Окупанти заявляють, що вибухи в Бердянську сталися внаслідок "короткого замикання" на електропідстанції
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Окупанти Бердянська та їхні спільники стверджують, що вибухи, які на світанку пролунали в місті, були наслідком короткого замикання на електропідстанції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Telegram-канал окупантів та колаборантів "Бердянск. Официально".
"Сьогодні приблизно о 5 ранку на трансформаторній підстанції Бердянська сталося коротке замикання, внаслідок якого спалахнув і вийшов з ладу один із трансформаторів.
Екстрені служби оперативно загасили пожежу.
На цей час частина абонентів міста перебувають без електропостачання, яке буде відновлено найближчим часом", - йдеться в повідомленні.
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