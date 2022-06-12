Почався фінал великого дипломатичного марафону, в якому ми з ЄС в одній команді, - Зеленський
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Почався фінальний етап великого дипломатичного марафону, в якому разом з Європейським Союзом ми в одній команді, і цій команді належить виграти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
"Сьогодні почався фінальний етап великого дипломатичного марафону, який має завершитися за півтора тижня. І ми насправді в цьому марафоні разом з Європейським Союзом – в одній команді, і цій команді належить виграти. Вже скоро отримаємо відповідь щодо статусу кандидата для України. Я переконаний, що це рішення може посилити не тільки нашу державу, а й увесь Євросоюз", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+18 Voc Vox
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+11 Olga Mansika
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Зеленський ти повинен зд0хнути! П.С: Французьки журналісти оприлюднили кадри масових захоронень под Маріуполем. Свежі могили тисяч, і майже всі з них безіменні, стоять тольки таблички з номерами.
https://twitter.com/i/status/1535638046636396544
Корупціонерів теж.
Та й то - ти ж вже в команді баби Бені, які ще команди тобі потрібні?
Жириновський про плани росії на Зеленського - YouTube
А ще, повернув би до етеру опозиційні канали - може відпали б сумніви у європейських політиків…
- Послушница Лукерья, пойдем ко мне в келью!
- Зачем, батюшка?
- Ипстись будем.
- А я, святой отец?
- А ты, Маланья, иплом не вышла.
- Какое уж бог дал…
- Вот бог дал, пусть он тебя и ипстит.
Вот и ЕС как тот поп. Смешного мало, конечно.
Vasily Kukuev
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Реєстрація: 06.06.2022
@poroshenko
·
13h
11 червня 2017 року - це день нашої спільної перемоги. 5 років тому історичне рішення Ради міністрів ЄС про візову лібералізацію для українців відкрило нам двері в Європу. Цей день став символом прощання з «совком». Символом повернення у велику родину європейських народів.
Мы продержимся ровно столько, что бы вы истекли - окончательно!
Писюняку вам
А шут думает, что благодаря нашим ВСУ нам дадут такой шанс. Буба криворогий, запомни, мухи отдельно а котлеты отдельно, клоун ты гороховый.
Зокрема, глава Єврокмоісії має намір розповісти, що існує список швидких рішень, які достатньо зробити, щоби довести європейцям намір Києва повернутися до реформ після завершення воєнного стану - і це зніме заперечення ключових противників визнання України кандидатом на вступ.
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Отже, проблема не у європейцях, проблема у зеленому довпойопі, якому влада потрібна виключно для власного збагачення і збагачення свого оточення. Тому, якщо Євросоюз відмовить у кандидатстві, це буде означати тільки одне - Zeлох обрав шлях на пограбунок країни і ніякі реформи і структурні змінив країні йому не потрібні.