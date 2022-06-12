Потік дощової води зніс у річку автомобіль на Тернопільщині, загинули три особи, зокрема двоє дітей, - ДСНС

У селі Ліщанці потік дощової води зніс у річку автомобіль, внаслідок цього загинули три особи, зокрема двоє дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"11.06.2022 о 21.40 до рятувальників надійшло повідомлення, що в с. Ліщанці Бучацької ТГ Чортківського району внаслідок сильної зливи, потоком дощової води знесло з дороги легковий автомобіль, в якому перебували троє людей", - йдеться в повідомленні.

Прибувши до місця події рятувальники виявили що автомобіль, перевернутий на дах, знаходиться у воді неподалік проїжджої частини дороги, людей в машині не було. Пошуки організували вздовж русла річки.

Згодом, біля шостої години ранку, у воді виявили тіло водія, чоловіка 1990 року народження. О 9.20 за 5 км від місця, де був автомобіль, знайшли тіло однієї дівчини, а о 10.11 трохи нижче за течією виявили загиблою ще одну неповнолітню. Обидві дівчинки 2009 року народження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 400-річну липу Петра Могили зламала негода. Але дерево можна врятувати. ФОТОрепортаж