Українські воїни успішно відбили ворожі штурмові дії на Слов’янському напрямку, - Генштаб ЗСУ
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Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18:00 12.06.2022.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Триває 109 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, а також цивільної інфраструктури в населених пунктах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області.
На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії, намагається покращити тактичне положення, продовжує удосконалення інженерного обладнання оборонних позицій в районі населеного пункту Новий Бурлук. Ворог обстріляв із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки. Безуспішно вів штурм в напрямку населених пунктів Стариця – Рубіжне.
На Слов’янському напрямку українські воїни успішно відбили ворожі штурмові дії на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина.
На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Здійснював вогневе ураження позицій наших військ вздовж лінії зіткнення.
На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, продовжив обстріли наших підрозділів. Здійснює заходи з підготовки до наступу.
На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжив застосування ствольної та реактивної артилерії. Намагається подолати опір наших військ та встановити повний контроль над містом Сєверодонецьк, бойові дії тривають.
На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії з метою охоплення населеного пункту Врубівка, успіху не мали. При спробі відновити штурмові дії в напрямку Оріхове – Золоте ворог отримав рішучу відсіч українських захисників та відійшов.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших військ з метою сковування їх дій та недопущення перегрупування.
На Південнобузькому напрямку загарбники намагаються утримувати зайняті раніше позиції та здійснювати обстріли підрозділів Сил оборони. Ворог завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне.
Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться в інформації Генштабу.
Будь ласка, зачекайте...
Отец Солдата.
@uspenovka19632
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6 мин
Ось вам і момент істини,щодо того,хто ж ,насправді,намагався здати Харків ворогу.Дуже правильне було рішення призначити полковника Дудіна на посаду очільника СБУ Харківщини,і на 100%невірге,його зняти.В нього є шанс виправити помилку та вибачитися,а генерала-зрадника арештувати.
Якщо ,звісно,за зрадника ге пртягне"мазу" тінь Зеленського,Єрмак.Якщо потягне,то висновки робіть самі.
Роман Владимирович
1 год ·
ТЕРМІНОВО !!! МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ!!!
Сьогодні, мною від небайдужих громадян (можливо західних партнерів?)отримано надважливу інформацію стосовно Харківського регіону.
Знайомимось - Закутаев Ігор Іванович, з грудня 2015 року особа наближена до керівника служби спеціальних операцій так званих МДБ ДНР Євдокимова Василя Вікторовича позивний «Ленін», який може бути причетним до організації вбивства п-ка Хараберюша О.І. (підтверджені контакти з 19.12.2015 року).
Третя особа цієї п'єси начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Мельник Сергій Миколайович.
Що поєднує цих осіб? С.Мельник та В.Євдокимов особисто знайомі та вільно контактували до 2014 року, що підтверджують такі факти іх спілкування 15.11.2012 року, останній 08.03.2014 року та інші. Після державної зради В.Євдокимова та початку проходження ним служби у так званій ДНР, відкриті контакти було припинено. Запам'ятали цей факт.
І.Закутаев - протягом 2014-2022 років постійно проживає на тимчасово окупованій території, а саме в м. Донецьк, проте час від часу вільно відвідує (не виключено, що іноді використовуючи фальшиві документи) територію України (м. Харків, м. Київ та інші міста). Де періодично зустрічається із С.Мельником.
18.02.2022 року І.Закутаев приїжджає до м. Харків де проводить неодноразові тривалі зустрічі з С.Мельником, під час яких засобами зв'язку відбувається спілкування з В.Євдокимовим. 21.02.2022 року І.Закутаев поспіхом через н.п Мілове виїжджає до так званої ДНР.
24.02.2022 року на території Харківського гарнізону зачинені військкомати, учасники АТО/ООС, інші добровольці не можуть отримати зброю та боєкомплект і стати на захист міста. Не розгорнуті бригади ТРО, не виконуються роботи по фортифікаційним заходам оборони міста Харків. Зброю видає лише СБУ та представники ГУР, фортифікацією міста в перші дні займаються також виключно ці дві структури, начальник Харківського гарнізону самоусунувся від виконання своїх прямих обов'язків. Проте не припинив контакти з І.Закутаевим.
