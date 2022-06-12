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Україні необхідні сучасні системи протиракетної оборони. Їх постачання було можливим і минулого року, і ще раніше , - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає терором російські ракетні удари по українських містах. На його думку постачання необхідних Україні систем ППО було можливим ще минулого року.

Про це він сказав у своему відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, "Україні необхідні сучасні системи протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цього року, і минулого, і ще раніше".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+89
Цинізм і блюзнірство зашкалює,потворна гнида!!!!))
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12.06.2022 22:35
+85
Тому і були вилучини клістрони??)))
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12.06.2022 22:33
+77
Пошукай їх під асфальтом
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12.06.2022 22:33
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будуть дофіга бикувати,дадуть ще стінгерів,а не щось серьозніше...
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13.06.2022 01:54 Відповісти
Системи протиповітряної оборони (ППО) і системи протиракетної оборони (ПРО) - це не одне і те ж. Таке враження, що наші керівники не розуміють різницю.
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12.06.2022 23:10 Відповісти
а він дійсно не розуміє,а міністр оборони взагалі юрист
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12.06.2022 23:13 Відповісти
Міністр оборони хоча б строкову службу проходив, на відміну від більшості звьозд ОП.
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13.06.2022 00:45 Відповісти
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12.06.2022 23:11 Відповісти
А хто розказував що війни не буде?
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12.06.2022 23:12 Відповісти
https://youtu.be/Xx3tNahq54A
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12.06.2022 23:18 Відповісти
Каждый час новости одна другой лучше. Уже наверно всем понятно,что реальная западная помощь закончилась не начавшись как и хваленый ленд Лиз. Враг оккупировал за 3,5 месяца 13% нашей земли страшно подумать что будет осенью или в конце года...
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12.06.2022 23:15 Відповісти
Краще не думайте. Зовсім. Так легше буде пережити цей час. Потім -по обставинам.
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12.06.2022 23:27 Відповісти
ну тобі лизуну взагалі думати нічим, ***** пішло.затикатєль ****
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13.06.2022 01:55 Відповісти
А якого ж х..я ти-преЗЕрватив три роки тільки по курортам 15 разів шарився, за Порохом ганявся як воша за собакою, плював на попередження про напад Рашки і клістрони вилучав без яких неможливо було закрити небо від москальских нальотів, а ще Єрмака прикривав і набрав купу ідіотів собі під стать типу Арестовича, Лещенка, Арахамії, Геращенко, Верещук і Подоляка.
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12.06.2022 23:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=g3i9xpXNu_Y



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Теперь понятно, ПОЧЕМУ слуги скрывали от нас ПРАВДУ.. Ленд_Лиз был готов еще до... // Тарас Чорновил
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12.06.2022 23:25 Відповісти
Як би у ******* було хоч трохи совісті,то скликав би РНБО,ВР і запропонував знайти юридичні шляхи,як піти з поста президента.Досить вже,назабавлявся з булавою так,що Україна кривавими сльозами плаче.Визнав би вже,що відосики і реальне управління країною під час війни-то земля і небо.
Нехай би Порох став в.о. президента,чи ще як там можна назвати таку посаду.Від нього була б користь,як би хто до нього не ставився,але зараз не до політичних ігр,награлися вже.
Знову зараз повітряна тривога у нас.Що чекати?Де?
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12.06.2022 23:26 Відповісти
Яке ж воно убоге та тупе, виїжджає тільки за рахунок свого космічного нахабства і космічної ж дурнуватості йлохторату.
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12.06.2022 23:27 Відповісти
Чую запад скоро харкнет нам в лицо. Сами нихрена не сделали и обвиняем других. А схерали они должны помогать, у нас с ними оборонный союз/договор был? Они нам вообще ничем по факту не обязаны, но президент все требует. Это как с Будапештским меморандумом (с которым нас на##али), который Рада сама не ратифицировала голосованием депутатов.
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12.06.2022 23:31 Відповісти
кто-нибудь, да ********* уже ему клистроном в голову!!
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12.06.2022 23:34 Відповісти
а хіба допоможе, як на мане, то ми спостерігаємо невиліковний і неоперабельний випадок...
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13.06.2022 01:56 Відповісти
Возмущаешься, что нет збро1?
так ГОД назад Байден готов был ее дать---только с одним условием: выгнать из власти всех агентов кремля начиная с дерьмака. ваш бубочка подумал недолго и между сброей и коллективным дерьмаком выбрал дерьмака!

