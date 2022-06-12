УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11767 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
20 129 113
війна (56124) КНДР (567) Путін (21421) Росія (47118) Кім Чен Ин (133)

Кім Чен Ин заявив про повну підтримку Путіна: Російський народ досягає великих успіхів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

чен,путін,кім,ин

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про повну підтримку політики й дій Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це йдеться у вітальній телеграмі очільника Північної Кореї російському президенту Володимиру Путіну з нагоди дня Росії.

"Під вашим керівництвом російський народ, відважно долаючи всі виклики і труднощі, що зустрічаються, досягає великих успіхів у здійсненні справедливої ​​справи для захисту гідності, безпеки і прав на розвиток країни, чому наш народ надає повну підтримку", - йдеться в повідомленні.

Лідер КНДР також написав, що сподівається на розвиток відносин між двома країнами.

Також читайте: Пізно заспокоювати керівництво РФ, сьогодні його слід поставити на місце, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+56
Дожили. Северная Корея и Рашка лучшие друзья. Я считаю это повод для гордости
показати весь коментар
12.06.2022 09:25
+45
тепер ИН не самотній.
показати весь коментар
12.06.2022 09:23
+40
Рашка в ногу идет с процветающим народом северной кореи
показати весь коментар
12.06.2022 09:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
изгои мира
показати весь коментар
12.06.2022 12:57 Відповісти
показати весь коментар
12.06.2022 13:14 Відповісти
"Чупачупс" розуміє, що без ***** йому повний звиздець.
показати весь коментар
12.06.2022 13:44 Відповісти
Даремно він це зробив. Після таких заохочень рашка в північної кореї наступний чемпіонат міра з футболу виграє. І на сонце вдень злітає
показати весь коментар
12.06.2022 13:48 Відповісти
Два дебіла-єта сіла.
показати весь коментар
12.06.2022 13:57 Відповісти
Кім Чен Ин і Кон Чен Ий Хйло....
Гарна пара
показати весь коментар
12.06.2022 14:03 Відповісти
Народи та їх успіхи тут ні до чого.Що таке голод Північна Корея добре знає бо в 90х там померли тисячі від голоду.Кім Чен для путіна цікавий своїми ядерними балістичними та міжконтинентальними ракетами.В разі чого путін використає Кім Чена і скаже це не росія це не ми нас там нема.
показати весь коментар
12.06.2022 14:04 Відповісти
ця потвора + ***** + еретрія.
показати весь коментар
12.06.2022 14:05 Відповісти
Уретрея.
показати весь коментар
12.06.2022 14:31 Відповісти
уринотерапия
показати весь коментар
12.06.2022 14:59 Відповісти
фейковый коммунист поддерживает фейкового либерала. Однако обое тоталитарные диктаторы
показати весь коментар
12.06.2022 14:18 Відповісти


весілля коли?
показати весь коментар
12.06.2022 14:19 Відповісти
ты смотри,почти одной длины.или тот справа на каблуках...
показати весь коментар
12.06.2022 15:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 