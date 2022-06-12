Сподіваємось, що під час візиту до Києва Шольц виконає обіцянки щодо постачання зброї та вступу України до ЄС, - посол Мельник
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Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що очікує від майбутнього візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва виконання обіцянок щодо постачання зброї та вступу України до Євросоюзу,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання "Spiegel".
"Сподіваємося, під час свого візиту до Києва канцлер нарешті дотримається обіцянок Німеччини щодо постачання зброї та вступу України до ЄС", – сказав Мельник.
Він зазначив, що Україна потребує важкого озброєння, такого як німецькі самохідні артилерійські установки (САУ) PzH 2000 і зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард".
"Самі анонси (постачання зброї) не допоможуть нам у війні проти загарбників, тому ми чекаємо від канцлера конкретних дат прибуття зброї, оскільки обіцянки були надані місяці тому", - додав посол.
Він також сподівається, що Шольц разом із президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єром Італії Маріо Драгі нададуть сигнал, що Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС.
"Це підняло б бойовий дух українців і чітко показало Росії, що ЄС одноголосно підтримує вільну Україну", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
За даними опитування всеросійського центру вивчення громадської думки, попри явні невдачі росії у війні, 78% громадян рф схвалюють діяльність президента путіна. А 80% росіян довіряють йому.
"На пряме запитання про довіру володимиру путіну позитивно відповіли 80,8% респондентів, михайлу мішустіну - 63,5%, геннадію зюганову - 33, 1%, сергію миронову - 29,2% опитаних, леоніду слуцькому - 17,9%, олексію нечаєву - 10,1%", - повідомляє Центр.
Також повідомляється, що показник схвалення діяльності путіна з 30 травня до 5 червня 2022 року склав 78,3%.
Крім того, рівень позитивної оцінки роботи прем'єр-міністра та уряду рф за останній тиждень склали 53,4% та 52,9% відповідно.
Лучше сразу в Северодонецк.
И пока тяжёлое вооружение не прибудет, не выпускать их оттуда.
Так що ото подумалось:
1) якщо попередник правителя погодився на мінськи 1 і 2, бо слабодухо боявся повномасштабного наступу ворога, що згодом багато хто став вважати такою собі хитрістю аля ішак-падишах, то зараз у війні 2022-го чого ж боятися теперішньому правителю, коли все вже сталось?
2) заплановане рашистами на 22-ге число після неодноразових дедлайнів захоплення Сіверодонецька, що дивним чином по даті корелюється з вказаним вище новітнім "нормандським форматом", виглядало б вже відвертим дежавю 2015 року, якби не той самий вже згаданий Драгі, як свіжий штрих і номінальний презентувальник "нової реальності", схожої з близькосхідним конфліктом - "мир в обмін на території" з невеличким таким бонусом у вигляді кандидатства України в ЄС.
І видається, що до того все йде - один міст через річку вороги зненацька підірвали, а другий замінували, то може пора здавати позиції й відходити? Ан ніт. Ситуація - не та, що була тоді: і українська арта вправно працює, і оточення все немає і немає, і в штабах холуїв з паркетниками суттєво поменшало.
Тому нашому правителю є сенс радісно прийняти шанованих гостей, щиро подякувати їм за їх участь у пошуках миру та дохідливо пояснити, що новітньої почесної капітуляції перед пітьмою народ України вже не допустить.
"Исторический пример: в 1939 году Гитлер отказался отправить оружие в Финляндию, защищавшуюся от советской агрессии, и запретил даже итальянцам вооружать финнов. Он выполнял условия пакта Риббентропа-Молотова, по которому Германия признала Финляндию частью советской сферы влияния.
Сегодня те страны, которые не поставляют оружие Украине (или саботируют эти поставки), подтверждают, что негласно они считают Украину сферой влияния РФ. Эти страны вы знаете - Китай, Германия, многие страны арабского мира, Латинской Америки и др"
https://www.youtube.com/watch?v=eAjd6XWQX_0
Немцы этого не любят.
треба їм показати скільки вбитих через те що вчасно немає зброї і війна не зупинена