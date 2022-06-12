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Окупанти на 12 червня готують провокації у місті, - мер Енергодару Орлов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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В Енергодарі у неділю, 12 червня, російські загарбники готують провокації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"За інсайдерською інформацією від джерел що наближені до діяльності спеціальних служб України, з боку спецслужб рф у тимчасово окупованих містах Запорізької області стосовно громадян України готуються провокації", - написав Орлов.

Він закликав жителів міста протягом 12 червня не відвідувати в Енергодарі масові заходи, що плануються проводитись рашистами.

Також читайте: Окупанти протягом тижня викрали близько 20 енергодарівців, 11 з них - працівники ЗАЕС

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Випускному редактору більше не наливать.
показати весь коментар
12.06.2022 04:15
+6
06.01.2022. Нарада Зеленського стосовно розвідданих США про напад росії
показати весь коментар
12.06.2022 02:44
+6
"Нас пугают великой войной": Зеленский ввел 16 февраля новый праздник - День единения

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение по поводу российской агрессии и призвал украинцев не паниковать.



Фото: Associated Press
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12.06.2022 02:49
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Зеленскому придется отвечать перед могилами десятков тысяч погибших - Бутусов о заявлении Байдена
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12.06.2022 02:27 Відповісти
06.01.2022. Нарада Зеленського стосовно розвідданих США про напад росії
показати весь коментар
12.06.2022 02:44 Відповісти
"Нас пугают великой войной": Зеленский ввел 16 февраля новый праздник - День единения

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение по поводу российской агрессии и призвал украинцев не паниковать.



Фото: Associated Press
показати весь коментар
12.06.2022 02:49 Відповісти
Випускному редактору більше не наливать.
показати весь коментар
12.06.2022 04:15 Відповісти
зімля в ілюмінатарє, зімля в ілюмфнатарє....відна???? .. с дньом касманаутікі))
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12.06.2022 04:43 Відповісти
До квітня ще скасують.
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12.06.2022 05:11 Відповісти
конечно же готовят провокацию... а не дурь ли рассказывать со слов кацапских чми о том, что уничтоженный хенерал кутузов повел за собой в атаку солдат на прорыв... а реально закоцали дурика за жрачкой партизаны... вот так и работают украинские центры противодействия... только чему противодействия...
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12.06.2022 06:23 Відповісти
Вы хоть читаете, что вы пишете? ) Или это мэру плохо стало?
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12.06.2022 06:26 Відповісти
Адміни,виправте помилку в заголовкі!
Не 12квітня,а 12червня.
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12.06.2022 06:53 Відповісти
 
 