Кім Чен Ин заявив про повну підтримку Путіна: Російський народ досягає великих успіхів

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про повну підтримку політики й дій Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це йдеться у вітальній телеграмі очільника Північної Кореї російському президенту Володимиру Путіну з нагоди дня Росії.

"Під вашим керівництвом російський народ, відважно долаючи всі виклики і труднощі, що зустрічаються, досягає великих успіхів у здійсненні справедливої ​​справи для захисту гідності, безпеки і прав на розвиток країни, чому наш народ надає повну підтримку", - йдеться в повідомленні.

Лідер КНДР також написав, що сподівається на розвиток відносин між двома країнами.

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