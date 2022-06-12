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Ердоган має намір обговорити із Зеленським та Путіним питання коридору експорту зерна з України, - турецькі ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зерно,экспорт

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує обговорити з українським та російським лідерами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним питання експортного коридору зерна,

 Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє турецьке агентство "Анадолу" у Твіттері.

"Президент Туреччини Ердоган заявив, що обговорить питання експортного коридору зерна з російськими та українськими колегами наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна почала експорт зерна через Румунію та Польщу, - МЗС

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
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12.06.2022 20:56
+25
**** там обговаривать, турки покупают ворованное зерно у роисси, вот и весь ответ, а зеля собирается еще что то обговаривать с этими чмошниками.
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12.06.2022 20:50
+25
<******* ВСЕХ С ЗЕРНОМ 1 КГ РАВЕН БМП полт ора ТАНК Пантера... 2 КГ РАВЕН самолету Ф-16 3 КГ РАВЕН КОРВЕТ 4 КГ РАВНО ЭСМИНЦУ.. И ПОШЛИ В ИНОМ СЛУЧАЕ ***** МЫШИ ВСЕ СОЖРАЛИ И ДАВНО......ап погода то на нашей сторону Турция заливает ливнями наводнения грады Франция Германия Италия град ливни бураны Китай залило половину провинций ливнями и градом и селевые потоки... Индия 4 штата под водой.. Иран половина страны утонула и град... Болгария смыло в горах пару областей... Россия ливни и град и пожары.... Венгрия смыло уроожай ливни град наводнения...
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12.06.2022 20:55
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восток - дело тонкое, а Эрдоган - еще и хитрое...
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12.06.2022 20:48 Відповісти
У Турецкого Абрама - своя программа.
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12.06.2022 20:49 Відповісти
<******* ВСЕХ С ЗЕРНОМ 1 КГ РАВЕН БМП полт ора ТАНК Пантера... 2 КГ РАВЕН самолету Ф-16 3 КГ РАВЕН КОРВЕТ 4 КГ РАВНО ЭСМИНЦУ.. И ПОШЛИ В ИНОМ СЛУЧАЕ ***** МЫШИ ВСЕ СОЖРАЛИ И ДАВНО......ап погода то на нашей сторону Турция заливает ливнями наводнения грады Франция Германия Италия град ливни бураны Китай залило половину провинций ливнями и градом и селевые потоки... Индия 4 штата под водой.. Иран половина страны утонула и град... Болгария смыло в горах пару областей... Россия ливни и град и пожары.... Венгрия смыло уроожай ливни град наводнения...
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12.06.2022 20:55 Відповісти
Україна Хрючевний Гегемон Світу. всі на коліна перед годувальниками Людства!
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12.06.2022 20:57 Відповісти
Могли быть корректнее, по отношению к той же Турции!
Благодаря "ужасной" Турции, вас не поливают свинцом с акватории Чёрного моря.
И «всё и все», кроме победы, на вашей стороне.
А может ПРОСТО надо перестать ныть и начать просто ИСТРЕБЛЯТЬ ВРАГОВ?!!!
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12.06.2022 21:07 Відповісти
Кто не поливает свинцом? Турция? Что за бред ты пишешь?
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12.06.2022 21:17 Відповісти
а нас не поливают с территории Черного моря??? а Одессу обстреливают откуда???
интересное кино! и кто ж у нас истребляет врага???? неужели это не наше "ноющее" ВСУ ????
корректнее надо быть - это правильно... но и объективность терять тоже нельзя !!!
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12.06.2022 21:19 Відповісти
благодаря????? вы головой ударились?! это была ее обязанность!
мы на колени должны стать за выполнение кем-то обязанностей?? вообще епанулись!?
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12.06.2022 21:26 Відповісти
Не обращайте внимание. Здесь полно рос. троллей маскирующихся под "патриотов","порохоботов". Плюс полезные идиоты.
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12.06.2022 21:28 Відповісти
😁
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12.06.2022 22:03 Відповісти
Скріньте, ні про що не домовляться, ***** знову буде розказувати про розмінування та іншу *****
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12.06.2022 20:48 Відповісти
**** там обговаривать, турки покупают ворованное зерно у роисси, вот и весь ответ, а зеля собирается еще что то обговаривать с этими чмошниками.
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12.06.2022 20:50 Відповісти
Наоборот - шмошники собираются блаблабла.
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12.06.2022 22:04 Відповісти
перед війною в Стамбулі мабуть було також обговорено ціна питання здачі Півдня України ,за участю рашистів "зелених" і турків?
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12.06.2022 20:54 Відповісти
Туркам не терпиться скупити наше зерно у кацапів за безцінь 😠
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12.06.2022 20:55 Відповісти
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12.06.2022 20:56 Відповісти
хай гние, верить русским. ахахахаха.
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12.06.2022 20:57 Відповісти
Не хочу посилати.
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12.06.2022 20:57 Відповісти
якщо Боневтік не поставить умову деблокування українських портів як на Чорному морі (включно з Херсоном), так і в Азовському (Маріуполь, Бердянськ, Новоазовськ, Генічеськ), і навіть кримського побережжя з висилкою нахер загарбників з цих окупованих територій - то це означатиме що він згоден віддавати українські землі під окупацію в контексті новини тут "Касапи хочуть примусити Україну капітулювати".