Taras Chornovil

Вчера в 16:09 ·

Я мав свої дані про це, а позавчора побачив ще й Шарпа. Йдеться про певні ультиматуми укрсучвладі від президента Байдена. Ще задовго до початку масованого вторгнення Байден наполягав на вичищенні з влади в Україні рашистських кротів. Насправді, цій історії щонайменше півтора роки. Пригадуєте, як під час візиту в Лондон Зеленського запросили в МІ-6, куди відмовилися пропускати Єрмака. Зустріч заледве відбулася, бо йти без свого поводиря той відмовлявся. Але, схоже, Єрмака самого заінтригувало, що можуть про нього (а це було очевидно) сказати в розвідці. У вірності собі Зеленського він навіть не сумнівався. Коли реакції на інформацію про кротів у найближчому оточенні не відбулося, британці злили повідомлення про суть того візиту.

З того, що доводилося чути мені в дипломатичному середовищі, а я мав стосунок до цієї сфери, Байден через своїх посланців понад рік тому почав попереджати Зеленського про невідворотність вторгнення й пропонував дуже серйозну збройну підтримку, обсяг якої міг би й відвернути путіна від агресивних намірів. Але була вимога - позбутися рашистських агентів. І ніби Зеленський з двох варіантів обрав Єрмака та все колаборантське оточення. Тому обсяги збройної підтримки до початку війни відповідали рівню підготовки для партизанських дій. До самого дня 24 лютого у Зеленського була ця дилема: підтримка Заходу, чи Єрмак. Він весь час обирав Єрмака. Який і переконував його, що ніякої війни не буде.

Рашисти атакували, Єрмак на той час був кудись евакуйований, але сталося не так, як гадалося - московити не змогли захопити Київ, який був повністю відкритий для здачі. Залужний зумів уже після нападу зібрати сили для протидії. А США на фоні активних бойових дій вирішили почати реально підтримувати Україну. Такі речі розгортаються дуже повільно. За це ми заплатили вже страшну ціну. Але за півтора тижні, побачивши, що Київ уже не впаде, знову виринув Єрмак. І це стало новою перешкодою для підтримки України. Адже абсурдність ситуації аж зашкалювала. Але Зеленський без Єрмака й у туалет не сходив би. Тому в США обрали на час війни компромісний варіант: зброя й фінансова підтримка Україні піде. Але московські кроти не мають права втручатися в дві сфери. Шарп відзначає табу на зовнішню політику, а я чув ще також про заборону лізти в справи армії. Під ці зобов'язання й надавалася допомога.

Але Єрмак уже встиг порушити обидві заборони. Коли йому було потрібно пересварити Україну із союзниками, а особливо з НАТО, він спершу задіював персонально Зеленського, а останнім часом нагадав уже й Кулебі, хто його на посаду поставив. Це було занадто явно. З армією ще гірше. Перший відомий факт впливу був, коли Єрмак у період зрадницьких переговорів у Стамбулі прибув до Залужного й, за деякими даними, вимагав випустити з оточення в Бучі рашистські війська. Залужний, схоже, поступився лише частково. Більшість були розгромлені, але найвідбірніші орки вийшли з усією технікою, награбованим та без надмірних ушкоджень. Те, що сталося на командному пункті в Лисичанську (Безугла, Буданов, сторонні офіцери), уже поза межею.

