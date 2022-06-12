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Жителька Бахмута передавала окупантам координати місць дислокації ЗСУ, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

огп

Жительці Бахмута повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Слідчі встановили, що впродовж травня - червня 2022 року громадянка України за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств країни-агресора. Через інтернет-застосунки підозрювана передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на території міста Бахмута.

Правоохоронцями зафіксовано 14 фактів передачі російським загарбникам даних. Жінку затримано та повідомлено про підозру у державній зраді. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: У Раді пропонують позбавляти українців громадянства за державну зраду

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
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12.06.2022 14:24
+24
Поки що тримати під вартою, а після закінчення бойових дій пустити її на розмінування, хоч якась користь буде...
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12.06.2022 14:14
+22
застрелена при попытке к бегству
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12.06.2022 14:18
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Поки що тримати під вартою, а після закінчення бойових дій пустити її на розмінування, хоч якась користь буде...
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12.06.2022 14:14 Відповісти
Навіщо харчі витрачати? Зараз потреба у розмінуванні не менша.
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12.06.2022 16:27 Відповісти
Да просто показательный расстрел с десяток мразей-гнид-предателей и другим не повадно будет
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12.06.2022 18:02 Відповісти
Просто посадить цю тварину в одне з тих місць, яке вона вказала оркам. Всіх вивезти звідти, а її прикувати до рельси і там залишити. І так робити із всіма зрадниками.
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12.06.2022 16:48 Відповісти
Золотые слова!
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12.06.2022 18:00 Відповісти
Зарядити ii у гаубицю, та вiдправити на Бомбас.
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12.06.2022 14:15 Відповісти
Ты посмотри на эту сраку. Таких калибров нет. Разве что по частям
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12.06.2022 14:32 Відповісти
На палю!
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12.06.2022 14:17 Відповісти
В рабочие лагеря её лет на двадцать, или на поля, для разминирования..
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12.06.2022 16:38 Відповісти
da shto s nimi netak ?! kak mozhna navodit raketi na sebe ?
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12.06.2022 14:18 Відповісти
ватность - суицидальная секта
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12.06.2022 14:19 Відповісти
Может, ее предупреждали, чтоб на время уходила.
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12.06.2022 14:27 Відповісти
tak kacapy streljajut kuda papalo - gde garantii shto ******* ee ili rodnju/druzei ?
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12.06.2022 14:49 Відповісти
застрелена при попытке к бегству
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12.06.2022 14:18 Відповісти
За таке потрібно давати пожиттєве з примусовими роботами, щоб як рабиня без прав пахала на користь держави доки не здохне.
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12.06.2022 14:19 Відповісти
На швабру цю суку! 👺😠
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12.06.2022 14:20 Відповісти
потка тупа....
на гіляку!
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12.06.2022 14:20 Відповісти
А что если пользуясь данными предателей сливать дезу?Нашли предателя и с его контактов сообщили о перемещении или дислокации, кацапы открывают огонь, тем временем у ВСУ уже готовы контрбатарейные радары и арта развернута.
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12.06.2022 14:21 Відповісти
кацапы и без всяких "двойных агентов" насыпают куда попало непрерывно, так что засекать можно ********* круглосуточно. Нам просто надо еще ствольной арты 30+км, стволов 300-400 и б\к к ней с газогенераторами. Ну, и еще сотню-полторы AN/TPQ-36. Тогда можно и людей набирать на обучение.
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12.06.2022 14:40 Відповісти
это в Херсоне орки под обстрелами за 2 месяца три линии обороны выкопали причем битоном залили ..а зэ-лупа не для того кало-мойским был поставлен
Жириновський про плани росії на Зеленського - YouTube
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12.06.2022 14:22 Відповісти
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12.06.2022 14:24 Відповісти
ти шо який ров, які паркани, які військові бази, які міни, як тоді хороші рузкі і булбаші потраплять до України щоб побудувати малоросію і голосувати за зедебіла
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12.06.2022 14:28 Відповісти
если роторно тарншейным копать то выйдет минимум в раза быстрее говорю о личном опыте копали мы яму роторно траншейную для трубы пластик вода холодная диаметром трубы 70-80 ротор можно поставит 2 метра можно и 3-4 и 1 как где и впридачу сложные участки ковшевые так вот траншею метров 250 прокопал ротор часа за полтора с перекурами.. глубина траншеи полтора метра... а вот кусок где то 3 на 3 метра квадрат вызывали ковшевой обычный Беларусс копали часа 4 ... большой бы экскаватор не прошел бы во дворе и не развернулся бы ковшем и требовалось неспеша аккуратно выкопать ровный квадрат..
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12.06.2022 14:39 Відповісти
Перекопати і замінувати не болотисту відкриту місцевість і замінувати при бажанні за тиждень можна справитись з допомоги місцевих команд безкоштовно , державним урядовцем лише потрібно вчасно підвозити пальне
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12.06.2022 14:57 Відповісти
Кстати очень хороший пост.
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12.06.2022 15:46 Відповісти
Чудернацько. У декого ще лишились питання до влади зеленої шобли. Ще в 2019р. все було зрозуміло.
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12.06.2022 16:29 Відповісти
А за 8 років можна було зробити з Криму

