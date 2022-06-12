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"Довіра обіцянкам Путіна без надійних і ефективних військових гарантій була б самогубством для України", - німецький міністр Оздемір щодо зернових коридорів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Україна не може розраховувати на те, що президент РФ Володимир Путін дотримається свого слова та гарантуватиме безпечний прохід для суден зерном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір під час візиту до Києва.

Москва натякнула на можливість, що Кремль надасть безпечний прохід українським зерновозам через Чорне море в обмін на пом'якшення санкцій Заходу.

Виступаючи після зустрічі зі своїм українським колегою Миколою Сольським, Оздемір сказав, що поділяє скептицизм України щодо обіцянок Росії.

"Довіра обіцянкам Путіна без надійних і ефективних військових гарантій була б самогубством для України", - сказав він.

Після візиту до Польщі 7-8 червня німецький міністр вирушив до Києва, щоб обговорити допомогу Україні та безпечні маршрути експорту продуктів харчування.

"Поки Путін блокує морський шлях, нам потрібно використовувати та посилювати всі доступні альтернативи: дороги, залізниці та Дунай", - наголосив Оздемір, додавши, що Німеччина "не відступиться" у цьому питанні.

Щоб активізувати зусилля вивезення української пшениці з країни через Дунай, міністр пообіцяв нові кошти для фінансування розширення лабораторних потужностей в Ізмаїлі, розташованому на березі річки неподалік румунського кордону, щоб мінімізувати час обороту суден на кордоні.

Проте будь-яке рішення, крім відкриття торгових шляхів через Чорне море, є "другим або третім найкращим рішенням", сказав Оздемір, наголосивши, що навіть за максимального використання "залізничний, автомобільний або річковий транспорт не вирішить цієї проблеми".

"Головне питання - допомогти Україні знову стати суверенною та незалежною та повернутися на світові ринки", - додав Оздемір.

Читайте: Кулеба та його литовський колега Ландсбергіс обговорили розблокування експорту продовольства

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
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12.06.2022 11:56
+5
Нах***** их всех послать. Если Украина согласится на *минск-3* то тогда 100% не будет ни оружия ни ЕС для Украины. Да и самой Украины не будет. ***** если закрепится на окупированных сегодня территориях, то ему останется всего один рывок для захвата и Харькова и Киева и Львова, после передышки.
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12.06.2022 12:08
+5
Хто винен, невiстка! Не дзеркало винно, шо рожа крива.
У вас все виноваты, все должны, а почему с президента Зе не спросить за провалы, поинтересоваться, где наше украинское оружие, одни из лучших разработок в мире.
Главное, нагло переть, обгаживать всех, и требовать, и требовать, и требовать.
Даже не подайте, а отдайте, как гопники в подворотне. Это чья же паскудная отмашка обгаживать соседей, которые кормят за свои деньги миллионы наших беженцев?
Министр соседней страны предупреждает, что врагу верить нельзя, очевидно, не просто так.
Хочу сказать, что разведки на Западе, в Америке, профессиональные, это не товарищи президента по детскому саду, по подьезду, по гольфклубу. Стоит, хоть иногда, прислушиваться.
Разминировать то можно порты, но вместе с дорогой на Одессу. Что, мало сдали?
Всех старых боевых генералов убрали, может стоило бы вернуть и спросить, или корона на дурной голове плохо приклеена, свалиться может. Родина важнее, убогие! А разберёмся ведь!
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12.06.2022 12:30
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Три "хранителя" лица путина - канцлер Германии Шольц, президент Франции Макрон и премьер-министр Италии Драги, собираются посетить Украину. Вероятно будут уговаривать Зеленского на Минск-3, шантажировать поставками оружия и согласием на статус кандидата в Евросоюз для Украины.
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12.06.2022 11:50 Відповісти
Пусть лучше посещают с официальным визитом мужской половой орган.
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12.06.2022 11:51 Відповісти
Влучно☝
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12.06.2022 12:18 Відповісти
кстати, да. Не зря же всей троицей едут, это не может быть совпадением.
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12.06.2022 11:52 Відповісти
А ткачиха с поварихой с сватьей бабой Бабарихой извести его хотят...
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12.06.2022 11:53 Відповісти
Нах***** их всех послать. Если Украина согласится на *минск-3* то тогда 100% не будет ни оружия ни ЕС для Украины. Да и самой Украины не будет. ***** если закрепится на окупированных сегодня территориях, то ему останется всего один рывок для захвата и Харькова и Киева и Львова, после передышки.
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12.06.2022 12:08 Відповісти
*минск-3* априори предусматривает демилитаризацию и поставки западного оружия Украине. Так же как и запрет вступление Украины в НАТО и ЕС. Так что шантажировать Украину что если она не подпишет капитуляцию то не дадут оружия это маразм. Это все равно что доктор будет предлагать больному сделать эфтаназию иначе он не будет его лечить.
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12.06.2022 12:13 Відповісти
Драгі ні
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12.06.2022 12:28 Відповісти
Пристукните или придушите Шольца, тогда вопросы и будет решаться.
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12.06.2022 11:52 Відповісти
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12.06.2022 11:56 Відповісти
Клісрони були потрібні щоб Пороха посадити.
А закрити небо зобов'язані Європа, НАТО, США, та Roshen.
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12.06.2022 12:02 Відповісти
Оздемір - це родич Одоакра?
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12.06.2022 12:01 Відповісти
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12.06.2022 13:43 Відповісти
Хто винен, невiстка! Не дзеркало винно, шо рожа крива.
У вас все виноваты, все должны, а почему с президента Зе не спросить за провалы, поинтересоваться, где наше украинское оружие, одни из лучших разработок в мире.
Главное, нагло переть, обгаживать всех, и требовать, и требовать, и требовать.
Даже не подайте, а отдайте, как гопники в подворотне. Это чья же паскудная отмашка обгаживать соседей, которые кормят за свои деньги миллионы наших беженцев?
Министр соседней страны предупреждает, что врагу верить нельзя, очевидно, не просто так.
Хочу сказать, что разведки на Западе, в Америке, профессиональные, это не товарищи президента по детскому саду, по подьезду, по гольфклубу. Стоит, хоть иногда, прислушиваться.
Разминировать то можно порты, но вместе с дорогой на Одессу. Что, мало сдали?
Всех старых боевых генералов убрали, может стоило бы вернуть и спросить, или корона на дурной голове плохо приклеена, свалиться может. Родина важнее, убогие! А разберёмся ведь!
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12.06.2022 12:30 Відповісти
А Зеленський так не думав, та й і зараз, мабуть, не думає. Зе усе в очі хотів заглянути *****.
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12.06.2022 13:42 Відповісти
 
 