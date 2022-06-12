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Кім Чен Ин заявив про повну підтримку Путіна: Російський народ досягає великих успіхів
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Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про повну підтримку політики й дій Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це йдеться у вітальній телеграмі очільника Північної Кореї російському президенту Володимиру Путіну з нагоди дня Росії.
"Під вашим керівництвом російський народ, відважно долаючи всі виклики і труднощі, що зустрічаються, досягає великих успіхів у здійсненні справедливої справи для захисту гідності, безпеки і прав на розвиток країни, чому наш народ надає повну підтримку", - йдеться в повідомленні.
Лідер КНДР також написав, що сподівається на розвиток відносин між двома країнами.
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