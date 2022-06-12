Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32 150 осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1430 танків та 3484 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 32 150 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 32 150 (+100) осіб ліквідовано,
танків - 1430 (+11) од,
бойових броньованих машин - 3484 (+18) од,
артилерійських систем - 715 (+3) од,
РСЗВ - 226 (+4) од,
засоби ППО - 97 (+0) од,
літаків - 212 (+0) од,
гелікоптерів - 178 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 583 (+3),
крилаті ракети - 125 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2455 (+7) од,
спеціальна техніка - 54 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках", - зазначають у Генштабі ЗСУ.
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Титули не рятують: ЗСУ ліквідували ще одного біатлоніста танкового )))
Одним із ліквідованих українськими військовими рашистів став старший сержант армії рф олексій бакульов, який був чемпіоном світу з танкового біатлону. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України.
«У реальному бою проти українських воїнів йому це (чемпіонський титул. - Ред.) не допомогло. Додому, до алтайського села Верх-Уймон, повернувся правильно. Офіційно денацифікований та демілітаризований»
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
https://www.economics-prorok.com/2022/06/the-guardian-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bf%d0%b8%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d0%b9.html#more-163890
Така тактика вигідна саме рашці, оскільки вона має і ближчи 2-3 роки матиме перевагу у фінансових, економічних та воєнних ресурсах.
Подібна ситуація вимагає застосування нестандартних тактик, на кшталт фінів у зимовій війні 1939-1940 р.р. чи чеченців під час їхніх війн з рашкою за незалежність у 90-х роках.
На жаль, знову бачимо фронтальні контратаки ЗСУ на правобережжі Херсонської області (відповідно, все тут зводиться до того, як швидко кацапи підтягнуть підкріплення з Криму і стабілізують лінію фронту). Це замість того, щоб зруйнувати/критично пошкодити новою західною артилерією Антонівський міст, після чого угрупування орків у Херсоні опинеться в оперативному оточенні.
По друге, цей самий тавой, це те, що цей міст самим потрібен. Його не підривати, а захвачувати треба. Та я вважаю міст уже замінований орками. Значить його треба брати зі сторони Олежек.
Я не стратег, але маю таку думку. А ось крисчанський міст розвалити, це була б не аби яка перемога над поставками свинособак з металобрухтом. Хоча, вони можуть по морям підтягувати своє м'ясо, дорого та довго.
2. Руйнування Антонівського мосту збільшить "плече" підтягування резервів орків з Криму у Херсон у 2,5-3 рази.
3. Єдиною переправою для підтримки херсонського угрупування орків буде ****** Каховської ГЕС. Її наші вже теж можуть взяти під вогневий контроль.
4. Орки все рівно підірвуть Антонівський міст при відступі.
5. Наступ на Херсон (точніше - на Олешки) по лівому берегу вздовж Дніпра - це той же самий фронтальний наступ, який вимагає 3-4 кратної переваги ЗСУ у особовому складі і техніці. Підстав очікувати нашої переваги в техніці я не бачу. Плюс, це в будь-якому випадку великі втрати в особовому складі.
Тому єдиний шлях - розбивати Антонівський міст.