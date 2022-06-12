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Новини Політика України
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Євросоюз (6990) Стефанчук Руслан (652)

Європа майбутнього можлива тільки з Україною, - Стефанчук їде до Бельгії агітувати за вступ Києва в ЄС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував свій робочий візит до Бельгії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Стефанчука.

"Планую заручитися підтримкою Бельгії на фінальній прямій до саміту ЄС. Моя зупинка - Брюссель. Чекаю зустрічі з главами Сенату і Палати представників Федерального парламенту Бельгії", - написав Стефанчук.

Він наголосив, що працює над наближенням перемоги України і "розумінням того, що сильна Європа, Європа майбутнього можлива тільки з Україною".

Як повідомлялося, в червні Стефанчук вже відвідав з робочими візитами Німеччину, Францію, Нідерланди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС стане переломним на її шляху до перемоги у війні з Росією, - Стефанчук

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
Та да! Європейці побачать того вгодованого хряка - і зрозуміють, що всю їхню допомогу з'їсть він і його партнери по владі. А якщо серйозно, то агітувати Стефанчуку треба не європейців, а власних зелених однопартійців. Адже саме аони своїми діями і бездіяльність не пускають Україну у ЄС. І для цього не потрібно гастролювати по Європі за державний кошт.
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12.06.2022 18:40
+21
все, вступ України в ЄС проваленний
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12.06.2022 18:22
+21
Поки не піде зеленомордий фігляр від політики кіна не буде
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12.06.2022 18:28
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все, вступ України в ЄС проваленний
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12.06.2022 18:22 Відповісти
Щоб привезти назад, прийдеться на танку.
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12.06.2022 18:25 Відповісти
Якщо реформи не начнуться,мозги зе не регенеруються, то тоді ні цей ні другий не наближать Україну до Європи. Відчуття, що Зеленського мало цікавить війна,йому конче потрібно переплюнуть Пороха з безвізом,а то рейтинг тютю
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12.06.2022 18:34 Відповісти
Та да! Європейці побачать того вгодованого хряка - і зрозуміють, що всю їхню допомогу з'їсть він і його партнери по владі. А якщо серйозно, то агітувати Стефанчуку треба не європейців, а власних зелених однопартійців. Адже саме аони своїми діями і бездіяльність не пускають Україну у ЄС. І для цього не потрібно гастролювати по Європі за державний кошт.
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12.06.2022 18:40 Відповісти
Стефанчук там агітує, що потім довго ще вибачатися доведеться
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12.06.2022 18:22 Відповісти
Він хоть і гладшає з кожним днем війни, але все ж трохи розумніший. Що там Бельгія може? По ходу, нічого. поїздка дарма, до мами?
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12.06.2022 18:27 Відповісти
Все гладшаєш?
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12.06.2022 18:23 Відповісти
ну що поробиш відчувається "рука мастера" Єлдака. Спробував би сам щось сказати, швидко б вправили мізки в ..ОПі
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12.06.2022 18:26 Відповісти
Возьмите меня! Я хороший! (с)

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12.06.2022 18:27 Відповісти
Бачите зелепузики, як смаленим запахло, то і по світових інституціях приходиться їздити домовлятися, як Порох, а не шошлиги, та відпустки по 10 разів на рік..
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12.06.2022 18:27 Відповісти
Поки не піде зеленомордий фігляр від політики кіна не буде
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12.06.2022 18:28 Відповісти
Кино как раз есть, адекватной политики нет.
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12.06.2022 18:31 Відповісти
Колыван, что ты там наагитируешь? Про тебя и так за границей знают, какой ты патриот. Причем как на условном Западе, так и на рабссее. После Пороха ты реально все испортишь, хотя может это есть твоя задача, поставленная тебе путлером.
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12.06.2022 18:28 Відповісти
Пів бюджета на обід. І страшити буде, ще пів на вечерю. Якщо не дадуть, що там? без поняття.
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12.06.2022 18:37 Відповісти
та зараз половина парламенту перебуває закордоном,це вам не можна, а їм можна
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12.06.2022 18:28 Відповісти
Бойова котлета тусується із естрадними діячами в Празі.

