"Бажаю поразки в агресивній війні проти України": Глава МЗС Латвії Рінкевич "привітав" окупантів із Днем Росії

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич "привітав" окупантів із Днем Росії.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Росія відзначає День Росії, бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави", - наголосив міністр.

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