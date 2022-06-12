Окупанти на 12 червня готують провокації у місті, - мер Енергодару Орлов
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В Енергодарі у неділю, 12 червня, російські загарбники готують провокації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
"За інсайдерською інформацією від джерел що наближені до діяльності спеціальних служб України, з боку спецслужб рф у тимчасово окупованих містах Запорізької області стосовно громадян України готуються провокації", - написав Орлов.
Він закликав жителів міста протягом 12 червня не відвідувати в Енергодарі масові заходи, що плануються проводитись рашистами.
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Фото: Associated Press
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