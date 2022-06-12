Рашисти обговорюють способи імітації бойових поранень: "Предлагал гранату #бнуть, РГДшку, чтоб 8 человек сразу затрехсотилось", - перехоплення ГУР. АУДIО

Російські окупанти намагаються будь-яким чином уникнути участі у війні в Україні, у томи числі шляком нанесення собі поранення.

Про це свідчить перехоплення Главного управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Двоє росіян обговорюють способи, як втекти з війни. Приходять до висновку, що єдиний реальний спосіб – стати "трьохсотим". Єдина проблема – госпіталі відмовляються приймати окупантів на лікування та видавати "лікарняні".

А тому, рашисти вивчають досвід "старих вовків", які уміють наносити самі собі поранення, які виглядають як бойові: "Я вчора пропонував гранату йо… (підірвати). РГД. Щоб одразу восьмеро людей "затрьохсотилось". Плитами обкластись щоб кінцівки стирчали. В… (здетонувати) її і все. Всім поїхати додому з трьома мультами (трьома мільйонами, які мають виплачуватися за бойове поранення)".

Співрозмовники доходять до висновку, що саме цей план – ідеальний.

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