У нас зараз дуже складна ситуація саме через фатальний брак потужностей артилерії, а допомога знову починає пригальмовувати. Більше того, американська розвідка публікує дивну доповідь про дуже темні перспективи нашої армії з причини браку озброєнь. І я припускаю, що крім технічних затримок нам досі не запускають ленд-ліз саме через цей суб'єктивний чинник у владній кліці. Від того й Зеленський знову починає готувати суспільство до необхідності якихось поступок та переговорів. Бо поступитися Єрмаком він не згоден, навіть, якщо Україна через це програє війну та буде повністю зруйнована. Я ніяк не можу зрозуміти: чим же Єрмак його так міцно тримає?
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12.06.2022 23:36 Відповісти
зеленський ввійде в історію як людина, при якій від безвідповідальності, непрофесійності та войовничому ділетантізму, а подекуди і відвертого саботажу своїх обов'язків сформованою їм владою загинуло кілька сотень тисяч українців.
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13.06.2022 00:18 Відповісти
A3boot

@svitvik1

·
1 ч

Украину из жертвы превращают в терпилу. То оружие дадим, а то нет, а другое ждите ещё месяц. Зерно ваше гоните, но мрите дальше.

За*бали
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12.06.2022 23:50 Відповісти
Ти ж казав, що дороги важливіші, дєбіла кусок!
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13.06.2022 00:01 Відповісти
скріни не горять

