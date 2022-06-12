На східному напрямку протягом 12 червня знищено 18 окупантів, 1 міномет, 1 склад з боєприпасами, - ОТУ "Схід"
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Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Угруповання.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 12 червня, наші воїни знищили: особового складу – 18; ББМ – 1; АТТ – 1; мінометів – 1; СПГ – 1; склад з б/п – 1".
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Будь ласка, зачекайте...
Чому?
за зведенням ген.штаба йдуть важкі бої
Ну гаразд - може завтра буде краще
Увесь день читаеш, що у напрямку Ізюму бої, на північ від Харкова бої. У результаті - 18 орків і 1 міномет...
Изюмская группировка противника продолжает процесс сосредоточения и развёртывания сил и средств на определённых участках, а так же проводит ряд действий тактического масштаба для занятия её подразделениями выгодных рубежей и позиций для предстоящего наступления на Славянский оборонительный район ВСУ.
Так, в районе Довгенького развёрнута ударная тактическая группа войск противника - до 4-х БТГр из состава 36-й омсбр 29-й ОА ВВО (г.Борзя), 1-го гв.омсп 2-й гв. мсд 1-й. гв.ТА ЗВО. Ещё до 5-и БТГр развёрнуты в районе Пасика - Тихоцкое - западная опушка урочища "Сосна" из состава 1-го гв. тп 2-й гв. мсд 1-й гв.ТА ЗВО, 5-й (Усурийск) и 36-й ОА (Улан-Уде), 68-го АК (Южно-Сахалинск) ВВО. На Барвенковском направлении, судя по всему, так же сосредотачиваются БТГр из состава 2-й гв. мсд 1-й гв.ТА ЗВО, а так же сводные БТГр из состава 106-й вдд (её 51-го и 137-го вдп). Всего - до 5-и БТГр...
Таким образом, становится понятно, что противник сосредотачивает для своего будущего наступления на агломерацию Славянск - Краматорск достаточно мощную группировку - порядка 14-15 БТГр (пополненные живой силой и ВВТ). Причём, эта группировка явно не сбродного характера. Кантемировская мотострелковая и Тульская воздушно-десантная дивизии эта, образно говоря, "краса и гордость" вс рф. Так сказать, лучшие из лучших...
Следует так же отметить, что на этом же направлении сосредоточена артиллерийская группировка ствольной и реактивной артиллерии противника, где-то порядка 10-12 дивизионов (считайте - 3 полновесных арт-бригады), тактическая группа армейской авиации (АА) с двумя полевыми аэродромами "подскока" (до 16-18 вертолётов огневой поддержки типа Ми-24П\35 и Ка-52, а так же не менее 10 единиц штурмовиков типа Су-25.
Есть сведения (правда, скажем так, "требующие дальнейшего уточнения") о развёртывании на этом же направлении подразделений 20-й рбр из состава 5-й ОА... в чём лично я, сильно сомневаюсь, так как тащить сюда ОТРК "Искандер-М", которым вооружена бригада, явно излишне... Правда, совсем другое дело, если парочка дивизионов бригады "временно приняла на вооружение" несколько ТРК типа "Точка-У"...
Вообщем, стадо тут, командование войск противника собрало изрядное. Во втором эшелоне (надо понимать, для ввода в дело на этапе "развития успеха") подтянуты чуть севернее Изюма ещё как минимум 3 БТГр противника (одна из них танковая) из состава 35-й ОА. Да, это те самые... "резервные приморцы". Кстати, это весьма симптоматично... это был "резерв НЗ", который "распаковывать" командованию войск противника очень не хотелось. Как видим, ради дела... решились всё-таки и его часть подтянуть поближе к намечаемым "участкам прорыва"...
Теперь о том, куда это стадо может ломануться...
Ну, генеральная дирекция этой офензивы вполне очевидна - Славянск и окрестности. Однако, в этом контексте, очень важно определить КОГДА и КАК ИМЕННО...
- Ответ на первый вопрос так же, думаю, достаточно прост - как только Лиманская группировка войск противника закончит перегруппировку и начнёт свой "прыжок ЗА Северский Донец", так тут же оживится и Изюмское стадо... к гадалке не ходить. Пояснять почему, думаю, излишне...
- Намного интереснее ответ на второй вопрос. Тут всё, скажем так, немного сложнее и заковыристее. По трезвому расчёту, скорее всего первый удар Изюмская группировка нанесёт по центру... т.е. в сторону Барвенково.
Наверное мне стоит пояснить эту свою мысль. Сейчас командование Изюмской группировки противника усиленно "играет в дурачка" изображая крайнюю заинтересованность действиями на своём левом, смежном с Лиманской группировкой фланге... Мол собираются содействовать Лиманской шобле в форсироании Северского Донца и обходе Славянска с востока, путём прорыва в район Богородичного и далее на Сидорово и Маяки ("свёртывая" украинскую оборону севернее и северо-восточнее Славянска вдоль Северского Донца)...
На практике это осуществляется путём перманентных мелких тактических атаках на Краснополье-Долину и само Богородичное от Довгенького и вдоль дороги М-03. Сейчас бои идут по линии Мазановка - Долина -Богородичное.
