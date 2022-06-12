Протягом 11 червня на південному напрямку знищено 13 окупантів, 1 танк, 5 автівок та 3 польових склади боєприпасів, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України за 11 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіійному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Підсумовуючи сто восьму добу героїчного протистояння українців російському воєнному вторгненню, зазначу, що ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони.

Обстановка в районі ведення бойових дій напружена. З метою стримування наших військ, противник обстрілює наші позиції та намагається вести контрбатарейну боротьбу.

Разом з тим, вчергове вдарив реактивною системою залпового вогню "Ураган" по передмістю Миколаєва, продовжуючи вогневий та психологічний тиск на цивільне населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 10 червня на південному напрямку знищено 39 окупантів та 11 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Протягом доби авіацією наших Повітряних сил нанесено три авіаційних удари по складах боєприпасів та скупченню ворожої техніки.

Ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами в результаті виконання вогневих завдань відмінусовано зі списків особового складу 13 рашистів. Зменшено кількість озброєння рашистів на 1 танк, 5 автівок і 3 польових склади боєприпасів на Херсонщині.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось на 2 великих десантних кораблі. Отже зберігається загроза від 40 крилатих ракет та готовності до дій 4 ВДК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу внаслідок обстрілів у Миколаївській області загинула одна людина, ще 8 зазнали поранень, - облрада

В одному з сіл Одеського району, нехтуючи встановленими обмеженнями, під час купання в морі в результаті вибуху невідомого предмета загинув 50-річний голова родини на очах у дружини, сина та товариша.

Цей випадок, нажаль є красномовним підтвердженням небезпеки купання та іншого способу використання прибережних вод.

Не варто забувати й про те, що силами оборони вжито заходів протидії. Тож, південні узбережжя сьогодні – це не зони відпочинку, а лінія захисту від ворога, отже - і зона небезпеки.

Нагадуємо, що в рамках забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку, здійснення заходів правового режиму воєнного стану, заборонено вихід з об’єктів базування та від берега, використання й пересування маломірних плавзасобів в Дністровському лимані і на вході в нього, на річках Дністер та Турунчук, а також в українській частині Кучурганського водосховища. Наближення на відстань до 100 м та прохід під мостами через Дністровський лиман та річку Дністер суворо заборонено".

Також читайте: Повідомлено про підозру колаборанту, який влаштовував антиукраїнські мітинги на Херсонщині, - Нацполіція