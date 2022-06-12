Почався фінал великого дипломатичного марафону, в якому ми з ЄС в одній команді, - Зеленський

Почався фінальний етап великого дипломатичного марафону, в якому разом з Європейським Союзом ми в одній команді, і цій команді належить виграти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Сьогодні почався фінальний етап великого дипломатичного марафону, який має завершитися за півтора тижня. І ми насправді в цьому марафоні разом з Європейським Союзом – в одній команді, і цій команді належить виграти. Вже скоро отримаємо відповідь щодо статусу кандидата для України. Я переконаний, що це рішення може посилити не тільки нашу державу, а й увесь Євросоюз", - сказав Зеленський.

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