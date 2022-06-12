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Протягом 11 червня на південному напрямку знищено 13 окупантів, 1 танк, 5 автівок та 3 польових склади боєприпасів, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

південь

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України за 11 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіійному фейсбуці Командування. 

У повідомленні зазначається: "Підсумовуючи сто восьму добу героїчного протистояння українців російському воєнному вторгненню, зазначу, що ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони.

Обстановка в районі ведення бойових дій напружена. З метою стримування наших військ, противник обстрілює наші позиції та намагається вести контрбатарейну боротьбу.

Разом з тим, вчергове вдарив реактивною системою залпового вогню "Ураган" по передмістю Миколаєва, продовжуючи вогневий та психологічний тиск на цивільне населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 10 червня на південному напрямку знищено 39 окупантів та 11 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Протягом доби авіацією наших Повітряних сил нанесено три авіаційних удари по складах боєприпасів та скупченню ворожої техніки.

Ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами в результаті виконання вогневих завдань відмінусовано зі списків особового складу 13 рашистів. Зменшено кількість озброєння рашистів на 1 танк, 5 автівок і 3 польових склади боєприпасів на Херсонщині.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось на 2 великих десантних кораблі. Отже зберігається загроза від 40 крилатих ракет та готовності до дій 4 ВДК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу внаслідок обстрілів у Миколаївській області загинула одна людина, ще 8 зазнали поранень, - облрада

В одному з сіл Одеського району, нехтуючи встановленими обмеженнями, під час купання в морі в результаті вибуху невідомого предмета загинув 50-річний голова родини на очах у дружини, сина та товариша.

Цей випадок, нажаль є красномовним підтвердженням небезпеки купання та іншого способу використання прибережних вод.

Не варто забувати й про те, що силами оборони вжито заходів протидії. Тож, південні узбережжя сьогодні – це не зони відпочинку, а лінія захисту від ворога, отже - і зона небезпеки.

Нагадуємо, що в рамках забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку, здійснення заходів правового режиму воєнного стану, заборонено вихід з об’єктів базування та від берега, використання й пересування маломірних плавзасобів в Дністровському лимані і на вході в нього, на річках Дністер та Турунчук, а також в українській частині Кучурганського водосховища. Наближення на відстань до 100 м та прохід під мостами через Дністровський лиман та річку Дністер суворо заборонено".

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Автор: Роман Свиридович
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12.06.2022 01:28 Відповісти
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12.06.2022 01:51 Відповісти
Противник продолжает оперативно-тактическую наступательную операцию в Восточной операционной зоне с целью полной оккупации Луганской и Донецкой областей Украины в их административных границах...

Очевидно, что добиться этого командование войск противника пытается путём окружения и разгрома группировки Объединённых сил (ОС) ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска. На сегодняшний день, ударные группировки войск противника сумели выйти на ближние подступы к Славянску, войти в Северодонецк а так же существенно продвинуться к юго-западным окраинам Лисичанска.

Оперативная ситуация в этой зоне для ВСУ остаётся достаточно сложной. Противник, обладающий превосходством в вооружении и военной технике (ВВТ), сконцентрировав в этой зоне большую часть своей группировки войск, оперирующей на территории Украины, не отказался от планов по достижению целей своей операции...

В частности...

Изюмская группировка противника продолжает подготовку к массированному наступлению на агломерацию Славянск - Краматорск, а так же одновременно пытается создать благоприятные для его проведения условия...

Так, командование Изюмской группировкой войск противника форсированными темпами проводит ротацию и доукомплектование БТГр 51-го и 137-го вдп 106 вдд. Ввод в бой указанных подразделений, скорее всего, будет возможен и состоится после окончания данных мероприятий. Общая численность тактических групп вдв вс рф, входящих в состав Изюмской группировки войск противника, вполне может быть доведена до 3-3.5 тысяч военнослужащих.

В течение 2-х последних дней передовые подразделения Изюмской группировки войск проотивника, с целью захвата удобных рубежей для последующего перехода в массированное наступление провели ряд активных тактических действий (атак) в районе юго-восточнее Довгенкого, в районе Богородичного, а так же в направлении на с. Долина, действуя с западной опушки урочища "Сосна", вдоль дороги М-03.

Особых успехов передовые подразделения противника на этом поприще не снискали, но всё же сумели продвинуться до окраин Мазановки, вроде как даже небольшой пехотной группой (ДРГ) пересечь Северский Донец в районе Богородичного. Хотя, по другим сведениям... эту группу отбросили назад с потерями. Информация ещё уточняется... Попытка подразделений войск противника наступать на рубеж Долина - Богородичное с северо-запада закончилась безрезультатно.

