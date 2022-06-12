Ворог перегруповує війська на Лиманському напрямку, продовжує штурмові дії на Сєверодонецькому, - Генштаб ЗСУ

Російські військові проводять перегрупування своїх військ на Лиманському напрямку, на Сєверодонецькому - ведуть штурмові дії у місті Сєверодонецьк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив 12 червня в ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів. Збільшив інтенсивність застосування артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, в районах населених пунктів Шипилівка та Дронівка. Проводить перегрупування військ.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії у місті Сєверодонецьк, успіху не мають. Тривають бойові дії у районі Тошківки", – йдеться повідомленні.

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