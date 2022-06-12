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членство в ЄС (925) Євросоюз (6990) Кулеба Дмитро (3151)

Статус кандидата на членство в ЄС для України принесе лише переваги всій Європі, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

евросоюз

Весь шлях євроінтеграції України - це подолання нами смуги перешкод з європейських стереотипів і страхів.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Я добре пам’ятаю початок розмови з Брюсселем щодо безвізу понад десять років тому. Нам пояснювали, що не можна ж дати безвіз українцям, і не дати його одночасно росіянам. Дали, нічого. Зона вільної торгівлі мала нібито створити загрози європейським виробникам. Цього не сталося. Безвіз мав нібито спричинити потік біженців та злочинців з України. Нічого подібного не відбулося", - пояснив міністр.

За словами Кулеби, зараз в Європі звучать ті ж аргументи про неминучі проблеми.

"Ще місяць тому було складно уявити, що ми прийдемо в точку цієї дискусії на поріг історичного рішення. Всі, хто давно займається євроінтеграцією України, розуміють, що це квантовий стрибок. Ми роками здобували "п’ядь за п’яддю" і про статус кандидата мріяли лише найсміливіші. Але нова реальність пришвидшила все і нині ми біжимо вверх прямовисною стіною. Зараз ніхто з нас не дивиться вниз. Всі дивляться вгору.

Більшість в ЄС розуміє, що статус кандидата на членство в ЄС для України принесе лише переваги всій Європі. Це win-win для всіх. Потрібно лише перестрибнути чергові стереотипи та страхи", - додав глава МЗС.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Не можна зрівнювання безвіз при Порошенко і надання статусу кандидат в Євросоюз при зеболоті. Там робилось усе на сьогодні не робиться нічого. Ні демократії, ні прозорих конкурсів, ні реформ. Тільки регулярне порушення Конституції України і понти оп. Люди заслужили уряд ні
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12.06.2022 09:02
+5
Які переваги отримає ЄС від такого рівня корупції і беззаконня?
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12.06.2022 09:12
+4
Решалы, вы главу САП для начала выберите, и коломойского от кормушки уберите - никто этот рак интегрировать в ЕС в здравом уме не будет
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12.06.2022 09:30
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Европейцы потом будут гордится и по каждому поводу напоминать всем, что они в одном союзе с теми кто накрыл большой и волосатой вторую армию мира и юхла в трибунал приволок
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12.06.2022 08:59 Відповісти
Не можна зрівнювання безвіз при Порошенко і надання статусу кандидат в Євросоюз при зеболоті. Там робилось усе на сьогодні не робиться нічого. Ні демократії, ні прозорих конкурсів, ні реформ. Тільки регулярне порушення Конституції України і понти оп. Люди заслужили уряд ні
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12.06.2022 09:02 Відповісти
Не згоден. Такий уряд є наслідком вибору людей.
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12.06.2022 09:10 Відповісти
Адекватність/ватність/рівень IQ по областях.
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12.06.2022 09:21 Відповісти
І не треба забувати, що якби вибори були сьогодні то червоного на цій табличці було б набагато більше.
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12.06.2022 09:21 Відповісти
На жаль, Ви мабуть маєте рацію.
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12.06.2022 09:27 Відповісти
Потрібно жити реальністю. Україна повинна пройти цей шлях. По перше треба щоб повністю зникли радянскі еліти. Якими би проукраїнськими вони себе б не позиціонували. Зеленський і ко це вже перехідний етап від радянских еліт до українських. Вони не можуть бути ідеальними бо це діти 90-их. І не можна ні в якому разі повертати радянські еліти типу Порошенка, Тимошенко і ко. Тому що все потрібно буде проходити заново.
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12.06.2022 10:02 Відповісти
Я думаю це помилково так вважати що люди добрі, а еліти погані. Ті старі, ті перехідні, потім будуть нові, але дурні (і так без кінця).
Потірібно нам стати відповідальним громадянським суспільством, я думаю, що зрозуміло що я маю на увазі.
Наприклад, вибрали депутата і забули, що він там робить здебільшого нікого не цікавить, якщо і цікавить то дуже рідко йде далі обговорень. Поговорили, поматюкались, і чекаємо наступних виборів. Це на рівні округу виборчого. Практично в Україні немає сталих політичних партій і т.д. в основному це проекти під вибори. Тому і виборчі перегони починаються за два роки до виборів, бо потрібен час на створення проекту…
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12.06.2022 10:17 Відповісти
Судячи по Миколаєву то навпаки зелохів все менше.
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12.06.2022 10:58 Відповісти
Маніпуляція. Люди не голосують конкретно за якісь рішення влади. Це якщо коротко. Ви якщо подивитесь на ситуацію не з якоїсь сторони, а не упереджено, зрозумієте, що трапилось і що з цим робити.
К
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12.06.2022 09:25 Відповісти
Європа -- ми идем
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12.06.2022 09:03 Відповісти
Ага будуть тролити всім ЄС. То 15 років тролили Румунію, всі казали, що що це за країна така в ЄС?! Вони правда пару років тому, навели порядок з корупцією, то зараз будуть тролити нас років 15.
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12.06.2022 09:05 Відповісти
За корупцію мало тролити, треба допомога у системних реформах
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12.06.2022 09:09 Відповісти
Які переваги отримає ЄС від такого рівня корупції і беззаконня?
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12.06.2022 09:12 Відповісти
Кулеба це говорить для "внутрішнього користування".Європа і без Кулеби знає що для неї краще,тому і живе на порядок краще ніж ми.Тому,хай там зелений хрипатий поц ножками не тупотить,ми за цієї корумпованої і злочинної влади в Європі не будемо.
Хоть би ще безвіз не забрали.
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12.06.2022 09:30 Відповісти
боюсь что этот процесс рассматривается некоторыми европейскими лидерами как возможность лишний раз доказать свою лояльность *****, ну и заодно лячно учитывая потенциал Украины и влияние США на Украину, плюс как минимум еще одна Польша им не улыбается
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12.06.2022 09:13 Відповісти
Это точно, польша, Украина, и Прибалтика могут изменить влияние в европе☝
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12.06.2022 09:17 Відповісти
Ти дурак! Вчора голова Єврокомісії якраз і приїхала до Києва з однією метою: нагадати Zевиродку, що конкретно потрібно зробити, аби деякі країни не блокували вступ. І обрання незалежного голову САП було у списку #1.
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12.06.2022 10:47 Відповісти
Решалы, вы главу САП для начала выберите, и коломойского от кормушки уберите - никто этот рак интегрировать в ЕС в здравом уме не будет
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12.06.2022 09:30 Відповісти
Боріслав Береза