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13.06.2022 00:20 Відповісти
це фото лиш підтверджує, що залужний - зєліна шістка!
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13.06.2022 00:56 Відповісти
як мінімум він не багато рішав до війни...
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13.06.2022 01:58 Відповісти
Для нашего народа самое сложное не рисковать жизнью в революциях и войнах, а 2 раза за 5 лет подумать на выборах.
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13.06.2022 00:10 Відповісти
У своего Дерьмака в кармане поищи!
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13.06.2022 00:17 Відповісти
Не тільки не готувалися до оборони, не виділяли кошти на армію, закрили програми озброєння, зірвали виконання ДОЗу, не евакуювали населення, а ще й заперечували факт війни та облегчили захоплення, розмінувавши прохід з Криму. Тепер вішає локшину своїми недолугими виступами, накидує на партнерів та скиглить, що вам (а значить нам) не дають зброю.
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13.06.2022 00:30 Відповісти
креатив зашкалює! зе сам собі цим дорікає?! це практично зізнання у власному нехлюйстві, безпринципності та невігластві
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13.06.2022 01:00 Відповісти
Давай жги валодя,верим в тебя.
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13.06.2022 01:01 Відповісти
Придурок...або добре розроблений план рашки. Клоун-президент під наглядом кураторів планомірно руйнував і зливав Україну.Більше схиляюсь до другого варіанту...
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13.06.2022 05:41 Відповісти
Байден кроме языка, ничем работать не умеет. Где ПВО, где танки? Если бы конгресс не подтолкнул бы с ленд лизом, так бы и болтал до сих пор
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13.06.2022 06:55 Відповісти
У США найкраще ППО в світі і його дуже багато, що мають можливісить продавати країнам, з якими в нормальних відносинах, а танки "Абрамс" недавно замінили новою модернізацією, трішечки устарівші поставили на консервацію. США захищена зі всіх боків. А танки і ППО для України має робили чи закупати наш Президент, якого вибрав нарід України. Ось тут проблеми, бо він нічого для армії не зробив, а увагу зелених баранів переводить на США, що мов, несвоєчасно дають йому зброю. Бери Володя свою і менше ображай шановних людей, яких ти називав брехунами і ситавився до них як дорослий до сина, хоча і до сина не тягнеш, скоріше ясельна група.
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13.06.2022 09:42 Відповісти
Кремлівській кротівні та ******* зброю?
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13.06.2022 07:12 Відповісти
Да ну, так ты же говорил шо дороги не сможем строить если на армию деньги выделим, а теперь по этим дорогам что ты строил нелох, ездят кацапы, наверное спасибо тебе говорят
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13.06.2022 07:21 Відповісти
Наконец наши презики прозрели
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13.06.2022 09:03 Відповісти
У Зеленського Володимира було три роки, що забезпечити Україну системами протиракетної оборони, ракетами, щоб знищувати пусткові установки і ракетами, щоб знищувати кораблі і літаки. Ці зобов'язання Президент має по Констимтуції, не бажання, а обов'язки, бо він є Верховний Головокомандувач, а не прораб, але він цього не зробив. Він гроші країни і навіть оборонні закатав у асфальт, хоча по Конституції Президент не будує дороги, цим займається уряд через Укравтодор. Де ракети і системи протиракетної оборони, Володя? Чи знову винні американці і Англія, що не підтягнули тобі штанці, не закрили небо, не дали гармат, а німці зажали танки? Бери Володя свої, які ти ховаєш під асфальтом не не переводь стрілки на США, Німеччину чи Англію. Ти наш Президент, а у них є свої країни.
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13.06.2022 09:18 Відповісти
Прикро те , що під керівництвом Зеленського українська оборонка знищувалась 2,5 роки і надалі продовжує знищуватись структурами Укроборонпрому під керівництвом Ю. Гусєва .
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13.06.2022 09:20 Відповісти
Системы противоракетной обороны и много другого классного оружия можно было бы сделать, если бы Зе хоть что нибудь выделил армии , а не вложил с Беней в крадивныцтво- делал это до 23 февраля ( о защите границ реч не идёт - впустили как братьев).Нормальному человеку хоть было бы стыдно, чуть объяснил бы - Зе похеру ( всё-таки диктатор - от сельсовета до Верховной Рады, судовые прокуратуры с СБУ - все моноЗе команда
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13.06.2022 09:23 Відповісти
Я ,всі коменти читаю,не хочу вірити,що цю всю гидоту пишуть Украінці. Самі себе знищуєте люди. Те не так.Се ніяке. А що ви зробил и корисне у свому житті для держави?
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13.06.2022 09:26 Відповісти
Ви замість того, щоб соромити українців краще посоромте Боневтіка, який підставив українців, прийшовши на високий пост і маючи можливість посилити армію, бо розпоряжався казною, він всі гроші витратив на дороги і не для зручностей українців, а виключно для свого піару, щоб перебратися на другий термін президентства. Його попереджали США, Англія і навіть Німеччина, що росія на днях нападе, а що він? А він назвав їх, не росію, а їх брехунами і сказав, що все під контролем і звав народ на шгашлики. В цих діях має своя на 100% прокурорка шуцкати склад злочину.
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13.06.2022 09:47 Відповісти
шо ж ты их в прошлом году не закупил, кормилец, блеать?!
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13.06.2022 09:43 Відповісти
Я так понимаю, что противоракетные системы возможны были и в прошлом году, и позопрошлом.
Т.е., наш президент признался всем , что он ни хрена ни сделал для этого, чтобы они были сейчас.
Он уже как раз 3 года президент. Т.е., по его халатности и из- за его бездеятельности гибнут сейчас люди. Эта 12летняя девочка не одна, счёт погибших наших граждан и детей подходит к 100 тыс.
Отговорки, что не знал как, не принимаются, ты Президент, а не банщик в фитнесклубе.
Из этого вытекает, что президент, а это высокая должность, но не пожизненное, не справляется
со своими обязанностями и требует отстранения от должности, это как минимум.
На этот случай предусмотрена процедура: руководитель Рады гр. Стефанчук.
Ну это если не ждать результатов эксперимента по сдаче Украины врагу.
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13.06.2022 10:10 Відповісти
При всій повазі до не зникнувшего президента але, що відповідали на попередження різні "арахаміі","подоляки", та і буданов,що спершу казав?А шашлики на 9травня - це була " вишенька на торті".В тому та позатому році "цвяхом програми" були не ЗСУ та озброєння а кірюша тимошенко та "шляхи".При " баригах" для ЗСУ розробили нову,негорючу, польову форму,нову обувку яку рашисти вважають натівською,з'явились "нептуни"," стугни",розробили та випустили стволи для гармат під натівські снаряди і т.д.А до чого прийшли після відсторонення "бариг"? Не те що снарядів,форми не вистачає.Дореформувався наєм до самого краю.
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13.06.2022 10:22 Відповісти
Ось чому підчас виборчої компанії 2019 він мовчав а його озвучували інші ---бо бовбень.
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13.06.2022 10:23 Відповісти
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