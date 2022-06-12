Статус кандидата на членство в ЄС для України принесе лише переваги всій Європі, - Кулеба

Весь шлях євроінтеграції України - це подолання нами смуги перешкод з європейських стереотипів і страхів.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Я добре пам’ятаю початок розмови з Брюсселем щодо безвізу понад десять років тому. Нам пояснювали, що не можна ж дати безвіз українцям, і не дати його одночасно росіянам. Дали, нічого. Зона вільної торгівлі мала нібито створити загрози європейським виробникам. Цього не сталося. Безвіз мав нібито спричинити потік біженців та злочинців з України. Нічого подібного не відбулося", - пояснив міністр.

За словами Кулеби, зараз в Європі звучать ті ж аргументи про неминучі проблеми.

"Ще місяць тому було складно уявити, що ми прийдемо в точку цієї дискусії на поріг історичного рішення. Всі, хто давно займається євроінтеграцією України, розуміють, що це квантовий стрибок. Ми роками здобували "п’ядь за п’яддю" і про статус кандидата мріяли лише найсміливіші. Але нова реальність пришвидшила все і нині ми біжимо вверх прямовисною стіною. Зараз ніхто з нас не дивиться вниз. Всі дивляться вгору.

Більшість в ЄС розуміє, що статус кандидата на членство в ЄС для України принесе лише переваги всій Європі. Це win-win для всіх. Потрібно лише перестрибнути чергові стереотипи та страхи", - додав глава МЗС.

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