Посмотрите на всю боль, которая отображена на лице Николая Митбола Тищенко. Это кум Ермака поехал в Прагу. Да, нардеп от партии "Слуга народа" Николай Тищенко засветился в столице Чехии на благотворительном ужине, где собирали деньги для Украины. Видимо без этого титана украинской политики деньги бы не собрали. Поэтому обычным мужчинам - гражданам Украины выезд из страны запрещен, а Тищенко можно. И то, что он кум Ермака и "слуга народа" - это просто совпадение. Наверное. А боль на лице Николая из-за того, что он оставил оборону Закарпатской области без своей поддержки и не факт теперь, что снова будет успешно произведён прорыв из Ужгородского котла, за который Николай был награждён пистолетом.

PS Сотрудники СБУ, продолжайте собирать информацию по перемещениям солдата Березы и готовьте провокации против него. Не останавливайтесь, а то он и дальше будет писать такие сообщения. ))
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12.06.2022 09:48 Відповісти
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12.06.2022 09:49 Відповісти
Despite Ukraine's heroic fight, old Europe has been treating Ukraine like a red-headed stepchild at a family *******. Yeah, you're making some progress, son, but there's still such a long way to go: just look at yourself - you are drowning corruption, your institutions are not up to mark, you should do more to attract investors… Really?

From the moment it was born, Ukraine has been defining itself through Europe. For the dream of Europe, it has gone through two revolutions, endured the attacks of the bloodthirsty maniac from across the border, lost territory. In the hope to be with Europe, tens of thousands of Ukrainians have died and are dying every day fighting a formidable enemy, ten times better armed and aflush with cash - from selling oil and gas - to you!

And you are saying Ukraine does not qualify? Shame on you!

Rejecting Ukraine's bid for EU membership would deal a heavy blow to Ukraine's will to fight - at a moment in time when it most needs it. Do not let Ukraine's dreams andsacrifices go to waste. Do not let Ukraine's heroes die in vain. If anyone deserves to be part of Europe, it's Ukraine. It has paid the full price for the entry ticket already - and then some!
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12.06.2022 09:59 Відповісти
для чого ЄС заморочувати собі голову із кандидатом Україною, котра не видає американцям бенямойского , не назначає роками голову обраного САП , і не очищає ОП, від російської агентури????
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12.06.2022 10:42 Відповісти
 
 