу зберегти пику..відверто не хочуть перемоги України
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11.06.2022 23:50 Відповісти
Вже ригати хочеться від цих європідарасів
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11.06.2022 23:53 Відповісти
Настанут времена, когда и мы будем лениво зевать и выражать обеспокоенность, когда у всех этих пидаров будет гореть земля под ногами или потоп или что-то ещё.
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11.06.2022 23:53 Відповісти
Я не думаю, что кто то надеялся что немецкое оружие попадет в Украину. Разве что стрелковка, - она по моему не попадает под разрешение на перепродажу.
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11.06.2022 23:54 Відповісти
Гранатометы немецкие давно уже у нас...наверное, уже и потрачены...
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12.06.2022 03:18 Відповісти
возможно вермахтовые каски от шульца но это не точно...
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11.06.2022 23:58 Відповісти
Це каска старого зразка, до 1939 здається року. Тому не вони.
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12.06.2022 01:30 Відповісти
Покажите им тысячи могил
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11.06.2022 23:59 Відповісти
зєлі покажи,Європа нам ніц не винна,а після слів Байдена,взагалі стулити треба ******,і чемно брати що дають,і ЧЕМНО просити що треба
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12.06.2022 00:27 Відповісти
то почни з себе, мурло кончене
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12.06.2022 05:01 Відповісти
ты олух не забывай, что мы своими жизнями и здоровьем, своим будущим (а гибнут в-основном молодые люди) защищаем ихние сытые жопы, в то время как они продолжали и продолжают спонсировать эту войну, не просто покупая, даже наращивая закупки нефти и газа!
сам, паскудник, где находишься?
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12.06.2022 07:22 Відповісти
Воно то так, та тільки трошечки не так. Досить скиглити, що ні Європа, ні інші нам не винні. Винні ще й як. Можу розкласти по поличкам.
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12.06.2022 08:11 Відповісти
Тільки вороги та суперники ********** можуть бути друзями Україні. Сумно, що багатьох "нейтралів" карлик поставив раком.
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12.06.2022 00:00 Відповісти
Окуительные союзники… Союзники, которые охают и ахают, а делают так, чтобы ты ни в коем случае не победил. И заботятся главным образом о том, как бы не огорчить твоего врага, который пытается тебя уничтожить. С ним еще бизнес делать, когда драка закончится. Вот тело унесут, кровь высохнет, - и сразу к делу, и так драгоценное время потеряли. Газ там, нефть, туризм, luxury goods, рынки сбыта, да мало ли чего еще.
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12.06.2022 00:01 Відповісти
Так они друг другу союзники, перед Украиной у них нет никаких союзных обязательств....
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12.06.2022 03:19 Відповісти
"е відхиленням від неформальної домовленості західних союзників не постачати Києву танки."

