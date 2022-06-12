"Це більше схоже на намагання отримати квиток, щоб втекти", - Зеленський про видачу паспортів РФ на Запоріжжі

Президент Володимир Зеленський вважає, що отримання колаборантами російських паспортів у Херсоні та Мелітополі Запорізької області схоже на отримання квитка для втечі.

Про це повідомляє Цензор.НЕ із посиланням на звернення президента.

"На окупованій території і в Росії активно поширювалися новини про роздачу російських паспортів у Херсоні, Мелітополі. Я подивився, кого ж у цих новинах виставили в якості херсонців і мелітопольців, що нібито хочуть російські паспорти. Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення.

Що ж, це більше схоже не на чергу за паспортами, а на намагання отримати квиток, щоб втекти. Дуже показово", - зазначив президент.

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