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Роспропагандисти поширюють фейк про мобілізацію жінок в Україні, наразі такої потреби немає, - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

женщины,всу

Низка проросійських телеграм-каналів поширила фото документу, в якому йдеться про організацію заходів для постановки на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації, ця інформація, а також повідомлення про можливу мобілізацію жінок, які вже стоять на обліку, не відповідає дійсності.

Документа про це, нібито підписаного начальником Генштабу ЗСУ С.Шапталою, не існує.

Як нещодавно зауважив начальник Чернігівського ОТЦК та СП О.Гончарук: "якщо говорити про поточну ситуацію, то зараз немає потреби для обов’язкового призову на військову службу жінок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни хочуть мобілізувати на окупованих територіях навіть жінок, - Денісова

"Застерігаємо! Поширюваний фейк розрахований на "внутрішнього" споживача та має на меті створення осередків соціальної нестабільності в окремих регіонах України", - підкреслюють у ЦПД.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
Так воно і є! Коли кацапи починають висловлювать якийсь "негатив" у бік свого опонента чи ворога, це означає що вони самі УЖЕ цим займаються (але приховано), або готують своє "стадо" до того, що саме це вони збираються робить!
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12.06.2022 13:04
+9
або вони намагаються підняти дух своїм, або збираються мобілізувати жінок в рф.
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12.06.2022 12:49
+9
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12.06.2022 13:16
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або вони намагаються підняти дух своїм, або збираються мобілізувати жінок в рф.
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12.06.2022 12:49 Відповісти
Так воно і є! Коли кацапи починають висловлювать якийсь "негатив" у бік свого опонента чи ворога, це означає що вони самі УЖЕ цим займаються (але приховано), або готують своє "стадо" до того, що саме це вони збираються робить!
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12.06.2022 13:04 Відповісти
Вважаю, так і є. Кацапська новина повністю була така "чоловікам відмовили по петиції і далі вже про мобілізацію жінок". Готують своїх орків до мобілізації.
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12.06.2022 13:28 Відповісти
два в одном
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12.06.2022 13:38 Відповісти
Нехай трусяться і гавкають Страшнее бабы зверя нет.
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12.06.2022 12:52 Відповісти
Баби в лаптєстані, а у нас жінки.
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12.06.2022 13:06 Відповісти
Значит сибирских клав скоро засунут в окопы.))
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12.06.2022 12:53 Відповісти
Да што ви ґаварітє!!? А єщьо ражать кто будєт, путін с лавровим?
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12.06.2022 12:56 Відповісти
китайцы
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12.06.2022 13:39 Відповісти
наразі такої потреби немає

Так і чоловіків не особливо беруть. Нікуди не випускають, але й не беруть.
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12.06.2022 12:57 Відповісти
Тут мужиков в военкоматы очереди из желающих стояли и стоят но почти всех отсылают по-домам а эти дебилы про мобилизацию женщин пи...ят)))
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12.06.2022 13:06 Відповісти
Не первый раз слышу эту брехню от диванного воина. Типа я им не нужен.)
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12.06.2022 13:51 Відповісти
Кацапські помийки розганяли новину так, але трішечки не так.
Там основний посил був, що по петиції відмова, чоловиків не випустять і будуть ще й жінок брати на облік. Не принижуйтесь до рівня кацапів і не пишіть напіправду. Бо сенс тоді у вашому центрі протидії дезинформації. Нам і Люсі вистачає.
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12.06.2022 13:15 Відповісти
Бігає Зеленський по коридорах:
- Где моя жена?!
- Сказала, что едет становиться на воинский учёт!
День проходить Нема Лєночки Другий проходить - нема Лєночки! На третій день з"являється!
- Лена! где тебя черти носили?
- На учёт воинский становиться ездила!
- Но почему так долго? Военкомат - на соседней улице! Что - очередь была большая? Сказала-бы - что моя жена! Пропустили-бы без очереди!
- Вова! Я в "свой" военкомат ездила на учёт становиться - в Донецк! А там моё положение никого не трогает В общей очереди стояла!
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12.06.2022 14:48 Відповісти
Чорновіл: "за рік до вторгнення Байден пропонував Зеленському значну воєнну підтримку, щоб зупинити Путіна, але за це вимагав здати російських кротів: Єрмака та інших". У Зе був вибір: війна або Єрмак. Що було далі, ви знаєте.
Зеленський ти повинен зд0хнути! П.С: Французьки журналісти оприлюднили кадри масових захоронень под Маріуполем. Свежі могили тисяч, і майже всі з них безіменні, стоять тольки таблички з номерами.
https://twitter.com/i/status/1535638046636396544
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12.06.2022 13:15 Відповісти
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12.06.2022 13:16 Відповісти
Чудовий фільм. Класика!
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12.06.2022 15:03 Відповісти
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12.06.2022 13:21 Відповісти
Кацапы всегда обвиняют других в том, что делают или собираются сделать сами. Раз пропагандоны подняли подобный вой, значит уже создаются отряды из свиноматок. Не думаю, что они будут вступать в прямое боестолкновение. Скорее, разведка, эскорт и пытать пленных.
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12.06.2022 13:38 Відповісти
так... скжіть ім що і котів з собаками мобілізуємо...а шо робити??? ))))
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12.06.2022 13:42 Відповісти
Бойовий кіт. Гарний. Такі котики і собачки не одне Українське життя врятували.
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12.06.2022 15:07 Відповісти
Це ти направду, чи так, аби ляпнути? От ти можеш народити хоча 1.1?
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12.06.2022 14:00 Відповісти
Ну, якщо вже тереошників кидають на передову (а там ж і ті, кому за 60), то цілком можливо, що і жінок кинуть у ту м'ясорубку. От звикли "пушечное мясо, пушечное мясо", наразі наші вояки гарматне м'ясо - по 2-4 тисячі снарядів за кілька годин по нашим позиціям. Як воно, сидіти і чекати, коли прилетить, в ти жодного рашиста так і не забаранив? Щось якось ******, і це правда.
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12.06.2022 13:58 Відповісти
Хакеры 12 июня взломали российские телеканалы и показали правду о войне в Украине https://news.obozrevatel.com/show/lite/hakeryi-vzlomali-rossijskie-telekanalyi-i-pokazali-pravdu-o-vojne-v-ukraine.htm
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12.06.2022 14:08 Відповісти
Не бачу нічого поганого в мобілізації жінок - рано чи пізнр нам таки доведеться брати на озброєння досвід Ізраїлю
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12.06.2022 18:22 Відповісти
В цьому, звісно, нічого поганого нема і може навіть без нестачі людей можна було б рівність статеву забезпечити в цьому плані. Але наразі проблема не в людях, а в тому, що тих хто є нічим забезпечити. Тож про досвід Ізраїлю давайте розмовляти тоді, коли одягти та нагодувати усіх призваних зможемо.
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12.06.2022 21:10 Відповісти
 
 