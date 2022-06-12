Коригувальники вогню окупантів користувались інтернетом "Старлінк" в гуманітарних штабах Луганщини, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
СБУ підозрює понад 50 мешканців Лисичанська у співпраці з окупантами. Вони користувались інтернетом в гуманітарних штабах, щоб передавати інформацію щодо позиції українських військ ворогу.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"СБУ з поліцейськими провели у Лисичанську комплексну перевірку осіб, з мобільних пристроїв яких, можливо, "зливалась" інформація стосовно наших військових. Показово, що російські агенти передавали дані через супутникову мережу "Старлінк". Саме такі встановлені у всіх наших гумштабах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці перевірили "активність" понад 50 осіб, які занадто жваво ділилися інформацією з російськими телеграм-каналами. Іхні дії могли сприяти розвідувально-підривній діяльності в інтересах РФ.
"Приходили, брали гуманітарку, просили допомогу - отримували її, і не виходячи зі штабу- зраджували Україну", - підкреслив Гайдай. За його словами, СБУ вже виявили канали зв’язку представників окупантів з так званими коригувальниками вогню.
Будь ласка, зачекайте...
Навіщо от це обрали, зебіли?!!
може вже почне СБУ працювати позабезпеченню военой таємниці ?
========
Требование ОП
Цена такого "разбираться после войны" сохраняет в строю действующих предателей и работает на руку врагу, что потом выльется в тысячи потеряных жизней наших украинцев.
вата в головах а не в крови.
Для подключения к наземному терминалу Starlinkа пароль не нужен?
Потрібен всього ОДИН НАКАЗ ГовноКомандуючого за для примусової евакуації!!!
Зустрів сьогодні знайомого з поліції , каже - роботи не початий край , бігаєм по адресам проживання підозрілих переселенців , перевіряєм їхню переписку в соцмережах , контакти і т.д .
нет слов
вождемХйлом всей кодлойстраной, чем раньше тем лучше. - тупо тянет к земле, значит нужно помочь, а не удивляться. желания сбываются.
Так может тогда мы получаем по заслугам? если у нас столько го*на, которое живет себе припеваючи и никто его вычистил?
Отсекут,и кто за зажоп и слуг голосовать будет?!!
Вони мати рідну продадуть за рускій мір!
...
За зраду смерть!
Інакше у війні не перемогти!!!
В 2019 году кремль с олигархами посадил в кресло Зеленского.