острів
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12.06.2022 20:29 Відповісти
пусть передаст координаты и посадите ее туда, пущай полетает
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12.06.2022 14:26 Відповісти
Строительные магазины рядом есть?...
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12.06.2022 14:27 Відповісти
Ці ***** зрадникі та зрадниці не переведуця ніколи, бо дуже м'яке покарання.
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12.06.2022 14:28 Відповісти
Мерзенна свиня з целюлітом...
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12.06.2022 14:43 Відповісти
про які підозри мова? воєнний час, зліквідувати су ку на місці, "сама вирвала запобіжник в гранаті..."
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12.06.2022 14:47 Відповісти
Судитемуть років 8 як Штепу і відпустять. Це патріотів садять. Генерал Марченко приклад.
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12.06.2022 14:50 Відповісти
Брать показания на камеру, выяснив связи и т.д., отводить за угол и .......
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12.06.2022 14:52 Відповісти
дадут 5 лет условно, лучше было бы хоть ногу отстрелить на долгую память этой ссуке
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12.06.2022 14:59 Відповісти
Вбивця.
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12.06.2022 15:01 Відповісти
Жінки легко піддаються на пропаганду. Згадайте жіночок, які під танки ЗСУ в 2014-му лягали. Та й Орвел на цей факт звертав увагу.

Ця **** думає, що знає як правильно. А насправді це просто й...ана шмара з сожитєлєм-зеком
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12.06.2022 15:03 Відповісти
Її дії ведуть до загибелі людей, навіть сотень або й тисяч, а вона буде насолоджуватися життям - розстріл і крапка.
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12.06.2022 15:30 Відповісти
От же ж сволочь. По законам военного времени- шлепнуть.
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12.06.2022 15:48 Відповісти
Без ужесточения наказания эта ***** будет продолжаться бесконечно.
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12.06.2022 16:16 Відповісти
Все що потрібно знати про так званих мирних мешканців Донбасу.
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12.06.2022 16:57 Відповісти
Викохати собі таку целюлітну сраку у 18 років це повний капець...
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12.06.2022 17:06 Відповісти
От через таких сук через маразматичних баб і дідів волаючих ще у2014 що вони "мечтали умереть в росии" через імбіцилок завиваючих "путин приди путин введи" через смердючих зрадників ми і маємо тепер цю війну.Зібрати всю цю гниль разом і нехай їх судять родичі наших бійців загинувших на війні
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12.06.2022 17:24 Відповісти
Пам'ятаю, в чотирнадцятому році нєкая лєнка теж збирала інформацію про переміщення ВСУ. Даже не затримали.
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12.06.2022 17:54 Відповісти
по закону военного часу.... і не треба нічого розслідувати. крапка.
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12.06.2022 19:16 Відповісти
 
 