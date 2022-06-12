РФ змінила тактику набору в ДРГ: переважно це україномовні мешканці з ОРДЛО і Криму, - МВС

Росія змінила тактику диверсійно-розвідувальних груп в Україні. Тепер у диверсантів набирають україномовних жителів окупованих Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів речник Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Зараз змінила тактику РФ, переважно це люди (диверсанти. - Ред.) - колишні громадяни України, які доволі довго проживали в окупованих Донецьку, Луганську і Криму. І один з головних критеріїв, за якими відбирають цих людей, - це щонайменше розуміння і вміння розмовляти українською мовою", - розповів він.

За словами Денисенка, це робиться для того, щоб диверсантів було важче сплутати з іншими українцями.

"Спочатку, ми пам'ятаємо, що переважно це були росіяни, які навіть теоретично не могли вимовити деякі слова, які і стали нашим умовним паролем - "Паляниця", "Укрзалізниця" тощо", - зауважив Денисенко.

Речник МВС додав, що за три місяці війни в Україні нарахували понад сотню диверсійних груп.

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