Ворожий флот у Чорному морі збільшився на два великі десантні кораблі, - ОК "Південь"
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У Чорному морі біля українських берегів Росія посилила флот двома великими десантними кораблями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".
При цьому зберігається загроза від 40 крилатих ракет.
"Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилося на два великі десантні кораблі. Зберігається готовність до дій чотирьох десантних кораблів РФ", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+41 Микола Мазуренко
показати весь коментар12.06.2022 06:58
+30 Вячеслав Crane
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+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар12.06.2022 07:06
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Будь ласка, зачекайте...
ОК "Південь" играет в загадочность своими экзотическими формулировками.
Зараз вони напоготові, зараз і Москву б теж не потопили.
В успіху зі знищенням Москви, скажімо так - приблизно 30% українського успіху та 70% російського талпайопства та віри в те, що цього бути не може, тому що цього бути не може ніколи.
А зараз вони чекають і тому готові.
Максимум, что они могут сделать, это разбирать на запчасти пару кораблей в Средиземном море, снять с них пво и радары, затем ЖД или самолетом привезти неспеша в Крым. Они скорее всего это делают, просто это вообще сложное задание. И вот со всего флота они смогут собрать 2 или 3 корабля, кто способен уверенно сбивать по 2 ракеты одиночные, летящие в него. 4-8 штук уже вряд ли собьет, получит со взрывом и дальше смотря куда попал. То есть залпом в 20 ракет можно пробить эту защитную эскадру. А если использовать норвежские малозаметные ракеты, то их вообще в 2 раза меньше надо.
Но мины снимать не стоит. Одесса стоит в 3 часа от сухопутного прорыва за счет предательства или резкого десанта с глубоким заездом колонны через дыру в линии обороны. Один раз подкупят кого надо, далее как-то разрулят (скажем, один полковник сам снимет мины, так как надеется на остальных, а среди остальных как раз предатели, ну и в итоге дорога открыта) и могут захватить город. Далее если мины есть, то они без карты мин не смогут их быстро снять, нужна будет минимум неделя-две для подкрепления из десанта, а за это время можно их перерезать и закрыть в городе. Но если мин не будет, то за 1 ночь можно увидеть не просто прорыв, но и мощную десантную операцию с моря.
То есть за пилотом сидел еще один человек и занимался тем, что принимал сообщения от наземных радаров, обрабатывал их и уже напрямую передавал пилоту.
В американских самолетах этого же поколения все это необходимое оборудование находилось на борту и пилот считывал данные в режиме реального времени
Шановний, Ви вже "дістали" своїми "пулеметами многоствольными с радиовзрывателями". Ви б ще про "свинтопруйні" кулемети написали! Перепрошую, але мені доводиться сумніватись у Вашій компетентності в зенітній артилерії і у військовій справі взагалі! Дуже рекомендую Вам взяти до уваги мій позавчорашній коментар (якщо не знайдете, то я готовий надати посилання).
Далі у гарпунів, нептунів і так далі є дальність стрільби і вона недостатня щоб знищити кораблі, які зараз стоять в портах. А ось стріляти з портів по Україні ці кораблі можуть тому що там ракети іншого класу спеціально щоб стріляти на великі відстані по нерухомих цілях на землі.
Щоб потопити ці кораблі в портах, Україні треба хімарси, ті що на 300 км, тобто ATAMACS. Тоді ми з ними зробимо те що зробили в Бердянську. У нас є аналог таких ракет це Точка У, але її дальність около 100км і кількість їх у нас недостатня.
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Чи це теж тайна???...
такое, что матросы писали ***** обращение, типа плаваем на гробах.