Окрему цікавість становить той факт, що 24.02.2022 року між 18:00 та 19:00 є зв'язок з І.Закутаевим, оточенням С.Мельника і ним самим, але залишу інтригу для слідчого.
Станом на червень поточного року І.Закутаев перебуває на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, що вже свідчить про надзвичайний рівень допуску та статусу зазначеної особи, так як пересування цивільних громадян в зоні проведення бойових дій військ РФ неможливе, і навіть для більшості військових та спецслужбістів так званих ЛДНР суворо регламентовано.
Також І.Закутаев з 2014 року підтримує тісні контакти з керівниками силового блоку так званих ЛДНР (надано значний список).
Враховуючи викладене, ймовірно що С.Мельник виконуючи завдання представників ворожих спецслужб навмисно саботував виконання своїх функціональних обов'язків на початку військового вторгнення та продовжує виконувати іх вказівки протягом всього цього періоду.
Зазначене легко (протягом хвилин) перевірити та підтвердити шляхом проведення комплексу слідчих дій та оперативно-технічних заходів. Наразі Україна володіє всіма технічними можливостями для підтвердження цих фактів та отримання повної доказової бази вчинення зазначеного злочину.
Все вище викладене прошу вважати повідомленням про вчинення кримінального порушення передбаченого ст. 111 КК України (державна зрада) та ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) начальником Харківського гарнізону Мельником С.М. Також враховуючи вкрай відповідальне становище Мельника С.М. прошу взяти на всі можливі громадські та відомчі контролі реєстрацію даного кримінального провадження та інформування громадськості стосовно результатів його розслідування.
P.s. Жалкую що не отримав викладену у пості інформацію до 29 травня, проте І.Закутаев лише з червня почав «мандрувати» тимчасово окупованими районами Запорізької області, а це вже зовсім інший сюжет. Не люблю залишати незакінчених справ.
На фото С.Мельник знаходиться між П.Сушко та А.Єрмаком.
Уважно слідкуємо за розвитком цієї історії.
Героям слава !!
Изюмская группировка противника продолжает процесс сосредоточения и развёртывания сил и средств на определённых участках, а так же проводит ряд действий тактического масштаба для занятия её подразделениями выгодных рубежей и позиций для предстоящего наступления на Славянский оборонительный район ВСУ.
Так, в районе Довгенького развёрнута ударная тактическая группа войск противника - до 4-х БТГр из состава 36-й омсбр 29-й ОА ВВО (г.Борзя), 1-го гв.омсп 2-й гв. мсд 1-й. гв.ТА ЗВО. Ещё до 5-и БТГр развёрнуты в районе Пасика - Тихоцкое - западная опушка урочища "Сосна" из состава 1-го гв. тп 2-й гв. мсд 1-й гв.ТА ЗВО, 5-й (Усурийск) и 36-й ОА (Улан-Уде), 68-го АК (Южно-Сахалинск) ВВО. На Барвенковском направлении, судя по всему, так же сосредотачиваются БТГр из состава 2-й гв. мсд 1-й гв.ТА ЗВО, а так же сводные БТГр из состава 106-й вдд (её 51-го и 137-го вдп). Всего - до 5-и БТГр...
Таким образом, становится понятно, что противник сосредотачивает для своего будущего наступления на агломерацию Славянск - Краматорск достаточно мощную группировку - порядка 14-15 БТГр (пополненные живой силой и ВВТ). Причём, эта группировка явно не сбродного характера. Кантемировская мотострелковая и Тульская воздушно-десантная дивизии эта, образно говоря, "краса и гордость" вс рф. Так сказать, лучшие из лучших...
