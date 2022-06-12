"Ні влада, ні військо, ні багатство не врятують Путіна", - Кислиця у Нью-Йорку на панахиді за жертвами російських окупантів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ніщо не врятує Путіна та інших воєнних злочинців від божого гніву.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в соборі Святого Патрика в Нью-Йорку під час панахиди за жертвами російського вторгнення в Україну/
"Тисячі українських чоловіків і жінок встали на захист своєї нації та майбутнього своїх дітей, і, скажемо відверто, цим вони захищають увесь європейський континент і не тільки.
Вони борються проти жорстокого ворога. Ворог, який прийшов убити, знищити, вкрасти і принизити. Ворог, який не робить різниці між військовими та цивільними. Ворог, який не вважає себе зв'язаним жодними нормами чи правилами", - зазначив Кислиця.
"Ні влада, ні військо, ні багатство не врятують злого Путіна та його злих поплічників від гніву Божого.
Деякі з них можуть подумати, що Бог занадто люблячий, щоб судити злих.
Путін і його прихильники можуть одягати важкі золоті хрести і ходити по колу з шаманами і гундяєвими.
Я попередив посланця Путіна: "Для військових злочинців немає чистилища; вони йдуть прямо в пекло". Він не покаявся", - додав він.
У виступі Кислиця нагадав про десятки тисяч жертв росіян на Київщині та Маріуполі, де вбито людей більше, ніж під час ІІ Світової війни.
Він також наголосив, що щодня ворог вбиває українських захисників.
"Нація платить найвищу ціну за своє право на існування", – сказав Кислиця.
Проте постпред наголосив: "Україна переможе, а з нею переможе світ!"
Будь ласка, зачекайте...
Еще бы ПВО как-то наладить, порт разблокировать...
@tFNjejTaxsEUxr1
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23 год
В Глухові у АТБ хам-касир у цинічній формі відмовив в обслуговуванні державною та ще й принижував за мовною ознакою, але Глухів це Україна.
Рашизм не пройде! Чекаю офіційної відповіді від
@atb_market_tm
https://www.youtube.com/watch?v=IH_x-GsVtNQ&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
а остальная часть биографии.. - ооооооооо.........
Это может усилить скрепность православного воинства!!!
Как вам такая идея, кацапы?
Проведём опрос среди ольгинских тролей?
В день россии к посольству в Киеве принесут похоронные венки:
когда можно присоединиться
Как сообщили авторы мероприятия в Фейсбук, акция начнется 12 июня в 12:06 возле здания бывшего посольства рф в Украине (Воздухофлотский проспект, 27).
"Начав кровавую войну против Украины, россия сама противопоставила себя всему живому. Жизнь всегда стремится к свету и счастью. А мертвое, напротив, всегда приносит с собой горе и боль.
россия за время правления путина практически умерла… И сейчас пытается распространить тлен своего трупного разложения на чужую ей по сути цветущую украинскую землю.......
Организаторы предлагают принести с собой похоронные венки