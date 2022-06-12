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Рашисти обговорюють способи імітації бойових поранень: "Предлагал гранату #бнуть, РГДшку, чтоб 8 человек сразу затрехсотилось", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти намагаються будь-яким чином уникнути участі у війні в Україні, у томи числі шляком нанесення собі поранення.

Про це свідчить перехоплення Главного управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

 Двоє росіян обговорюють способи, як втекти з війни. Приходять до висновку, що єдиний реальний спосіб – стати "трьохсотим". Єдина проблема – госпіталі відмовляються приймати окупантів на лікування та видавати "лікарняні".

А тому, рашисти вивчають досвід "старих вовків", які уміють наносити самі собі поранення, які виглядають як бойові: "Я вчора пропонував гранату йо… (підірвати). РГД. Щоб одразу восьмеро людей "затрьохсотилось". Плитами обкластись щоб кінцівки стирчали. В… (здетонувати) її і все. Всім поїхати додому з трьома мультами (трьома мільйонами, які мають виплачуватися за бойове поранення)".

Співрозмовники доходять до висновку, що саме цей план – ідеальний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы туда поедем на смерть": Окупанти вже не сподіваються вирватися з України живими, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Пропоную по протитанковій міні кувалдою, так надійніше (задвухсотитися). Ще й премію є шанс отримати... Дарвіна.
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12.06.2022 16:43
+8
Русня вміє вигадати купу способів як вбитися, і жодного способу жити як нормальні люди😁
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12.06.2022 17:19
+7
Взорвать гранату, кому не попало, тому не повезло...
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12.06.2022 16:47
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Пропоную по протитанковій міні кувалдою, так надійніше (задвухсотитися). Ще й премію є шанс отримати... Дарвіна.
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12.06.2022 16:43 Відповісти
jebtitj ...degeneraty
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12.06.2022 16:45 Відповісти
як цэ сюды залэтило?
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12.06.2022 16:57 Відповісти
Pachemu tak dlinno- жыдоугрофиннобурятам , prosta- ruskimi , adelnije nacionalnosti nevinovati chto ih sarodichi stali ruskimi !
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12.06.2022 16:58 Відповісти
маладец...только кучнее садитесь..авось кому-то и шо-то поотрывает...ну штоб наверняка !!!
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12.06.2022 16:46 Відповісти
Взорвать гранату, кому не попало, тому не повезло...
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12.06.2022 16:47 Відповісти
Новий серіал- " Буданов підслуховує Гогінашвіллі", (який проживає з ним в одному домі у відомого організатора конвертцентрів)....
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12.06.2022 16:52 Відповісти
Дебилы. Просто в роте нужно возить штатный полутораметровый кусок стальной трубы 630,0х8,0 ГОСТ 10704-91, и передавать ее по команде, как самое секретное оборудование.
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12.06.2022 16:53 Відповісти

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12.06.2022 17:10 Відповісти
боевой разрыв ануса сослуживцем просто недоступен по уставу..
бедные мавпы...всё нэ як у людэй.
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12.06.2022 16:54 Відповісти
Novaja ruskaja ruletka , stanavis v krug a granatu v seredinu brasatj , kto vizhil ...tot pabedil
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12.06.2022 16:56 Відповісти
Це, писец. Дебілізм в ЗС РФ процвітає.
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12.06.2022 16:57 Відповісти
какой у нас умный ГУР,знает где и когда надо перехоплювать.
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12.06.2022 16:57 Відповісти
Там є багато підрозділів, які відповідають по напрямку роботи. Тут напевне Управління СБУ по зв'язках з населенням. Поважаю СБУ. Молодці.
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12.06.2022 17:00 Відповісти
А ГУР МОУ, тоже поважаю. Молодці.
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12.06.2022 17:01 Відповісти
Ви сьогоднішній? За що ви поважайте СБУ, на сьогодні вони навіть своїх з Азовсталі не врятували, ворога не побачили,що здав проект заводу
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12.06.2022 17:48 Відповісти
Нехай довбешки попробивають
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12.06.2022 17:14 Відповісти
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12.06.2022 17:14 Відповісти
Русня вміє вигадати купу способів як вбитися, і жодного способу жити як нормальні люди😁
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12.06.2022 17:19 Відповісти
Чого поважаю розвідку. Колись служив в міліції (на пенсії вже давно) і с 7-ці, і не в 7-ці. Знаю, що таке.
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12.06.2022 17:20 Відповісти
Мені здається,ви поважайте усіх дармоїдів на шиї народу. Навіщо ви відкрили нік сьогодні? Що боти зе не виконають задачі?
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12.06.2022 17:50 Відповісти
А лучше с семи мультами,но в черных мешках.😁
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12.06.2022 18:32 Відповісти
пусть себе в головы стреляют, так надежнее
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12.06.2022 18:32 Відповісти
Страна дураков, посадили себе на шею упыря бункерного, которой теперь мастурбирует, как дебилы себя увечат за его вечную власть.
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12.06.2022 18:33 Відповісти
ржунемогу!!
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12.06.2022 19:40 Відповісти
 
 