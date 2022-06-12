Залужний грає роль об'єднавчої фігури, яка, на відміну від влади, намагається згуртувати людей для спільної боротьби, - Бутусов

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний об'єднує націю на боротьбу.

Про це в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Я б сказав так. Завжди треба вимірювати людей за результатами. Хочу сказати, що Валерій Залужний зараз грає роль об'єднавчої фігури, яка об'єднує націю на боротьбу. Такою постаттю не зміг стати президент Зеленський. Він існує виключно в рейтингах і в якихось популярних речах за кордоном. Але треба зазначити, що саме Залужний намагається, на відміну від влади, об'єднати людей і згуртувати їх для спільної боротьби.

Ця роль, як мінімум, яка всім зрозуміла та яка є публічною, я її поважаю", - сказав він.

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