Но на мой предосудительный взгляд, сначала (я имею ввиду, когда они попытаются массированно двинуть именно на Славянск) командование войск противника на Изюмском направлении всё-таки попытается перерезать автомобильную и железнодорожную коммуникации между Барвенково и Славянском. И для этого удара, командование войск противника на этом направлении постарается достичь полной оперативной внезапности... Думаю именно с этой целью Изюмская группировка пытается сейчас "наступать" севернее и северо-восточнее Славянска стремясь втянуть в тяжёлые встречные бои основные силы Славянской группировки ВСУ, что бы она не смогла отреагировать должным образом в будущем, когда последует основной удар.
Что касается Лиманской группировки противника, то она в течение крайних дней активно перегруппировывалась и пополнялась...
В течение суток противник перебрасывал в её состав дополнительно ещё 2 БТГр (вероятно из состава 90-й тд), а так же ТГр из состава 400-го сап и 120-й артбр. Всего порядка 62-64 танков, до 36-38 ББМ и 36 САУ и орудий буксируемой артиллерии + 1 СОУ ЗРК "Бук-М2" и порядка 6-и секций ПММ, 2-х катеров-буксировщиков. Вся эта орава ехала и буксировалась из Сватово в сторону Кременной... По всей видимости, командование Лиманской группировки придумало, как ему кажется, гениальный план - изобразить где-то в районе Райгородка, Кривой Луки или Закитного моСщное форсирование реки, а самим ещё раз втихаря попробовать где-то между Дроновкой - Серебрянкой и Белогоровкой... Дирекция этой масштабной "битвы за Северский Донец" тоже понятна - на Верхнекаменское - Верхнекаменка (Северск предполагается, надо понимать, обойти с востока).
Машовец
Сегодня передовые подразделения "4-й мотострелковой бригады лнр" при поддержке БТГр 394-го мсп атаковали передовые позиции Сил обороны Украины по направлению Нижнее - Тошковка, а так же Орехово - Горское... на момент написания обзора - успеха не имели. В свою очередь, БТГр 218-го тп и 155-й обрмп опять попытались устроить нашим подразделениям в районе Катериновка - Золотое локальное окружение. На момент написания обзора - не Шмогли...
Причём, в северное части Комышувахи продолжается какая-то непонятная возня, которая яко бы не даёт возможности рашистам всё-таки выйти на тылы нашей Горской группе войск. Хотя во всех пабликах и "источниках" все пишут, что противник уже полностью контролирует Комышуваху... Кому верить - теряюсь в догадках.
На самом острие "ударного клина" Попаснянской группировки так же что-то для скрепостанцев всё складывается не совсем удачно. Я уже писал, что "подразделения 1-й и 100-й омсбр днр", командование Попаснянской группировки было вынуждено оттянуть на "восстановление" в глубь своих боевых порядков, выдвинув вперёд БТГр (правда, тоже потрёпанные) 102-го мсп и 61-й обрмп и подкрепив их сводными (а я бы назвал их сбродными) батальонами "6-го казачьего им. Платова омсп лнр"...
И эта рокировка, явно не пошла на пользу всей Попаснянской группировке - в районе Васильевки, судя по всему, российские войска вынуждены были отойти от Нагорного. Более того, есть сведения, что и за саму Васильевку уже начались бои...
Противник так же был вынужден отойти с западной окраины Врубовки и вести бои за Нырково. На момент написания этого обзора, между Врубовкой и Нырково, южнее Николаевки шло ожесточённое рубилово, а противник гарантированно контролировал лишь Липовое и Викторовку...
Правда, у командования Попаснянской группировки в основании этого клина (где-то в районе Глинянного карьера) есть тактические резервы в виде "недоукомплектованных" 2-х БТГр 80-го тп (одна танковая, другая мотострелковая) и восстанавливаемых" батальонов "1-й и 100-й омсбр", которыми, в принципе, можно парировать эти контр-наступательные действия ВСУ. Но, что-то я сильно сомневаюсь в их полной и безоговорочной боеспособности...
На своём левом фланге на участке Медная Руда - Видродження - Роты противник не смог продвинутся ни к дороге М-03, не обойти наши подразделения в районе Мироновки.
Резюмируем...
Ситуация в зоне проведения противником его оперативно-тактической наступательной операции остаётся достаточно стрёмной. В этом контексте, меня особенно сильно беспокоит очевидное наращивание наступательного потенциала обоих группировок северного "фаса" Северодонецкого выступа (Изюмской и Лиманской).
Да, на данный момент, судя по всему,Попаснянские выдыхают (прорыв до южных окраин Николаевки им дался нелегко). Тем более, что, по-видимому, расширить фланги своего клина Попаснянской группировке не удаётся.
Однако, думаю... эта фаза надолго не затянется. Как только Лиманская и Изюмская группировки (ну или одна из них - скорее всего, Лиманская) "начнут движ", как пить дать, Попаснянская тоже попытается оживиться...
Машовец