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РФ змінила тактику набору в ДРГ: переважно це україномовні мешканці з ОРДЛО і Криму, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орки,окупанти,арміярф,рашисти

Росія змінила тактику диверсійно-розвідувальних груп в Україні. Тепер у диверсантів набирають україномовних жителів окупованих Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів речник Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Зараз змінила тактику РФ, переважно це люди (диверсанти. - Ред.) - колишні громадяни України, які доволі довго проживали в окупованих Донецьку, Луганську і Криму. І один з головних критеріїв, за якими відбирають цих людей, - це щонайменше розуміння і вміння розмовляти українською мовою", - розповів він.

За словами Денисенка, це робиться для того, щоб диверсантів було важче сплутати з іншими українцями.

"Спочатку, ми пам'ятаємо, що переважно це були росіяни, які навіть теоретично не могли вимовити деякі слова, які і стали нашим умовним паролем - "Паляниця", "Укрзалізниця" тощо", - зауважив Денисенко.

Речник МВС додав, що за три місяці війни в Україні нарахували понад сотню диверсійних груп.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
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12.06.2022 13:19
+13
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12.06.2022 13:38
+12
У нас же біженців з відповідним статусом нема, так? А чому? У нас тільки внутрішньо переміщенні особи. І скільки там сепарів хз. Все очевидно, але не на часі.
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12.06.2022 13:24
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12.06.2022 13:19 Відповісти
Так вони ж там 8 років без мови, на паляниці одразу попадуться
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12.06.2022 13:22 Відповісти
На что рассчитывают террористы с окупированных территорий? Рано или поздно наказание их настигнет. Даже после окончания войны их будет отлавливать Интерпол по всему миру и даже на Рашке когда там сменится власть и передавать в Украину для суда и надеюсь максимального наказания.
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12.06.2022 13:23 Відповісти
там чЛенин в голове и колбаса по 2.20. Других мыслей нет.
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12.06.2022 14:53 Відповісти
У нас же біженців з відповідним статусом нема, так? А чому? У нас тільки внутрішньо переміщенні особи. І скільки там сепарів хз. Все очевидно, але не на часі.
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12.06.2022 13:24 Відповісти
Біженці - це іноземні громадяни, а громадяни України, яки полишили свої домівки через війну та переїхали в межах країни - це переміщені особи.
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12.06.2022 14:31 Відповісти
Сепарів повно, навіть ті, які всі 8 років жили майже біля 0, всеодно вони чекали на москальню і якщо втекли зараз не у Крим, ні в РБ, ні на московщину всеодно винуватять Україну у війні і вважають ЗСУ вбивцями, що найнеприємніше.
Я не розумію їхню жагу до благ цивілізації країн з розвинутою демократією їхніх надбань у науці, техніці тощо і незрозумілої мені любові до країни вбивці, яка нічого не вміє лише недбало копіювати чиїсь дії або чисто мародерити.
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12.06.2022 15:36 Відповісти
Кожен українець встромить вили в сраку окупанта перед смертю! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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12.06.2022 13:27 Відповісти
"щоб диверсантів було важче сплутати з іншими українцями". Джерело: https://censor.net/ua/n3347471

Легше сплутати, а не важче.
 Все одно на лобі буде написано КАЦАП.
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12.06.2022 13:28 Відповісти
Господи, опять этот придурок Денисенко несет какую-то чушь...
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12.06.2022 13:29 Відповісти
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12.06.2022 13:38 Відповісти
так они свои белые повязки и делают.
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12.06.2022 14:54 Відповісти
Пора прекратить нести бредятину и чушь. В стране война с 14 г! Эта шобла бывших прежде всего мотивирована очень---отомстить, ясно же. Кем были всегда, теми и остаются! Отсюда и тяжёлые бои по донбалласту как нигде! И нарастает. Очевидно же. Вводить срочно трибуналы, военно-полевые суды. Отменить пожизненное на растрел по таким преступлениям! Или они нас, или мы их. Победителей не судят! Патронов не жалеть! В плен не брать! Кто не с нами--- тот против нас! Этим установкам тысяча лет. Так побеждают!
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12.06.2022 13:41 Відповісти
Пора прекратить нести бредятину и чушь.

Борис, подайте пример. )
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12.06.2022 13:44 Відповісти
Слышь солдатик, я ещё помню как выглядели денежки, что мыкыта потом поменял в 1961г один к десяти. 1 руб был как средний блокнот, а новый жёлтый такой был хрустящий и маленький, всем нравился. Шнурки проверь на берцах, а то в атаку скоро тебе. Я переживаю траншейный ты наш!
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12.06.2022 16:49 Відповісти
Бориска! Собака що гавкає - рідко здатна вкусить! Мої земляки неофіційно і мовчки це роблять - але не чешуть язиками в Інтернет
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12.06.2022 13:57 Відповісти
Ordinarius provocateur
Реєстрація: 25.04.2022
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12.06.2022 14:13 Відповісти
Ну й навіщо здав земляків? Не треба чесати язиком в інтернеті.
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12.06.2022 16:14 Відповісти
Я уже 3 месяца в одном очень большом городе, и вижу хлопцев оттуда, в очередях за ВПО, выплатами, едой итд. И слышу разговоры их часто. Жаль нельзя печатать, много и трудно поверить о чём, многие с наших территорий донбалласта.
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12.06.2022 16:41 Відповісти
Дрг вже давно в центрі Києва: татаров, дємченко, дєрьмак, баканов, наумов, хламідія, гетьманцев, бужанський, дубінський
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12.06.2022 13:54 Відповісти
та тут на Цензорі за останні місяці теж набігло україномовних ДРГ достатньо...
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12.06.2022 14:09 Відповісти
"По словам Денисенко, это делается для того, чтобы диверсантов было труднее спутать с другими украинцами".

А может всё-таки - "легче спутать", а не "труднее". В противном случае теряется весь смысл.
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12.06.2022 14:23 Відповісти
не умничай
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12.06.2022 14:55 Відповісти
манкурты так быстрее закончатся, давайте уже Матвиенко Вальку привлекайте, нехер ей там заседать, пусть на фронте отрабатывает уже
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12.06.2022 15:03 Відповісти
Ордловский алкаш это все равно не замена опытному оперативнику. Скорее всего и задач уже другие. Попроще.
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12.06.2022 15:40 Відповісти
Своїми грошима МінСоцПолітики виростило та викохало рашистських деверсантів,ой!вибачте!"нашіх людєй в окупаціі".
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12.06.2022 16:23 Відповісти
Что, сколько челюсть не оперируй все равно па-ли-ни-тся получается
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12.06.2022 18:28 Відповісти
 
 