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Новини За кордономВійна в Україні
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Мельник Андрій (224) Шольц Олаф (716)

Сподіваємось, що під час візиту до Києва Шольц виконає обіцянки щодо постачання зброї та вступу України до ЄС, - посол Мельник

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

мельник,андрій

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що очікує від майбутнього візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва виконання обіцянок щодо постачання зброї та вступу України до Євросоюзу,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання "Spiegel".

"Сподіваємося, під час свого візиту до Києва канцлер нарешті дотримається обіцянок Німеччини щодо постачання зброї та вступу України до ЄС", – сказав Мельник.

Він зазначив, що Україна потребує важкого озброєння, такого як німецькі самохідні артилерійські установки (САУ) PzH 2000 і зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Україна стікає кров'ю на ваших очах": Посол Мельник звернувся до уряду ФРН щодо поставки БМП Marder

"Самі анонси (постачання зброї) не допоможуть нам у війні проти загарбників, тому ми чекаємо від канцлера конкретних дат прибуття зброї, оскільки обіцянки були надані місяці тому", - додав посол.

Він також сподівається, що Шольц разом із президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єром Італії Маріо Драгі нададуть сигнал, що Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС.

"Це підняло б бойовий дух українців і чітко показало Росії, що ЄС одноголосно підтримує вільну Україну", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші гаубиці від Німеччини Україна може отримати приблизно 22 червня, - посол Мельник

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Да хер там. Эти три импотента едут принуждать Украину сдаться и пойдя на невыгодные условия, прекратить сопротивление.
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12.06.2022 22:36
+5
там не только немец приедет. будут еще фрнцуз и итальяней будут крутить бояневтіка перестать стрелять и признать" возвращенные русские территории" Шольц збирається до Києва разом із Макроном і Драгі
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12.06.2022 22:39
+4
Зачем эти полумеры?
Лучше сразу в Северодонецк.
И пока тяжёлое вооружение не прибудет, не выпускать их оттуда.
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12.06.2022 22:45
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То він їде щоб просто особисто пообіцяти зброю, який там вже раз..
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12.06.2022 22:32 Відповісти
Шольц это шольц👎 Но если приедет в колыбель славянского мира, то обязательно захватит и подарунки👍 И гаубицы и зенитки и шлемы❗
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12.06.2022 23:11 Відповісти
Шольц до зимы переводит Германию на энергоресурсы не из роиси☝❗ Так, что шольц на словах русню успокаевает, а дело делает👍
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13.06.2022 07:02 Відповісти
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12.06.2022 22:33 Відповісти
путіну вірять 80,8% росіян, його дії схвалюють понад 78,3%, - Всеросійський центр вивчення громадської думки

За даними опитування всеросійського центру вивчення громадської думки, попри явні невдачі росії у війні, 78% громадян рф схвалюють діяльність президента путіна. А 80% росіян довіряють йому.

"На пряме запитання про довіру володимиру путіну позитивно відповіли 80,8% респондентів, михайлу мішустіну - 63,5%, геннадію зюганову - 33, 1%, сергію миронову - 29,2% опитаних, леоніду слуцькому - 17,9%, олексію нечаєву - 10,1%", - повідомляє Центр.

Також повідомляється, що показник схвалення діяльності путіна з 30 травня до 5 червня 2022 року склав 78,3%.

Крім того, рівень позитивної оцінки роботи прем'єр-міністра та уряду рф за останній тиждень склали 53,4% та 52,9% відповідно.
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12.06.2022 22:34 Відповісти
И что ты этим хочешь сказать?
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13.06.2022 00:38 Відповісти
И что ты этим хочешь сказать?
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13.06.2022 00:39 Відповісти
Думаю ,що краще в Харків тому овочу приїхати,й бажано не на годину,а переночувати ніч.Або до Миколаїва чи Запоріжжя.
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12.06.2022 22:36 Відповісти
Зачем эти полумеры?
Лучше сразу в Северодонецк.
И пока тяжёлое вооружение не прибудет, не выпускать их оттуда.
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12.06.2022 22:45 Відповісти
vydatj emu nemeckuju kasku i sapjornu lapatu - pustj mogili rojet
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13.06.2022 09:52 Відповісти
Да хер там. Эти три импотента едут принуждать Украину сдаться и пойдя на невыгодные условия, прекратить сопротивление.
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12.06.2022 22:36 Відповісти
Гадаю, що так - буде вся ця трійця на зустрічі 22 червня тихо схиляти нашого правителя до мінська-3, щоби закріпити за пітьмою всі загарбані рашистами території нашої Держави.
Так що ото подумалось:
1) якщо попередник правителя погодився на мінськи 1 і 2, бо слабодухо боявся повномасштабного наступу ворога, що згодом багато хто став вважати такою собі хитрістю аля ішак-падишах, то зараз у війні 2022-го чого ж боятися теперішньому правителю, коли все вже сталось?
2) заплановане рашистами на 22-ге число після неодноразових дедлайнів захоплення Сіверодонецька, що дивним чином по даті корелюється з вказаним вище новітнім "нормандським форматом", виглядало б вже відвертим дежавю 2015 року, якби не той самий вже згаданий Драгі, як свіжий штрих і номінальний презентувальник "нової реальності", схожої з близькосхідним конфліктом - "мир в обмін на території" з невеличким таким бонусом у вигляді кандидатства України в ЄС.
І видається, що до того все йде - один міст через річку вороги зненацька підірвали, а другий замінували, то може пора здавати позиції й відходити? Ан ніт. Ситуація - не та, що була тоді: і українська арта вправно працює, і оточення все немає і немає, і в штабах холуїв з паркетниками суттєво поменшало.
Тому нашому правителю є сенс радісно прийняти шанованих гостей, щиро подякувати їм за їх участь у пошуках миру та дохідливо пояснити, що новітньої почесної капітуляції перед пітьмою народ України вже не допустить.
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13.06.2022 01:13 Відповісти
там не только немец приедет. будут еще фрнцуз и итальяней будут крутить бояневтіка перестать стрелять и признать" возвращенные русские территории" Шольц збирається до Києва разом із Макроном і Драгі
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12.06.2022 22:39 Відповісти
Для разговора вызывать по одному, остальные пусть в коридоре ждут❗Говорить чётко, внятно и однозначно. Точка.
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12.06.2022 23:51 Відповісти
100%
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13.06.2022 06:28 Відповісти
Если в седьмом пакете санкций ЕС снова венгрия будет блокировать санкции против гундяева, то наверно можно, чтобы все страны ЕС по отдельности, полным (без венгрии) списком, приняли такие санкции.
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12.06.2022 22:41 Відповісти
А может даже сейчас, не ожидая седьмого пакета, как приложение к шестому.
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12.06.2022 22:44 Відповісти
Должен, ****. Он же ШОльц, а не ЧТОльц.
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12.06.2022 22:50 Відповісти
а як він може в Києві щось виконати? тобто шось підпише (ну окрім чергових обіцянок) чи як???
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12.06.2022 22:53 Відповісти
мне кажется, что у шольца ничего нету. вся зброя на бумаге только
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12.06.2022 22:55 Відповісти
блогер Олег Пономарь:

