Роспропагандисти поширюють фейк про мобілізацію жінок в Україні, наразі такої потреби немає, - Центр протидії дезінформації

Низка проросійських телеграм-каналів поширила фото документу, в якому йдеться про організацію заходів для постановки на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації, ця інформація, а також повідомлення про можливу мобілізацію жінок, які вже стоять на обліку, не відповідає дійсності.

Документа про це, нібито підписаного начальником Генштабу ЗСУ С.Шапталою, не існує.

Як нещодавно зауважив начальник Чернігівського ОТЦК та СП О.Гончарук: "якщо говорити про поточну ситуацію, то зараз немає потреби для обов’язкового призову на військову службу жінок".

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"Застерігаємо! Поширюваний фейк розрахований на "внутрішнього" споживача та має на меті створення осередків соціальної нестабільності в окремих регіонах України", - підкреслюють у ЦПД.