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Білорусь розгортає додаткові засоби РЕБ у прикордонних районах, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кордон,білорусь

На кордоні з Україною Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 12 червня щодо російського вторгнення.

"У прикордонних районах Республіки Білорусь проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні

Також читайте: До 7 батальйонів ЗС Білорусі перебувають на кордоні з Україною, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
на народ Беларуси надежды очень мало. Напротив там ждут, что Украине им поможет. Максимум, что от белорусов можно ожидать это сдача в плен, но и это не очевидно
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12.06.2022 08:26
+8
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12.06.2022 08:33
+7
Такие же ****** как и кацапы
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12.06.2022 08:27
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"Не панікуємо - готуємось до шашликів"!
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12.06.2022 08:25 Відповісти
Шашликів буде багато. Як похолодає прийдеться бульбашатиною перебиваттся. Я,не людожер...
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12.06.2022 09:10 Відповісти
попрут, надо быть готовыми, лука должен отработать вотум доверия ***** , он должен , за президентство, за крышу, за бабки , отрабатывать будет 100%,
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12.06.2022 11:37 Відповісти
головне щоб знову хтось не розмінував там де повинно бути заміновано
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12.06.2022 12:54 Відповісти
на народ Беларуси надежды очень мало. Напротив там ждут, что Украине им поможет. Максимум, что от белорусов можно ожидать это сдача в плен, но и это не очевидно
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12.06.2022 08:26 Відповісти
- Слухайте, куме! Я от дивлюся, Лука вже місяць мітингувальників товче, калічить, а вони все з квіточками носяться… У нас уже-б, шини горіли на площі!

-Так то у нас… А «сябри» кажуть, що у них шини лише «БєлАЗовські», важкі, і вони бояться підвередиться… Хочуть, щоб українці прийшли і за них усе зробили…
- Чуєте, «сябри», а чого ви Майдан не збираєте?
- Нєкалі… Вясной гароди сажать треба, летам - палоць, восенню - вражай збераць, а взимку - холадна…
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12.06.2022 08:53 Відповісти
Потеплішає, коли мирненьктх й заклопотаненьких кинуть під вогонь,як лугандодонбасятину.
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12.06.2022 09:03 Відповісти
Як саджання городу може бути важливішим за свободу?
В нас такі ж люди є, які під час Майдану кричали, що там бєздєльнікі і краще б вони на роботу. Робота і город - то ніщо в порівнянні з вищою метою. На жаль, стаду цього не зрозуміти
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12.06.2022 09:43 Відповісти
А,вони бажають.бажали бути народом? Скорше бажають бути мешканцями,й нічим неперейматися. Шоб не как в Украине
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12.06.2022 09:05 Відповісти
Ага! Ми - "тутейшие"!
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12.06.2022 09:19 Відповісти
Такие же ****** как и кацапы
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12.06.2022 08:27 Відповісти
Різниці нема. Теж безмізке,ніяке стадо- мі за мір,й далі м'ясо на сусіда. Звична стратегія орди 12-го століття
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12.06.2022 09:01 Відповісти
Разница есть. Те за лесами за горами чаще всего и унитазов не видели, за границей в большинстве своём не были. Что с них взять - дикари. А эти рядом с развитой Европой - путешествуют, евро и баксы в руках держат. Однако сущность совковая, рабская. Ведут себя, как дешёвые продажные шлюхи...
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12.06.2022 10:09 Відповісти
Может некоторым украинцам следует бороться не с пушкиным,а с кацапской лексикой? Или культура одной большой советской зоны нетстребима?
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12.06.2022 11:15 Відповісти
Мінський маньяк готується воювати за "Західну Україну", карти намалював, позиції, правда одну раком) визначив. Нові телефони протягнув, але з автоматом бігти попереду не буде, будуть Кабмін та Рада безпеки. А так тутешні ждуть наказу,за помахом ТУДОЙ
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12.06.2022 08:31 Відповісти
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12.06.2022 08:33 Відповісти
Бульбафюрера напрягает путлер,а вписываться усатому ублюдку ой как не хочется.
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12.06.2022 08:41 Відповісти
Від нього мало,що залежить. Фюреру потрібно збільшення зони ведення б/д
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12.06.2022 08:58 Відповісти
Цю зону потрібно покрити особовим складом,якого у кацапів нема. А бульбаші хіба що в полон здадуться.
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12.06.2022 09:02 Відповісти
А я слышал лояльных росии сотрудников КГБ увольняют.минируют дороги мосты в Украину. чтобы руские не сунулись.пока так
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12.06.2022 16:52 Відповісти
Бульбашів або маскарад запускатимуть,аби розтягнути лінію фронту. Вілсутність ознак розгортання немає суттєвого змісту. Потрібно враховувати фактор збільшення зони протистояння
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12.06.2022 08:56 Відповісти
Схоже зима буде нелегкою
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12.06.2022 09:08 Відповісти
Я так думаю - "бульбофюреру" вже доповіли про "переміни" в українському "прикордонні" (в тому числі і навпроти кордонів БРСР) А якщо не доповіли то це буде для нього "неприємним сюрпризом" - наші хлопці "вросли в землю" у кілька ліній оборони Ми махнули рукою на "Лукавство" "сябрів" і тепер наші хлопці не тільки проходять військову підготовку, але й займаються інженерною - ДОТИ, ДЗОТи, ВОПи, суцільні лінії траншей І мінні поля Тому його "соплива салажня", яку він напризиває прямо з школи і спробує погнать в Україну, буде просто "перемелена" Та й резервісти не врятують - останні білоруси що мають реальний досвід бойових дій - "афганці" А їх - небагато і ******** війни вони не знають! Українці - не "душмани"
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12.06.2022 09:16 Відповісти
Білорусь рано чи пізно таки введе війська. Думаю, тоді, коли важку техніку нам даватимуть. Будуть намагатися перерізати шляхи постачання
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12.06.2022 09:38 Відповісти
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12.06.2022 09:58 Відповісти
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12.06.2022 10:18 Відповісти
Ми хоч територію посилено мінуємо ?
Відповідати не треба щоб не надавати ворогу інформацію.
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12.06.2022 10:26 Відповісти
може пару 155-х їм туди запустити,
щоб менше кіпіша там робили а тихо сиділи
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12.06.2022 12:17 Відповісти
 
 