Следует так же отметить, что на этом же направлении сосредоточена артиллерийская группировка ствольной и реактивной артиллерии противника, где-то порядка 10-12 дивизионов (считайте - 3 полновесных арт-бригады), тактическая группа армейской авиации (АА) с двумя полевыми аэродромами "подскока" (до 16-18 вертолётов огневой поддержки типа Ми-24П\35 и Ка-52, а так же не менее 10 единиц штурмовиков типа Су-25.
Есть сведения (правда, скажем так, "требующие дальнейшего уточнения") о развёртывании на этом же направлении подразделений 20-й рбр из состава 5-й ОА... в чём лично я, сильно сомневаюсь, так как тащить сюда ОТРК "Искандер-М", которым вооружена бригада, явно излишне... Правда, совсем другое дело, если парочка дивизионов бригады "временно приняла на вооружение" несколько ТРК типа "Точка-У"...
Вообщем, стадо тут, командование войск противника собрало изрядное. Во втором эшелоне (надо понимать, для ввода в дело на этапе "развития успеха") подтянуты чуть севернее Изюма ещё как минимум 3 БТГр противника (одна из них танковая) из состава 35-й ОА. Да, это те самые... "резервные приморцы". Кстати, это весьма симптоматично... это был "резерв НЗ", который "распаковывать" командованию войск противника очень не хотелось. Как видим, ради дела... решились всё-таки и его часть подтянуть поближе к намечаемым "участкам прорыва"...
Теперь о том, куда это стадо может ломануться...
Ну, генеральная дирекция этой офензивы вполне очевидна - Славянск и окрестности. Однако, в этом контексте, очень важно определить КОГДА и КАК ИМЕННО...
- Ответ на первый вопрос так же, думаю, достаточно прост - как только Лиманская группировка войск противника закончит перегруппировку и начнёт свой "прыжок ЗА Северский Донец", так тут же оживится и Изюмское стадо... к гадалке не ходить. Пояснять почему, думаю, излишне...
- Намного интереснее ответ на второй вопрос. Тут всё, скажем так, немного сложнее и заковыристее. По трезвому расчёту, скорее всего первый удар Изюмская группировка нанесёт по центру... т.е. в сторону Барвенково.
Наверное мне стоит пояснить эту свою мысль. Сейчас командование Изюмской группировки противника усиленно "играет в дурачка" изображая крайнюю заинтересованность действиями на своём левом, смежном с Лиманской группировкой фланге... Мол собираются содействовать Лиманской шобле в форсироании Северского Донца и обходе Славянска с востока, путём прорыва в район Богородичного и далее на Сидорово и Маяки ("свёртывая" украинскую оборону севернее и северо-восточнее Славянска вдоль Северского Донца)...
На практике это осуществляется путём перманентных мелких тактических атаках на Краснополье-Долину и само Богородичное от Довгенького и вдоль дороги М-03. Сейчас бои идут по линии Мазановка - Долина -Богородичное.
Но на мой предосудительный взгляд, сначала (я имею ввиду, когда они попытаются массированно двинуть именно на Славянск) командование войск противника на Изюмском направлении всё-таки попытается перерезать автомобильную и железнодорожную коммуникации между Барвенково и Славянском. И для этого удара, командование войск противника на этом направлении постарается достичь полной оперативной внезапности... Думаю именно с этой целью Изюмская группировка пытается сейчас "наступать" севернее и северо-восточнее Славянска стремясь втянуть в тяжёлые встречные бои основные силы Славянской группировки ВСУ, что бы она не смогла отреагировать должным образом в будущем, когда последует основной удар.
Что касается Лиманской группировки противника, то она в течение крайних дней активно перегруппировывалась и пополнялась...
