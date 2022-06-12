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"Україна стікає кров'ю на ваших очах": Посол Мельник звернувся до уряду ФРН щодо поставки БМП Marder

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бмп

Посол в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН з питання чому затягується поставка важкого озброєння для України.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановний уряд. Чому ви відмовляєте українській армії в бойових машинах піхоти Marder, які можуть бути негайно поставлені компанією Rheinmetall в той час, як Україна на ваших очах стікає кров'ю на Донбасі? 109 днів винищувальної війни Росії. Чому?" - йдеться в повідомленні.

Раніше гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що концерн займається ремонтом 100 бронетранспортерів Marder.

Кілька БМП Marder можуть бути відправлені в Україну, але "коли й куди" передадуть ці Marder, вирішувати уряду ФРН.

Також читайте: Від початку року Німеччина збільшила імпорт з Росії на 60%, - посол Мельник

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+44
Мельник-красень. Що би тут не пи#діли про те,що він хам і "взагалі так не можна поводитись". З ким поводитись? Гляньте на цих німців. Це якийсь треш всесвітній.
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12.06.2022 16:32
+34
Да. Это боль и слезы. Так бездарно открыть доступ с Крыма на юг страны... Сегодня днепровская вода наполняет канал и питает оккупантов. Сколько понадобится сил, чтобы вернуть контроль в Херсонской области? Сколько сынов Украины ляжет за освобождение захваченной Херсонщины? Нам не называют виновных, типа, "идет расследование". А разве наша власть признает другие ошибки? Разве не по причине бездарности и коррупции власти гибнут ежедневно свыше ста наших ребят?
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12.06.2022 16:36
+25
Условия мирного договора.

1. Создание буферных Народных республик (Краснодарская. Белгородская, Брянская, Курская, Смоленская и т.д.) с гарантией их свободного развития.
2. Полное ядерное разоружение с выплатой репараций.
3. Репарации должны включать в себя передачу ядерных материалов на переработку в ядерное топливо для Украины.
4. Полная демилитаризация России и её нейтральный статус с запретом иметь свои вооруженные силы.
5. Денацификация России.
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12.06.2022 16:35
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Чому, чому... Тому що валодья Олафу сказав: "А єслі поставітє ваааруженіє -- атключім газ." Якщо це трапиться, це означатиме миттєвий кінець політичної кар'єри Шольца.

А на те, що гинуть найкращі Сини України, йому плювати. Тисячі українських жінок тут -- це навіть перевага (ще й якщо дітородного віку).
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12.06.2022 17:47 Відповісти
Всі ці заяви для відволікання уваги від наших пpoйoбiв.
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12.06.2022 17:50 Відповісти
Слушні думки, але допис не за темою, тобто "офтоп". Треба було розмістити цей допис під статтею, де обговорюється український статус кандидата в члени ЄС.
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12.06.2022 18:39 Відповісти
Борис Джонсон нагадує Маргарет Тетчер у штанях, а от Шольц - Ангелу Меркель у спідниці.
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12.06.2022 18:19 Відповісти
Поміняти Мельника і все запрацює якщо ні тоді дійсно Шольц не на тому боці є час до 20 .06
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12.06.2022 18:31 Відповісти
Звертатися до посібників ординської агресії на Україну з претензіями про затримку постачання зброї? До такого нонсенсу може додуматися тільки випускник труськавецької зеленої школи! Вам що до сих пір незрозуміло, що Німеччина діє в одному ключі з Ордою?
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12.06.2022 21:17 Відповісти
Фірма тільки сьогодні заявила що готова передати перші машини. Тут чмо Мельник виліз з задниці Єрмака і заявляє що уряд Німеччини затягує поставки, а купка корисних ідіотів розганяє зраду.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/06/12/7141097/

Производитель немецких БМП Marder заявил о готовности немедленно передать их Украине. Дело за решением Федерального правительства

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Bild сообщил, что предприятие занимается ремонтом 100 бронетранспортеров Marder, первые машины уже готовы.
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12.06.2022 21:18 Відповісти
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