Сосредоточенная на этом же направлении внушительная арт-группа противника, активное использование армейской авиации и практически беспрерывное подтаскивание сюда в значительных объёмах предметов материально-технического снабжения войск (причём, явно в объёмах не на 1, 2 или даже 7-8 БТГр, а значительно больше...), красноречиво свидетельствуют о том, что командование войск противника собирается на этом направлении вести интенсивные наступательные действия. И вполне вероятно с более глубокими целями, нежели тактический уровень, связанный с захватом парочки сёл севернее Славянска...

Лиманская группировка войск противника, судя по всему, в течение 2-х последних дней активно пополнялась после упорных боёв в районе Лимана и "дозачищала" район Святогорска...

Кроме того, противник на этом направлении так же занимался активной разведкой. В первую очередь возможностей по форсированию Северского Донца сразу на нескольких участках - от Маяков до Райгородка, между Стародубовкой и Пискуновкой, а так же в районе Кривой Луки и Дроновки...

На мой, весьма субъективный взгляд, кроме этих участков стоит так же уделить внимание и району Шипиловка - Приволье - Новодружеск. Думаю, если всё же противник вздумает в ближайшее время прорываться с севера на Северск и Верхнекаменку... этот райончик будет обязательно использован Лиманской группировкой в тех или иных целях. Скорее всего, они тут будут изображать "форсирование"...

В Северодонецке идут уличные бои, противник продолжает свои попытки продвинуться в районе Метёлкино, Вороново и Боровское. Имеет частичный успех (противнику удалось занять аэродром Северодонецка).

Попаснянская группировка противника, судя по всему, пополнившись в течение последних 2-х дней, решила "немного переключится". Причина понятна... дальнейшее её наступление в очень чувствительном для Сил обороны Украины направлении - на север, просто невозможно без решения "фланговых проблем".

Причём, следует заметить, что главной из них есть отнюдь не те подразделения ВСУ, которые оперируют вдоль дороги Бахмут - Лисичанск. Хотя, естественно, наиболее оптимальная дирекция возможного прорыва российских войск есть Берестовое - Спорное. Главную фланговую угрозу ударному "клину" Попаснянской группировки составляет группа украинских войск, обороняющаяся в районе Золотое - Горское.

Да, эта группа вряд ли сейчас способна контр-атаковать наступающие подразделения Попаснянской группировки, рвущиеся на север, но уже самим фактом удержания этого района она вполне сковывает продвижения Попаснянской группировки в направлении Комишуваха - Врубовка, имея возможность огневого воздействия на боевые порядки передовых подразделений Попаснянской группировки с правого фланга.

Совершенно не случайно, противник упорно атакует эту группу украинских войск с её левого фланга у Тошковки и в районе Орехового, соответственно в сторону Горского, Устиновки и Чихорового. Смысл этих атак достаточно очевиден - противник явно пытается заставить украинские войска отойти из района Горского и Золотого. Пока, все эти усилия противника - безрезультатны...

Более того, даже те подразделения Попаснянской группировки, которые ради "обеспечения своего правого фланга" основной ударной группы пытались прорваться к Врубовке и полностью занять Комишуваху... так и не смогли выполнить свою задачу полностью. Да, передовые подразделения этой группы сумели прорваться к ж\д станции Светланово и выйти к южной окраине Врубовки... и всё. Бои за Врубовку и Комышуваху продолжаются, противнику так и не удаётся продвинутся далее этих населённых пунктов и зайти на тылы украинской группы в Горском и Золотом...

В свою очередь, левый фланг "ударного клина" Попаснянской группировки, который пытался продвинуться к дороге Бахмут - Лисичанск так же, далее Нагорного пробится не смог. А после позавчерашнего массированного "арт-похлопывания по попе" со стороны ВСУ, вообще был вынужден оттянуться по крайней мере от Нагорного к Васильевке.

На противоположном фланге Попаснянской группировки в районе Клинового и Видродження противник попытался "для разнообразия" прорваться к дороге М-03 (ага, той самой, только юго-восточнее Бахмута). Ну смысл тоже понятен... подрезать наши подразделения, которые обороняются в районе Мироновки. Продвинушись на пару км в районе Роты и Медной Руды, получив очередную порцию огневого поражения.. противник вынужден был остановится и даже немного отползти в районе Роты...

Резюмируем...

Ситуация на Донбассе продолжает оставаться достаточно сложной и напряжённой, но тенденция, появившаяся на протяжении последних 3-4 дней, явно позитивная. Каждая новая попытка противника атаковать даётся ему со всё большим и большим трудом...
Машовец
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12.06.2022 02:02 Відповісти
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12.06.2022 03:01 Відповісти
Фронт наступу ЗСУ в бік Херсонщини розгорнуто вже на 20 км завширшки. Це вже не окремі, локальні прориви. Наступ набуває системності.

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12.06.2022 08:24 Відповісти
 
 