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12.06.2022 18:50 Відповісти
Титан(мабуть, для кип'ятка)
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12.06.2022 19:35 Відповісти
там нормальних, інтелігентних людей не знайшлося? а, ну да, звідки ж такі у зекоманді.
цей урод наагітує, тьху. його взагалі не можна до пристойного товариства підпускати.
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12.06.2022 18:28 Відповісти
Пощастило бельгійцям, що він вегіторіанець... хоча ні, не пощастило, він у нас- ліберторіанець!
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12.06.2022 18:29 Відповісти
Це його так від кактусів роздуло?
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12.06.2022 18:42 Відповісти
Не забувайте, що він другий після зе.
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12.06.2022 18:30 Відповісти
Щось зелею, не зе, він в. о. Президента. Лице України. На пару маньці.
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12.06.2022 18:32 Відповісти
Да, по закону Украины второй после президента Украины. Беда лишь в том, что зеля второй после Дерьмака, так что по закону зелешоблы Колыван всего лишь третий.
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12.06.2022 18:41 Відповісти
Стефан би прибра дерьмака. Думаю, так. Хоть і то, але від не дурак.
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12.06.2022 18:51 Відповісти
Приїхав цей вилупок до ЄС агутвати, вони подивились на нього і думають: НІУЯ собі, Українцям хліб взагалі протипоказано, нумо швидше зерно вивозити, он які боки наховрашили
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12.06.2022 18:30 Відповісти
Я якби таких 100 біженців? Бельгія найбідніша країна Європи.
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12.06.2022 19:09 Відповісти
Ну що сказати. Всі Президенти світу користуються бюджетом. Світова практика. Але. Порох хоть дбав про Україну.
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12.06.2022 18:31 Відповісти
Не забудь там розповісти про розправу клоуна з опозицією і закриття їхніх телеканалів.
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12.06.2022 18:33 Відповісти
Пам'ятаю кіно: ОНО.
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12.06.2022 19:28 Відповісти
а після Києва хто?
Дніпро там який у черзі?
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12.06.2022 18:35 Відповісти
Після ресторану Київ, Дніпро сам Бог велів.
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12.06.2022 18:43 Відповісти
Та той кнур наагітує....зе працює на ґєйм овер для України. То факт ще з квітня 2019. Але тут нюанс... Нормальні країни вже профільтрували, що зе і його бабушка і дЯді- рідні й не рідні то не Україна. Тому СПОК.
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12.06.2022 18:35 Відповісти
Анонсував свої канікули та відпустку.
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12.06.2022 18:35 Відповісти
Я думаю, что то спецоперация по непринятию Украины в ЕС. Что хорошего в принципе может сделать человек Зедебила для Украины???? Только нагадить..
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12.06.2022 18:36 Відповісти
После пол бюджетного обеда, это же природно. Опять страшить будет.
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12.06.2022 18:39 Відповісти
Украина, вопреки диктаторским замашкам зе-власти, оплот демократии в Европе. А Германия и Франция просто страны-лицемеры, для которых демократия это всего лишь красивая ширма. И там коррупция среди топ-чиновников цветет и процветает. Саркози и Шредер. Это то что на слуху.
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12.06.2022 18:38 Відповісти
ага, ось тільки Україна рветься в Європу, а не навпаки...
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12.06.2022 18:42 Відповісти
Зачекай. Хай вона почекає. Ще мить.
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12.06.2022 18:53 Відповісти
КВК команда «Три товстуни» виступить у Брюселі. Він, юрыст блд, не знає що треба приймати потрібні закони і виконувати їх. Агітувати поїхав, блд. Молодь за януковича.
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12.06.2022 18:39 Відповісти
Коли вони вже почнуть вдягатися нормально хоча б на міжнародних зустрічах - вони реально думають, що виглядають як герої? Це огидно! І збрийте їм нарешті бороди! Ну не пасує та й виглядає кумедно!
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12.06.2022 18:39 Відповісти
Краще свинячук взяв би з собою щойно обраних незалежних голів САП і НАБУ. Тоді європейці може і дали б шанс
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12.06.2022 18:41 Відповісти
Такими "агітаторами" можна хіба що відштовхнути, налякати когось, а не здобути прихильність.
Свою дебільну футболку із Зе Геварою хоч не буде напялювати на себе в турне?
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12.06.2022 18:41 Відповісти
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12.06.2022 18:52 Відповісти
Нагадує Кубу. Че Гуваре на грудях.
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12.06.2022 18:55 Відповісти
Эх таким бы епальником да медку черпануть.
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12.06.2022 22:06 Відповісти
