Протягом 11 червня на південному напрямку знищено 13 окупантів, 1 танк, 5 автівок та 3 польових склади боєприпасів, - ОК "Південь"
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Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України за 11 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіійному фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "Підсумовуючи сто восьму добу героїчного протистояння українців російському воєнному вторгненню, зазначу, що ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони.
Обстановка в районі ведення бойових дій напружена. З метою стримування наших військ, противник обстрілює наші позиції та намагається вести контрбатарейну боротьбу.
Разом з тим, вчергове вдарив реактивною системою залпового вогню "Ураган" по передмістю Миколаєва, продовжуючи вогневий та психологічний тиск на цивільне населення.
Протягом доби авіацією наших Повітряних сил нанесено три авіаційних удари по складах боєприпасів та скупченню ворожої техніки.
Ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами в результаті виконання вогневих завдань відмінусовано зі списків особового складу 13 рашистів. Зменшено кількість озброєння рашистів на 1 танк, 5 автівок і 3 польових склади боєприпасів на Херсонщині.
Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось на 2 великих десантних кораблі. Отже зберігається загроза від 40 крилатих ракет та готовності до дій 4 ВДК.
В одному з сіл Одеського району, нехтуючи встановленими обмеженнями, під час купання в морі в результаті вибуху невідомого предмета загинув 50-річний голова родини на очах у дружини, сина та товариша.
Цей випадок, нажаль є красномовним підтвердженням небезпеки купання та іншого способу використання прибережних вод.
Не варто забувати й про те, що силами оборони вжито заходів протидії. Тож, південні узбережжя сьогодні – це не зони відпочинку, а лінія захисту від ворога, отже - і зона небезпеки.
Нагадуємо, що в рамках забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку, здійснення заходів правового режиму воєнного стану, заборонено вихід з об’єктів базування та від берега, використання й пересування маломірних плавзасобів в Дністровському лимані і на вході в нього, на річках Дністер та Турунчук, а також в українській частині Кучурганського водосховища. Наближення на відстань до 100 м та прохід під мостами через Дністровський лиман та річку Дністер суворо заборонено".
Будь ласка, зачекайте...
Очевидно, что добиться этого командование войск противника пытается путём окружения и разгрома группировки Объединённых сил (ОС) ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска. На сегодняшний день, ударные группировки войск противника сумели выйти на ближние подступы к Славянску, войти в Северодонецк а так же существенно продвинуться к юго-западным окраинам Лисичанска.
Оперативная ситуация в этой зоне для ВСУ остаётся достаточно сложной. Противник, обладающий превосходством в вооружении и военной технике (ВВТ), сконцентрировав в этой зоне большую часть своей группировки войск, оперирующей на территории Украины, не отказался от планов по достижению целей своей операции...
В частности...
Изюмская группировка противника продолжает подготовку к массированному наступлению на агломерацию Славянск - Краматорск, а так же одновременно пытается создать благоприятные для его проведения условия...
Так, командование Изюмской группировкой войск противника форсированными темпами проводит ротацию и доукомплектование БТГр 51-го и 137-го вдп 106 вдд. Ввод в бой указанных подразделений, скорее всего, будет возможен и состоится после окончания данных мероприятий. Общая численность тактических групп вдв вс рф, входящих в состав Изюмской группировки войск противника, вполне может быть доведена до 3-3.5 тысяч военнослужащих.
В течение 2-х последних дней передовые подразделения Изюмской группировки войск проотивника, с целью захвата удобных рубежей для последующего перехода в массированное наступление провели ряд активных тактических действий (атак) в районе юго-восточнее Довгенкого, в районе Богородичного, а так же в направлении на с. Долина, действуя с западной опушки урочища "Сосна", вдоль дороги М-03.
Особых успехов передовые подразделения противника на этом поприще не снискали, но всё же сумели продвинуться до окраин Мазановки, вроде как даже небольшой пехотной группой (ДРГ) пересечь Северский Донец в районе Богородичного. Хотя, по другим сведениям... эту группу отбросили назад с потерями. Информация ещё уточняется... Попытка подразделений войск противника наступать на рубеж Долина - Богородичное с северо-запада закончилась безрезультатно.
