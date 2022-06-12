Берлусконі заявив, що від початку вторгнення Росії в Україну двічі телефонував Путіну, але марно
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Колишній італійський прем’єр-міністр, лідер правої партії "Вперед, Італіє!" Сільвіо Берлусконі заявив, що на початку вторгнення Росії в Україну двічі безуспішно намагався додзвонитися Володимиру Путіну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Il Messaggero.
"Останнім часом з Путіним я не спілкувався. Ми були дуже гарними друзями. Я двічі телефонував йому від початку цієї "операції" (війни) і не отримав відповіді", – заявив Берлусконі.
Він додав, що вважає війну Росії та України небезпечною, бо не бачить можливостей негайного її завершення. Але стверджує, що якби нині був главою Італії, то зробив би все, щоб припинити конфлікт.
Нагадаємо, Сільвіо Берлусконі та Володимира Путіна пов’язували тривалі дружні відносини – після 2011 року, коли італієць пішов з посади, він продовжив спілкуватися з главою держави.
У квітні Берлусконі заявив про своє "розчарування" у Путіні. Зокрема, він сказав, що "Росія не може заперечувати свою відповідальність" за "справжні військові злочини", які скоюють проти мирних громадян у Бучі на Київщині та інших містах України.
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Рубен Брекелманс звинуватив українського спікера Руслана Стефанчука у брехні.
Український політик у своєму Twitter повідомив про підтримку нідерландських політичних партій у питанні надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Брекелманс заявив, що це фейк, а підтримку надали партії, які представляють 30% у парламенті Нідерландів, інформує UAINFO.org з посиланням на Оbozrevatel.
Зазначимо, що Стефанчук свій запис у мікроблозі видалив. Ймовірно, спікер справді міг помилитися. Брекелманс же поспішив звинуватити українського політика у брехні.
*людина миру, розвитку і демократії*
Сидять два великороса і з горла душать мерзавчика.
Один питає,
а якщо я крикну в розетку -Чубайс поц, він почує,
Другий у відповідь -
ні не почує,
А якщо я засуну 5 рублів?
Забере !
Зніміть санкції, сам подзвонить. Там любов з інтересом.