А чо... віддав же він в полон дві з половиною тисячі наймотивованіших воїнів ЗСУ, які обороняли Маріуполь...
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12.06.2022 21:08 Відповісти
Ердоган так хоче українське зерно зі скидкою у 25%, що аж із штанів вискакує.
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12.06.2022 21:08 Відповісти
з "Азовом" уже порішали
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12.06.2022 21:18 Відповісти
рішають, як і з зерном...
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12.06.2022 21:38 Відповісти
Хай Ердоган йде вслід за путлєром у тому ж самому напрямку, який тому було вказано нашими ВСУ.
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12.06.2022 21:25 Відповісти
1. РФ идет с Крыма и Донбасса.
2. Репарации
3. Украинское Зерно идет на Мировой Рынок.
4...
Все просто. Эрдоган, что непонятно? Или ты совсем ТУПОЙ?
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12.06.2022 21:27 Відповісти
Пусть рэфэ идут ещё подальше. 🖕
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12.06.2022 22:07 Відповісти
на х* эрдогана. Он вор. Ворует наше зерно.
Представляю как он договорится с еще одним фашистом!
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12.06.2022 21:30 Відповісти
Він слимак, треба уникати його "послуг"...
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12.06.2022 21:37 Відповісти
Надоел он уже!
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12.06.2022 21:33 Відповісти
нужна полная деблокада черного моря
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12.06.2022 21:34 Відповісти
Там міни
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12.06.2022 21:39 Відповісти
Від кацапів шляхом від'ємного вспливання
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12.06.2022 21:53 Відповісти
А шо там обсуждать?
Эрдоган делает 100% предоплату и самовывозом забирает зерно.
И пусть с ************** добазаривается как хочет . Нам это будет покуй!
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12.06.2022 21:52 Відповісти
Зеля розмірковує по іншому.
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12.06.2022 22:01 Відповісти
Ердоган дуже мутний. Не нейтральний
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12.06.2022 21:52 Відповісти
Зеля придумав нову схему капітуляції через здачу одеських портів. Єрдоган допомагає.
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12.06.2022 22:00 Відповісти
Ні-ні віслюче, не можна обговорювати таку глобальну проблему в такому вузькому колі- на рузькому воєнному кораблі до вас повинні приєднатись орбан, шольц, макарон, столтенберг, драгі і ще пару обрізаних і упоротий діячів…і в рот вам компас!!!
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12.06.2022 22:01 Відповісти
Газовая рокировка: Кремль переводит шпионскую сеть в Турцию

12 июн. 2022 г

Сейчас мы наблюдаем формирование новой, самой мощной резидентуры, работающей под прикрытием газпрому

https://youtu.be/8VrP2eHh0Ck

12.06.2022 21:21
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12.06.2022 22:23 Відповісти
Пішов нах, *********** посіпака. Кормити кацапських туристів нічим??? Мука для пахлави кінчається??? Похєр - нехай жруть самі себе
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12.06.2022 22:51 Відповісти
пішов він *****, цей підар підігрує рашистам з самого початку
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13.06.2022 11:34 Відповісти
 
 