Сосредоточенная на этом же направлении внушительная арт-группа противника, активное использование армейской авиации и практически беспрерывное подтаскивание сюда в значительных объёмах предметов материально-технического снабжения войск (причём, явно в объёмах не на 1, 2 или даже 7-8 БТГр, а значительно больше...), красноречиво свидетельствуют о том, что командование войск противника собирается на этом направлении вести интенсивные наступательные действия. И вполне вероятно с более глубокими целями, нежели тактический уровень, связанный с захватом парочки сёл севернее Славянска...
Лиманская группировка войск противника, судя по всему, в течение 2-х последних дней активно пополнялась после упорных боёв в районе Лимана и "дозачищала" район Святогорска...
Кроме того, противник на этом направлении так же занимался активной разведкой. В первую очередь возможностей по форсированию Северского Донца сразу на нескольких участках - от Маяков до Райгородка, между Стародубовкой и Пискуновкой, а так же в районе Кривой Луки и Дроновки...
На мой, весьма субъективный взгляд, кроме этих участков стоит так же уделить внимание и району Шипиловка - Приволье - Новодружеск. Думаю, если всё же противник вздумает в ближайшее время прорываться с севера на Северск и Верхнекаменку... этот райончик будет обязательно использован Лиманской группировкой в тех или иных целях. Скорее всего, они тут будут изображать "форсирование"...
В Северодонецке идут уличные бои, противник продолжает свои попытки продвинуться в районе Метёлкино, Вороново и Боровское. Имеет частичный успех (противнику удалось занять аэродром Северодонецка).
Попаснянская группировка противника, судя по всему, пополнившись в течение последних 2-х дней, решила "немного переключится". Причина понятна... дальнейшее её наступление в очень чувствительном для Сил обороны Украины направлении - на север, просто невозможно без решения "фланговых проблем".
Причём, следует заметить, что главной из них есть отнюдь не те подразделения ВСУ, которые оперируют вдоль дороги Бахмут - Лисичанск. Хотя, естественно, наиболее оптимальная дирекция возможного прорыва российских войск есть Берестовое - Спорное. Главную фланговую угрозу ударному "клину" Попаснянской группировки составляет группа украинских войск, обороняющаяся в районе Золотое - Горское.
Да, эта группа вряд ли сейчас способна контр-атаковать наступающие подразделения Попаснянской группировки, рвущиеся на север, но уже самим фактом удержания этого района она вполне сковывает продвижения Попаснянской группировки в направлении Комишуваха - Врубовка, имея возможность огневого воздействия на боевые порядки передовых подразделений Попаснянской группировки с правого фланга.
Совершенно не случайно, противник упорно атакует эту группу украинских войск с её левого фланга у Тошковки и в районе Орехового, соответственно в сторону Горского, Устиновки и Чихорового. Смысл этих атак достаточно очевиден - противник явно пытается заставить украинские войска отойти из района Горского и Золотого. Пока, все эти усилия противника - безрезультатны...
Более того, даже те подразделения Попаснянской группировки, которые ради "обеспечения своего правого фланга" основной ударной группы пытались прорваться к Врубовке и полностью занять Комишуваху... так и не смогли выполнить свою задачу полностью. Да, передовые подразделения этой группы сумели прорваться к ж\д станции Светланово и выйти к южной окраине Врубовки... и всё. Бои за Врубовку и Комышуваху продолжаются, противнику так и не удаётся продвинутся далее этих населённых пунктов и зайти на тылы украинской группы в Горском и Золотом...
В свою очередь, левый фланг "ударного клина" Попаснянской группировки, который пытался продвинуться к дороге Бахмут - Лисичанск так же, далее Нагорного пробится не смог. А после позавчерашнего массированного "арт-похлопывания по попе" со стороны ВСУ, вообще был вынужден оттянуться по крайней мере от Нагорного к Васильевке.
На противоположном фланге Попаснянской группировки в районе Клинового и Видродження противник попытался "для разнообразия" прорваться к дороге М-03 (ага, той самой, только юго-восточнее Бахмута). Ну смысл тоже понятен... подрезать наши подразделения, которые обороняются в районе Мироновки. Продвинушись на пару км в районе Роты и Медной Руды, получив очередную порцию огневого поражения.. противник вынужден был остановится и даже немного отползти в районе Роты...
Резюмируем...
Ситуация на Донбассе продолжает оставаться достаточно сложной и напряжённой, но тенденция, появившаяся на протяжении последних 3-4 дней, явно позитивная. Каждая новая попытка противника атаковать даётся ему со всё большим и большим трудом...
Машовец