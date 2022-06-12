Білорусь розгортає додаткові засоби РЕБ у прикордонних районах, - Генштаб ЗСУ

На кордоні з Україною Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 12 червня щодо російського вторгнення.

"У прикордонних районах Республіки Білорусь проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні

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