Ворог перегруповує війська на Лиманському напрямку, продовжує штурмові дії на Сєверодонецькому, - Генштаб ЗСУ
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Російські військові проводять перегрупування своїх військ на Лиманському напрямку, на Сєверодонецькому - ведуть штурмові дії у місті Сєверодонецьк.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив 12 червня в ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
"На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів. Збільшив інтенсивність застосування артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, в районах населених пунктів Шипилівка та Дронівка. Проводить перегрупування військ.
На Сєверодонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії у місті Сєверодонецьк, успіху не мають. Тривають бойові дії у районі Тошківки", – йдеться повідомленні.
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!