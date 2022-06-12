Ердоган має намір обговорити із Зеленським та Путіним питання коридору експорту зерна з України, - турецькі ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує обговорити з українським та російським лідерами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним питання експортного коридору зерна,
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє турецьке агентство "Анадолу" у Твіттері.
"Президент Туреччини Ердоган заявив, що обговорить питання експортного коридору зерна з російськими та українськими колегами наступного тижня", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+26 Огусто
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+25 VOLVO XC 70
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Будь ласка, зачекайте...
Благодаря "ужасной" Турции, вас не поливают свинцом с акватории Чёрного моря.
И «всё и все», кроме победы, на вашей стороне.
А может ПРОСТО надо перестать ныть и начать просто ИСТРЕБЛЯТЬ ВРАГОВ?!!!
интересное кино! и кто ж у нас истребляет врага???? неужели это не наше "ноющее" ВСУ ????
корректнее надо быть - это правильно... но и объективность терять тоже нельзя !!!
мы на колени должны стать за выполнение кем-то обязанностей?? вообще епанулись!?
А чо... віддав же він в полон дві з половиною тисячі наймотивованіших воїнів ЗСУ, які обороняли Маріуполь...
2. Репарации
3. Украинское Зерно идет на Мировой Рынок.
4...
Все просто. Эрдоган, что непонятно? Или ты совсем ТУПОЙ?
Представляю как он договорится с еще одним фашистом!
Эрдоган делает 100% предоплату и самовывозом забирает зерно.
И пусть с ************** добазаривается как хочет . Нам это будет покуй!
12 июн. 2022 г
Сейчас мы наблюдаем формирование новой, самой мощной резидентуры, работающей под прикрытием газпрому
https://youtu.be/8VrP2eHh0Ck
12.06.2022 21:21