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Залужний грає роль об'єднавчої фігури, яка, на відміну від влади, намагається згуртувати людей для спільної боротьби, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міноборони,залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний об'єднує націю на боротьбу.

Про це в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Я б сказав так. Завжди треба вимірювати людей за результатами. Хочу сказати, що Валерій Залужний зараз грає роль об'єднавчої фігури, яка об'єднує націю на боротьбу. Такою постаттю не зміг стати президент Зеленський. Він існує виключно в рейтингах і в якихось популярних речах за кордоном. Але треба зазначити, що саме Залужний намагається, на відміну від влади, об'єднати людей і згуртувати їх для спільної боротьби. 

Ця роль, як мінімум, яка всім зрозуміла та яка є публічною, я її поважаю", - сказав він.

Також дивіться: Бутусов у "Рандеву з Яніною Соколовою": Фронт тримають люди, які битимуться до кінця, поки є найменша можливість. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+43
Що заслуговує Моніка Зеленскі, те він і каже про нього. Правду в труси не сховаєш.
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12.06.2022 10:15
+38
А що в ньому хорошого, аналізи і ті фальсифікації
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12.06.2022 10:12
+34
неправда не клован а сын клована, 9 летнй Кирилл По словам супруги украинского президента, их подрастающий сын стал настоящим военным экспертом, который дает папе советы
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12.06.2022 10:14
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Юра, я уже давно это понял. Уровень доверия к боевым офицерам ЗСУ 1000+%. Политикам прошлым и нынешним 5% минус. Журналисты, приравниваются к политикам. Исключение , журналисты-украинские националисты. Идейные так сказать. К ним доверие 50%+. Но таких мало. Большинство журналюг на подпитке у олигархов.
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12.06.2022 11:35 Відповісти
Вот повылезло малоросов, чухраїнців, слюнтяев, которые думают даже не о своей жизни и своей стране,
а "как бы чего не вышло",

как бы при любых обстоятельствах сохранить лицо вышестоящим кем бы они не были.
Отвратительно.
Україна в огне, а они думают как бы сохранить недолугому литсо
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12.06.2022 11:51 Відповісти
Юрий вы говорите правду, какой бы неудобной она кому -то не была.
А правда превыше всего! Особенно сейчас!
Особенно, когда на кону стоит независимость нашей страны!

И наше существование сейчас полностью зависит от ВСУ!!!

Сейчас не до сохранения кому-то лиц, пусть сами сохраняют свои лица, а если не смогут - это их проблема
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12.06.2022 11:56 Відповісти
Знаем мы эту команду - ОПА называется
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12.06.2022 12:26 Відповісти
Колобок, катись дальше. Можешь вместе с Доником.
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12.06.2022 12:24 Відповісти
ВСУ - единственное, что сдерживает русский мир на Донбассе

29.10.2018 РОМАН ДОНИК, источник: «Site.ua»

Гарантией нашего "затем" является армия. Армия, которая сейчас воюет.

Та самая армия, которой не было 5 лет назад Та самая армия, которая сейчас упакована, выглядит и работает не хуже, а иногда и лучше натовских *********

И это заслуга определенного круга людей. Это ежедневная и кропотливая системная работа. Работа, которая еще не завершена.

Огульно набрасывая на армию и на министерство обороны - это значит не видеть (или умышленно не замечать) того, что произошло за 4,5 года.


Нельзя начинать свою политическую карьеру на критиканстве армии

https://www.facenews.ua/columns/2018/324117/

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12.06.2022 12:46 Відповісти
ВСУ - единственное, что сдерживает русский мир на Донбассе

29.10.2018 РОМАН ДОНИК, источник: «Site.ua»


Все что не помогает развитию - вредит ему. Цена этого развития - время, которое выиграли ребята в 14-м и 15-м годах. Они это сделали, для того, чтобы система пришла в себя и начала работать.

И те, кто готовы перечеркнуть ту огромную цену, заплаченную в начале войны, те не должны рассчитывать на снисхождение

Гарантией нашего "затем" является армия. Армия, которая сейчас воюет. Просто не нужно забывать, что война продолжается


https://www.facenews.ua/columns/2018/324117/
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12.06.2022 12:53 Відповісти
..а Зеленський же ж ревнивий.. хтось нашепче йому про Залужного - і у України додаткові проблеми..(
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12.06.2022 13:12 Відповісти
Про Зелю вже мова не йде як і про Порошенко.
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12.06.2022 13:33 Відповісти
Владу треба передавти військовій раді: Марченко, Кривонісу та Бурбі. Залужний допомогав Зелі Чонгар разминовувати.
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12.06.2022 13:32 Відповісти
я вірю Залужному, бо він керує ЗСУ, а не котрий, що невтік і поки головнокомадуючий Залужний, то Українська Армія буде бити окупантів.
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12.06.2022 13:59 Відповісти
В Кремле делали ставку на "украинских военньіх" , которьіе должньі бьіли прийти к власти после физического устранения президента Зеленского . Устранить не получилось , новьій сценарий ?
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12.06.2022 14:02 Відповісти
Абсолютно вірно, пане Юрію!
Бачу Залужного майбутнім Президентом.
Нам потрібні Українці у владі
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12.06.2022 14:52 Відповісти
Заміна Президента можлива і під час війни. Це не внесе ніякого хаосу в державні структури - всі вони працюють незалежно від Президента, а армія - тим більше. Якби це (заміна президента) дійсно була б так страшна для України - то рашисти давно би вже бомбили банкову, проте не роблять цього, бо фактично зеля - це той, хто їм потрібен
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12.06.2022 14:55 Відповісти
Ще такої дурні не чув. Чи ви може того, з ворожого табору?
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12.06.2022 15:22 Відповісти
В цій дурні є сенс.
А щодо ворожого табору, то що у вашій реєстрації від 4 червня 22 року вказує на протилежне?
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12.06.2022 17:11 Відповісти
как раз Зе и команда делает максимум для объединения украинцев. в отличие от некоторых сми на службе у некоторых миллиардеров.
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13.06.2022 01:08 Відповісти
То ви, пане, живете у якійсь паралельній реальності.
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16.06.2022 06:39 Відповісти
Абсолютно згоден. Спитаймо у кожного українця (ене манкурта і не колаборанта) - втрата кого нам більше завадить, хто більш цінний для нас? думаю, 99% скаже, що Залужний
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14.06.2022 23:05 Відповісти
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