Швеція заборонила компанії Tetra Pak експорт своєї продукції до Росії
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Національна рада з питань торгівлі Швеції не дозволила пакувальному гіганту Tetra Pak ввозити в Росію необхідну для виробництва продукцію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Dagens Nyheter.
Експорт картону, паперу та фарби було заборонено до Росії в рамках п'ятого пакету санкцій ЄС, ухваленого 8 квітня.
Два тижні тому Tetra Pak звернулася до влади Швеції з проханням дозволити експорт до Росії з гуманітарних міркувань.
Виробник, який, за його даними, виробляє сім із десяти упаковок молока та соків, що продаються в Росії, просив зробити виняток, щоб мати можливість надавати дітям "гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування". Крім того, Tetra Pak у своєму зверненні передбачала, що переривання експорту може мати не ті наслідки, на які розраховують західні країни - Росія отримає "доступ до технологій, яких вона зараз не має".
Проте рада не погодилася з компанією і у дозволі відмовила.
"Те, що заявила компанія Tetra Pak, і вивчення справи в цілому не показує з достатньою силою, що експорт та доставка необхідні з гуманітарних причин", - сказано у відповіді, з якою ознайомилися журналісти Dagens Nyheter.
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где же эти свиноцабаки возьмуб эти технологии...?
А то це як у 1943 році хвилюватись, аби гітлерюгенд не залишився без хавчика.
Це *** пізд@ць...
Ви шо думаєте, вони будуть воювати чи сильно переживають за свою країну? Та їм насрать, раптом що то в чартер і на райські острови, херачить коктейлі на пляжах білого піску, які підносять чорні дівчатка в трав'яних спідничках. А ви там виживайте вже як хочете, головне в житті то суперприбутки кожний квартал і суперпремії топ менеджменту.
Продавани всюди однакові.
русняві забаганки)))
Немецкая компания по производству спортивной обуви, одежды и аксессуаров Adidas AG не планирует в ближайшее время возобновлять коммерческую деятельность в россии. Об этом сообщает российское СМИ ТАСС со ссылкой на представителя компании
а то нічого що в Україні дітей вбивають, через війну яку мордор почав