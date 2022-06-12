УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14409 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 958 11
війна (56124) окупація (5814) Херсонщина (4216)

Окупанти планують провокаційні обстріли масових заходів до "дня Росії" на Херсонщині, щоб звинуватити ЗСУ, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина,херсонська

В зоні оперативного командування "Південь" обстановка напружена, динамічна, але підконтрольна силам оборони. За ніч українські артилеристи знищили самохідну артустановку, самохідну крупнокаліберну гармату артилерії "Піон" і 11 рашистів.

Про це йдеться у зведенні ОК, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російська армія продовжує укріплення рубежів оборони вздовж лінії зіткнення та психологічний пресинг на мирне населення регіону.

"На окупованій Херсонщині розгорнуто програму святкування так званого дня росії із урочистостями та масовими заходами. Водночас, за наявною інформацією, окупаційні війська готують провокаційні обстріли таких скупчень людей із подальшим звинуваченням Збройних сил України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Как у#бало, просто ад какой-то, нах#й": Окупанти вражені контратаками українських захисників на Миколаївсько-Херсонському напрямку. АУДIО

Колаборанти поширюють фейкову інформацію про те, що в Херсоні черга за паспортами рф сягає 4000 осіб. Насправді ж, лише понад 20 посіпак окупаційної влади отримали так звані "квитки на втечу". Решта херсонців свідомо ігнорують примусову паспортизацію рашистів", - уточнюють у зведенні.

Протягом ночі тривали обстріли Куцурубської та Березнегуватської громад Миколаївщини. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами зменшено потужності ворога на самохідну артустановку, самохідну крупнокаліберну гармату артилерії "Піон" і 11 рашистів", - констатують в ОК.

При цьому корабельне угруповання ворожого флоту продовжує блокувати судноплавство й тероризувати мирне населення України загрозами ракетних ударів, не виключаючи й проведення десантної операції.

Також читайте: Протягом 11 червня на південному напрямку знищено 13 окупантів, 1 танк, 5 автівок та 3 польових склади боєприпасів, - ОК "Південь"

В оперативному командуванні закликали зберігати спокій і витримку, не довіряти ворожій пропаганді та бути пильними.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Почему провокация? Украина имеет полное право расстреливать кацапские "шабаши" на своей земле и ни перед кем не обязана отчитываться!

К тому же, граждане Украины не пострадают! Пострадают лишь привезенные из россии подставные подонки, а их не просто не жаль, выживших нужно судить и расстрелять!
показати весь коментар
12.06.2022 14:29
+4
Епать-колотить, день расиси на херсонщине.... что хотим, туда и стреляем "праздничным салютом"... Удивлюсь, если этого не произойдет
показати весь коментар
12.06.2022 14:55
+3
Ох же ж і провокація! А якщо ЗСУ дійсно в...бошить по вашому "праздніку" - яке кому діло в світі? Похх усім ваші звинувачення, ваше "мнєніє".
Ще у "порткі" собі нагидьте та звинуватьте нас!
показати весь коментар
12.06.2022 14:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Меткое попадание в окопы оккупантам
показати весь коментар
12.06.2022 14:06 Відповісти
що за маячня? рахую, що можна дійсно підсипати на ті рогокопитні, раша-фашистські "свята".
показати весь коментар
12.06.2022 14:17 Відповісти
вважаю*
показати весь коментар
12.06.2022 14:34 Відповісти
Ох же ж і провокація! А якщо ЗСУ дійсно в...бошить по вашому "праздніку" - яке кому діло в світі? Похх усім ваші звинувачення, ваше "мнєніє".
Ще у "порткі" собі нагидьте та звинуватьте нас!
показати весь коментар
12.06.2022 14:28 Відповісти
Почему провокация? Украина имеет полное право расстреливать кацапские "шабаши" на своей земле и ни перед кем не обязана отчитываться!

К тому же, граждане Украины не пострадают! Пострадают лишь привезенные из россии подставные подонки, а их не просто не жаль, выживших нужно судить и расстрелять!
показати весь коментар
12.06.2022 14:29 Відповісти
Генерал Наумов - предатель и вор. Старший лейтенант Баканов - молодец?
показати весь коментар
12.06.2022 14:32 Відповісти
показати весь коментар
12.06.2022 14:33 Відповісти
Когда оно издохнет , и его положат на ленина лицом вниз?
показати весь коментар
12.06.2022 14:38 Відповісти
Епать-колотить, день расиси на херсонщине.... что хотим, туда и стреляем "праздничным салютом"... Удивлюсь, если этого не произойдет
показати весь коментар
12.06.2022 14:55 Відповісти
Так може і треба врізать по тих подонках, які будуть розмахувать червонобілосиніми тряпками паРаші в Херсоні!
показати весь коментар
12.06.2022 15:14 Відповісти
Та якось всім і в Україні, і в цивілозованих країнах глибоко *****, я так думаю, на те, що ці виродки "планують".
показати весь коментар
12.06.2022 16:09 Відповісти
 
 