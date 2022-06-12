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Ворог перегруповує війська на Лиманському напрямку, продовжує штурмові дії на Сєверодонецькому, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,окупанти,окупація

Російські військові проводять перегрупування своїх військ на Лиманському напрямку, на Сєверодонецькому - ведуть штурмові дії у місті Сєверодонецьк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив 12 червня в ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів. Збільшив інтенсивність застосування артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, в районах населених пунктів Шипилівка та Дронівка. Проводить перегрупування військ.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії у місті Сєверодонецьк, успіху не мають. Тривають бойові дії у районі Тошківки", – йдеться повідомленні.

Також читайте: ЗСУ відбили наступи ворога на Бахмутському напрямку, окупанти зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції, - Генштаб

Автор: Наталя Джума
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Пора ввести секретный отряд 95 во главе с лысым
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12.06.2022 09:31 Відповісти
Им не когда они сейчас по Польше гастролируют.
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12.06.2022 09:37 Відповісти
Хочется вірити,що це не тільки спостереження за станом ворога, а також зміцнення обороноздатності ЗСУ на цьому рубежі. Боріться і перемагайте
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12.06.2022 09:32 Відповісти
Нашо брешете, шо вони успіху не мають ?! Орки праутично захопили Сєвєроданєцк, в України важкі втрати... Наш Генштаб часом, як скабєєва в оркостані...
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12.06.2022 09:37 Відповісти
Ви у СД? Звідки інформація?
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12.06.2022 10:27 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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12.06.2022 09:55 Відповісти
 
 