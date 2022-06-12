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війна (56124) Миколаївська область (1819) обстріл (20945) поранення (2656)

Унаслідок ворожих обстрілів за минулу добу на Миколаївщині поранено 9 мирних жителів, - облрада

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миколаївщина

Під обстрілами Миколаївський та Баштанський райони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

"Під обстрілами Миколаївський та Баштанський райони - Широківська, Березнегуватська, Куцурубська громади.

Загалом, за минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 9 людей. Дітей серед постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всіх постраждалих доставлено до медичних закладів, вони отримують необхідну допомогу.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебуває 261 громадянин, що постраждав від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 78 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - додала Гамазєєва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину, - зведення ОВА

Автор: Наталя Джума
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По великому рахунку Шановні, нас товкмачуть носом в те,що будь,яке лайно може перетворити наше існування,будь якої миті!!! Небхідно використовувати урок
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12.06.2022 11:22 Відповісти
Еретворити наше існування в ніщо,будь,якої миті
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12.06.2022 11:23 Відповісти
Прикольне відео.
Як збирались здати Україну.
Борис Філатов. Перші дні війни. "Зум-нарада для своїх"
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12.06.2022 11:39 Відповісти
ЕС и НАТО, тем более Штаты , должны понимать, что ядерная война это будущее ( возможно ближайшее). Миру не нужны ничего не решающие организации, не нужны суды - не способные ничего сделать ,клуб балаболов ОБСЕ. Нужно создать международную организацию , где закон обязателен для всех, общие цели и интересы - выше приоритетов стран. Погибнет много людей- но у Человечества будет будущее,будет историческая правда, отсутствие манипуляций и пропаганды, лагерей , убийств , превращения людей в зомби - животных. Правила жёсткие - вышли из действия судов и правил- полное эмбарго на все, полная изоляция жесточайшая. Угрозы другим странам ядерным оружием и шантаж- все страны уничтожают такую страну полностью ( да погибнет несколько миллиардов - в противном случае больше). Не станет на карте несколько стран - у Человечества будет шанс. Правильно сказал кто то из поляков - если Россия нарушила Будапештский меморандум - Штаты и Англия обязаны его нарушить то же - дать Украине десяток ядерных ракет для уничтожения десятка городов России- работало бы ядерное сдерживание и раша отгребала бы и в Крыму и в Курске и в Воронеже и Ростове, перестала бы шантажировать. В противном случае Европа точно или станет ( по сути , такой же гнилой и фашистской как раша) или получит от раши ядерную войну, но гораздо более разрушительную. Бешенство ещё не научились лечить - утилизация , самое гуманное, что есть на сегодня
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12.06.2022 12:10 Відповісти
Да, все вокруг обязаны. обязаны, обязаны. Вы не могли всё это переадресовать любимому Зе.
Сначала надо разобраться в своём болоте, в своём президенте, который по Конституции обязан, обязан, обязан своему народу, а не только папе с мамой, как обещал. Вот об их то он и побеспокоился. А о нас должны беспокоиться старик ДЖО и БОРИС ДЖОНСОН.
Николаев в опасности, был там хороший боевой генерал Марченко, держал защиту, так вот этот
(приличных слов нет) солнцеликий мстительный през. убрал его и, как видно, запрятал в тюрьму как и всех патриотов. или просто сдал врагу в плен как Азовцев. "Слава великому Зе!"
При таком раскладе, шановний, до ядерной войны не дойдёт, нас раньше всех сдадут.
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12.06.2022 12:47 Відповісти
 
 