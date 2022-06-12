Роспропагандисти поширюють фейк про мобілізацію жінок в Україні, наразі такої потреби немає, - Центр протидії дезінформації
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Низка проросійських телеграм-каналів поширила фото документу, в якому йдеться про організацію заходів для постановки на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації, ця інформація, а також повідомлення про можливу мобілізацію жінок, які вже стоять на обліку, не відповідає дійсності.
Документа про це, нібито підписаного начальником Генштабу ЗСУ С.Шапталою, не існує.
Як нещодавно зауважив начальник Чернігівського ОТЦК та СП О.Гончарук: "якщо говорити про поточну ситуацію, то зараз немає потреби для обов’язкового призову на військову службу жінок".
"Застерігаємо! Поширюваний фейк розрахований на "внутрішнього" споживача та має на меті створення осередків соціальної нестабільності в окремих регіонах України", - підкреслюють у ЦПД.
Будь ласка, зачекайте...
Так і чоловіків не особливо беруть. Нікуди не випускають, але й не беруть.
Там основний посил був, що по петиції відмова, чоловиків не випустять і будуть ще й жінок брати на облік. Не принижуйтесь до рівня кацапів і не пишіть напіправду. Бо сенс тоді у вашому центрі протидії дезинформації. Нам і Люсі вистачає.
- Где моя жена?!
- Сказала, что едет становиться на воинский учёт!
День проходить Нема Лєночки Другий проходить - нема Лєночки! На третій день з"являється!
- Лена! где тебя черти носили?
- На учёт воинский становиться ездила!
- Но почему так долго? Военкомат - на соседней улице! Что - очередь была большая? Сказала-бы - что моя жена! Пропустили-бы без очереди!
- Вова! Я в "свой" военкомат ездила на учёт становиться - в Донецк! А там моё положение никого не трогает В общей очереди стояла!
Зеленський ти повинен зд0хнути! П.С: Французьки журналісти оприлюднили кадри масових захоронень под Маріуполем. Свежі могили тисяч, і майже всі з них безіменні, стоять тольки таблички з номерами.
https://twitter.com/i/status/1535638046636396544