19 978 122
Залужний грає роль об'єднавчої фігури, яка, на відміну від влади, намагається згуртувати людей для спільної боротьби, - Бутусов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний об'єднує націю на боротьбу.
Про це в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Я б сказав так. Завжди треба вимірювати людей за результатами. Хочу сказати, що Валерій Залужний зараз грає роль об'єднавчої фігури, яка об'єднує націю на боротьбу. Такою постаттю не зміг стати президент Зеленський. Він існує виключно в рейтингах і в якихось популярних речах за кордоном. Але треба зазначити, що саме Залужний намагається, на відміну від влади, об'єднати людей і згуртувати їх для спільної боротьби.
Ця роль, як мінімум, яка всім зрозуміла та яка є публічною, я її поважаю", - сказав він.
Топ коментарі
+43 5 копійок
показати весь коментар12.06.2022 10:15
+38 Валентина Саюн
показати весь коментар12.06.2022 10:12
+34 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар12.06.2022 10:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
а "как бы чего не вышло",
как бы при любых обстоятельствах сохранить лицо вышестоящим кем бы они не были.
Отвратительно.
Україна в огне, а они думают как бы сохранить недолугому литсо
А правда превыше всего! Особенно сейчас!
Особенно, когда на кону стоит независимость нашей страны!
И наше существование сейчас полностью зависит от ВСУ!!!
Сейчас не до сохранения кому-то лиц, пусть сами сохраняют свои лица, а если не смогут - это их проблема
29.10.2018 РОМАН ДОНИК, источник: «Site.ua»
Гарантией нашего "затем" является армия. Армия, которая сейчас воюет.
Та самая армия, которой не было 5 лет назад Та самая армия, которая сейчас упакована, выглядит и работает не хуже, а иногда и лучше натовских *********
И это заслуга определенного круга людей. Это ежедневная и кропотливая системная работа. Работа, которая еще не завершена.
Огульно набрасывая на армию и на министерство обороны - это значит не видеть (или умышленно не замечать) того, что произошло за 4,5 года.
Нельзя начинать свою политическую карьеру на критиканстве армии
https://www.facenews.ua/columns/2018/324117/
29.10.2018 РОМАН ДОНИК, источник: «Site.ua»
Все что не помогает развитию - вредит ему. Цена этого развития - время, которое выиграли ребята в 14-м и 15-м годах. Они это сделали, для того, чтобы система пришла в себя и начала работать.
И те, кто готовы перечеркнуть ту огромную цену, заплаченную в начале войны, те не должны рассчитывать на снисхождение
Гарантией нашего "затем" является армия. Армия, которая сейчас воюет. Просто не нужно забывать, что война продолжается
https://www.facenews.ua/columns/2018/324117/
Бачу Залужного майбутнім Президентом.
Нам потрібні Українці у владі
А щодо ворожого табору, то що у вашій реєстрації від 4 червня 22 року вказує на протилежне?