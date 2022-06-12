УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16758 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні
3 663 28
Зеленський (17381) Євросоюз (6990)

Почався фінал великого дипломатичного марафону, в якому ми з ЄС в одній команді, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

зеленський

Почався фінальний етап великого дипломатичного марафону, в якому разом з Європейським Союзом ми в одній команді, і цій команді належить виграти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Сьогодні почався фінальний етап великого дипломатичного марафону, який має завершитися за півтора тижня. І ми насправді в цьому марафоні разом з Європейським Союзом – в одній команді, і цій команді належить виграти. Вже скоро отримаємо відповідь щодо статусу кандидата для України. Я переконаний, що це рішення може посилити не тільки нашу державу, а й увесь Євросоюз", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершення роботи з надання оцінки щодо заявки України на вступ до ЄС очікується до кінця наступного тижня, - фон дер Ляєн

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Чорновіл: "за рік до вторгнення Байден пропонував Зеленському значну воєнну підтримку, щоб зупинити Путіна, але за це вимагав здати російських кротів: Єрмака та інших". У Зе був вибір: війна або Єрмак. Що було далі, ви знаєте.
Зеленський ти повинен зд0хнути! П.С: Французьки журналісти оприлюднили кадри масових захоронень под Маріуполем. Свежі могили тисяч, і майже всі з них безіменні, стоять тольки таблички з номерами.
https://twitter.com/i/status/1535638046636396544
показати весь коментар
12.06.2022 01:14
+14
гнида-зэ забивал баки лохторату с одной единственной целью -протянуть до наступления параши и сдать Украину 16.02.22
показати весь коментар
12.06.2022 01:03
+11
Питання до Зелі-чому Коля Котлєта шариться по світу?Що воно загубило в Празі?На Закарпатті вже у всіх ганделиках засвітився,тепер поперся за кордон шлятись.Чого воно лазить по Чехії і позорить Україну?"Марафонець" пліснявий
показати весь коментар
12.06.2022 01:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гнида-зэ забивал баки лохторату с одной единственной целью -протянуть до наступления параши и сдать Украину 16.02.22
показати весь коментар
12.06.2022 01:03 Відповісти
Чорновіл: "за рік до вторгнення Байден пропонував Зеленському значну воєнну підтримку, щоб зупинити Путіна, але за це вимагав здати російських кротів: Єрмака та інших". У Зе був вибір: війна або Єрмак. Що було далі, ви знаєте.
Зеленський ти повинен зд0хнути! П.С: Французьки журналісти оприлюднили кадри масових захоронень под Маріуполем. Свежі могили тисяч, і майже всі з них безіменні, стоять тольки таблички з номерами.
https://twitter.com/i/status/1535638046636396544
показати весь коментар
12.06.2022 01:14 Відповісти
Наркоманів не беруть в команду!

Корупціонерів теж.

Та й то - ти ж вже в команді баби Бені, які ще команди тобі потрібні?
показати весь коментар
12.06.2022 01:05 Відповісти
Он что то принял и опять в КВН собрался играть)
показати весь коментар
12.06.2022 01:09 Відповісти
показати весь коментар
12.06.2022 01:21 Відповісти
это в Херсоне орки под обстрелами за 2 месяца три линии обороны выкопали причем битоном залили ..а зэ-лупа не для того кало-мойским был поставлен
Жириновський про плани росії на Зеленського - YouTube
показати весь коментар
12.06.2022 01:24 Відповісти
Взяв би та призначив завтра керівника САП, який вже півроку томувиграв конкурс - був би плюсик Україні…
А ще, повернув би до етеру опозиційні канали - може відпали б сумніви у європейських політиків…
показати весь коментар
12.06.2022 01:23 Відповісти
Але він не дурачок якись, а зрадник !
показати весь коментар
12.06.2022 08:34 Відповісти
В одной команде с ЕС в марафоне за право войти в команду ЕС… Прям Catch-22.

- Послушница Лукерья, пойдем ко мне в келью!
- Зачем, батюшка?
- Ипстись будем.
- А я, святой отец?
- А ты, Маланья, иплом не вышла.
- Какое уж бог дал…
- Вот бог дал, пусть он тебя и ипстит.

