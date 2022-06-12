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Жителька Бахмута передавала окупантам координати місць дислокації ЗСУ, - Офіс Генпрокурора
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Жительці Бахмута повідомлено про підозру у державній зраді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Слідчі встановили, що впродовж травня - червня 2022 року громадянка України за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств країни-агресора. Через інтернет-застосунки підозрювана передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на території міста Бахмута.
Правоохоронцями зафіксовано 14 фактів передачі російським загарбникам даних. Жінку затримано та повідомлено про підозру у державній зраді. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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+31 Voc Vox
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+22 Владислав Васильченко
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