Что за бред, Польша уже передала танки Украине, польша страна НАТО
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12.06.2022 00:16 Відповісти
ЯКІ? Виробництва НАТО? Не гони.
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12.06.2022 08:14 Відповісти
Були ті німці гнилими, такими і залишаються! 👺👎
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12.06.2022 00:28 Відповісти
Моя сусідка-білоруска, бабця,часто повторювала фразу :" Памром маладыми и принясут нам на магилу кветки...." Всі сміялися.А тепер я вже не сміюся.Тільки одне не зрозуміло,хто принесе " квєтки" перший німці,французи,іспанці,венгри,серби,болгари,китайці,білоруси чи може американці?Всіх одразу і не згадаєш,зато вони нас пом'януть
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12.06.2022 00:29 Відповісти
А може, скажуть, що нам і квітки забагато. Так, у нас проблемна влада. Так, у нас багато "вати" серед населення, яка привела недостойних людей до влади. Але гинуть найкращі. І пожаліти кусок металу у вигляді танку чи літака-винищувача заради спасіння 40 млн людей, це верх лицемірства.
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12.06.2022 01:43 Відповісти
согласно информации Business Insider из правительственных кругов Германии, предполагаемое предложение из Мадрида, по-видимому, значительно сократилось. По словам людей, знакомых с процессом, сейчас это не более десяти резервуаров. И даже эта цифра неопределенна, так как машины явно полностью изношены и ремонтировать их придется только в ближайшие месяцы. И в любом случае, доставку в Испанию сначала придется согласовывать с правительством. Говорят, что это признали испанские официальные лица, которые, как говорят, извинились перед федеральным правительством за волнение и давление, которое оно оказало на канцлера. https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/hoechstens-zehn-statt-40-panzer-und-eine-**************-an-scholz-spanien-macht-rueckzieher-bei-leopard-2-panzer-fuer-ukraine-d/
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12.06.2022 00:40 Відповісти
машины явно полностью изношены и ремонтировать их придется только в ближайшие месяцы. в федеральное правительство не поступало заявок на поставку испанских танков на Украину
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12.06.2022 00:44 Відповісти
евробл*ди
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12.06.2022 01:17 Відповісти
А леопардов спросили ?
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12.06.2022 03:06 Відповісти
да и х.. с ними! айда все в Европу когда начнется жопа! будем как некогда сирийцы штурмовать ихние пропускные пункты. мы скажем: сделали что могли, дальше - за вами
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12.06.2022 05:05 Відповісти
А,ось це неодмінно! В разі,що знімаємося всією Україною. Відкочуємося до Барселони,й кріпимо тил Європи!!! А,аони,*****, нехай захищаються,й нас захищають!!! Якщо,що їм в сраку прстрілюватимемо,до бою заохочуватимемо!!!
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12.06.2022 06:31 Відповісти
Говорили балакали та все казна що. Вони таки добалакаються що на них взагалі перестануть звертати увагу.
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12.06.2022 05:11 Відповісти
Якщо Хероїчна Європа,бажає тісного спілкування з ордою,то Україна переселиться під Барселону!!! Нехай суки здихають,як бажають
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12.06.2022 06:34 Відповісти
Уже всё... Германия отказала.
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12.06.2022 06:49 Відповісти
Не забаром в німецкій пресі:
Шольц: «Мы не можем поставить Украине оружие, поскольку срок действия экологических сертификатов на него истёк»
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу ZDF прокомментировал обвинения от украинского правительства в его адрес о том, что он, якобы, тормозит процесс передачи Украине тяжёлого вооружения. Он заявил, что все причины, по которым военная помощь передаётся не так быстро, как хотелось бы, объективны, и он не может на них никак повлиять.

На вопрос журналиста о том, какие именно причины препятствуют передаче Украине оружия, Шольц ответил: «Так получилось, что 23 февраля истёк срок действия сертификатов о соответствии стандарту Евро-5 практически всех видов вооружения, которыми обладает Бундесвер. Мы не можем позволить себе нанести урон окружающей среде Восточной Европы, а поэтому отправка оружия до оформления новых сертификатов соответствия экологическим стандартам исключена».Также он отметил, что «срок оформления новых сертификатов составляет примерно два-три года». До переоформления экологических сертификатов Германия сможет отправлять в Украину только продукцию, которая таких сертификатов не требует- например, каски, хирургические маски и перчатки.
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12.06.2022 07:17 Відповісти
Именно так и будет. В феврале нам рассказывали что для испозьзования западной техники нужны месяцы обучения. Когда прошло три месяца и стало понятно что за это время можно обучиться работать с любой бронетехникой уже об этом не вспоминают. Резонанс в Европе поутих, угроза того что россия подойдет к границам НАТО с территории Украины миновала. Соответственно немцы по этому поводу уже не переживают. Они решили идти другим путем, пообещали новейшую дорогущую систему ПВО через несколько лет. Естественно никто никогда их не поставит. Просто выбрали такой вид вооружения чтобы по максимуму время оттянуть. А там что-то придумают.
Кстати касок немецких так никто и не увидел. Все что они поставили это Панцерфаусты и старые ПЗРК Игла.
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12.06.2022 09:11 Відповісти
тю, я как была новость о испаских Лео, писал о том, что Шольцехер, запретит поставку под "запретом" Швейцарии передавть танки ввиду присутсвия гвоздей и болтов Швейцарского производства,..... не угадал. ИМХО Мое мнение не хочет Шольцхер видеть "супертанки" которые будут разбиты в результате боев. Ни кто покупать не будет )). А разнице Арте кого молотить нет.
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12.06.2022 07:27 Відповісти
Німці через рік дозволять іспанцям прислати в Україну один каток від Леопарда і ще 10 років будуть стогнати про те, як вони його від серця відірвали...
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12.06.2022 12:03 Відповісти
 
 