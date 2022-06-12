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"Ні влада, ні військо, ні багатство не врятують Путіна", - Кислиця у Нью-Йорку на панахиді за жертвами російських окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кислиця,кислица

Ніщо не врятує Путіна та інших воєнних злочинців від божого гніву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в соборі Святого Патрика в Нью-Йорку під час панахиди за жертвами російського вторгнення в Україну/

"Тисячі українських чоловіків і жінок встали на захист своєї нації та майбутнього своїх дітей, і, скажемо відверто, цим вони захищають увесь європейський континент і не тільки.

Вони борються проти жорстокого ворога. Ворог, який прийшов убити, знищити, вкрасти і принизити. Ворог, який не робить різниці між військовими та цивільними. Ворог, який не вважає себе зв'язаним жодними нормами чи правилами", - зазначив Кислиця.

"Ні влада, ні військо, ні багатство не врятують злого Путіна та його злих поплічників від гніву Божого.

Деякі з них можуть подумати, що Бог занадто люблячий, щоб судити злих.

Путін і його прихильники можуть одягати важкі золоті хрести і ходити по колу з шаманами і гундяєвими.

Я попередив посланця Путіна: "Для військових злочинців немає чистилища; вони йдуть прямо в пекло". Він не покаявся", - додав він.

У виступі Кислиця нагадав про десятки тисяч жертв росіян на Київщині та Маріуполі, де вбито людей більше, ніж під час ІІ Світової війни.

Він також наголосив, що щодня ворог вбиває українських захисників.

"Нація платить найвищу ціну за своє право на існування", – сказав Кислиця.

Проте постпред наголосив: "Україна переможе, а з нею переможе світ!"

Читайте: Комісія ООН з розслідування злочинів російської агресії прибула до Києва

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Кацап
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12.06.2022 08:17
+8
Кожний метр української землі политий українською кровью,змочений українською сльзою. Боріться і перемагайте, Україна понад усе. Героям Слава і Пам'ять загиблим.
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12.06.2022 08:16
+8
Кислиці респект. Спуску оркам не дає. А де Маркарова, вона посол чи просто касиром у Єрмака працює ? А може Мілованову допомагає виставу про тіні на Банковій ставити, продюсером заделалась.
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12.06.2022 08:22
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Утром просыпаешься и молишься, слава ВСУ, что орки не дошли)

Еще бы ПВО как-то наладить, порт разблокировать...
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12.06.2022 08:15 Відповісти
Кожний метр української землі политий українською кровью,змочений українською сльзою. Боріться і перемагайте, Україна понад усе. Героям Слава і Пам'ять загиблим.
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12.06.2022 08:16 Відповісти
Кацап
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12.06.2022 08:17 Відповісти
Це вже хороший кацап, його в тепловізор не видно.
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12.06.2022 09:21 Відповісти
Кислиці респект. Спуску оркам не дає. А де Маркарова, вона посол чи просто касиром у Єрмака працює ? А може Мілованову допомагає виставу про тіні на Банковій ставити, продюсером заделалась.
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12.06.2022 08:22 Відповісти
Я до цих пір не "врублюся" - вона вірчі грамоти вже вручила Байдену? Бо мені здається - вона там лише спідницю протирає за наші гроші - в якості "туристки з дипломатичним паспортом"
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12.06.2022 09:27 Відповісти
Аліса Ковальова

@tFNjejTaxsEUxr1

·
23 год

В Глухові у АТБ хам-касир у цинічній формі відмовив в обслуговуванні державною та ще й принижував за мовною ознакою, але Глухів це Україна.
Рашизм не пройде! Чекаю офіційної відповіді від

@atb_market_tm
https://www.youtube.com/watch?v=IH_x-GsVtNQ&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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12.06.2022 08:26 Відповісти
ну і чому ви дивуєтесь ? в минулому році ці гниди їздили грати в волейбол з кацапами в Севск звідки сьогодні йдуть обстріли ! може забули що саме Глухів шість разів обирав Андрюху Деркача депутатом ? я вісім років кажу мені соромно за моїх земляків ватних совкодрочерів .
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12.06.2022 09:11 Відповісти
Андрюху Деркача, це той що був корешом Юри Луценко по соцпартії? А то може він був і другом Порошенка раз той друга Андрюхи призначав міністром? Тоді зрозуміло чому цей Андрюха з 2014 по 2019 вольготно себе відчував. А у Львові є ще його подруга Наташка Фаріон, не виключаю що героя росії отримає скоро, то там також всі гниди?
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12.06.2022 09:34 Відповісти
нагадай коли Деркач був в соцпартії ?
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12.06.2022 10:20 Відповісти
член фракції Соціалістичної партії України (грудень 2005 - квітень 2006)

а остальная часть биографии.. - ооооооооо.........
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12.06.2022 13:50 Відповісти
А может надо разбрасывать фекалии путина с самолёта над всей роиссей?

Это может усилить скрепность православного воинства!!!

Как вам такая идея, кацапы?
Проведём опрос среди ольгинских тролей?
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12.06.2022 09:04 Відповісти
Не вийде! Його фекалії збираються особливим офіцером служби охорони і утилізуються під контролем ФСБ! А якщо ти говориш про фотогафії звірств та листівки з їх описом - то це - марна справа! КАЦАПИ В ОСНОВНІЙ СВОЇЙ МАСІ НЕ ВВАЖАЮТЬ НАС ЛЮДЬМИ! Так само, як нацисти не вважали за людей євреїв Тому на подібне вони не реагують - надто сильно в голові "насрано"!!!
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12.06.2022 09:33 Відповісти
Та я це розумію. То тіпа такий чорний тролінг кацапів був про фєкалії путлєра - як у 1941 сталін вирішив ікону на літаку над мацквою повозити. Для скрєпності!
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12.06.2022 14:08 Відповісти
///
В день россии к посольству в Киеве принесут похоронные венки:
когда можно присоединиться

Как сообщили авторы мероприятия в Фейсбук, акция начнется 12 июня в 12:06 возле здания бывшего посольства рф в Украине (Воздухофлотский проспект, 27).

"Начав кровавую войну против Украины, россия сама противопоставила себя всему живому. Жизнь всегда стремится к свету и счастью. А мертвое, напротив, всегда приносит с собой горе и боль.
россия за время правления путина практически умерла… И сейчас пытается распространить тлен своего трупного разложения на чужую ей по сути цветущую украинскую землю.......

Организаторы предлагают принести с собой похоронные венки
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12.06.2022 10:05 Відповісти
 
 