Рашисти обговорюють способи імітації бойових поранень: "Предлагал гранату #бнуть, РГДшку, чтоб 8 человек сразу затрехсотилось", - перехоплення ГУР. АУДIО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти намагаються будь-яким чином уникнути участі у війні в Україні, у томи числі шляком нанесення собі поранення.
Про це свідчить перехоплення Главного управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.
Двоє росіян обговорюють способи, як втекти з війни. Приходять до висновку, що єдиний реальний спосіб – стати "трьохсотим". Єдина проблема – госпіталі відмовляються приймати окупантів на лікування та видавати "лікарняні".
А тому, рашисти вивчають досвід "старих вовків", які уміють наносити самі собі поранення, які виглядають як бойові: "Я вчора пропонував гранату йо… (підірвати). РГД. Щоб одразу восьмеро людей "затрьохсотилось". Плитами обкластись щоб кінцівки стирчали. В… (здетонувати) її і все. Всім поїхати додому з трьома мультами (трьома мільйонами, які мають виплачуватися за бойове поранення)".
Співрозмовники доходять до висновку, що саме цей план – ідеальний.
Будь ласка, зачекайте...
бедные мавпы...всё нэ як у людэй.