В течение суток противник перебрасывал в её состав дополнительно ещё 2 БТГр (вероятно из состава 90-й тд), а так же ТГр из состава 400-го сап и 120-й артбр. Всего порядка 62-64 танков, до 36-38 ББМ и 36 САУ и орудий буксируемой артиллерии + 1 СОУ ЗРК "Бук-М2" и порядка 6-и секций ПММ, 2-х катеров-буксировщиков. Вся эта орава ехала и буксировалась из Сватово в сторону Кременной... По всей видимости, командование Лиманской группировки придумало, как ему кажется, гениальный план - изобразить где-то в районе Райгородка, Кривой Луки или Закитного моСщное форсирование реки, а самим ещё раз втихаря попробовать где-то между Дроновкой - Серебрянкой и Белогоровкой... Дирекция этой масштабной "битвы за Северский Донец" тоже понятна - на Верхнекаменское - Верхнекаменка (Северск предполагается, надо понимать, обойти с востока).
Машовец.
Сегодня передовые подразделения "4-й мотострелковой бригады лнр" при поддержке БТГр 394-го мсп атаковали передовые позиции Сил обороны Украины по направлению Нижнее - Тошковка, а так же Орехово - Горское... на момент написания обзора - успеха не имели. В свою очередь, БТГр 218-го тп и 155-й обрмп опять попытались устроить нашим подразделениям в районе Катериновка - Золотое локальное окружение. На момент написания обзора - не Шмогли...
Причём, в северное части Комышувахи продолжается какая-то непонятная возня, которая яко бы не даёт возможности рашистам всё-таки выйти на тылы нашей Горской группе войск. Хотя во всех пабликах и "источниках" все пишут, что противник уже полностью контролирует Комышуваху... Кому верить - теряюсь в догадках.
На самом острие "ударного клина" Попаснянской группировки так же что-то для скрепостанцев всё складывается не совсем удачно. Я уже писал, что "подразделения 1-й и 100-й омсбр днр", командование Попаснянской группировки было вынуждено оттянуть на "восстановление" в глубь своих боевых порядков, выдвинув вперёд БТГр (правда, тоже потрёпанные) 102-го мсп и 61-й обрмп и подкрепив их сводными (а я бы назвал их сбродными) батальонами "6-го казачьего им. Платова омсп лнр"...
И эта рокировка, явно не пошла на пользу всей Попаснянской группировке - в районе Васильевки, судя по всему, российские войска вынуждены были отойти от Нагорного. Более того, есть сведения, что и за саму Васильевку уже начались бои...
Противник так же был вынужден отойти с западной окраины Врубовки и вести бои за Нырково. На момент написания этого обзора, между Врубовкой и Нырково, южнее Николаевки шло ожесточённое рубилово, а противник гарантированно контролировал лишь Липовое и Викторовку...
Правда, у командования Попаснянской группировки в основании этого клина (где-то в районе Глинянного карьера) есть тактические резервы в виде "недоукомплектованных" 2-х БТГр 80-го тп (одна танковая, другая мотострелковая) и восстанавливаемых" батальонов "1-й и 100-й омсбр", которыми, в принципе, можно парировать эти контр-наступательные действия ВСУ. Но, что-то я сильно сомневаюсь в их полной и безоговорочной боеспособности...
На своём левом фланге на участке Медная Руда - Видродження - Роты противник не смог продвинутся ни к дороге М-03, не обойти наши подразделения в районе Мироновки.
Резюмируем...
Ситуация в зоне проведения противником его оперативно-тактической наступательной операции остаётся достаточно стрёмной. В этом контексте, меня особенно сильно беспокоит очевидное наращивание наступательного потенциала обоих группировок северного "фаса" Северодонецкого выступа (Изюмской и Лиманской).
Да, на данный момент, судя по всему,Попаснянские выдыхают (прорыв до южных окраин Николаевки им дался нелегко). Тем более, что, по-видимому, расширить фланги своего клина Попаснянской группировке не удаётся.
Однако, думаю... эта фаза надолго не затянется. Как только Лиманская и Изюмская группировки (ну или одна из них - скорее всего, Лиманская) "начнут движ", как пить дать, Попаснянская тоже попытается оживиться...
Машовец