На східному напрямку протягом 12 червня знищено 18 окупантів, 1 міномет, 1 склад з боєприпасами, - ОТУ "Схід"

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Угруповання.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 12 червня, наші воїни знищили: особового складу – 18; ББМ – 1; АТТ – 1; мінометів – 1; СПГ – 1; склад з б/п – 1".