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Бердянськ (369) вибух (3741)

Окупанти заявляють, що вибухи в Бердянську сталися внаслідок "короткого замикання" на електропідстанції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бердянськ

Окупанти Бердянська та їхні спільники стверджують, що вибухи, які на світанку пролунали в місті, були наслідком короткого замикання на електропідстанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Telegram-канал окупантів та колаборантів "Бердянск. Официально".

"Сьогодні приблизно о 5 ранку на трансформаторній підстанції Бердянська сталося коротке замикання, внаслідок якого спалахнув і вийшов з ладу один із трансформаторів.

Екстрені служби оперативно загасили пожежу.

На цей час частина абонентів міста перебувають без електропостачання, яке буде відновлено найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вранці в окупованому Бердянську пролунало три вибухи. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Слава електрикам ЗСУ 😆
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12.06.2022 11:06
+15
Зрозуміло - стався черговий "хлопок"
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12.06.2022 10:57
+6
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12.06.2022 11:10
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Зрозуміло - стався черговий "хлопок"
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12.06.2022 10:57 Відповісти
Слава електрикам ЗСУ 😆
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12.06.2022 11:06 Відповісти
електро-монтерні війська України
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12.06.2022 11:09 Відповісти
Хлопок с отрицательной запиткой энергосистемы?
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12.06.2022 11:09 Відповісти
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12.06.2022 11:10 Відповісти
Бензинчику в трансфарматорное масло для павтарить.
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12.06.2022 11:17 Відповісти
Та ясно, у всьому винен дощ...
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12.06.2022 11:21 Відповісти
буває і таке, дивно що візиток не шукають
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12.06.2022 11:22 Відповісти
Рашисты боятся признать что не контролируют окупированный город полностью. Потому как сразу лопнет вся пропаганда что украинская армия разбита и Киев взят
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12.06.2022 11:22 Відповісти
Оце русский мир вони принесли, сподіваємося що люди це оцінять і допоможуть зсу знищити всіх колаборантів
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12.06.2022 11:23 Відповісти
Ну так , то так.Пусть будет короткое замыкание.Нам без разницы, как сдохнет кацапская тварь.
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12.06.2022 11:27 Відповісти
І нє взриви, а хлопкі с задимлєнієм!
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12.06.2022 15:26 Відповісти
 
 