Коригувальники вогню окупантів користувались інтернетом "Старлінк" в гуманітарних штабах Луганщини, - Гайдай

СБУ підозрює понад 50 мешканців Лисичанська у співпраці з окупантами. Вони користувались інтернетом в гуманітарних штабах, щоб передавати інформацію щодо позиції українських військ ворогу.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"СБУ з поліцейськими провели у Лисичанську комплексну перевірку осіб, з мобільних пристроїв яких, можливо, "зливалась" інформація стосовно наших військових. Показово, що російські агенти передавали дані через супутникову мережу "Старлінк". Саме такі встановлені у всіх наших гумштабах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці перевірили "активність" понад 50 осіб, які занадто жваво ділилися інформацією з російськими телеграм-каналами. Іхні дії могли сприяти розвідувально-підривній діяльності в інтересах РФ.



"Приходили, брали гуманітарку, просили допомогу - отримували її, і не виходячи зі штабу- зраджували Україну", - підкреслив Гайдай. За його словами, СБУ вже виявили канали зв’язку представників окупантів з так званими коригувальниками вогню.

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