"Исторический пример: в 1939 году Гитлер отказался отправить оружие в Финляндию, защищавшуюся от советской агрессии, и запретил даже итальянцам вооружать финнов. Он выполнял условия пакта Риббентропа-Молотова, по которому Германия признала Финляндию частью советской сферы влияния.
Сегодня те страны, которые не поставляют оружие Украине (или саботируют эти поставки), подтверждают, что негласно они считают Украину сферой влияния РФ. Эти страны вы знаете - Китай, Германия, многие страны арабского мира, Латинской Америки и др"
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12.06.2022 22:55 Відповісти
Британия и США с нами + Польша с прибалтами👍 прорвемся❗
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12.06.2022 23:54 Відповісти
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12.06.2022 23:06 Відповісти
уже вийшов другий том висерів боневтіка,там може і відповідь знайдеш,на "равликовість" німців
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13.06.2022 02:03 Відповісти
Ага, ще одну каску привезе.
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12.06.2022 23:15 Відповісти
Вони їдуть умовляти на КАПІТУЛЯЦІЮ!!!
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12.06.2022 23:23 Відповісти
Збільшення поставок зброї і кандидатство у ЄС: ЧОРНОВІЛ про майбутній візит Шольца в Київ
https://www.youtube.com/watch?v=eAjd6XWQX_0
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12.06.2022 23:34 Відповісти
Не для етого ети три пи***са едут в Киев. Скорее наоборот будут давить на капитуляцию
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12.06.2022 23:36 Відповісти
Пообіцяє виконати обіцянки
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12.06.2022 23:37 Відповісти
Шольц: "Мы обещаем Вам - не отказываться от данных ранее обещаний. И обещаем, что следующие наши обещания - не будут вступать в противоречия с обещаниями предыдущими. Wir schwören!"
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12.06.2022 23:40 Відповісти
Вы что издеваетесь? Сколько можно писать об обещаниях Германии
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12.06.2022 23:41 Відповісти
ага , особисто привезе ,.. ті п'ять тисяч касок шо ще з січня їдуть..(
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12.06.2022 23:45 Відповісти
Слова наивного лоха.... Не принимайте его и не лижите ему жопу пока не будут поставки оружия...
Немцы этого не любят.
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13.06.2022 01:19 Відповісти
І нехай він поділиться "успіхами", завдяки яким стало можливим зростання імпорту з росії аж на 60%! І як це корелює з ухиляннями від постачання важкої зброї для України????
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13.06.2022 01:20 Відповісти
угу,їбланам важко в логіку,ціни бачив,далі пояснювати,чи сам допреш,до кінця року у них діючі контракти,замінити рашку тут і зараз тупо неможливо,тому набивають сховища,бо наступного контракту уже не буде,їбать які всі головожопі...
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13.06.2022 02:04 Відповісти
жменю куль привезе і скаже ось обіцянку виконав, зброю привіз,

треба їм показати скільки вбитих через те що вчасно немає зброї і війна не зупинена
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13.06.2022 01:45 Відповісти
та ти шо.а вони нам шось винні,чи були гарантами?
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13.06.2022 02:06 Відповісти
Украинцы неужели не понимаете что этот импотент евросоюз уже не актуален, как исполнять волю кацапов то сразу разбегутся и останетесь у разбитого корита. ети три поросёнка потому ёдут в киев скажут потом/предотвратили мировую войну/ даже если не разбегутся что делат в союзе которая принимает решения под диктовку москалей, в током союзе вы были, вариант новий союз с великобритании,польшей,чехией,слевенией и прибалтийскими странами. что зациклилис на евросоюзе,лига нации развалилась в этом союзе не члень принимает решение а эти три парасёнка озвучивають как своё.
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13.06.2022 04:44 Відповісти
 
 