Окупанти на 12 червня готують провокації у місті, - мер Енергодару Орлов

В Енергодарі у неділю, 12 червня, російські загарбники готують провокації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"За інсайдерською інформацією від джерел що наближені до діяльності спеціальних служб України, з боку спецслужб рф у тимчасово окупованих містах Запорізької області стосовно громадян України готуються провокації", - написав Орлов.

Він закликав жителів міста протягом 12 червня не відвідувати в Енергодарі масові заходи, що плануються проводитись рашистами.

Також читайте: Окупанти протягом тижня викрали близько 20 енергодарівців, 11 з них - працівники ЗАЕС