Статус кандидата на членство в ЄС для України принесе лише переваги всій Європі, - Кулеба
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Весь шлях євроінтеграції України - це подолання нами смуги перешкод з європейських стереотипів і страхів.
Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Я добре пам’ятаю початок розмови з Брюсселем щодо безвізу понад десять років тому. Нам пояснювали, що не можна ж дати безвіз українцям, і не дати його одночасно росіянам. Дали, нічого. Зона вільної торгівлі мала нібито створити загрози європейським виробникам. Цього не сталося. Безвіз мав нібито спричинити потік біженців та злочинців з України. Нічого подібного не відбулося", - пояснив міністр.
За словами Кулеби, зараз в Європі звучать ті ж аргументи про неминучі проблеми.
"Ще місяць тому було складно уявити, що ми прийдемо в точку цієї дискусії на поріг історичного рішення. Всі, хто давно займається євроінтеграцією України, розуміють, що це квантовий стрибок. Ми роками здобували "п’ядь за п’яддю" і про статус кандидата мріяли лише найсміливіші. Але нова реальність пришвидшила все і нині ми біжимо вверх прямовисною стіною. Зараз ніхто з нас не дивиться вниз. Всі дивляться вгору.
Більшість в ЄС розуміє, що статус кандидата на членство в ЄС для України принесе лише переваги всій Європі. Це win-win для всіх. Потрібно лише перестрибнути чергові стереотипи та страхи", - додав глава МЗС.
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Потірібно нам стати відповідальним громадянським суспільством, я думаю, що зрозуміло що я маю на увазі.
Наприклад, вибрали депутата і забули, що він там робить здебільшого нікого не цікавить, якщо і цікавить то дуже рідко йде далі обговорень. Поговорили, поматюкались, і чекаємо наступних виборів. Це на рівні округу виборчого. Практично в Україні немає сталих політичних партій і т.д. в основному це проекти під вибори. Тому і виборчі перегони починаються за два роки до виборів, бо потрібен час на створення проекту…
К
Хоть би ще безвіз не забрали.
Посмотрите на всю боль, которая отображена на лице Николая Митбола Тищенко. Это кум Ермака поехал в Прагу. Да, нардеп от партии "Слуга народа" Николай Тищенко засветился в столице Чехии на благотворительном ужине, где собирали деньги для Украины. Видимо без этого титана украинской политики деньги бы не собрали. Поэтому обычным мужчинам - гражданам Украины выезд из страны запрещен, а Тищенко можно. И то, что он кум Ермака и "слуга народа" - это просто совпадение. Наверное. А боль на лице Николая из-за того, что он оставил оборону Закарпатской области без своей поддержки и не факт теперь, что снова будет успешно произведён прорыв из Ужгородского котла, за который Николай был награждён пистолетом.
PS Сотрудники СБУ, продолжайте собирать информацию по перемещениям солдата Березы и готовьте провокации против него. Не останавливайтесь, а то он и дальше будет писать такие сообщения. ))
From the moment it was born, Ukraine has been defining itself through Europe. For the dream of Europe, it has gone through two revolutions, endured the attacks of the bloodthirsty maniac from across the border, lost territory. In the hope to be with Europe, tens of thousands of Ukrainians have died and are dying every day fighting a formidable enemy, ten times better armed and aflush with cash - from selling oil and gas - to you!
And you are saying Ukraine does not qualify? Shame on you!
Rejecting Ukraine's bid for EU membership would deal a heavy blow to Ukraine's will to fight - at a moment in time when it most needs it. Do not let Ukraine's dreams andsacrifices go to waste. Do not let Ukraine's heroes die in vain. If anyone deserves to be part of Europe, it's Ukraine. It has paid the full price for the entry ticket already - and then some!