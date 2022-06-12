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Унаслідок агресії РФ в Україні 287 дітей загинуло та понад 508 поранено, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Станом на ранок 12 червня 2022 року більш ніж 795 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 287 дітей загинуло та понад 508 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

​​Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 217, Харківській - 149, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться в повідомленні.

У процесі фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще 16 дітей на Харківщині.

Зокрема, 3 червня через обстріл окупантами м. Балаклея зазнала поранень 11-річна дівчинка. Внаслідок обстрілу м. Харкова 30 травня з мінно-вибуховими пораненнями до лікувального закладу доставлено 16-річного хлопця. Також, стало відомо, що внаслідок обстрілу автомобіля на початку військової агресії в м. Харків поранено 17-річного хлопця.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.

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Автор: Наталя Джума
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Мова не на часі, кажете... Детей окупант не пошкодував.
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12.06.2022 10:28 Відповісти
Єдине, що спадає на думку, - для соросят діти є їжею. Тому вони займаються таким окремим підрахуйством.
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12.06.2022 10:30 Відповісти
Скільки можна писати хєрню! Там в одному Маріуполі кількість загиблих дітей вимірються тисячами! А ще скільки дітей згвалтовано і закатовано на окупованих Запоріжжі і Херсонщині.
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12.06.2022 10:41 Відповісти
Впевнена, що загиблих українських дітей значно більше. А от скільки наших дітей викрадено та відправлено на раську фєдєраську, ми вже ніколи не дізнаємося. Хто буде розшукувати та повертати наших дітей, якщо навіть Денісову звільнили, яка саме цим і займалася.
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12.06.2022 10:57 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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12.06.2022 12:32 Відповісти
287? В одному лише Марику 20-40 тисяч похованнь, вже краще не факти, а прогнозування.
Реально по всій вкраїні вбито тисячі дві дітей, не менше.
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12.06.2022 19:27 Відповісти
 
 