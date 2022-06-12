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Китай стверджує, що не допомагав Росії зброєю у війні проти України, а відносини з Росією є "партнерством", а не "союзом"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

китай,фенхе

Пекін не допомагав Росії зброєю у війні проти України. А китайсько-російські відносини є "партнерством, а не союзом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на щорічній конференції з безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі заявив китайський міністр оборони Вей Фенхе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

"Дозвольте прояснити щодо України: Китай ніколи не надавав Росії матеріальної підтримки", - сказав Вей, відповідаючи на питання про посилення зв'язків Китаю та РФ.

За словами міністра, китайсько-російські відносини є "партнерством, а не союзом".

"Воно не спрямоване проти будь-якої третьої країни", - сказав Вей, додавши водночас, що відносини та співпраця між КНР та РФ зростатимуть.

Вей Фенхе також повторив традиційну для Пекіна позицію про те, що Сполучені Штати винні в ескалації конфлікту, надаючи Україні зброю і підтримку та організовуючи міжнародні санкції проти Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай обрав політику бути осторонь, Україну це влаштовує, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
Брешуть Китайські мразоти!!!
Сподіваюсь світ не пожалкує про те що мав бізнес з Китаєм....
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12.06.2022 23:19
+10
Еге ж!
А китайці не підараси, а підори!
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12.06.2022 23:21
+9
Вей Фенхе також повторив традиційну для Пекіна позицію про те, що Сполучені Штати винні в ескалації конфлікту, надаючи Україні зброю і підтримку та організовуючи міжнародні санкції проти Росії.-- китайським гейшам рашистського куйла , більше підходить окупація України і геноцид українського народу, на що вони дали добро куйлу перед олімпіадою .Позорні су,,,ари
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12.06.2022 23:22
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Брешуть Китайські мразоти!!!
Сподіваюсь світ не пожалкує про те що мав бізнес з Китаєм....
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12.06.2022 23:19 Відповісти
Китай-такий же брехливий концтабір як і засрашка,це вони дали відмашку фуйлу на війну з Україною,якщо і буде наступна ядерна війна то виключно через китай який формує навколо себе сіру зону залежних країн;М'янму,Північну Корею,Казахстан,Афганістан,росію та інших,після нетривалого періоду китайського непу який був використаний для переозброєння армії,комуно-бандити вирішили влаштувати новий переділ світу.
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12.06.2022 23:46 Відповісти
Факты что брешут.
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13.06.2022 00:38 Відповісти
Китайцы демонстративно покинули зал, когда Зеленский выступал на экономическом форуме
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13.06.2022 07:32 Відповісти
Еге ж!
А китайці не підараси, а підори!
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12.06.2022 23:21 Відповісти
КИТАЙ ПОДТВЕРДИЛ ЧТО С РАШКОЙ Е@ЕТСЯ.... НО КАК ЛЮБОВНИК А НЕ КАК СУПРУГ....
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12.06.2022 23:25 Відповісти
"Встречаются как-то два гея. Но вместе пока не живут..."
© класика гумору категорії B
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12.06.2022 23:35 Відповісти
"мы не халявщики, а партнёры" (вей феньхе)
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12.06.2022 23:50 Відповісти
Тут більш павильно - "сношаєтся".
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12.06.2022 23:55 Відповісти
Вей Фенхе також повторив традиційну для Пекіна позицію про те, що Сполучені Штати винні в ескалації конфлікту, надаючи Україні зброю і підтримку та організовуючи міжнародні санкції проти Росії.-- китайським гейшам рашистського куйла , більше підходить окупація України і геноцид українського народу, на що вони дали добро куйлу перед олімпіадою .Позорні су,,,ари
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12.06.2022 23:22 Відповісти
мир открывает свое лицо, весь мир бардак а все политики - *****.
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12.06.2022 23:24 Відповісти
"Не преувеличивайте, Ферри..."(с)
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12.06.2022 23:40 Відповісти
Узкопленочные ********.
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12.06.2022 23:29 Відповісти
китай, як і франція, давали Україні гарантії безпеки по будапештському меморандуму
