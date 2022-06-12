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Ракетний удар по Тернопільщині: з-під завалів врятували 12 осіб, зокрема двох дітей, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс

Дванадцять осіб, серед них двоє дітей, врятували з-під завалів будинків працівники ДСНС після ракетного удару у місті Чорткові на Тернопільщині.

Про це повідомив під час брифінгу начальник Головного управління ДСНС в області Віктор Маслей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через ракетний удар по Чорткову внаслідок детонації було пошкоджено газопровід, виникла пожежа. Підрозділи ДСНС у найкоротший термін її ліквідували. Також здійснювалися роботи на завалах із пошуку постраждалих осіб. Врятували 12 осіб, з них двоє дітей. О 00:55 виникла небезпека повторного удару, пошукові роботи призупинили та згодом, орієнтовно о третій годині, пошукові роботи було завершено", - сказав Маслей.

За його словами, зараз рятувальники приступили до другого етапу ліквідації наслідків ракетного обстрілу. На місцях працюють спецслужби, комунальники, волонтери. Триває розбір конструкцій, залишків будівель.

Як сказав на брифінгу начальник обласної поліції Олександр Богомог, за фактом обстрілу ракетами Чорткова порушено кримінальне провадження Службою безпеки України, поліція надає допомогу у документуванні цього злочину, на місці працюють вибухотехніки поліції. Місце події охороняється, на доступах обмежено проїзд транспорту.

Читайте: Ракетний удар по Тернопільщині: Постраждали 22 особи, зокрема 12-річна дитина

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
От клятi штати. Паскуди не хотiли будувати зброю, ракети та рити окопи для захисту Украiни.
Не треба вiдповiдальнicть перекидувати на iнших.
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12.06.2022 14:00
+12
Кажучи слова класiка "Я вам ничего не должен." Треба дякувати Байдену за те що вiн робить для нас. Та молитися щоб вiн не передумав.
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12.06.2022 14:13
+10
Протиракети нічого не вирішують, це гра в одні ворота. Як тільки у відповідь на обстріли прилетить десяток "Томагавків" во "Уралвагонзаводу" односторонні обстріли одразу припиняться. Але не видно поки прогресу у цьому напрямку, нажаль.
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12.06.2022 14:08
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До яких пір це буде продовжуватись?
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12.06.2022 13:48 Відповісти
Допоки Штати по ленд-лізу не нададуть протиракетні комплексі Петріот.
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12.06.2022 13:50 Відповісти
От клятi штати. Паскуди не хотiли будувати зброю, ракети та рити окопи для захисту Украiни.
Не треба вiдповiдальнicть перекидувати на iнших.
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12.06.2022 14:00 Відповісти
Протиракети нічого не вирішують, це гра в одні ворота. Як тільки у відповідь на обстріли прилетить десяток "Томагавків" во "Уралвагонзаводу" односторонні обстріли одразу припиняться. Але не видно поки прогресу у цьому напрямку, нажаль.
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12.06.2022 14:08 Відповісти
Кажучи слова класiка "Я вам ничего не должен." Треба дякувати Байдену за те що вiн робить для нас. Та молитися щоб вiн не передумав.
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12.06.2022 14:13 Відповісти
Нех было мимараньтюм паписсывать и ядреное аружие атбирать.
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12.06.2022 14:54 Відповісти
Ты бы поинтересовался кто у Украины отобрал ядерное оружие! Тебе как лишнехромосомному подскажу - кацапы
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12.06.2022 23:01 Відповісти
ахаха, ленд ліз це тупо про оплату, а то шо дають - то безкоштовно
сорі, але Швець це повторює сто разів.
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12.10.2022 10:57 Відповісти
до останнього асвальта (
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12.06.2022 13:57 Відповісти
Чим більше зелені про*обують, тим більше з верховного лайна ліплять "героя". Дякуючи зеленим покидькам, Боневтік купається в славі, а Україна в сльозах і крові. Але ж то таке, до слави ідуть різними шляхами, президент обрав такий, важливо, що нарід біля телеків (звісно це ті, які мають змогу дивитися) шаленіє від щастя.
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12.06.2022 17:14 Відповісти
Хєр і з ним з тим ППО - а де ***** бензин?

Зєльона ******* не взмозі бензину завезти щоб дефіціту не було!

Це ж питання ніби то значно простіше ніж зброя? Чи в зеленої шобли пройоб взагалі по всій номенклатурі товарів?
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12.06.2022 23:04 Відповісти
 
 