Саме про це я й писав вище - вигладає огидно!
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13.06.2022 02:34 Відповісти
Краще б Пороха відправили. Цей індівідуум там всіх розлякає.
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12.06.2022 18:41 Відповісти
А якзе. Нинішня влада Пороха може відправити, сам знаєш куда.
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12.06.2022 18:56 Відповісти
Дії, словоблуддя і сам зовнішній вигляд цих "політиків" (зеленські-подоляки-арахамії - стефанчуки-арестовичі...) діють на людей токсичніше за всю московську пропаганду. Краще не їх показувати, а результати боротьби наших ЗСУ і Народу на фронтах і в тилу.
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12.06.2022 18:44 Відповісти
А краще мати розум і розрізняти.
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12.06.2022 18:58 Відповісти
свиня захотіла в Європу. в Києві під час війни її нема чого робити.
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12.06.2022 18:52 Відповісти
Нехай їде, нехай агітує. Нічого поганого в цьому не бачу, безвідносно до мого ставлення до Слуг. Головне отримати статус.
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12.06.2022 18:54 Відповісти
Так. Це правильно. Бельгія і так не проти. Зброї не має. Питання?
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12.06.2022 18:59 Відповісти
а гарніше не можна було знайти?
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12.06.2022 19:38 Відповісти
Агітатор важковаговик...)))
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12.06.2022 18:58 Відповісти
Ну а шо. Фон Дер тоже жінка.
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12.06.2022 19:00 Відповісти
Хай Бог милує....А так навіть і не скажеш що Урсула Гертруда,не зважаючи на подвійне ім'я-збоченка .А на вигляд така поважна та пристойна фрау.
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12.06.2022 19:47 Відповісти
Бабушка тоже секса хочет. Природу не обманеш.
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12.06.2022 20:33 Відповісти
Ха..Это-то ясно,но не с таким же страхо@бищем как Колыван.Я ведь и удивился-Гертруда вроде не извращенка.Да и выглядит для своего возраста вполне пристойно-мужским вниманием не должна быть обделена.Колывану даже слепая со связанными руками наверное бы не дала.
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12.06.2022 21:11 Відповісти
А можна було б когось іншого послати. Європейці можуть подумати, що українці всі такі і можуть їх з'їсти
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12.06.2022 19:04 Відповісти
Насмешил.
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12.06.2022 19:16 Відповісти
Зелепузим треба вклонитись у ніжки Порошенкові й попросити його, щоб влаштував справи.
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12.06.2022 19:05 Відповісти
Опять будет скандал . На пару с арахамией из кабинета не выпускать .
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12.06.2022 19:10 Відповісти
Треба не агитувати, а закони принимати націоцентрічні. Агітробітники ізраїльскі ! До цього часу не прикрили РПЦ МП в Україні. Ще надіються на капітуляцію !
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12.06.2022 19:10 Відповісти
Ізраель? сеня а Іран уже подобрался к изготовлению ядерной. а мі не помогли Украине?
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12.06.2022 19:12 Відповісти
Сраіль. А хто допоміг? Не Не параша? Все думу гадає.
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12.06.2022 19:19 Відповісти
Якщо не будем шуткувати під час війни, будем плакати.
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12.06.2022 19:10 Відповісти
1:2 в пользу Украины

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12.06.2022 20:38 Відповісти
Эта жирная свинья в маленькой Бельгии просто не поместится. Нахера оно там нужно? Твари! Не позорьте страну своими отожраными ********!
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12.06.2022 21:00 Відповісти
Ой,млядь,боюсь,що твоя пика викличе зворотній ефект.
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12.06.2022 21:41 Відповісти
Захвати ще Юзіка ефект гарантований.
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12.06.2022 21:59 Відповісти
Тож Зеленський розповідав на пресконференції, що Порошенка не випустили закордон, тому що заборонено всім топчиновникам виїжджати з України. Щось у нього слова розходяться з ділом.
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12.06.2022 22:19 Відповісти
Цей бегемот-заїка, будучи академіком права, втілює таке поняття, як дух закону. Ну, це для того, щоб законом вертіти, як пес хвостом.
Це вам не Разумков!
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12.06.2022 23:28 Відповісти
от це справжній свинарчук!!!
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12.06.2022 23:56 Відповісти
От одного только внешнего вида этого парня, европейцы будут шарахаться от Украины, как черт от ладана. Ну не пускайте вы его ни на какие встречи! И так проблем у страны выше крыши! А этот вообще все завалит!
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13.06.2022 00:55 Відповісти
 
 