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12.06.2022 23:30 Відповісти
чина сейчас выжидает .в предверии открытия моста через амур в благовещенске оттяпать дальный восток в свою родную гавань
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12.06.2022 23:32 Відповісти
"Отношения являются "партнерством, а не союзом"". Китай и Лёня Голубков! :"Я не халявщик... ... я партнер!"
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12.06.2022 23:32 Відповісти
китайці, як завжди, хочуть всих перехитрити, китаєць кидає "умняки", а сам чекає поки труп ворога пропливе поз нього... і він без бою займе необ,ятні простори Сибіру з корінним, вузькооким населенням, воно ніяк не подібне московітам-угро-фінам...
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12.06.2022 23:33 Відповісти
Нажаль,там набагато більші аппетити.
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12.06.2022 23:49 Відповісти
Те "корінне" населення ******* - ще гірше, ніж "угро-фінни" Бо за менталітетом вони так і залишилися на рівні первіснообщинного укладу - кочовими мисливцями і збирачами, для яких поняття "своє" і "чуже" - сильно розмите Вони вважають "своєю" будь-яку власність", що (на їх думку), "погано лежить"! Єдине, чого навчилися вони за століття співіснування поряд з прийшлими з Європейської Московії "російськомовними" - будувать постійне житло і пить спиртне!
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13.06.2022 07:55 Відповісти
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12.06.2022 23:37 Відповісти
Китаю не нужна сильная (как бы)) рашка... ни о каком партнерстве речь не стоит... и нужны по бросовым ценам энергоносители (от которых пробует отказаться Европа), возможность пихать свой ширпотреб и конечно же необъятные просторы дремучего зауралья... но..но и совсем побитая собака-раха тоже не совсем то что хочется иметь в соседях (ибо пьянь и рвань никогда не держит слова)... поэтому узкий глаз пока наблюдает... попутно пробуя традиционно тихо пнуть США...
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12.06.2022 23:40 Відповісти
Просто дипломатії України треба попрацювати з КНР ...
І просто ... поділити територію РФ
Звичайно , будуть суперечки ... , але думаю - домовимося
Бо КНР не веде війну ні з США , ні з ЕС і т.д.
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13.06.2022 00:09 Відповісти
Та отож, гребаная геополитика.
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13.06.2022 03:14 Відповісти
Треба виводити виробництво в Китаю назад. І не постачати нові технології
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12.06.2022 23:41 Відповісти
пусть воробьев в поле ******** гоняют, как раньше, пока американцы им свет не провели!
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12.06.2022 23:53 Відповісти
Есть версия что Китай как раз этого побаивается. Украина хорошо подходит на роль Европейского "Китая". В плане что у нас квалифицированный народ + невысокая стоимость труда + куча неосвоенных территорий. В Украине можно настроить массу производств и автомобилей и всего чего хочешь, при том что прям в центре Европы. Логистика в разы дешевле чем Китай.
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13.06.2022 04:39 Відповісти
китай согласен на массовые убийства украинцев и разрушений всей страны. Надо литшить хитромудрых изобреталей КОВИДА от любых азиатских территорий мордора, которые раздать Якутии, Бурятии, Японии и любым другим странам..
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12.06.2022 23:54 Відповісти
А я давно говорил, что вы половые партнеры
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13.06.2022 00:12 Відповісти
Мутні вони. Он, пишуть, що їхня делегація вийшла із зали під час трансляції виступу вазєліна. Я розумію, що витримати це може не кожний, але сма факт:

https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-vystupil-aziatskom-sammite-stalo-1654942413.html

Щоправда, потім твіт, на який всі посилалися був видалений. Але, як то кажуть, диму без вогню не буває...
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13.06.2022 05:49 Відповісти
" Штати винні в ескалації..." Можно провести такую параллель. Гопники на районе постоянно кошмарили одного и того же паренька. Тренера по боксу ******* такая картина, он стал его тренировать. Паренёк начал систематически давать ******** гопникам в ответку. Пришли менты и арестовали тренера за эскалацию конфликта.
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13.06.2022 07:12 Відповісти
Для Китая сложилась лучшая геополитическая ситуация, чуть ли не за всю историю. А всем известна способность Китая выжать максимум из минимума возможностей. Это не неуклюжий Запад, или сумасшедшая Россия.
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13.06.2022 08:26 Відповісти
 
 