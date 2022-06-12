"Це більше схоже на намагання отримати квиток, щоб втекти", - Зеленський про видачу паспортів РФ на Запоріжжі
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Президент Володимир Зеленський вважає, що отримання колаборантами російських паспортів у Херсоні та Мелітополі Запорізької області схоже на отримання квитка для втечі.
Про це повідомляє Цензор.НЕ із посиланням на звернення президента.
"На окупованій території і в Росії активно поширювалися новини про роздачу російських паспортів у Херсоні, Мелітополі. Я подивився, кого ж у цих новинах виставили в якості херсонців і мелітопольців, що нібито хочуть російські паспорти. Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення.
Що ж, це більше схоже не на чергу за паспортами, а на намагання отримати квиток, щоб втекти. Дуже показово", - зазначив президент.
Топ коментарі
+15 Ksenia VB
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+13 Tema9
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@jozefkneht1
Арестович каже, що в Україну потрібно тягнути російську культуру, тому що українська культура бідна. Ну на це можна відповісти, що бідний той, у кого радник Арестович, а українська культура колоритна, багатогранна та чарівна. А щодо російської культури розповім на власному прикладі, такий собі камінаут. Був час коли мені подобався достоєвський. Я прочитав його "Злочин і кару" тричі. Мені дуже подобався опис психологічного портрета вбивці. Я навіть думав, що так описати вбивцю міг або видатний психолог або вбивця. Після Бучі, Маріуполя та інших
злочинів я схиляюсь до того, що достоєвський описав історію свого життя. Саме він зарубав якусь нещасну бабусю в якомусь селі в потім описав свої враження. Така вона російська культура.
Повтікали вони ?
Зеля знову брєд несе.
Ван - вей - тікет...
У-у-у-ууу...
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Може з дитинства мріяв стати дураком і довго над цим працював.