Вот и ЕС как тот поп. Смешного мало, конечно.
показати весь коментар
12.06.2022 01:30 Відповісти
Брысь к себе в деревню , кацапская Лукерья
Vasily Kukuev

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 06.06.2022
показати весь коментар
12.06.2022 03:16 Відповісти
Питання до Зелі-чому Коля Котлєта шариться по світу?Що воно загубило в Празі?На Закарпатті вже у всіх ганделиках засвітився,тепер поперся за кордон шлятись.Чого воно лазить по Чехії і позорить Україну?"Марафонець" пліснявий
показати весь коментар
12.06.2022 01:37 Відповісти
Бо обидва зрадники!
показати весь коментар
12.06.2022 08:33 Відповісти
Петро Порошенко

@poroshenko

·
13h

11 червня 2017 року - це день нашої спільної перемоги. 5 років тому історичне рішення Ради міністрів ЄС про візову лібералізацію для українців відкрило нам двері в Європу. Цей день став символом прощання з «совком». Символом повернення у велику родину європейських народів.
показати весь коментар
12.06.2022 01:59 Відповісти
Думка кацапа тут нікого не цікавить.
показати весь коментар
12.06.2022 02:28 Відповісти
разбить вполне реально, тем более с вариантами для выживания у нас плохо...так что обтекай, мы все равно порвем твоих братушек на запчасти
показати весь коментар
12.06.2022 03:15 Відповісти
Вы уже "ранены", вы истекаете кровью! для того что бы вам выжить, вам нужна новая-свежая кровь Украины!

Мы продержимся ровно столько, что бы вы истекли - окончательно!

Писюняку вам
показати весь коментар
12.06.2022 05:26 Відповісти
Кацапы здохнут. И ты вместе с ними
показати весь коментар
12.06.2022 06:18 Відповісти
ЗЕлупа как была дебилом, так и осталась. Шут своими куринными мозгами думает, что в ЕС такие-же 73% дебилов как и у нас в 19 году, и что Беня КАЛомойский покажет в ЕС фильм "Слуга урода" или Сваты и все порешает. Каждый нормальный украинец хочет нашего вступления в ЕС, на пока шмаркля и его стая шакалов при власти, нас туда не пустят. Буба, для начала посади Беню КАЛомойского, дай ему 15 лет, разгони всю свою ОПу с агентом ФСБ Дерьмаком, разгони всю эту фракцию ЗЕбанутых дебилов в ВР, вот тогда, может быть, у нас появится малюсенький шанс.
А шут думает, что благодаря нашим ВСУ нам дадут такой шанс. Буба криворогий, запомни, мухи отдельно а котлеты отдельно, клоун ты гороховый.
показати весь коментар
12.06.2022 06:29 Відповісти
Беня не такой дурак, чтобы назначать пиарщиков и политологов для Зели, не озаботившись папочкой с компроматом солидным на него. Ничего и никогда он Бене не сделает. Поставил за ним смотрящего, Дерьмака этого кацапского. Зато на выборах набрал по 80-90% в Днепре и Харькове. Это же работает. И ничего не изменишь, пока Беня не получит пулю в голову. Вот против пули он ничего сделать уже не сможет.
показати весь коментар
12.06.2022 08:11 Відповісти
Джерела "ЄП" повідомляють, що мета візиту фон дер Ляєн - пояснити особисто президенту Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту ЄС.

Зокрема, глава Єврокмоісії має намір розповісти, що існує список швидких рішень, які достатньо зробити, щоби довести європейцям намір Києва повернутися до реформ після завершення воєнного стану - і це зніме заперечення ключових противників визнання України кандидатом на вступ.

-----

Отже, проблема не у європейцях, проблема у зеленому довпойопі, якому влада потрібна виключно для власного збагачення і збагачення свого оточення. Тому, якщо Євросоюз відмовить у кандидатстві, це буде означати тільки одне - Zeлох обрав шлях на пограбунок країни і ніякі реформи і структурні змінив країні йому не потрібні.
показати весь коментар
12.06.2022 07:39 Відповісти
Зєля в своєму стилі скаже: "я вам нічєво нє должен".
показати весь коментар
12.06.2022 07:52 Відповісти
ти дурний, чи що? ми ЗА вступ України в ЄС. а от зефанати - проти. бо їм багато років на Г+Г розказували про гейропу. бо там же не дають крадівництвами займатись, мати кишенькових прокурорів і заносити депутатам конверти.
показати весь коментар
12.06.2022 09:31 Відповісти
Ще до більшої частини мудрого наріду не розуміють чи просто не хочуть знати, що преЗедент та все його оточення це відверті вороги. Він хороший «боневтік»
показати весь коментар
12.06.2022 08:14 Відповісти
У нас один главный марафон. Война. Второстепенные марафоны отвлекают от главного. Где оружие?
показати весь коментар
12.06.2022 09:26 Відповісти
У Порошено был туристический безвиз, который у ЕС с половиной стран мира. У Зеленского будет кандидатство. Иллюзионисты, престидижитаторы.
показати весь коментар
12.06.2022 09:27 Відповісти
 
 