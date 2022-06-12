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Берлусконі заявив, що від початку вторгнення Росії в Україну двічі телефонував Путіну, але марно

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін,берлусконі

Колишній італійський прем’єр-міністр, лідер правої партії "Вперед, Італіє!" Сільвіо Берлусконі заявив, що на початку вторгнення Росії в Україну двічі безуспішно намагався додзвонитися Володимиру Путіну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Il Messaggero.

"Останнім часом з Путіним я не спілкувався. Ми були дуже гарними друзями. Я двічі телефонував йому від початку цієї "операції" (війни) і не отримав відповіді", – заявив Берлусконі.

Він додав, що вважає війну Росії та України небезпечною, бо не бачить можливостей негайного її завершення. Але стверджує, що якби нині був главою Італії, то зробив би все, щоб припинити конфлікт.

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Нагадаємо, Сільвіо Берлусконі та Володимира Путіна пов’язували тривалі дружні відносини – після 2011 року, коли італієць пішов з посади, він продовжив спілкуватися з главою держави.

У квітні Берлусконі заявив про своє "розчарування" у Путіні. Зокрема, він сказав, що "Росія не може заперечувати свою відповідальність" за "справжні військові злочини", які скоюють проти мирних громадян у Бучі на Київщині та інших містах України.
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Топ коментарі
+17
Шо, правда? То ж спробуй третій раз...
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12.06.2022 15:50
+17
Признак идиотизма, это делать одни и те же вещи в надежде на иной результат. Какой-то умный человек сказал.
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12.06.2022 15:55
+11
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12.06.2022 16:22
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Шо, правда? То ж спробуй третій раз...
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12.06.2022 15:50 Відповісти
мда, хло конкретно поехал башкой - на узнает бывших собутыльников, с которыми ворованый портвейн в подвале на массандре пил
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12.06.2022 16:05 Відповісти
Дурко, треба було код бункеру перед номером додавати.
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12.06.2022 15:50 Відповісти
nado zhe...ash 2! raza...da ?! nado bylo makrona s liniji snjatj po pershe
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12.06.2022 15:53 Відповісти
тобто палец из попы берлускони не вынул даже в этом случае..
шо вы хотите от недоразвитых орбанов з сияртами?
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12.06.2022 15:54 Відповісти
Признак идиотизма, это делать одни и те же вещи в надежде на иной результат. Какой-то умный человек сказал.
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12.06.2022 15:55 Відповісти
Einstein
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12.06.2022 15:56 Відповісти
фейк
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12.06.2022 16:28 Відповісти
но красиво
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12.06.2022 16:40 Відповісти
tak...ale emu pripisano

https://quoteinvestigator.com/tag/rita-mae-brown/#:~:text=Dear%20Quote%2*************%3A%20It's%20foolish,the%20acclaimed%20genius%20Albert%20Einstein.
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12.06.2022 16:58 Відповісти
це про те як рашисти "брали" Чорнобаївку...??
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12.06.2022 20:55 Відповісти
скажите об этом макрону
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12.06.2022 22:14 Відповісти
мы ещё и трампа завальцуем..
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12.06.2022 15:56 Відповісти
А для чого дзвонив? Щоб привітати?
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12.06.2022 15:57 Відповісти
коли воно ****** - ваші дзвінки иому до сраки
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12.06.2022 15:59 Відповісти
Снова обосрались!!! Скажите, кого мы выбрали, идиотов или провокаторов, но то что бездарей это точно!!! А потом удивляются, почему к нам такое отношение!!!!

Рубен Брекелманс звинуватив українського спікера Руслана Стефанчука у брехні.

Український політик у своєму Twitter повідомив про підтримку нідерландських політичних партій у питанні надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Брекелманс заявив, що це фейк, а підтримку надали партії, які представляють 30% у парламенті Нідерландів, інформує UAINFO.org з посиланням на Оbozrevatel.

Зазначимо, що Стефанчук свій запис у мікроблозі видалив. Ймовірно, спікер справді міг помилитися. Брекелманс же поспішив звинуватити українського політика у брехні.
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12.06.2022 15:59 Відповісти
*Не розумію, він завжди мені здавався розумною, адекватною людиною миру і демократії* цього ж ви не дописали в статті ці слова педолусконі про путіна))

*людина миру, розвитку і демократії*
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12.06.2022 16:00 Відповісти
а гонцов с дарами не пробовал посылать??
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12.06.2022 16:01 Відповісти
Два пи.араса.
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12.06.2022 16:02 Відповісти
Просто канал зв'язку тимчасово не працює, бо ж вщент є захаращеним-забитим мародерськими з України стіралками, унітазами, мігнітиками від холодильників, спіднєю білизною жінок тощо, чого у "великій державі світу" бракує для свого простого люду.
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12.06.2022 16:13 Відповісти
зустрілись якось три пранкери: Макрон, Шольц та Берлусконі...
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12.06.2022 16:18 Відповісти
Сильвио просто обязан догнать и перегнать "русске военно карабль".
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12.06.2022 16:18 Відповісти
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12.06.2022 16:22 Відповісти
nedumai - chik i vse
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12.06.2022 16:24 Відповісти
Пусть звонит. От работы берлускони дохнут
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12.06.2022 16:23 Відповісти
Багато уваги цьому зеку бюрюльконі
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12.06.2022 16:24 Відповісти
Макарон дивиться на тебе з принизливою посмішкою. В нього результат такий самий. Але кількість спроб....
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12.06.2022 18:16 Відповісти
Сильвио, у вовы уже не встаёт даже на эмануэль. ну куда тебе, старому эротоману?
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12.06.2022 18:30 Відповісти
благодарил за крымское винишко. или кислое
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12.06.2022 18:34 Відповісти
Дайте ему грабли - эффект будет такой же, как от звонков.
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12.06.2022 18:37 Відповісти
********** достиг вершины самосовершенства, теперь канал связи работает в одну сторону, как радио.
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12.06.2022 18:49 Відповісти
Подзвонив би в рельсу було б більше толку!
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12.06.2022 19:08 Відповісти
такой же ************ и мразь как и шрёдер!
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12.06.2022 19:15 Відповісти
Пропонував дівчат на яхті...?
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12.06.2022 19:37 Відповісти
Это так сказать не письсьдел бы твой рот!не болели б мои уши!!!
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12.06.2022 21:05 Відповісти
эта гнида украла наше вино из Крыма. жаль в суд некому подать...
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12.06.2022 22:16 Відповісти
уйло в бреду и неконтактен. классика психиатрии.
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13.06.2022 01:18 Відповісти
Не такий старий анекдот
Сидять два великороса і з горла душать мерзавчика.
Один питає,
а якщо я крикну в розетку -Чубайс поц, він почує,
Другий у відповідь -
ні не почує,
А якщо я засуну 5 рублів?
Забере !

Зніміть санкції, сам подзвонить. Там любов з інтересом.
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13.06.2022 01:43 Відповісти
 
 