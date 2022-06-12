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"Україна стікає кров'ю на ваших очах": Посол Мельник звернувся до уряду ФРН щодо поставки БМП Marder
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Посол в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН з питання чому затягується поставка важкого озброєння для України.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановний уряд. Чому ви відмовляєте українській армії в бойових машинах піхоти Marder, які можуть бути негайно поставлені компанією Rheinmetall в той час, як Україна на ваших очах стікає кров'ю на Донбасі? 109 днів винищувальної війни Росії. Чому?" - йдеться в повідомленні.
Раніше гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що концерн займається ремонтом 100 бронетранспортерів Marder.
Кілька БМП Marder можуть бути відправлені в Україну, але "коли й куди" передадуть ці Marder, вирішувати уряду ФРН.
Топ коментарі
+44 Garry Grant
показати весь коментар12.06.2022 16:32
+34 Andrew86
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+25 Gessoyo Pan
показати весь коментар12.06.2022 16:35
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А на те, що гинуть найкращі Сини України, йому плювати. Тисячі українських жінок тут -- це навіть перевага (ще й якщо дітородного віку).
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/06/12/7141097/
Производитель немецких БМП Marder заявил о готовности немедленно передать их Украине. Дело за решением Федерального правительства
Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Bild сообщил, что предприятие занимается ремонтом 100 бронетранспортеров Marder, первые машины уже готовы.