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Потік дощової води зніс у річку автомобіль на Тернопільщині, загинули три особи, зокрема двоє дітей, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

дснс,тернопільщина

У селі Ліщанці потік дощової води зніс у річку автомобіль, внаслідок цього загинули три особи, зокрема двоє дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"11.06.2022 о 21.40 до рятувальників надійшло повідомлення, що в с. Ліщанці Бучацької ТГ Чортківського району внаслідок сильної зливи, потоком дощової води знесло з дороги легковий автомобіль, в якому перебували троє людей", - йдеться в повідомленні.

Прибувши до місця події рятувальники виявили що автомобіль, перевернутий на дах, знаходиться у воді неподалік проїжджої частини дороги, людей в машині не було. Пошуки організували вздовж русла річки.

Згодом, біля шостої години ранку, у воді виявили тіло водія, чоловіка 1990 року народження. О 9.20 за 5 км від місця, де був автомобіль, знайшли тіло однієї дівчини, а о 10.11 трохи нижче за течією виявили загиблою ще одну неповнолітню. Обидві дівчинки 2009 року народження.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
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12.06.2022 14:00
+7
Ужасная смерть, бедные люди.
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12.06.2022 14:01
+2
В 30 лет уже можно соображать, что лучше дать задний ход.
Дождь не лавина - поток воды нарастает постепенно.
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12.06.2022 13:40
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В 30 лет уже можно соображать, что лучше дать задний ход.
Дождь не лавина - поток воды нарастает постепенно.
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12.06.2022 13:40 Відповісти
Тебе книгу надо написать - Я ****** какой умный, а все вокруг дебилы. Ты видел вообще что может творить поток воды, пусть даже он от дождей?
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12.06.2022 13:55 Відповісти
Я вижу, ты такую книгу уже прочитал. И она у тебя настольная.
Дождь это не цунами, и не обвал камней - высота воды растёт всегда постепенно. Если есть мозги - люди разворачиваются и уезжают,
а не геройствуют перед двумя сосками.
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12.06.2022 14:25 Відповісти
Ты ответил на вопрос) Хотя я не сомневался, судя по комментам ты профи абсолютно в любой сфере жизни, видимо весьма успешный человечек. ПС Дебил ты конченный, детям по 13 лет было и какое право ты чмо имеешь право их сосками называть? Неговоря уже о том сто это впринципе не этично и не человечно в этой ситуации. Смотри родственники поймают и будут делать больно, причем заслуженно.
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12.06.2022 14:37 Відповісти
Заткни пасть.
"В Тернопольской области в результате сильного ливня, потоком дождевой воды снесло с дороги легковой автомобиль, в котором находились отец и двое детей. В результате происшествия все трое погибли, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области".
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12.06.2022 16:05 Відповісти
В сообщении на Цензоре про "отца и двух детей" ничего не говорится: "...загинули три особи, зокрема двоє дітей." Так что сам завали пасть.
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12.06.2022 17:01 Відповісти
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12.06.2022 14:00 Відповісти
Ужасная смерть, бедные люди.
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12.06.2022 14:01 Відповісти
 
 