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Окупанти протягом двох тижнів планують знести всі частково зруйновані будинки в Маріуполі, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Рашисти в окупованому Маріуполі планують зносити зруйновані їхніми ж обстрілами будинки, компенсацій не буде.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"По всіх частково зруйнованих будинках з’явились повідомлення окупантів про знесення протягом двох тижнів з вимогою на виселення. Про те, куди і як будуть потім переселяти людей окупанти не відповідають, переклавши проблему на маріупольців знов.

Окупаційна адміністрація продовжує практику влаштування сміттєзвалищ відходів на подвір’ях багатоповерхівок. Потроху окупанти починають казати правду, що компенсацій не буде (не сюрприз), заяви переробляють з "компенсації" на "допомогу по ремонту", - зазначив він.

Також, за словами Андрющенка, опалення взимку не буде, натомість окупанти обіцяють встановити палатки обігріву.

"Як в палатках збираються обігріти понад 130 тис. людей - швидше відповідь, аніж питання. Наші джерала повідомляють, що за планом школи будуть працювати лише в теплий період, саме тому замість літніх канікул будуть довгі зимові або ще обговорюється план (зробити вигляд) онлайн освіти", - пояснив радник мера.

Також читайте: Рашисти готують "живий щит" із маріупольців, - Андрющенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Компенсації виплатить квартальний клоун за свій пройоб з оманських опшорів.
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12.06.2022 11:38
+3
73% мають бути ідентифіковані і з їх кишень забрано.
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12.06.2022 11:40
+3
Все зрозуміло. До зими там нікого не залишиться. Орки знищили місто а населення саме розбредеться хто куди.
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12.06.2022 12:05
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Андрющенко неперевершений
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12.06.2022 11:34 Відповісти
Компенсації виплатить квартальний клоун за свій пройоб з оманських опшорів.
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12.06.2022 11:38 Відповісти
73% мають бути ідентифіковані і з їх кишень забрано.
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12.06.2022 11:40 Відповісти
Забери з кишень українців, а якщо не зможеш, - то відSOSи разом із бурятами...
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12.06.2022 11:46 Відповісти
шустрые. помогают украинским властям: когда освободят, то меньше работы будет.
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12.06.2022 11:39 Відповісти
ага, они заботятся о украинской власти
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12.06.2022 12:02 Відповісти
А в чому сенс зносити будинки? Щоб що?
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12.06.2022 11:53 Відповісти
они ж разрушены, в них жить нельзя
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12.06.2022 12:01 Відповісти
щоб сховати свої злочини.
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12.06.2022 12:38 Відповісти
фіксувати тих хто приймає участь в цьому, будуть як свідки, якщо не хочуть стати співучасниками злочинів х!йла

треба було б робити більше фото з супутника, поки погода безхмарна,
бо потім взагалі всі докази злочинів знищать
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12.06.2022 11:53 Відповісти
Це можливо тільки шляхом підриву. Намагаються приховати трупи загиблих?
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12.06.2022 12:01 Відповісти
Вони ще на костях будувати почнуть.
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12.06.2022 18:21 Відповісти
Все зрозуміло. До зими там нікого не залишиться. Орки знищили місто а населення саме розбредеться хто куди.
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12.06.2022 12:05 Відповісти
Давно пора..
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12.06.2022 13:52 Відповісти
Про яке взимку, що цей уже Донбас оркам відписав
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12.06.2022 12:25 Відповісти
Геноцид в дії
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12.06.2022 12:25 Відповісти
Так что я не смогу теперь предъявить доказательства того, что мой дом, а также квартира полуразрушены. Компенсации не увижу.
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12.06.2022 12:38 Відповісти
А у Вас была надежда? Уму непостижимо...
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12.06.2022 13:54 Відповісти
А відбудувати все зруйноване, виплатити репарації, компенсації (за збитки, за життя мирних людей), часом не планує ця худоба?
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12.06.2022 13:16 Відповісти
Діють по шаблону фашистів. Це колись робили німецькі фашисти, коли зносили бараки в концтаборі Бухенвальда, бо вони наводили жах на відвідувачів і придумали відмазку, що там можуть хловатися бомжі. (Це в Німеччині БОМЖі-просто смішно).Також сліди своїх злочинів знищують сьогоднішні російські фашисти і що характерно їм допомагають потомки німців і угорців, які також разом з німцями вбивали українців. Репарації до угорців заявляли?
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12.06.2022 13:49 Відповісти
Ясно же, что таким каким был Мариуполь ранее, он никогда уже не станет. Два меткомбината требуют тысячи технарей, таких нет уже, или не вернутся--- а куда, жить где? Надо вложить миллиард зелени сразу и в догон три! Кто даст? Что выпускать? Тяжёлый момент истины.
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12.06.2022 13:59 Відповісти
Замітають сліди своїх здочинів.
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12.06.2022 18:09 Відповісти
 
 