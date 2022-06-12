Унаслідок агресії РФ в Україні 287 дітей загинуло та понад 508 поранено, - Офіс генпрокурора
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Станом на ранок 12 червня 2022 року більш ніж 795 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 287 дітей загинуло та понад 508 поранено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 217, Харківській - 149, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться в повідомленні.
У процесі фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще 16 дітей на Харківщині.
Зокрема, 3 червня через обстріл окупантами м. Балаклея зазнала поранень 11-річна дівчинка. Внаслідок обстрілу м. Харкова 30 травня з мінно-вибуховими пораненнями до лікувального закладу доставлено 16-річного хлопця. Також, стало відомо, що внаслідок обстрілу автомобіля на початку військової агресії в м. Харків поранено 17-річного хлопця.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.
Будь ласка, зачекайте...
Одужання пораненим.
Реально по всій вкраїні вбито тисячі дві дітей, не менше.