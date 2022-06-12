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"Бажаю поразки в агресивній війні проти України": Глава МЗС Латвії Рінкевич "привітав" окупантів із Днем Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рінкевич

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич "привітав" окупантів із Днем Росії.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Росія відзначає День Росії, бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави", - наголосив міністр.

Читайте: "Не варто надто хвилюватися з приводу емоційного благополуччя агресорів", - глава МЗС Латвії Рінкевич

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
Дякуємо, друзі !
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12.06.2022 10:25
+13
приєднуюся до побажання.

і ще нехай здійсниться пророцтво Фатіми, нехай росія в сльозах і соплях, розбита і розграбована
навертається до Бога і кається в своїх злочинах...тільки тоді до них дійде що треба будувати демократичну правову державу.
АМІНЬ
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12.06.2022 10:34
+12
Від душі!
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12.06.2022 10:34
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Дякуємо, друзі !
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12.06.2022 10:25 Відповісти
Вжарив так вжарив👍
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12.06.2022 10:33 Відповісти
Цікаво, а чим наші вжарять?
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12.06.2022 10:42 Відповісти
надеюсь не языком!
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12.06.2022 10:47 Відповісти
"Сватами" на каналі "росєя".
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12.06.2022 10:49 Відповісти
Виклади фоткі.
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12.06.2022 11:27 Відповісти
Злочини Порошенка, як і перемоги та здобутки Зеленського...всі про их говорять, але ніхто не бачив.
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12.06.2022 11:28 Відповісти
"Стіна" Яценюка (за державні гроші) затримала російську навалу на ... хв. сек. Злочини Порошенка не бачити злочини.
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12.06.2022 11:56 Відповісти
В тебе є докази його злочинів, іди до суду, а ні, так стули пельку.
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12.06.2022 12:14 Відповісти
Пристрасним поглядом в ... ввх, а там -мир !
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12.06.2022 10:52 Відповісти
приєднуюся до побажання.

і ще нехай здійсниться пророцтво Фатіми, нехай росія в сльозах і соплях, розбита і розграбована
навертається до Бога і кається в своїх злочинах...тільки тоді до них дійде що треба будувати демократичну правову державу.
АМІНЬ
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12.06.2022 10:34 Відповісти
що за пророцтво?
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12.06.2022 14:52 Відповісти
гугліть про Фатіму
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12.06.2022 19:56 Відповісти
Від душі!
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12.06.2022 10:34 Відповісти
На мокшанських болотах сьогодні день нізавісімасті?
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12.06.2022 10:37 Відповісти
кацапня цей шабаш називає "день рАссии"
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12.06.2022 10:42 Відповісти
Спочатку проголосили нізавісімасть, а потім дійшло що від кого ж.
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12.06.2022 10:54 Відповісти
Я з них у 92-му довго стібався з цього Спочатку дивувалися А коли до них "доходило" то починали матюкаться!
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12.06.2022 12:05 Відповісти
Від кого?Від НАТА?
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12.06.2022 13:23 Відповісти
Молодець! Дай, Боже, здоровля й діточок побільше!
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12.06.2022 10:39 Відповісти
приєднуємось до побажань!
расися а хай би цей день в цьому році став останнім святковим для вас днем...
нехай 200 руZький з степів і лісів України стане подарунком в кожну другу сім"ю на расєє...
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12.06.2022 10:39 Відповісти
Ескалібур в кожен кацаподім
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12.06.2022 10:54 Відповісти
Щиро приєднуємось до побажань з нагоди кацапського псевдосвята.)
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12.06.2022 10:40 Відповісти
Вітаю всіх християн (упц мп- не християни) східного обряду зі св'ятом Трійці! Миру, щастя здоров' я, добра! Україні - Перемогу, її Зазисникпм - бойового духу і військової удачі, колаборантам і малоросам - справедливого невідворотнього суду, кацапії - швидкої самоліквідації, бойовм кацапам - пекельного вогню.
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12.06.2022 10:56 Відповісти
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12.06.2022 10:57 Відповісти
поздравляю россиян с днем независимости
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12.06.2022 10:58 Відповісти
независимости от правды, свободы, ума и надежды на будущее !!!
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12.06.2022 11:22 Відповісти
"Независимости от здравого смысла"!
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12.06.2022 12:06 Відповісти
Треба на день раиссы склад яз в рф взірвати.
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12.06.2022 11:02 Відповісти
Орку, у тебе вже від постійного вживання скломою і баяришника вата в голові поплавилася, шо ти несеш, жалюгідний ідіоте? Іди *****! Ніхто не боїться твою всрату расісю, і не мрій!
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12.06.2022 11:43 Відповісти
- Чим відрізняються мордвин та удмурт з чувашом, від «граждан» Британії, США, Німеччини, на «Цензорі»?
- «Граждане Британии» їдять, матюкаючись, «чёртову авсянку», «граждане США» постійно поправляють на голові ковбойський капелюх з лопуха, а «Германии» - через раз згадують про «гамбургери», не знаючи, що до Гамбурга вони не мають ніякого стосунку, бо придумані в Канзасі. "гражданє Японії постійно плутають "суші" і "суки", а «граждане Сингапура», взагалі, носять лапті з кокосового лика, а не з липового чи вербового…
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12.06.2022 12:11 Відповісти
Ню-ню, а кордон рашки із США та Китаєм, може кацапи Аляску заберуть, або Люйшунькоу. Тим більше що Китай не член НАТО !
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12.06.2022 12:12 Відповісти
Уйо...ки!
Жертви п'яного зачаття!
День незавісімості від розуму!
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12.06.2022 11:09 Відповісти
Хоч би не вилізло якесь там єрмак і не ляпало про братерство...
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12.06.2022 11:52 Відповісти
 
 